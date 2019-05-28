В последние годы одним из популярнейших маршрутов для рижан и туристов стала поездка во Дворец культуры «Зиемельблазма» в отдаленном Вецмилгрависе. Не случайно вскоре после его реконструкции кто-то из архитекторов воскликнул: «Теперь у Риги появились свои Рундале!» А история «рижских Рундале» начиналась еще в 1904-м. И связана с именем мецената Августа Домбровского.

Меценат из Кенгарагса

Сын рыбака из Кенгарагса, первые свои деньги он скопил на сплаве плотов. В конце 1880-х перебирается в Мюльграбен — нынешний Вецмилгравис, открывает лесопильню, фабрику. С этого момента и можно говорить о нем как о филантропе. Домбровский раздает рабочим землю, чтобы они возводили на ней собственные дома, обеспечивает их пиломатериалом. Вскоре открывает бесплатную школу для детей рабочих и сирот, первый в Риге детсад. Его заведующей становится Марта Ринка, имя которой сегодня носит одна из улиц микрорайона.

Первая «Зиемельблазма»

На средства латвийского Саввы Морозова в районе начинают прокладывать первые улицы. Предприниматель понимал, что мало человеку дать кров, накормить и обуть — нужно подумать и о душе. Он не мог спокойно смотреть, как рабочие пропивают заработанные деньги в кабаках. Постепенно приходит идея открыть в Вецмилгрависе общество трезвости. И специальное здание для него построить. 14 августа 1904 года распахнул двери Дом безалкогольного общества трезвости «Зиемельблазма» — предшественник нынешнего Дворца культуры.

Казнить нельзя — помиловать!

Первое здание «Зиемельблазмы» было деревянным, и во время революции 1905 года черная сотня спалила его. На волоске висела жизнь самого предпринимателя: его подозревали в «подстрекательстве к бунту». От расстрела спасло вмешательство коменданта Даугавгривской крепости, поручившегося за Домбровского.

По проекту филантропа

Революционные события не приводят филантропа к переоценке ценностей. Наоборот, он с удвоенной энергией занимается благотворительностью. И в 1910-м приступает к строительству новой «Зиемельблазмы». Из самого современного для того времени материала — бетона. «Теперь я построю дом, который ни один огонь не сможет сжечь», — записывает Домбровский в дневнике. Открытие состоялось 1 октября 1913 года. Точных сведений об авторе проекта нет. По одной из версий, чертежи выполнил сам предприниматель.

Дом Буртниеку

Другой не менее впечатляющий объект того периода — Дом творчества для латышских литераторов, художников, музыкантов, открытый в 1908 году. В этом пансионате, получившем официальное название Дом Буртниеку, представители латышской творческой интеллигенции могли творить, не думая о хлебе насущном. Питание и проживание оплачивал бывший сын рыбака! В Доме Буртниеку долгие годы прожил Кришьянис Баронс. Здесь он завершил свой беспримерный труд по сбору и систематизации латышских дайн. У Домбровского гостили и жили Язеп Витолс и Густав Шкилтерс, Янис Яунсудрабиньш, Карлис Скалбе, Леон Паэгле, Эмиль Мелнгайлис…

Возвращаю орден

Меценат был человеком немногословным и чудаковатым. Уроженка здешних мест рассказывала мне, что на старости лет он стал вегетарианцем, собаку кормил тем же. В 1920-е Домбровский отказался от ордена Трех Звезд. Случай небывалый в истории довоенной Латвии. Но отказался не по принципиальным соображениям: ордена в то время нужно было еще и выкупать, а Домбровский сказал, что лучше отдаст деньги на более полезное дело.

Играй, музыкант!

На склоне лет меценат написал книгу «Моя скрипка», которую подарил Райнису. Скрипки были его хобби еще с юности. Сын рыбака, ни дня не учившийся в школе, сам научившийся читать и писать на трех языках — латышском, русском и немецком, он первый в Латвии начал мастерить скрипки. Его коллекция насчитывала 1200 инструментов. Во время Первой мировой он отправил ее от греха подальше в Петроград, а после прихода к власти большевиков вывез в Латвию. Свои скрипки подарил сыну — музыканту Августу Домбровскому. После смерти мецената и его сына обладательницей коллекции стала супруга сына чешская пианистка Людмила Гомман. В 1937 году она уехала из Латвии на родину и забрала почти всю коллекцию. Только два инструмента подарила Музею истории Риги и мореходства.

Главная скрипка Домбровского

Домбровский умер в 1927 году. Похоронили его в парке, рядом с «Зиемельблазмой». «Самая красивая скрипка, созданная Домбровским, — это его личность», — сказал на похоронах Янис Райнис.

А главное детище Домбровского и сегодня украшает Вецмилгравис. В 2013-м городские власти открыли Дворец культуры «Зиемельблазма» и парк после реконструкции, и с тех пор это место стало одним из любимейших у горожан и гостей города. В парке работает фонтан, восстановлены великолепные беседки, а его изюминкой стала башня, с которой открывается вид на Рижский залив.

А доминанта здешних мест — сам Дворец культуры «Зиемельблазма». Если будете там, поднимитесь и в музей, вход в него бесплатный. Можно увидеть в экспозиции и скрипку мэтра — ее подарил «Зиемельблазме» один из старожилов района.

Илья ДИМЕНШТЕЙН.

«14 августа 1904 года распахнул двери Дом безалкогольного общества трезвости «Зиемельблазма» — предшественник нынешнего Дворца культуры.

ФОТО — из коллекции автора.

ФОТО: https://www.riga.lv/ru/news/interesnesnye-fakty-o-vozvedenii-ziemeljblazmy?13901