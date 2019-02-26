Историк моды о знаменитых предках, французском характере, счастливых женщинах и мужчинах-победителях

В Риге побывал историк моды Александр Васильев. За короткий визит он успел посетить благотворительную ярмарку «От сердца к сердцу» и купить там новую бабочку, дать распоряжения в своем Музее моды по поводу весенней выставки и представить свою новую книгу «Фамильные ценности», которая сразу стала бестселлером: тираж разлетелся за одну неделю.

Елена СМЕХОВА

На встречу с читателями в Polaris Александр Васильев прибыл в замечательном настроении. Шутил, улыбался, раздавал автографы и с удовольствием отвечал на любые вопросы.

В тени большого дерева

— Александр Александрович, в вашей коллекции тысячи раритетов. А свое самое первое приобретение помните?

— Первый предмет коллекции я нашел на помойке, когда учился во втором классе. Это была икона Николая Чудотворца XVIII века. Она стояла ликом к помойному баку, сверху на ней висела половая тряпка. Я снял тряпку и принес икону домой.

— Как отнеслись к вашей находке родители?

— Я очень благодарен родителям за то, что они прививали мне вкус, путешествовали со мной, поддерживали все мои увлечения: стариной, театром, рисованием.

— То, что вы выросли в семье знаменитого художника, помогало вам в жизни или мешало?

— В моей книге «Фамильные ценности» одна из глав называется «В тени большого дерева». Это обо мне. Когда я что-то делал, завистники говорили: «Ну, это папа за него нарисовал!» Я даже где-то прочел, что все мои спектакли оформлял за меня отец, а я их только подписывал. Это так подло, так обидно! Папа умер в 90-м году, а «Щелкунчик» на рижской сцене вышел в 2000-м!

Кстати, «тень большого дерева» была одной из причин того, почему я уехал во Францию. Там папу не знали, и мне пришлось всего добиваться самому.

— Вы добились многого. Сегодня у вас есть и признание, и известность, и деньги. Но так было не всегда. Какой период в своей жизни вы считаете самым сложным?

— Первый год в эмиграции. Я уехал в Париж в 1982 году. У меня не было там никаких связей, язык знал плохо, о правилах страны не имел представления. Этот год стал для меня годом проб и ошибок. Особенно трудно было понять отношение к жизни, потому что у французов оно совсем иное, нежели у нас.

— В чем же разница?

— Франция страна разговоров. Все обожают беседовать, но эти беседы ни к чему не обязывают. С тобой могут говорить два-три часа, обсуждать твой проект, обещать золотые горы. Ты думаешь: сейчас что-то случится… А не происходит ни-че-го! Вам даже никто не звонит. Таков французский характер — очень много демагогии.

Разница всюду: в менталитете, привычках, кулинарных пристрастиях. Например, я люблю чай. А во Франции, если его закажешь, тебя спросят: а не заболел ли ты? Потому что там пьют кофе! А ужин? Французы считают, что надо плотно поесть после девяти часов вечера, а до этого не надо. Хотя есть суп ночью, по-моему, нонсенс.

— Но потом-то вы привыкли?

— Привык, конечно. Помогла молодость. Считаю, что уезжать из страны следует только в молодом возрасте, пока есть силы, амбиции и все нипочем. Никому не советую уезжать в зрелости или старости. Ну разве что на пенсию в Германию. Там вам дадут комнатку и йогурт — на большее, правда, не рассчитывайте. (Улыбается.)

Чего хочет женщина?

— Стилисты лучше всех знают, чего хочет женщина. А в самом деле, что ей нужно? Как это отражается в ее одежде?

— Сложный вопрос. Каждой женщине нужно разное. Все они хотят счастья, но формула счастья у каждой своя. Одна видит счастье в детях, другая — в любовниках, одна в светской жизни, другая — в огороде, одна во внуках, другая — в муже, одна в спорте, другая — в отдыхе.

Поэтому когда женщина выбирает гардероб, она одевается соразмерно своему представлению о счастье. Оно может быть розовым или черным, полосатым или в горошек, на низком каблуке или высоком — это и определяет индивидуальность.

— А разве мужчины счастья не хотят?

— Нет, им нужно только одно — победа. Мужчине непременно нужно победить: в футболе, на охоте, в бизнесе, на войне, в постели. А победа и счастье — это разные вещи. Поэтому мужчины никогда не поймут женщин.

— Грань между мужским и женским гардеробом с каждым годом стирается. Того и гляди мужчины нарядятся в платья!

— Женщины взяли у мужчин все! Обувь, колготки — первоначально их носили мужчины, — прически, вязаные вещи, пиджаки, брюки, шорты. А теперь ругаются: почему некоторые модельеры предлагают мужчинам платья? Выходит, женщина имеет право одеваться в смокинг с бабочкой, а если мужчина в юбке, то все кричат: какой кошмар, какой наглец!

Не бойтесь! Нет опасности, что все вещи из женского гардероба переберутся в мужской. Победит унисекс. Женщины будут одеты так же, как мужчины, разница будет только в окраске волос и раскраске лица. Пока еще мужчины не пользуются декоративной косметикой, хотя кремы, одеколоны, маникюр давно завоевали их симпатии.

— Что будет модным в ближайшее время?

— Мода всегда отражает умонастроения сегодняшнего дня, поэтому победит мусульманский стиль. Его цель — закрыть волосы женщин платком. Главная тенденция этого года — юбки под платьем и платок на голове. Очень модно носить обувь на голую ногу. Это тоже пришло от мусульман: намаз заставляет мыть ноги пять раз в день, а на мокрую ногу носок не натягивается.

— Как создаются модные тенденции?

— По миру проходят недели моды, на которых свои коллекции показывают от 30 до 50 дизайнеров. Один дизайнер видит Восток, другой — войну, третий — цветочки и т. д. Результат оценивается по совокупности. В конце показа, когда фотографы уже отщелкали тысячи кадров, проверяется количество повторений. Если розовый цвет превалирует и тут, и там — значит, это будет тренд. Повторяются полоски? Значит, полоски тоже будут в тренде. После этого объявляется самый модный цвет сезона. В 2019 году это «живой коралл».

— Что еще кроме цвета коралла в тренде в нынешнем году?

— Самый ужасный тренд нынешнего лета — велосипедки. Это такие шорты типа утягивающего белья, чуть выше колена. А сверху майка. На мой взгляд, выглядит чудовищно. Но мода тем и прекрасна: не нравится — не носите. Мода предложение, а не приказ. Нет общей директивы, чтобы обязательно носить то, что модно. Каждый носит то, что хочет.

К примеру, в России сейчас каждая кассирша клеит себе ресницы. Я спросил: «Почему?» И получил ответ: «А меня видно только по пояс, чем же мне работать? Ног не видно, груди тоже…» Я подумал: а ведь и правда, вдруг принц придет на кассу пробивать кильку, а она ему — хлоп-хлоп ресницами! (Смеется.)

Жизнь в самолётах

— Недавно я увидела вас в новой программе «Живая жизнь». Вы ходили по блошиным рынкам и учители зрителей торговаться. О чем будут следующие сюжеты?

— О сюжетах я не имею права рассказывать. Это тайна! А вдруг вы разведчица с другого канала? (Улыбается.) Но торговаться вас научу. Первый закон: никогда не выказывать восхищения вещью. Эту ошибку допускают почти все: «Ой, это же лампа, о которой я мечтала! Сколько она стоит?» Обратиться к продавцу надо так: «Вот та побитая вещица почем?» Выражение лица при этом должно быть грустным. Вы должны покупать вещь с отвращением, показывая, что она вам дико не нравится. А радоваться и танцевать от счастья будете дома.

— Ваша книга «Фамильные ценности» побила все рекорды продаж в России. Не планируете написать что-то еще?

— На протяжении 35 лет я веду дневник. В будущем он мне очень поможет в написании воспоминаний. Думаю, что позволю себе выпустить еще две книги. Первую про жизнь во Франции, а вторую — про «Модный приговор».

— Когда мы снова увидим вас в Риге?

— В мае в рижском Музее моды откроется выставка «Гламур 80-х». Она много путешествовала, сейчас экспонируется в Москве на ВДНХ. Там много интересного: два наряда Катрин Денев, подарки Пугачевой… Алла отдала мне 13 своих платьев, некоторые из них вы увидите в Риге.

— Музей, телевидение, выставки, книги… Как вы все успеваете?

— Я живу в самолетах. Вы не представляете, как мне приходится вертеться, чтобы обслужить свой фонд, мою коллекцию. У меня работают 30 человек. И никого нельзя уволить: каждый отвечает за свое.

Я выпускаю фарфор, брошки, скоро буду выпускать ароматы. Поскольку мое имя популярно, производители делают мне различные торговые предложения, и я соглашаюсь. Я же эти денежки не пропью и не прокурю. Я платьев куплю и вам покажу!

(врезка 1)

«В России сейчас каждая кассирша клеит себе ресницы. Я спросил: «Почему?» И получил ответ: «А меня видно только по пояс, чем же мне работать? Ног не видно, груди тоже…» Я подумал: а ведь и правда, вдруг принц придет на кассу пробивать кильку, а она ему — хлоп-хлоп ресницами!

«Я выпускаю фарфор, брошки, скоро буду выпускать ароматы. Поскольку мое имя популярно, производители делают мне различные торговые предложения, и я соглашаюсь. Я же эти денежки не пропью и не прокурю. Я платьев куплю и вам покажу!

«Прошлое мне любо»

О книге «Фамильные ценности»

— Эта книга очень дорога мне. Потому что она о моей семье. Первая часть — это воспоминания моего дяди, режиссера Петра Павловича Васильева, который скончался прежде, чем его рукопись увидела свет. Вторая часть книги — мемуары моего отца Александра Павловича, академика живописи. Их готовили к публикации в издательстве «Искусство», но после распада СССР оно разорилось и все рукописи были утилизированы в макулатуру.

И все-таки мне повезло! После кончины дяди родственники, очищая квартиру, нашли его воспоминания и передали мне. А судьба книги отца еще более фантастическая.

Однажды в Доме актера я встретил племянницу Любови Орловой. Она спросила меня: «Вас интересует книга вашего отца?» — «Очень интересует, — ответил я. — К сожалению, ее утилизировали». — «Да! Но не мою копию! — воскликнула племянница Орловой. — Я была редактором, готовила книгу вашего отца к публикации, и у меня сохранился экземпляр». Так благодаря случаю я обрел бесценные воспоминания своих родных и решил издать их под одной обложкой, дополнив своими воспоминаниями до отъезда во Францию и многочисленными фотографиями.

У каждой семьи есть история. Для кого-то, может быть, она неинтересна. Но мне прошлое любо. Я с азартом стал изучать историю своего рода и добрался до XII века. Выяснилось, что в одной из ветвей все мои родственники — французы и англичане. Например, мой шестой прадедушка был мэром Лондона в XVII веке. В моем роду много знаменитостей. Двоюродный дед — живописец Нестеров. Среди моих предков морской министр Екатерины Великой адмирал Чичагов, который отвоевал у шведов часть Балтийского моря, а его сын сражался с Наполеоном при Березине.

Как я искал своих родных? В Интернете есть сайты, которые бесплатно помогают найти родственников. Если вы хотите последовать моему примеру, советую обратиться к сайту geni.com. Там нужно завести свою страничку, указать имена-фамилии мамы, папы, дедушек и бабушек с датами рождения. А дальше — сидеть и ждать. Через время к вам присоединятся родственники, которых вы не знаете, и постепенно у вас в руках окажется потрясающая информация!

А еще советую сделать генетический тест по слюне, для этого достаточно плюнуть в пробирку. И вы сможете узнать очень много о своих предках, где они обитали, что делали. Тест делается в США и Англии, стоит от 50 до 100 долларов.

Попробуйте и вы узнать о своих корнях. Уверяю, вас ждут невероятные открытия!