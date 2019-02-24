В Рижской 1-й больнице по квотам доступны консультации алголога и блокады

Хорошая новость для пациентов с хронической болью. Доступны финансируемые государством консультации алголога, а также блокады для снятия боли. Их можно сделать в Центре лечения боли в Рижской 1-й больнице.

В центре пациентов принимают алгологи-анестезиологи, которые определяют необходимость блокад или других методов лечения боли после консультаций. Отметим, что все блокады являются лечебными. Во время блокады лекарственное средство (гормон плюс местный анестетик) вводится в область воспаленного нерва при флюороскопии или ультрасоноскопическом контроле, что уменьшает воспаление и как следствие — боль.

Центр лечения боли специализируется на избавлении человека от неприятных ощущений в спине, мышцах и суставах. Например, если у человека есть боль в спине в области почек.

Специалисты больницы, конечно же, сначала удостоверятся, что это не патология почек, — они отправят пациента на консультацию к нефрологу. И если там все будет в порядке, то причина боли может быть вызвана проблемами с позвоночником — тогда начнут лечение спины. Важно не только определить, где скрывается патология, но и понять, соответствует ли она жалобам пациента.

Если в течение трех месяцев боль не лечить, она может стать хронической. «Если у вас что-то болит уже в течение 5-10 лет, не нужно списывать себя, говоря, что никто больше не сможет вам помочь. Если нельзя вылечить, то облегчить эту боль можно — но при условии, что человек хочет лечиться и строго следовать указаниям врача», — уверена глава центра Ирина Эванс.

Выберите удобное для вас время к любому из трех специалистов Рижской 1-й городской больницы: www.piearsta.lv.

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Упростили процедуру оплаты транспортных услуг людям с трудностями передвижения

Впредь плата за транспортные услуги для лиц с трудностями передвижения будет предоставляется с того месяца, когда была получена заявка, и на время до даты истечения срока заключения Государственной медицинской комиссии по экспертизе здоровья и трудоспособности (VDEĀVK).

7 декабря 2018 года вступили в силу поправки к обязательным Правилам Рижской думы от 24 января 2018 года №23 «О порядке оплаты транспортных услуг для лиц с функциональными нарушениями, которые не могут передвигаться на общественном транспорте», предусматривающие более простую процедуру оплаты.

Если человек уже в этом году подал заявку на оплату услуг на 2019 год, то обращаться в Рижскую социальную службу (RSD) нужно только тогда, когда истек срок действия заключения VDEAKVS.????? Тех, кто еще не подал заявку на оплату транспортных услуг на 2019 год, просят обращаться в свою территориальную социальную службу.

Обращаем внимание, что именно само лицо несет ответственность за информирование социальной службы об изменениях — таких как смена банковского счета или места жительства.

Напоминаем, что для жителей Риги, которые испытывают трудности с передвижением и которые не могут передвигаться на общественном транспорте, самоуправление в дополнение к государственной компенсации, предусмотренной на транспорт, предоставляет плату на транспортные услуги, если лицу было выдано заключение VDEAKVS???? о медицинских показаниях к покупке специально адаптированного пассажирского автомобиля и государственное социальное пособие на транспортные расходы для инвалидов, которые испытывают трудности с передвижением.

Оплата транспортных услуг в рижском самоуправлении:

* специализированный автомобиль (микроавтобус) или служба такси либо оплата топлива для частного автотранспорта — 284,57 евро в год;

* транспортное обслуживание пациентов с хронической почечной недостаточностью, нуждающихся в гемодиализе, — до 71,14 евро в месяц;

* доплата за транспортные услуги социально активным лицам (которые учатся или работают) — 21,34 евро в месяц;

* доплата за транспортные услуги лицам, посещающим учреждения для получения социальной помощи, социальной, профессиональной, медицинской реабилитации, — до 71,14 евро в год.

Плата за услугу предоставляется без учета доходов и материального положения, если лицо, задекларировавшее основное место жительства на административной территории Риги, не получает услуг учреждения по долгосрочному социальному уходу и социальной реабилитации или не находится в заключении.

В первой половине 2018 года 6535 человек получили оплату транспортных услуг. По сравнению с первым полугодием 2017 года уже за первое полугодие 2018 года количество получателей оплачиваемых транспортных услуг увеличилось на 551 человека.

Необходимость внесения поправок в правила была обусловлена тем, что количество людей с трудностями передвижения, о чем неоднократно указывали как сотрудники RSD, так и Консультативный совет негосударственных организаций лиц с инвалидностью, что с каждым годом все труднее посещать RSD, чтобы заполнить необходимые документы для оплаты услуг.

Больше информации можно получить по бесплатному телефону департамента благосостояния Рижской думы 80005055 или на www.ld.riga.lv.

Лыжи, кёрлинг, сноуборд…

Начинается регистрация школ для участия в Зимнем олимпийском фестивале

С 11 февраля и до 15.00 26 февраля на сайте Совета спортивных федераций Латвии (LSFP) школы могут регистрироваться для участия в Зимнем олимпийском фестивале латвийских школ (далее — Зимний фестиваль).

Самые крупные в Латвии школьные соревнования по зимним видам спорта пройдут 1 и 2 марта в Эргли и на холме Виешура. Ученики 5-12-х классов будут соревноваться в 13 индивидуальных и командных дисциплинах как в классических видах спорта (лыжи, биатлон, хоккей), так и в менее традиционных, таких как зимнее ориентирование или катание на санях. Послом Зимнего фестиваля этого года стал один из самых популярных не только в Латвии, но и в мире скейтбордистов — Мадар Апсе, который в свои школьные годы выступал в дисциплине сноуборда. Он также будет присутствовать на празднике.

Участников Зимнего фестиваля может заявить любая школа Латвии, и это может сделать учитель спорта (или другой представитель школы). Учитель спорта должен заполнить форму заявки в электронном виде на сайте LSFP. При получении подтверждения об участии школы и до окончания регистрации (15.00 26 февраля) школы могут зарегистрироваться и при необходимости изменить состав участников. Оригинал заявки с подписью руководителя учебного заведения должен быть представлен лично в Эргли при аккредитации участников.

Открытие Зимнего фестиваля состоится 1 марта в 11.30 в Эргли (у Эргльской средней школы).

Согласно олимпийской традиции будут поднят олимпийский флаг, дана олимпийская клятва и зажжен олимпийский огонь. В течение двух дней учащиеся 5-12-х классов будут соревноваться в 13 дисциплинах: биатлон, бег на лыжах, фристайл и сноуборд, хоккей, хоккей 3x3, горные лыжи, керлинг, сани, сноуборд, катание на коньках, зимнее ориентирование, большая школьная эстафета. Все спортивные правила доступны на домашней странице LSFP в разделе «Фестиваль». На Зимнем фестивале также пройдут показательные выступления диск-гольфа и снежного волейбола.

(Riga.lv.)