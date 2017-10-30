Чем опасны осенние игры коалиции?

Когда закроются игорные залы в центре Риги? Почему националы снова перешли в атаку на русские школы? Когда в Болдераю и Катлакалнс придет городская вода? За что японцы любят наш город?

На самые актуальные вопросы читателей «СУББОТЫ» отвечают вице-мэр Риги Андрис АМЕРИКС и депутаты Рижской думы Михаил КАМЕНЕЦКИЙ и Андрей КОЗЛОВ.

Ксения ЗАГОРОВСКАЯ

Перед выборами вы обещали, что будете закрывать залы игровых автоматов. Но пока они работают. Не забыли ли вы об этом своем благом намерении? Ведь сбивают же людей с пути — и главное, молодежь.

Наталья Петровна

Андрис АМЕРИКС: Мы свое обещание выполняем. Рижская дума продолжает сокращать количество игорных залов. На прошлой неделе был сделан очередной важный шаг в этом деле. Комитет по безопасности поддержал закрытие еще 33 игорных залов в историческом центре столицы и на охраняемой территории. По закону подобные заведения могут быть закрыты через пять лет с момента принятия решения. Но отсчет пошел.

Михаил КАМЕНЕЦКИЙ: У нашей программы ограничения азартных игр есть очень активные противники в оппозиции Рижской думы. Операторы залов игровых автоматов регулярно жертвуют деньги фонду, который — разумеется, по чистому совпадению — возглавляет жена г-на Пуце, лидера Партии для развития Латвии.

Считаю, что этим господам пора уточнить название своей партии. Партию для развития Латвии логичнее было бы назвать «Партия для развития азартных игр в Латвии» и под этим флагом идти на следующие выборы. Это, по крайней мере, будет честно…

Спасибо вам за тепло! Затопили в домах очень вовремя.

Лариса, Кенгарагс

Андрис АМЕРИКС: Да, осень в этом году наступила рано, так что уже на прошлой неделе были подключены к отоплению все дома, которые обслуживает Rīgas Namu Paarvaldnieks. В 2016 году отопительный сезон начался позже — только в середине октября. Но компания Rīgas Siltums заранее провела все необходимые работы и была готова к более раннему старту…

Начались новые атаки на русские школы. Что ни день, то очередные высказывания о переводе образования на латышский язык, причем в воинственном и подчас оскорбительном тоне. Осеннее обострение?

Юлия

Михаил КАМЕНЕЦКИЙ: Уже стало привычным, что в период подготовки и принятия бюджета на следующий год страну колотит, колбасит и плющит из-за высказываний политиков по вопросам, чувствительным для больших групп населения. Темы, которые неоднозначно и даже противоречиво оцениваются обществом, поднимаются не случайно.

Сегодня мы в очередной раз можем наблюдать, что партии коалиции обостряют ситуацию, пытаясь протолкнуть свои требования в бюджет. Причем часть правящих политиков мямлит себе под нос, что они с этим не согласны, но ради принятия бюджета готовы на жертвы. И в самом деле, ради себя, любимых, ради спасения коалиции они пойдут на любые уступки. Увы, в политической истории мира очень много примеров того, когда подобная позиция приводила к катастрофе.

Андрей КОЗЛОВ: Очень жалко детей! Именно они становятся заложниками политических игр, которые всегда активизируются перед выборами. Обучение на неродном языке снижает качество образования — это давно доказано. Но политикам это безразлично. Вот и недавно вытащили на свет вопрос с детьми неграждан — и опозорились на весь мир…

Развивается конфликт с Литвой. Латвия требует восстановить рельсы на участке Мажейкяй — Реньге, которые под предлогом ремонта были разобраны еще в 2008 году. А как же хваленое балтийское единство?

Анатолий

Михаил КАМЕНЕЦКИЙ: Восстановить пути необходимо для того, чтобы грузы из Европы и Белоруссии могли поступать не только в литовские, но и латвийские порты. Еврокомиссия оштрафовала Литву за недобросовестную конкуренцию.

Этот конфликт с Литвой — возможно, первая и робкая попытка Латвии отстоять свои национальные интересы на международной арене. Правительство начинает понимать, что люди больше не простят им, если они не станут реально защищать интересы своей страны…

Живем в Катлакалнсе. Слышали, что Рижская дума будет частично оплачивать подключение домов к централизованному водопроводу и канализации. Правда ли это?

Семья САВЕЛЬЕВЫХ

Андрис АМЕРИКС: Компания Rīgas UUdens при участии ЕС в 2015 году закончила проект, позволяющий жителям Катлакалнса, Болдераи и Марупе (в границах Риги) получать услуги централизованного водоснабжения. Однако это оказалось не всем по карману. Поэтому Рижская дума и решила сделать шаг навстречу горожанам и частично оплатить эти расходы за счет прибыли Riigas UUdens.

На прошлой неделе комитет жилья и среды Рижской думы поддержал проект правил о софинансировании самоуправлением подключения домов к централизованной системе водоснабжения и канализации. Благодаря этому тысячи рижан получат возможность пользоваться современным комфортом. И это очень хорошо.

Андрей КОЗЛОВ: Жителям европейской столицы должны быть доступны все блага современной цивилизации. Согласно правилам, если централизованная система водоснабжения построена до границ земельного участка или красной линии, то владельцы участка смогут получить софинансирование на строительство подключения к дому.

Речь идет о софинансировании в размере 50 процентов и в отдельных случаях 60 процентов сметной стоимости проекта. Малообеспеченные, инвалиды I и II групп, некоторые другие категории рижан имеют право на льготы — вплоть до полной оплаты подключения. Так что обращайтесь в Riigas UUdens…

В Риге все больше туристов из Японии. Это очень разборчивая публика. Приятно, что они приезжают к нам.

Оксана

Андрис АМЕРИКС: Согласен с вами. Это результат целенаправленной работы думы по привлечению туристов. Недавно журнал Skyward японской авиакомпании Japan Airlines, который выходит ежемесячным тиражом 850 тысяч экземпляров и имеет аудиторию в 4,7 миллиона человек, включил рижский фестиваль «Путь рождественской елки» в топ туристических объектов Европы. Наши художники и дизайнеры умеют оригинально обыгрывать образ знакомой всем рождественской ели, так что фестиваль объектов среды стал символом Риги. Надеюсь, в этом году мы увидим на улицах нашего города еще больше туристов из Японии и не только.

Андрей КОЗЛОВ: Действительно, наш город становится все более привлекательным для туристов. Это убедительный ответ тем скептикам, которые говорили, что Рига не сможет заинтересовать гостей из дальних стран. Постоянно растущее количество гостей из разных уголков мира доказывает, что и небольшая страна может быть интересной. Нужно только правильно найти свою нишу.

Фестиваль «Путь рождественской елки», который в этом году начнется 8 декабря, — отличная творческая идея, которая живет и развивается. Он стал центральным событием зимнего сезона, радующим и рижан, и туристов. А выигрываем от этого все мы, ведь туризм подогревает экономику, позволяет предпринимателям заработать…

«Наш город становится все более привлекательным для туристов. Это убедительный ответ тем скептикам, которые говорили, что Рига не сможет заинтересовать гостей из дальних стран…

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