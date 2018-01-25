В 2018 году увеличится размер средств содержания детей

Воспитание детей требует средств — это аксиома. Порой воспитание ребенка ложатся на плечи одного из родителей, тогда как второй тихо, по-английски устраняется. Государство в данном случае узаконило норму помощи детям из средств Гарантийного фонда средств содержания, установив минимум, который должен поступать на счет ребенка.

Вместо нерадивого родителя государство платит алименты, потом взыскивая с него эти средства. Каков этот минимум и как запросить государственную помощь, спрашивают читатели «СУББОТЫ».

(№1)

Лучше договориться

Как взыскать деньги, если нет соглашения

Хорошо, если супруги мирно договорились о разводе, — тогда его можно оформить у нотариуса. А если в семье есть дети, следует дополнительно составить нотариальный акт о соглашении обеих сторон, где будут оговорены сроки выплаты алиментов, дата перечисления на счет воспитывающего дитя родителя и их размер.

Если же супруги не сумели заключить мировое соглашение, то супруг, на чьем попечении остались дети, может подать иск в суд на взыскание со второго супруга средств на содержание детей.

Обычно заинтересованная сторона спрашивает: как быстро рассматриваются дела об алиментах? Согласно закону эти дела должны рассматриваться вне очереди. Но дело может затянуться, если кто-то из сторон не явится в суд. Впоследствии дело может быть рассмотрено без истца. Штраф за неявку в суд предусмотрен в размере до 150 евро.

(№2)

Назовите сумму

Какой определён размер алиментов?

Когда родитель, воспитывающий ребенка, подает в суд иск о взыскании алиментов со второй стороны, он указывает в иске, на какую сумму претендует. В сумму содержания ребенка входят средства, необходимые для обеспечения базовых потребностей ребенка: жилье, одежда, еда, образование, транспорт, лечение и медикаменты, если ребенок хронически болен, — то и лекарства.

Суд, рассмотрев имущественное положение обоих родителей, назначает второму родителю соответствующий размер алиментов. Если суд решит, что воспитывающая сторона выдвинула необоснованно большую сумму иска, он может уменьшить размер алиментов. Госпошлина платится от конечной суммы иска; ее предстоит уплатить ответчику.

Содержать своего ребенка обязан любой родитель, будь он безработный, инвалид или пенсионер. Государство устанавливает минимальную сумму, которую надо обеспечить в любом случае, независимо от возможности содержать ребенка или имущественного положения.

Максимальный размер алиментов законом не устанавливается — его определяет суд. Нижняя планка зависит от минимальной зарплаты в стране и возраста ребенка. Так, минимальный размер алиментов на ребенка от момента его рождения до семи лет — 25 процентов минимальной зарплаты в стране; на ребенка с семи до 18 лет — 30 процентов минимальной зарплаты.

В 2017 году минимальный размер алиментов составлял, соответственно, 95 и 114 евро в месяц.

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Вместо папы, вместо мамы

Когда на помощь приходит государство

Суд выдает стороне, воспитывающей ребенка, исполнительный лист о присуждении алиментов, с которым следует обратиться к судебному исполнителю хоть через месяц, через год после решения суда — если ответчик не платит алименты или платит в меньшем размере. За услуги судебного исполнителя платит ответчик. Судебный исполнитель вначале посылает должнику письмо с требованием заплатить долг по алиментам. Если тот не отреагировал, исполнитель начинает проверку материального состояния должника, чтобы выяснить, на какое имущество можно обратить взыскание.

Срока давности по долгам на содержание ребенка нет: если у должника появится хоть какой-то доход (например, пенсия) или имущество, на них тут же будет обращено взыскание. Администрация фонда также может принять решение о запрете на вождение им транспортных средств, если он им не зарабатывает на жизнь или не является инвалидом с ограниченными функциями передвижения.

Однако это не означает, что мама (папа) на все это время останется без средств на содержание ребенка. Новое урегулирование, вступившее в силу в прошлом году, предусматривает, что сторона, запросившая алименты, может сразу идти в Гарантийный фонд средств содержания и получить алименты в административном порядке. Это значит, что деньги ребенку уже могут поступить в течение двух-трех месяцев (ранее на процесс оформления выплаты алиментов уходило до девяти месяцев).

Фонд выплачивает алименты из средств государственного бюджета в установленном Кабинетом министров минимальном размере.

V Адрес Гарантийного фонда средств содержания: Pulkvezza Briezza 15, Riiga, LV-1010.

Тел. для справок — 67830626.

E-mail: pasts@ugf.gov.lv.

V Самый простой способ подать заявление на получение средств содержания из фонда — воспользоваться функцией Pieteikssanaas uzturliidzekiiu sanemssanai на портале

www.latvija.lv

(№4)

Новое в законе

Увеличится размер алиментов

Государство с 1 января 2018 года повышает минимальный размер алиментов и выплаты средств на содержание детей из Гарантийного фонда. Вместе с тем ужесточаются и мероприятия по отношению к недобросовестным родителям. Согласно Гражданскому закону любой родитель — будь то инвалид или безработный — обязан содержать своего ребенка. В свою очередь, государство устанавливает минимальную сумму, которую родитель должен обеспечить независимо от своего материального и имущественного положения.

Так, в 2018 году минимальный размер средств содержания (алиментов) составит

* 107,50 евро в месяц — на ребенка до семи лет;

* 129 евро — на ребенка от семи до 18 лет.

Также увеличивается минимум, который выплачивают из Гарантийного фонда средств содержания вместо родителей:

* 98,90 евро в месяц — на ребенка до семи лет;

* 118,25 евро — на ребенка от семи до 18 лет

(но не больше, чем установлено в соглашении о выплате алиментов или решением суда).

Гарантийный фонд может выплачивать алименты на ребенка до 21 года — если он учится в общеобразовательной школе или получает профобразование.

* В 2019 году на детей до семи лет будут выплачивать по 103,20 евро в месяц, до 21 года — 122,55 евро;

в 2020 году — по 107,50 евро и 129 евро соответственно.

ВНИМАНИЕ! Новые нормативы позволяют в качестве наказания для злостных неплательщиков алиментов открыть уголовное дело. Иными словами, администрация Гарантийного фонда теперь может начать уголовный процесс по статье 170-й Уголовного закона. Ранее такое решение мог принять только суд.

Положение о средствах содержания детей регулируют:

Гражданский закон (часть «Семейное право»);

О защите прав ребенка;

Правила №37 «О минимальном размере средств содержания» Кабинета министров и другие.

Подробнее — на домашней страничке Гарантийного фонда средств содержания детей

www.ugf.gov.lv

Подготовила Вера ВОЛОДИНА