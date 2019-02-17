Правительство залезает в карман самоуправлений

Как бесплатно выучить латышский? Почему министр образования против строительства спортплощадок и стадионов? Вернет ли правительство Риге 50 миллионов?

На самые актуальные вопросы читателей «СУББОТЫ» отвечают депутаты Рижской думы Андрис Америкс, Михаил Каменецкий и Андрей Козлов.

Ксения ЗАГОРОВСКАЯ

Латышский язык государственный. Но государство ничего не делает для того, что можно было его выучить…

Агнесса Р.

Андрис Америкс: Рижская дума пытается восполнить этот пробел. По многолетней традиции столичная дума ежегодно выделяет 140 тысяч евро на обучение латышскому языку. Это дает возможность всем задекларированным в Риге, за исключением школьников и студентов, бесплатно освоить латышский язык на категории А и B.

Андрей Козлов: Заявки принимаются с 11 февраля. Курсы организует департамент образования, культуры и спорта Рижской думы. Занятия проводятся в разных районах Риги, чтобы людям не нужно было далеко ездить. Вся информация — на домашней странице www.iksd.riga.lv.

Медлить с подачей заявки не стоит! Бесплатные курсы латышского всегда пользуются огромной популярностью, так что места заканчиваются быстро. А государственные курсы есть, но они платные.

Слушайте, новый министр образования — это же просто ужас! Под таким «компетентным» руководством латвийское образование совсем выродится. Надо паковать чемоданы — детей жалко!

Анна ТРИФОНОВА.

Михаил Каменецкий: Да, поразительно, как люди в одно мгновение становятся министрами… Чего стоит «мудрый» совет этой дамы изучать русский язык в воскресных школах! А на днях новоиспеченный министр выдала новый перл: мол, незачем строить стадионы и спортивные площадки, лучше направить эти деньги на повышение зарплаты учителей.

Спору нет, зарплату учителям повышать нужно. Но и спортивная инфраструктура нужна. Это разные вещи и разные карманы.

Партии, которые входят в правительство, обещали повысить педагогам зарплату. И теперь они ищут средства. Самое простое — в кармане самоуправлений! Нет, господа, ищите их там, где вы обещали найти. А спорт необходим, чтобы молодое поколение росла здоровым. Это к тому же и вопрос безопасности.

Андрис Америкс: В полиции сегодня десятки вакансий. Одна из причин — молодежь не в состоянии выдержать физическую нагрузку, то есть не соответствует профессиональным критериям. Так что создание и поддержание спортивной инфраструктуры жизненно необходимо для государства.

Андрей Козлов: Политики, которые пришли к власти, обещая минимальную зарплату в 500 евро и рост пенсий, столкнулись с тем, что выполнить это нереально. Вот они по привычке и сваливают вину на других, со своей больной головы на здоровую.

Михаил Каменецкий: А пусть они обратятся к бюджету министерству обороны. Ведь он велик, и это ведомство заинтересовано в том, чтобы растить физически крепких защитников родины? Вот пусть и финансируют стадионы и спортплощадки!

Как сказалась налоговая реформа на самоуправлениях? Например, Рижской думе?

Альберт.

Андрис Америкс: В результате налоговой реформы самоуправления Латвии недосчитались 105 млн. евро. Правительство собиралось компенсировать убытки. Но, конечно, денег нет…

Самые большие потери у Риги — не менее 50 млн. евро. Столице к тому же, как и каждый год, придется перечислять деньги на содержание самоуправлений большинства городов и краев Латвии. В итоге многие важные планы затормозятся или будут заморожены.

Андрей Козлов: Правительство тянет с принятием бюджета государства. А без этого не могут планировать свои финансы и латвийские самоуправления. Это ставит под угрозу целый ряд важнейших программ. Так, ремонт школ можно проводить только летом, во время каникул. А до этого нужно еще организовать конкурсы. Дума планировала ремонт ул. А. Чака, Краста. Но неопределенность в правительстве продолжается, так что и эта программа под угрозой. А потом снова скажут: ямы на улицах, дума виновата.

Не кажется ли вам, что причина наездов на думу в том, что кто-то положил глаз на порты?

Г. САВЕЛЬЕВ.

Андрис Америкс: К сожалению, критика в наш адрес не прекращается. А поводов для нее нет. В январе в Рижском свободном порту сохраняется прирост грузооборота — на 2,6 процента по сравнению с январем прошлого года. И это в условиях жесточайшей конкуренции!

Михаил Каменецкий: Увы, некоторых политиков факты не интересуют. Представитель Новой консервативной партии на заседании думы долго убеждал всех в том, как плохи дела в порту.

Новый министр сообщения уже начал разговор о том, что нужно менять систему правления портами. Боюсь, новое руководство начнет размахивать шашкой, и вот тогда могут возникнуть проблемы.

Некоторые политики живут в своей реальности. От Ушакова требуют уйти в отставку. Но я не припомню, чтобы руководители более высокого уровня брали на себя моральную ответственность за вопиющие нарушения. Никого не беспокоит и такое попрание принципов демократии, как то, что формирование правительства доверено наименее популярными партиями. И что премьером стал человек, вообще не участвовавший в выборах.

Тот же Юрашс, которого Сейм выдал для уголовного преследования, так и сложил депутатский мандат. А партию Кайминьша, который тоже скоро будет выдан следствию, премьер называет надежной опорой правительства.

Любопытно, что Кайминьш целыми днями пропадает во фракции новых консерваторов. Могу предположить, что идет торг: если лидер KPV будет вести себя правильно, так, как нужно консерваторам, их министр может спустить дело на тормозах. Вот такие двойные стандарты, когда «свои» всегда правы, а «чужие» всегда виноваты, и тянут страну на дно.

«По многолетней традиции столичная дума ежегодно выделяет 140 тысяч евро на обучение латышскому языку. Это дает возможность всем задекларированным в Риге, за исключением школьников и студентов, бесплатно освоить латышский язык на категории А и B.

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