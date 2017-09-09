Нервных депутатов просят успокоиться

Как школы подготовились к новому учебному году? В чем особенности ремонта улиц в 2017 году? Кто виноват, что не хватает строителей? Где можно бесплатно заняться физкультурой?

На самые актуальные вопросы читателей «СУББОТЫ» отвечают вице-мэр Риги Андрис АМЕРИКС и депутаты Рижской думы Михаил КАМЕНЕЦКИЙ и Андрей КОЗЛОВ.

Ксения ЗАГОРОВСКАЯ

В 154-м садике еще продолжается ремонт. Неужели нельзя было закончить к 1 сентября?

Раиса СОРИНА

Андрис АМЕРИКС: В этом году так же, как и в предыдущие шесть лет, дума все лето вела ремонт в школах и детских садах. Он проходил на 165 объектах — в 84 школах и в 81 детском саду — и коснулся двух третей учебных заведений столицы. Сделано очень много, и с этим я всех поздравляю! Заменены водопровод и канализация, установлены новые кухни, ограждения вокруг территории, отремонтированы классы и гардеробы.

Мы последовательно продолжаем улучшение условий учебного процесса. С каждым годом объем работ увеличивается, и нынешний, седьмой по счету, год стал рекордным. Я очень доволен тем, что Рижская дума может позволить себе такой крупный ремонт с финансовой точки зрения.

Андрей КОЗЛОВ: Строители действительно закончили еще не все работы. В некоторых школах и детских садах продолжается утепление фасадов; работы ведутся при европейском софинансировании. Но учебный год во всех учебных заведениях начался вовремя. Сейчас строители организуют свою работу так, чтобы не мешать учебе. Уже недалек тот день, когда программа реновации образовательных учебных заведений будет полностью завершена.

Михаил КАМЕНЕЦКИЙ: Рижская дума занимается не только ремонтом школ. Вот и в понедельник на заседании комитета имущества рассматривался вопрос о покупке земельного участка на улице Маскавас — чтобы расширить спортивную площадку возле школы. Таким образом, мы реализуем приоритеты, выдвинутые в предвыборный период: развитие образования, социальной сферы.

Это очень не нравится отдельным представителям оппозиции, которые критикуют нас за то, за что критиковать точно не стоит. Они кричат о том, что не нужно вкладывать столько денег в образование, пытаются поставить под сомнение стоимость работ. А ведь процесс ремонта прозрачен, правила игры установлены. Остается только удивляться тому, что депутаты от оппозиции пытаются хорошее дело подать в черном свете…

Шла по улице Элизабетес. Асфальт уложен, тротуары мостят брусчаткой. Будет красиво!

Елена ПРОХОРЕНКО

Андрис АМЕРИКС: Будет, и скоро! Ремонт улиц заканчивается. Пусть на думу обрушиваются потоки критики по этому поводу, но мы уверены, что результат придется по душе рижанам и гостям Риги. Осталось потерпеть совсем недолго.

Михаил КАМЕНЕЦКИЙ: Хорошая новость — Rīgas Siltums закончил работу на улице Бривибас. Это очень важно! Прежде чем уложить новый асфальт, нужно было дождаться, пока Rīgas Ūdens, Rīgas Siltums, Sadales Tiikls и другие закончат реновацию подземных коммуникаций. Эта работа не бросается в глаза. Но ведь она жизненно необходима городу! Если не заменить трубы, не миновать еще бОльших неудобств. Обветшавшие коммуникации — как пороховая бочка, которая может взорваться в любой момент.

Неужели непонятно, что эти работы должны быть проведены? Но оппозиция созвала уже два внеочередных заседания комитета сообщений, чтобы выразить свое крайнее неудовлетворение по этому поводу. Во многом этот накал критики вызван тем, что среди депутатов есть люди с несчастной судьбой, искаженным сознанием, которые непрерывно кричат, что всех надо разогнать, а лучше всего посадить. Но только они молчат как партизаны об одном: что они намерены делать после того, как избавятся от всех неугодных?

Сегодня в Рижской думе сложилась ситуация, которую нельзя назвать конструктивной. Идет эскалация негатива. Произошло это из-за действий отдельных — далеко не всех! — депутатов оппозиции. Их коллегам даже порой бывает за них неловко. Понятно, что атаки на нас необходимы тем, кто мечтает попасть в Сейм, мобилизовав своего избирателя. Но ведь нужно иметь совесть! Ведь люди избрали вас в Рижскую думу для того, чтобы вы улучшали ситуацию в столице, а не мостили себе дорогу в Сейм. Просто противно на это смотреть.

Есть, конечно, претензии к строителям. Но их можно понять. Сколько лет из Латвии выдавливали специалистов высокого класса! В каких только странах они сегодня не работают! Массовый отток людей происходил (и происходит!) из-за политики тех партий, которые сейчас буйствуют в думской оппозиции. Хотелось бы призвать рижан не голосовать за неуравновешенных людей. Это беда!

Андрей КОЗЛОВ: Очевидно, что рухнул один из аргументов оппозиции: мол, мы делаем ремонт исключительно ради предвыборного пиара. Выборы прошли, а ремонт продолжается, потому что мы работаем не в погоне за голосами, а для того чтобы привести город в порядок.

На днях один из лидеров оппозиции на заседании комитета заявил, что оппозиция хочет заставить нас работать. Как будто мы до этого ничего не делали! Но ведь Латвия находится на пороге большого юбилея — 100-летия государства. В связи с этим намечен целый ряд крупных мероприятий, и, конечно, улицы должны быть приведены в порядок…

Оштрафовали за превышение скорости. Ехал, как обычно, километров 45 в час. Откуда-то взялся знак «Не более 30 км в час». Что творится?

Игорь

Андрис АМЕРИКС: С началом учебного года в городе снова введены ограничения скорости для водителей: до 30 км в час возле школ и детских садов. Прошу водителей быть внимательными. Мы обсудили этот вопрос с дорожной полицией, так что соблюдение скоростного режима будет строго контролироваться. Имейте это в виду и не обижайтесь…

Вернулись с дачи в город. Очень не хватает физической нагрузки. Подскажите, где можно позаниматься физкультурой.

Семья МИНЕЕВЫХ

Андрис АМЕРИКС: Рижская дума поддерживает здоровый образ жизни. Одна из важных составных частей этой программы — занятие физкультурой на свежем воздухе. Мы оплачиваем инструкторов, которые ведут занятия в разных районах города. Подробная информация о том, где и когда проходят эти занятия, — на сайте

veselsridzinieks.lv

Михаил КАМЕНЕЦКИЙ: Любопытен опыт Китая, где каждое утро огромное количество людей — разного возраста, социального положения — выходит на зарядку в городские парки. Этот опыт вполне может пригодиться и нам. Тут очень важна роль родителей, которые должны обращать внимание на то, не слишком ли их чадо долго спит и сладко ест, не сидит ли часами за компьютером.

Впрочем, речь не только о детях. Движение нужно в любом возрасте. Все условия для физической активности в столице созданы. Приведены в порядок парки. Возле многих школ оборудованы спортивные площадки, на которых могут бесплатно заниматься все желающие. В этом году новые стадионы открыты возле Плявниекской основной школы, 64-й и 25-й школ. Нужно только желание…

«Все условия для физической активности в столице созданы. Приведены в порядок парки. Возле многих школ оборудованы спортивные площадки, на которых могут бесплатно заниматься все желающие…