Из жизни братьев наших меньших

Летом многие домашние питомцы переезжают вместе со своими хозяевами на дачу. В нашем небольшом дачном поселке в Калнгале в каждом втором домике обитают усатые пушистики — коты и кошечки, в каждом третьем — собаки. У каждого четвероногого дачника свой характер, свои привычки, забавы…

Мария СИНИЧКИНА

Один мой сосед, 17-летний пес Ключик, прославился на всю округу тем, что в ранней молодости сбежал от своих хозяев и сам себе выбрал новый дом и новую семью. Другой сосед — тихоня-кот Тимка, который гуляет сам по себе и ни в каких кошачьих разборках не участвует. Совсем молодой, а уже имеет медаль от самого мэра Риги Нила УШАКОВА! Но обо всем по порядку.

…Рижанин Борис каждое лето с женой и дочкой снимают на лето маленький домик в дачном поселке в Калнгале. История с появлением в их семье Ключика произошла почти 15 лет назад. Тогда у них еще была всеобщая любимица ротвейлерша Стелла — надежный охранник дома, спокойная и уравновешенная для своих, грозная и опасная для посторонних.

Невероятная история пса по имени Ключик

Однажды, когда Борис выгуливал Стеллу, в лесу к ним подбежал молоденький песик, который оказался на редкость бесстрашным и всячески заигрывал со Стеллой. Мощная ротвейлерша снисходительно давала поиграть с собой незнакомому несмышленышу. Так и дошли вместе до дома.

На следующее утро Борис собрался по грибы. Только вышел из домика — откуда ни возьмись опять появился этот забавный песик. Увязался в лес вместе с Борисом. За четыре часа вместе прошли много километров, набрали полную корзину грибов, а песик не отходил от человека ни на шаг.

Дальше — больше. Каждое утро пес появлялся у домика и караулил Бориса. Ходил за ним хвостиком и в лес, и в магазин, и на прогулку со Стеллой, а поздно вечером убегал. Со Стеллой песик тоже подружился, каждый день они отправлялись на прогулку вместе: огромная Стелла на поводке — и рядом он, маленький и шустрый, подскакивал, радуясь всеми частями своего подвижного тела. Ошейника на нем никогда не было. Откуда он взялся, непонятно, ведь бездомных собак в округе никогда не было.

Борис привык к этой веселой собачке, не мог сдержать улыбки, когда каждое утро открывал дверь, а песик с безумной радостью бросался ему навстречу. Вечерами, напротив, в сердце поселялась тревога, когда он ловил на себе его убийственно грустный взгляд: «Куда же он, в ночь, такой маленький и совсем один?» Но в дом песика впускать не решались. На улице Стелла с удовольствием резвилась и играла с малышом, но дома… Там ее законная территория, которую она вряд ли станет делить с кем-то.

— Я понимал, что территорию, на которой живет ротвейлер, он считает своей собственностью. Именно это и делает из него прекрасного сторожа, — вспоминает Борис. — И вот наступило 31 августа — день, когда мы паковали вещи и съезжали со своей летней квартиры. Полдня грузили узлы и коробки, постоянно натыкаясь на полный нестерпимого горя взгляд песика. Мы уезжали. А он?..

Ситуацию спасла жена Бориса. Она понимала, что муж будет корить себя всю жизнь, если сейчас бросит песика одного в лесу на произвол судьбы. Понимала и то, что пес души не чает в Борисе, да и муж всем сердцем прикипел к собачонке.

«Закрывай дверь на ключ и берем его с собой!» — решительно сказала Лариса. «Где ключ?» — громко вскрикнул Борис, оглядываясь по сторонам. От волнения он никак не мог найти ключ от дома. Все, включая Стеллу, уже сидели в машине.

«Где ключ?» — громко повторил Борис. Песик же воспринял его окрик как команду. Долгожданную и самую желанную команду! И пулей влетел в автомобиль. С того дня нового члена семьи называли Ключиком. Кстати, его телосложение каким-то удивительным образом было похоже на ключ.

В Риге Стелла и Ключик жили душа в душу. Борису, Ларисе, их дочери Кате хлопот, конечно, прибавилось. Приходилось выгуливать собак по очереди. Ключик очень темпераментный, непоседливый, все ему интересно, тянет поводок во все стороны одновременно.

Стелла, солидная дама весом под 60 килограммов, гуляла степенно. А когда Ключик хотел поздороваться с другими четвероногими обитателями улицы Госпиталю, грозно лаяла и рычала на незнакомцев. Дома они всегда были вместе и даже спали обнявшись.

Но самое интересное случилось через год. В июне семья переехала на дачу. Однажды Ключик исчез на целый день, а когда появился, был без ошейника. Вслед за ним пожаловали и незваные гости — целая семья цыган, которые с криками и руганью набросились на Бориса, крича в один голос, что он украл у них собаку!

Ключик страшно визжал, когда его пыталась словить громко орущая толпа бывших хозяев, а к группе поддержки с устрашающим лаем подключилась Стелла… Шум стоял на весь лес! В итоге блудного пса на руках унесли в сторону дорогих коттеджей. Якобы оттуда, из крутого трехэтажного особняка, и сбежал строптивый «поганец».

Ровно через час Ключик вернулся. Прибежал, сорвавшись с цепи, на которую его сразу же посадили «заботливые» хозяева. Он сам выбрал Бориса. И его семью, и Стеллу.

Поседевший 17-летний Ключик уже давно остепенился. Пережил уход Стеллы. Стал реже ходить за грибами: возраст берет свое. Но по-прежнему с невыразимой любовью и преданностью смотрит на своего Бориса — хозяина, которого он сам себе выбрал…

Тихоня Тимка с медалью от Нила УШАКОВА

Тимка — молодой кот, ему еще и трех лет не исполнилось, но он уже успел поучаствовать в фотоконкурсе, организованном мэром Риги при поддержке главных котов столицы Кузи и Муриса, получить эксклюзивную медаль из чистого серебра и даже стать героем газетной публикации в крупнейшем латвийском еженедельнике «ВЕСТИ».

Рассказывает «мама» Тимки Наташа:

— Когда наша дочь Кристина купила по объявлению маленького котенка, ему еще не исполнилось и двух месяцев. Он был таким маленьким, что на второй день мы его даже потеряли в квартире.

Мы выхаживали этого крошку всей семьей, кормили из соски… В объявлении было написано, что этот малыш-пушистик — из породы персов. Но когда он окреп и подрос, стало ясно, что никакой он не перс, а обычный дворовой котик. Но от этого наша любовь к нему не стала меньше. Для нас Тимка — самый красивый и умный кот на свете. У него необыкновенно большие глаза и большие же уши.

Он обожает природу, может часами сидеть на солнышке, жмуриться и медитировать. В такой момент его и сфотографировала дочь и отправила фото на конкурс. Победителей выбирали из более чем трех тысяч участников. Видимо, наш Тимка запал в душу думским котам Кузе и Мурису (их «мяу» было решающим!) — и неожиданно для нас наш малыш вошел в двадцатку победителей.

Этот конкурс проводили два года назад в честь выхода серебряной коллекционной монеты с изображением героев популярной латышской «Сказки о пяти котах». Тимке вручили не только монету в коробочке, но и сертификат за подписью мэра.

Мы были так горды своим любимцем, что позже написали о нем на конкурс «Мой любимец — самый классный» в еженедельник «ВЕСТИ». Наверное, наш рассказ получился интересным, потому что его вскоре опубликовали в газете. В общем, Тимке едва исполнилось два годика, а он, обычная дворняжка, стал знаменитостью!

Наш любимец не доставляет нам никаких хлопот, он всегда тихий и умиротворенный. С радостью садится в машину, когда мы едем на дачу. С такой же радостью едет на помывку в Ригу. Он обожает мыться под душем! Если для большинства владельцев котов помыть питомца всегда большая проблема, то наш может стоять под теплой струей воды часами.

А еще у Тимки довольно необычные для котов вкусовые пристрастия: он любит тушеные помидоры, овощное лечо и подливку на муке, — закончила свой рассказ хозяйка Тимки Наташа.

…Вот такие они интересные, мои четвероногие соседи по даче, Ключик и Тимка, обычные пес и кот. А еще у нас в Калнгале живут стаффордшир-вегетарианец и мини-йорк Вася — собачка-девочка, которую назвали в честь Василия ШУКШИНА. Но это уже совсем другая история…

«Борис привык к этой веселой собачке, не мог сдержать улыбки, когда каждое утро открывал дверь, а песик с безумной радостью бросался ему навстречу…

«Видимо, наш Тимка запал в душу думским котам Кузе и Мурису (их «мяу» было решающим!) — и неожиданно для нас наш малыш вошел в двадцатку победителей…

Ключик в молодости.

17-летний Ключик сегодня со своим хозяином Борисом.

Обладатель награды от мэра Риги кот Тимка.

Как поживают рижские бобры

Сейчас в Риге живет одна семья бобров — они разместились у Национальной оперы и свою нору у Рижского свободного порта не используют. Оно и понятно: ведь именно у Оперы растут такие вкусные цветы и кустики.

В городском канале проживает парочка, у которой периодически рождаются дети. Как только они вырастают, родители потомство прогоняют, и оно уходит в поисках нового места. Вероятно, оседает у других рижских водоемов.

Несколько лет назад бобры представляли серьезную проблему для города: они грызли растущие вдоль канала деревья, кусты и скамейки. Грызунам даже грозила высылка. Но столичные власти все же решили ужиться с обитателями канала. Ведь переселишь одних — на их место придут другие, с новыми пагубными привычками.

Рижский фонд охраны окружающей среды на содержание и мониторинг бобров на 2017 год выделил 6999,85 евро. На эти деньги прожорливых жителей канала подкармливают (рацион весьма разнообразен), а также специально огораживают от них деревья.

Вдоль канала в качестве приманки расположены специальные бревна, которые дают возможность бобрам поточить свои зубы. Кроме того, будут следить, как они размножаются, как себя ведут, что любят — и вообще, как в целом им живется в городе.

Как указывают в департаменте жилья и среды Рижской думы, предсказать, что придет на ум бобру, невозможно. Сегодня он может позавтракать кустами, а на ужин захочет полакомиться скамейкой.

Как только бобры что-то обгрызут, им тут же меняют рацион. На этот раз им были предложены ивовые ветви. Бобры приняли угощение и на время забыли о кустах.

У бобров есть и свой крестный отец — за семейкой присматривает работник Рижского зоопарка Мартиньш ЗИЛГАЛВИС. Он ежедневно прогуливается вдоль городского канала, приносит ветви и проверяет хатки…