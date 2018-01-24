Пока Рижская дума работает, некоторые политики сотрясают воздух

Какая судьба ждет рижские дома-призраки? Возродится ли Агенскалнский рынок? Сколько Рижская дума будет доплачивать за детей, посещающих частные садики? Почему некоторые политики приписывают себе чужие заслуги и откровенно лгут?

На самые актуальные вопросы читателей «СУББОТЫ» отвечают вице-мэр Риги Андрис АМЕРИКС и депутаты Рижской думы Михаил КАМЕНЕЦКИЙ и Андрей КОЗЛОВ.

Ксения ЗАГОРОВСКАЯ

Наконец-то снесли развалину на ул. Ерузалемес. Спасибо! Не останавливайтесь на этом.

Мария

Андрис АМЕРИКС: Борьбу с развалинами будем продолжать. Сейчас ведется повторная проверка всех трущоб, которые угрожают безопасности людей или портят вид города.

Обвал стены на ул. Ерузалемес, 3, произошел по вине собственников, которые не могли договориться между собой. Сейчас эта трущоба снесена. Но мы с тревогой наблюдаем за «иконной» городской развалиной на ул. Марияс, 6. Думаю, что восстановить этот дом уже невозможно, и вина за это полностью лежит на собственниках.

Сегодня в Риге насчитывается 240 зданий, которые нужно сносить или ремонтировать. А общее количество трущоб достигает 450. В прошлом году мы снесли 205 трущоб, и столько же обложено повышенным налогом. Со страниц газеты «СУББОТА» хочу обратиться к домовладельцам, которые относятся к своей недвижимости спустя рукава: и за вашей трущобой придут!

Андрей КОЗЛОВ: Хозяева дома на ул. Ерузалемес из обеспеченных людей в один момент могли превратиться в подсудимых. Они собирались демонтировать здание, и обвал произошел за две недели до намеченного срока. Еще немного, и все могло закончиться трагически.

Хорошо, что в прошлом году нам удалось избавиться от такой безобразной развалины, как здание «Радиотехники» в Иманте.

Михаил КАМЕНЕЦКИЙ: Собственность — это ответственность. Владелец отвечает за чистку крыш своего дома, тротуаров, равно как и за все те неприятности, которые могут произойти из-за неубранного снега, льда. К счастью, зима в этом году не очень снежная, но расслабляться не стоит. Нужно заранее договориться со специалистами по уборке крыш, ведь если начнется снегопад, они будут нарасхват…

Агенскалнский рынок закрыт. Что там будет после ремонта?

Валерий ПИЛИПЕНКО

Андрис АМЕРИКС: Здание рынка останется в собственности самоуправления. И после ремонта там будет рынок, а не игорный зал и не очередной супермаркет. Он возродится, как уже возродились русский театр, Дворец культуры ВЭФ, «Зиемельблазма».

Дума приняла решение, что историческое здание, построение по проекту известного архитектора Шмелинга, будет реновировано путем привлечения долгосрочного — на 30 лет — частного арендатора. Это займет 1,5-2 года.

Необходимо также искать частного партнера и для Видземского рынка, который находится далеко не в лучшем состоянии. Сейчас основной упор делается на Центральный рынок, который нужно приводить в порядок, что требует серьезных финансовых вливаний. Проект его реконструкции уже готов.

Сегодня самая большая проблема состоит в том, что меняется функция рынков. Они испытывают жесткую конкуренцию со стороны супермаркетов. Теперь бабушке уже невыгодно ехать в Ригу, чтобы продать пару банок варенья или грибов.

Современный рынок мог бы стать местом для маленьких кафе, пекарен, то есть мини-производства продукции, которой не купишь в супермаркете…

Будет ли дума и в этом году покрывать родителям часть платы за частный детский сад?

Елена ВАСИЛЬЧЕНКО

Андрис АМЕРИКС: Да. На 1 сентября 2017 года в Риге 23 870 детей ходили в детские сады самоуправления и 5527 — в частные. С 1 января этого года мы в соответствии с правилами Кабинета министров повышаем софинансирование детям тех рижан, которые посещают частные садики. Если в прошлом году дума платила за каждого ребенка 197 евро, то теперь эта сумма составит 231 евро. Это серьезный шаг для того, чтобы уменьшить очереди в детские сады. Но не единственное, что делает дума для развития дошкольного воспитания. Идет проектирование новых детских садов в Межапарке и на ул. Гростонас…

Есть ощущение, что политики сошли с ума — такую чушь они порой несут. Согласны?

Вячеслав Сергеевич

Михаил КАМЕНЕЦКИЙ: Да уж… Новый год действительно богат на яркие заявления различных политиков. Чего стоит высказывание руководителя «Национального объединения» г-на Дзинтарса, который, оказывается, помнит, как шестилетним мальчиком вместе с бабушкой стоял в очереди в магазине. Но колбаса им доставалась не всегда, поскольку коммунисты, размахивая партбилетами, лезли без очереди.

Прямо слезы наворачиваются! Так же как при рассказах Ани Потаповой, ныне Юты Стрике, о том, как над нею издевались московские шовинисты за ее латышский акцент.

Некий деятель Русского союза Латвии обвинил «Согласие» в том, что оно, мол, недостаточно активно противодействует идиотской реформе г-на Шадурскиса. И невдомек ему, что сотрясение воздуха и реальное противодействие — разные вещи.

Представителю Русского союза Латвии принадлежит и такое чудесное заявление: мол, если бы не их усилия, русских Латвии ждали бы ассимиляция, маргинализация или отъезд из страны. Как же они похожи, эти партии одной идеи! Пугают избирателя, чтобы заставить за себя проголосовать.

Партия «Единство», чтобы попасть в следующий Сейм, тоже пускает в ход всевозможные страшилки. Одну из них на днях озвучил г-н Пабрикс, наш политический светоч, который сегодня, кажется, представляет только самого себя. Он предупредил об опасности поддержки Крестьянского союза, который может сомкнуться с «Согласием», и тогда — о ужас! — страна будет отброшена в 1990-е годы, мы будем плохо говорить по-английски, воцарится ментальность прошлого века и мы утратим представление о реалиях XXI столетия. Ну как может политик, претендующий на признание в стране, говорить такие примитивные вещи?!

Андрей КОЗЛОВ: На новый уровень вранья вышел депутат Рижской думы г-н Пуце. В своем профиле в Facebook он пишет, что добился повышения пособия на адаптацию жилья для инвалидов. Но ведь за это решение проголосовали депутаты нашей коалиции, а коллеги г-на Пуце, напротив, делали и делают все, чтобы затягивать процесс принятия решений. Просто цинизм!

Михаил КАМЕНЕЦКИЙ: Это продолжение тактики «Единства», которая всегда приписывала себе все, что делает дума. Меня же поразил инцидент с интервью Мариса Бондарса журналистке Ольге Князевой. Мы знаем ее как человека дотошного, внимательного. Депутат заявил в интервью, что обижен на Латвию и готов покинуть страну. Журналист так и написала… Но г-н Бондарс, поняв, что его высказывание истолковано как попытка уйти от ответственности, не нашел ничего лучшего, как отказаться от своих слов, написав, что это фейк-новость. На мой взгляд, сам г-н Бондарс — одна большая фейк-новость. Только в дурном сне могло присниться, что у нас мог быть такой мэр, как он!

Андрей КОЗЛОВ: Советуем журналистам не расставаться с диктофоном…

Михаил КАМЕНЕЦКИЙ: …а на интервью с г-ном Бондарсом приходить с двумя…

«Современный рынок мог бы стать местом для маленьких кафе, пекарен, то есть мини-производства продукции, которой не купишь в супермаркете…

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