Благоприятные дни для стрижки, окраски волос, маникюра и педикюра в июне

В этом месяце не так много благоприятных дней, которые хорошо подошли бы для таких сложных процедур, как косметические операции и уколы красоты. Особенно не стоит предпринимать ничего серьезного в период действия наиболее напряженных аспектов месяца — примерно с 13 по 19 июня, вблизи полнолуния.

1-2 июня, убывающая луна в Тельце

Стоит посетить парикмахерскую: стрижка придаст бодрости и сил, а окраска порадует результатом. Прекрасное время для натуральных масок с первыми фруктами. Можно избавиться от трещин на ступнях. Уколы красоты в области нижней части лица неблагоприятны.

3 июня, новая луна в Близнецах

Совершенно неблагоприятный день для любых процедур и манипуляций: можно и здоровье пошатнуть, и внешность испортить. Перенесите посещение парикмахерской и косметолога на другой день.

4 июня, растущая луна в Близнецах

Занимаемся чисткой лица, делаем массаж и обертывания против растяжек. Меняем жизнь с помощью новой стрижки. Эффективны процедуры омоложения.

5-6 июня, растущая луна в Раке

Волосы лучше оставить в покое: ни стрижка, ни окраска пользы не принесут. Делаем массаж лица, пилинг тела. Неблагоприятное время для маникюра и педикюра. Неблагоприятные дни для пластических операций, особенно на молочных железах.

7-8 июня, растущая луна во Льве

Бегом к стилисту! Попробуйте новый цвет волос — все получится, да и настроение поднимется. Продолжаем питать кожу масками, а вот про удаление родинок и бородавок не стоит и думать.

9-10 июня, растущая луна в Деве

Лицо оставляем в покое, занимаемся волосами, делаем красивую прическу и продлеваем жизнь. Осваиваем новый фитнес-комплекс, можно просто начать бегать. Водные процедуры помогут привести тело в тонус.

11-12 июня, растущая луна в Весах

Займитесь избавлением от родинок, приведите ступни в порядок, в парикмахерскую ходить не стоит. Эксперименты с маникюром и педикюром сегодня будут удачными. Очень удачные дни для пластических операций, уколов красоты.

13-15 июня, растущая луна в Скорпионе

Стрижка и окраска настроение не улучшат, а проблем добавят. Отличное время для антицеллюлитных процедур. Воздержитесь от любых манипуляций на лице.

16-17 июня, растущая луна в Стрельце, полнолуние

Занимайтесь уходом за лицом и телом, можно и в парикмахерскую заглянуть. Стрижка поднимет вам настроение. Благоприятные дни для любых обертываний. Неблагоприятные дни для уколов красоты, прокалывания ушей.

18-19 июня, убывающая луна в Козероге

Весьма позитивные дни для ухода за собой, они принесут радость и удовлетворение, да и выглядеть будете здоровее и моложе. Новая прическа усилит положительную энергию. Аромаобертывание, классический маникюр улучшат настроение и снимут напряжение.

20-22 июня, убывающая луна в Водолее

Поэкспериментируйте с цветом волос, займитесь телом, сходите к косметологу, можно сделать лазерную эпиляцию, а вот лицом заниматься не стоит.

23-24 июня, убывающая луна в Рыбах

Отдохните, это крайне неудачные дни для любых косметических и парикмахерских манипуляций.

25-27 июня, убывающая луна в Овне

Начинайте диету, результат вас порадует, очень хорошо заняться лицом, измените жизнь к лучшему. Хорошее время для увлажняющих масок.

28-29 июня, убывающая луна в Тельце

В эти дни получится замечательная стрижка, окраска принесет деньги и удачу, да и маски помогут в жизни, а вот тело пусть отдохнет.

30 июня, убывающая луна в Близнецах

Сходите в сауну, с лицом обращайтесь осторожно. Чтобы ногти не слоились и были здоровыми, сделайте сегодня маникюр и педикюр. Стрижку сделать нужно просто обязательно: волосы лучше не станут, но депрессию как рукой снимет…

На заметку

3 июня — новолуние. Особое внимание уделить процедурам, направленным на улучшение состояния кожи рук: поделайте различные ванночки, используйте питательные маски для рук. Отличный день для того, чтобы сходить в баню или сауну, а также всласть поплавать в бассейне.

17 июня — полнолуние. Крайне нежелательны сложные косметологические процедуры, уколы красоты и пластические операции. Лучше не перенапрягаться.