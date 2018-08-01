Долги — подводные камни наследства

Не всегда получение наследства означает улучшение благосостояния наследника. В бочке меда, то есть наследства, порой можно обнаружить такую ложку дегтя, что правопреемник имущества потом годами рассчитывается с долгами, перешедшими к нему вместе с наследством. Как избежать наследства с долгом?

Вера ВОЛОДИНА

В наше время родителям не всегда есть что оставить в наследство детям и внукам — или, что хуже, наследникам достается обремененная долгами квартира в серийном доме. Сегодня, когда потребительское предложение опережает финансовые возможности населения, люди ищут способы «жить по-человечески» и широко пользуются услугами кредитования. Жить в долг стало естественно, соответственно, растет число случаев, когда владельцы квартир, автомобилей, дач, земельных участков и бизнеса не успевают при жизни рассчитаться с долговыми обязательствами. Что тогда?

Как не оказаться в долгу, получая наследство, советует читателям «СУББОТЫ» директор юридического бюро «Гелиос» Владимир Васильев. Рассмотрим несколько ситуаций.

Неприятная неожиданность

У Кристины умер муж в расцвете лет — несчастный случай на охоте. После похорон начались хлопоты о наследстве. Все имущество было оформлено на мужа, но дело представлялось несложным. Прийти к нотариусу, уплатить нужную сумму и переждать положенный срок, а потом оформить на себя квартиру, автомобиль, перевести на свой счет деньги со счета мужа. Но если квартира являлась юридической собственностью мужа и была чистой, то легковой автомобиль супруг приобрел с оформлением лизинга и не успел расплатиться.

— Мне этот автомобиль не нужен, у меня есть свой. Пусть его забирает лизинговая компания или продавец, а я наследую квартиру. Официально она принадлежала мужу, но мы купили ее вместе 12 лет назад, на его и мои сбережения, — рассуждает читательница.

У Кристины вопрос к юристу: может ли она принять в наследство квартиру, а от автомобиля, который ей не нужен, отказаться и таким образом закрыть долговые обязательства мужа? Наследнице казалось, что это простое и логичное решение. Другое дело, если бы она хотела принять в наследство и машину, — пришлось бы выплатить по лизингу оставшуюся сумму…

Другая ситуация. Расма похоронила сына, которому было всего 32 года. Утонул, купаясь в далеком водоеме в Латгалии. Так случилось, что в свое время она оформила на него свою квартиру — подарила. Плохо себя чувствовала и думала: если с ней что случится, сыну не нужно будет оформлять наследство. Но жизнь так распорядилась, что наследство сына пришлось принимать матери.

А у того практически все имущество было взято в кредит: ноутбук, айфон, домашняя техника, да еще лизинг на мотоцикл. Он работал, но ему хотелось иметь все сразу, а не копить или покупать по одному предмету с одной или двух получек. И вот убитая горем мать столкнулась с проблемой: как оформить наследство на квартиру, в которой она и проживала, имея несколько невыплаченных кредитов сына?

«За» и «против»

Переносятся ли долговые обязательства на наследника? Казалось бы, почему наследники должны платить долги своих родителей, мужей и жен и так далее? Однако, как мы давно знаем, бесплатный сыр бывает только в мышеловке и наследство тянет за собой вереницу обязательств покойного.

— Вступая в права наследования, наследник принимает на себя обязательства по всей наследственной массе, — комментирует ситуацию Владимир Васильев. — Закон трактует эту ситуацию однозначно: или надо брать все, или отказаться от всего. Нельзя принять в наследство квартиру, а от невыплаченной машины отказаться. Так же как и от других долговых, в том числе и финансовых, обязательств покойного…

Как не оказаться в долговой ловушке по наследству? Какие предпринять шаги в этом плане, советует юрист.

— Так как закон предписывает наследнику или принимать все наследство вместе с долгами покойного, или отказаться от всего — и имущества и долгов, — советую, узнав о наследстве, не торопиться радоваться, а узнать, что может принести вам наследство кроме плюсов. Если же окажется, что наследство обременено долговыми обязательствами, есть два пути: брать с долгами или отказываться от всего.

В таком случае перед тем как идти к нотариусу, советую трезво оценить ситуацию и хорошенько подумать, готовы ли вы вместе с имуществом взять на себя долги, посчитать, равноценно ли полученное имущество тем затратам, которые вам предстоят, или лучше забыть о возможном наследстве…

И старики не без греха

Как мы видим, молодежь и люди среднего возраста хотят жить «как люди» и обустроить свою жизнь соответствующими времени удобствами и гаджетами. И банки, и кредитные ООО тут как тут. Хочешь квартиру, машину, отпуск на теплом море, образование детей — все доступно в кредит. Так наше имущество отягощается долговыми обязательствами…

В таком случае может показаться, что только наследство стариков может быть надежным: они-то консервативны, они крепки характером, они не поддаются на соблазны легких кредитов. Не заблуждайтесь: практика показывает, что и люди старшего поколения идут в ногу со временем, а дорога эта, увы, зачастую ведет в долговую яму…

Отец Людмилы жил один в трехкомнатной квартире в столичном спальном районе. После смерти жены, несмотря на настояния дочери, он не согласился продать квартиру и купить другую — ближе к семье дочери. Аргументировал тем, что еще в силах себя содержать. Когда он умер, Людмила начала оформлять наследство — квартиру родителей, и тут выяснилось, что незадолго до смерти отец взял в небанковской финансовой компании кредит в размере четырех тысяч евро и успел выплатить менее тысячи евро, а кредит взял на пять лет.

Договор с кредитором Людмила нашла в бумагах отца, когда искала документы на квартиру и записную книжку отца, чтобы сообщить его друзьям о смерти.

— Я с такой ситуацией не сталкивалась и, увидев договор и график погашения долга — по 112 евро в месяц, только удивилась и подумала: зачем отцу деньги? Пенсия у него была неплохая — 520 евро, на банковском счете, куда приходила пенсия, оставалось около 800 евро, но я смогу их получить только после вступления в права наследования. Может быть, он хотел делать ремонт? Но мне он об этом ничего не говорил. В любом случае, я не придала этому долгу значения…

Но вскоре пришел представитель фирмы и показал пункт в договоре, где указано, что гарантией своей кредитоспособности покойный указал свою недвижимость — квартиру. Поэтому кредитор предложил наследнице выплатить оставшуюся часть долга — 3520 евро, иначе они подадут в суд на взыскание долга, и тогда суд примет решение продать квартиру и расплатиться с кредитором, но это уже будет более внушительная сумма: проценты набегут.

Потом от соседей Людмила узнала, что отец вроде бы собирался жениться и, по всей видимости, деньги ушли к будущей второй половинке. Но тут уж ничего не поделаешь. Хотя она узнала номер телефона загадочной невесты, но понимала, что денег не вернуть. Перед ней стояла проблема: где найти нужную сумму, чтобы расплатиться с кредиторами и оформить наследство на квартиру? И главное: законны ли требования кредиторов?

Зачастую старики попадают в жернова кредиторов из самых лучших побуждений. Сергей перебирал вещи в квартире матери, когда наткнулся на тревожный документ. Договор, напечатанный мелким шрифтом и на латышском языке, был непонятен, но фамилии матери и его собственной дочери читались. Понятна была и сумма: 5000 евро.

Оказалось, что старушка являлась поручителем своей внучки, которая взяла крупную сумму в кредитной компании, а в качестве гарантии была квартира бабушки.

— Для меня это было неожиданностью, — рассказал читатель. — Дочь совершеннолетняя, живет своей жизнью, меня ни о чем не просит. Я должен наследовать мамину квартиру, но на ней долг. Это для меня неприятный и на сегодняшний день обременительный сюрприз. Хотя, конечно, я не буду из-за этого отказываться от квартиры матери…

Сергей взял кредит и выплатил долг, но с дочерью отношения окончательно испортились: вплоть до того, что он обещал после своей смерти завещать все свое имущество какому-нибудь хорошему человеку.

Нередко старики оказываются должниками по быстрым кредитам. Им не хватает пенсии, а нужно лекарство, то, се, теплое пальто на зиму, а быстрые кредиты предлагают помощь на всех углах. Вот старички и берут по 50, 100, 200 евро, оставляя родне в наследство не только свою хрущевку, но и мелкие долги. Так, после смерти матери Маргарите осталась квартира и куча кредитных договоров: мать подсела на быстрые кредиты и набрала их в общей сложности на 600 евро, что больше чем в два раза превышает ее 270-евровую пенсию.

— Наверное, ей не хватало на лекарства или еду. Могла бы мне сказать, — горько подумала Маргарита. Отдавать эти «мелкие» долги она не планировала…

И вам должны

Юрист рассказал о таком случае. К нему обратилась клиентка, которая сообщила, что она вступила в права наследования после смерти своего отца и нашла у него нотариально заверенный документ, согласно которому какой-то человек обязался вернуть отцу взятую у него в долг достаточно крупную сумму.

— Значит ли это, что он теперь должен мне, или, как говорится, кредитор умер и дело с концом?..

Действительно, наследство с долгом бывает и «с прибылью» — если были должны покойному. Наследник, вступая в права наследования, получает имущество, долги покойного… и долговые обязательства других людей и юридических лиц перед покойным. Теперь все эти люди и организации будут должны наследнику.

Но только после того как наследник вступит в права…

Дело о квартплате

Не так уже редко встречается ситуация, когда покойный владелец квартиры не всегда аккуратно платил за квартиру и коммунальные услуги. Молодожены Аня и Артем обрадовались, когда узнали, что у них будет свое жилье. То есть ситуация печальная, но сулящая перспективы молодой семье.

— Умер отец Ани, с которым они после развода родителей почти не виделись, но у него была своя однокомнатная квартира 119-й серии, — рассказал Андрей. — После его смерти (он много пил) Аня осталась единственной наследницей, потому что больше он не женился и детей у него не было, а о смерти сообщил общий знакомый семьи…

Пара обрадовалась, честь по чести похоронили отца, выбросили весь мусор, который накопился в квартире за годы, проветрили, прикинули, во сколько обойдется ремонт. А тут добрая соседка спрашивает: «Вы купили квартиру или наследники будете?» Оказалось, что любопытство ее не праздное: у покойного скопился долг за квартиру почти в две тысячи евро и в доме волновались, как бы долги соседа окончательно не легли на плечи остальных квартировладельцев. Вот Андрей и забеспокоился: не придется ли им платить долги отца за квартиру? Здесь и так на ремонт уйдет как минимум 10 евро тысяч, придется брать кредит. Как им расплатиться с долгами?

— Как мы говорили, недвижимость вместе с долгами покойного, в том числе и за квартиру и коммунальные платежи, порой немалые, переходит к наследнику, который обязан расплатиться за владельца квартиры, — говорит юрист. — Тут надо сопоставить размер долга и стоимость квартиры…

В таком случае, оценив стоимость недвижимости и сумму долга, потенциальный наследник принимает решение, брать или не брать наследство с долгом. Бывает и так. Владимир Васильев рассказал случай из своей практики:

— После смерти владельца остался огромный долг за квартиру. Наследник наследство не оформлял и, соответственно, не вступал в права наследования. Домоуправление, в свою очередь, желая погасить задолженность за квартиру, разыскало потенциального наследника и подало на него иск в суд с требованием оплатить долги за квартиру. Аргумент: раз люди получили квартиру в наследство, пусть платят по счетам! Но согласно законодательству раз наследство не оформлено — значит, и наследнику, пока потенциальному, чужие долги не грозят…

Объявить претензии обслуживающая организация может только после получения наследником свидетельства о наследстве.

Анатомия наследования

Владимир Васильев разъясняет тонкости наследования имущества, отягощенного кредитными обязательствами:

— Начнем с процедуры наследования. Она такова. Наследник может хоть сразу же после смерти родственника со свидетельством о смерти идти к нотариусу и заявить о своих правах на наследство. Тот принимает заявление и публикует объявление о смерти и об открытии наследства в газете Latvijas Vēstnesis. Таким образом, все, считающие себя причастными к образовавшему наследству, могут заявить о своих правах. Кто, конечно, прочитал объявление…

Через три месяца, если другие претенденты не появились, наследник получает свидетельство о наследстве и становится официальным наследником, то есть может оформлять на себя имущество покойного.

И вот пока он не вступил в права на наследство, никакой кредитор не может подать на него в суд на взыскание долга. Закон не оговаривает срок вступления в права наследования: можно вступить через год, можно через пять лет. В этот период у кредитора связаны руки. Таким положением закона нередко пользуются наследники. Они частями рассчитываются с кредиторами и только потом получают свидетельство о наследстве и вступают в права наследования без долговых обязательств.

Спросите, почему нельзя рассчитываться после получения наследства, все равно ведь кредиторы получают свое? Здесь нюанс: по закону после смерти должника проценты по кредиту не засчитываются — вплоть до вступления наследника в права наследования. После того как он вступил — проценты опять начисляются…

Если кому-то достается в наследство квартира, за которую усопший владелец задолжал, надо знать, что платить по счетам он обязан только после того, как получит свидетельство о наследовании и вступит в права. До этого времени, даже если он там живет, он юридически не обязан платить по счетам, а управляющий не вправе за этот период начислять пеню…

«Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и наследство тянет за собой вереницу обязательств покойного…»

«Если окажется, что наследство обременено долговыми обязательствами, есть два пути: или брать с долгами, или отказываться от всего…»