Известная российская актриса — о брачных союзах, киносъёмочных тайнах и счастье без сильного плеча

На фестивале «Балтийская жемчужина» комедию «Давай разведемся» представили режиссер Анна Пармас и актриса, исполнительница главной роли Анна Михалкова.

После просмотра фильма у «СУББОТЫ» появилась возможность пообщаться с Анной Никитичной в узком кругу и поговорить о новых ролях, современной семье, знаменитом отце и женской мудрости.

Елена СМЕХОВА

Фильм «Давай разведемся» — прекрасная комедия. Легкая, остроумная, смешная, а все ситуации в ней настолько узнаваемы, как будто картину снимали про твою жизнь или жизнь твоих соседей.

Главная героиня вертится как белка в колесе: работает, содержит семью, выплачивает кредиты… В то время как ее муж (Антон Филиппенко) прилежно занимается домом, бытом и детьми. Правда, только до тех пор, пока не встречает молодую фитнес-инструкторшу и не уходит к ней от жены-трудяги…

— Анна, считаете ли вы нормальной ситуацию, когда муж — домохозяйка, а жена — добытчица?

— Мы живем в такие времена, когда идет очень активная смена гендера. Мужчины XXI века — это уже не мужчины, а женщины. Так что наш фильм не фантазия, а просто отражение новых реалий. Другое дело, что так не должно быть. Но так есть!

Женщина давно взяла бразды правления в свои руки, стала сильнее. Зарабатывает зачастую больше мужа. А потому и роли в семьях меняются, и семьи рушатся…

— А как же любовь?

— Любовь — это замечательно. Но все брачные союзы — это еще и система выживания. Так вот, выживать женщины сегодня вполне могут одни. Без крепкого плеча и без мужской поддержки. Я говорю безоценочно: это не хорошо и не плохо, просто сейчас такая жизнь. Хотя мне она не нравится.

В бассейне в октябре

— Почему, на ваш взгляд, сегодня мужчины часто оказываются слабаками?

— А вы посмотрите, что происходит вокруг: воспитатели в детсаду — женщины, учителя — женщины. Они воспитывают мальчишек — будущих мужчин, постоянно направляя, оберегая и поддерживая их. А потом мы удивляемся: почему наши мужчины немужественны? Почему поступают не так, как нам хочется?

Я, например, воспитана иначе. Меня мужчина должен завоевать. А современная девчонка уже не ждет, когда понравившийся мальчик подойдет и пригласит ее в кино. Она сама подойдет к нему и скажет: «Пошли!»

Но фильм «Давай разведемся» вовсе не о слабаках-мужчинах. Этой картиной мы с режиссером Анной Пармас хотели сказать всем женщинам, что жизнь прекрасна в любом случае и что она интересна даже тогда, когда тебе кажется, что все закончилось, что счастья никогда не будет. Неправда! Обязательно будет! Смысл картины можно сформулировать фразой: «Одной, без мужчины не страшно».

— Это и доказывает ваша героиня в финальных кадрах, когда она, брошенная мужем с двумя детьми и беременная третьим ребенком, с блаженством ныряет в бассейн. И на лице у нее столько счастья!

— Надеюсь, мастерство меня не подвело. Изображать счастье от купания в бассейне нужно было поздней осенью, в октябре, когда мы снимали эту сцену. Холод дикий! Меня натерли автозагаром, нарядили в красивый купальник. А рядом на лежаках под полотенцами дрожали дети — полностью одетые, в ватных штанах. (Улыбается.)

— Сниматься с детьми всегда нелегко. Как известно, ребенок и кошка способны переиграть любого профессионального артиста…

— Большинство сцен мы снимали без детей, а их «включали» только в последнюю минуту. Административный директор командовал: «Выпускай!» И дети с гиканьем вылетали из гримерки. Но контакт у нас с ними все-таки установился. Я же сама многодетная мать, поэтому мои экранные дети в основном меня слушались.

Фильмы: любимые и нелюбимые

— После фильма «Давай разведемся» вы написали в Instagram: «Я ненавижу комедию!» Почему?

— Играть комедию намного сложнее, чем любую драму. Вот ты держишь паузу — это секунда! Чуть ее передержал — и уже не смешно. Чуть недожал — шутка не выстрелила. Зато зрительской благодарности и откликов от комедий ты получаешь, как ни странно, всегда больше, чем от фильмов других жанров. Может быть, оттого, что уметь рассказать о сложном смешно — это высший пилотаж?

— Сколько бы российский кинематограф ни держал равнение на Голливуд, российские комедии по-прежнему сильно отличаются от американских. В чем дело? У нас другая природа юмора?

— Совершенно другая! В Америке прекрасно и даже органично смотрится юмор ниже пояса. А у нас он не проходит, не прививается! Потому что когда «про это» играют наши артисты, фильм почему-то всегда выглядит очень пошлым.

— Вы не раз говорили в интервью, что ваш самый нелюбимый фильм — «Анна от 6 до 18». А какой самый любимый?

— В этом вам ни один артист не признается. (Смеется.) Не потому, что мы такие хитрые, а потому, что зависимы от режиссеров. Поэтому и придумали такую обтекаемую фразу: «Лучший фильм — в котором я еще не снялась». Чтобы никого не обидеть.

Что же касается фильма «Анна от 6 до 18», то я его не люблю по вполне понятным причинам. Папа задавал мне в разном возрасте вопросы, снимал мои ответы на камеру. Получился эксгибиционизм души. Но я же не представляла, что это станет достоянием общественности! Да и кого я там играла? Себя, маленькую девочку?

Актерство — это совсем другое: это изучение себя в каких-то обстоятельствах. Для меня даже плохой фильм полезен. Потому что, ругая себя в этот момент, я что-то про себя понимаю. В картинах я добираю опыт, которого нет в моей жизни, поскольку моя жизнь очень стабильна. Я человек совершенно не склонный к авантюрам. Но судя по тем сумасшедшим приключениям, которые происходят с моими героинями, могу предположить, что и во мне есть какая-то авантюрная грань, просто еще не открытая.

Любопытно, что каждая новая героиня попадается мне в жизни именно в тот период, когда должно было произойти что-то важное, переломное. Поэтому я всех их очень люблю!

Выпрыгнуть из амплуа

— Одна из ваших первых ролей — Дуняша в «Сибирском цирюльнике». Она совсем небольшая. Но как запоминается! После этого фильма за вами плотно закрепилось амплуа «женщины с серпом» и вам пришлось довольно долго в нем существовать…

— С этим ничего не поделаешь. Кино — это история типажей. Сыграла один раз удачно крестьянку — и все! Теперь тебе будут предлагать только подобные роли. А я и в деревне-то ни разу в жизни не была!

Понимаете, это как с ремонтом. Видишь удачный ремонт у подруги Маши и спрашиваешь: «Кто тебе его сделал?» — «Да Иван Петрович». Бежишь к Ивану Петровичу и говоришь: «Сделайте мне как у Маши». — «Может, вам как-то по-другому сделать?» — спрашивает мастер. «Нет-нет. Как у Маши».

Очень редко актерам удается выпрыгнуть из своего амплуа. Это те рельсы, на которые ты встаешь один раз и делаешь на этом свою карьеру.

— Но вам-то удалось выпрыгнуть из амплуа селянки! Каким образом?

— Мне повезло. Нашлись режиссеры, которые увидели меня иначе.

— Для вас имеет значение, кто режиссер: мужчина или женщина? С кем легче работается?

— Всегда хорошо работать с мастером, с профессионалом. Но что касается логики и восприятия образа, то они, конечно, здорово отличаются у режиссеров-женщин и режиссеров-мужчин. Как бы то ни было, а мы — мужчины и женщины — с разных планет…

Впервые я это почувствовала на фильме Дуни Смирновой «Связь». Когда Михаил Пореченков читал вместе со мной сценарий, он чуть ли волосы на себе не рвал: «Что за бред?! Так не может быть!» А я смотрела на него с недоумением, потому что знала: только так и бывает.

Все мужчины, включая моего папу и Константина Эрнста, в финале фильма воскликнули: «Эти герои должны быть вместе!» — «Да ни в коем случае! — отвечала я. — Кино и затевалось для того, чтобы они вместе не были!»

— Вы яркая, известная, самодостаточная актриса и вряд ли советуетесь с отцом по рисунку роли и другим творческим моментам…

— Конечно, не советуюсь. По большому счету, мне не требуется даже его одобрение. Другое дело, что каждому хочется, чтобы его похвалили. Сказали: «Ого! Ты молодец! Это был высший класс!»

Да, папа смотрит мои работы. Но если он скажет, что ему это совершенно не нравится, мне нисколько не будет обидно. Я все-таки выросла из возраста, когда тебе важно, что про тебя скажут родители.

— И все-таки, вас часто хвалит Никита Сергеевич?

— Настолько часто, насколько может хвалить любой творческий человек, который сконцентрирован исключительно на себе. Но иногда да, бывает.

О красоте и женской мудрости

— Анна, вы в прекрасной форме. Как вам удалось так похудеть?

— За мое похудение спасибо повышенному давлению. Мне хорошо помогают гипертония и принцип «Восемь часов ешь и 16 — не ешь».

— А алкоголь?

— Всегда!

— У вас счастливая семья, трое детей. Поделитесь женской мудростью: как сохранить все самое дорогое?

— О! Женская мудрость — это мой конек. (Хохочет.) Для меня женская мудрость заключается в том, чтобы — хотя бы один раз! — промолчать. Не влезть и не сказать: «Что вы это делаете? Это же все не так!» Наверное, где-то глубоко-глубоко во мне сидит пионервожатая, поскольку моя страсть одернуть и поправить проявляется не только дома. Иду по улице: мама кричит на малыша. Мне тут же хочется подойти и сказать: «Да как вы можете?!» Когда мне удается преодолеть эту страсть, я считаю, что очень мудра!

Кстати, с годами многое меняется. Чем старше я становлюсь, тем меньше во всем понимаю. В молодости мне вообще все было понятно: как надо, как не надо, как хорошо и как плохо. А теперь я точно знаю, что жизнь намного сложнее, чем твое преставление о ней. Вещи, которые для тебя абсолютно неприемлемы и невозможны, для кого-то могут стать формой существования. Поэтому моя мудрость заключается в том, чтобы никого не осуждать.

— Как вы справляетесь с трудными ситуациями, если они возникают в вашей жизни?

— Преодолеваю их через смех!

— Все ждут продолжения сериала «Обычная женщина». Он будет или нет?

— Непременно будет. Съемки начнутся уже в октябре.

— Ждем с нетерпением! Как, впрочем, и других ваших новых ролей!

Личная жизни актрисы

С первых дней жизни Анна была неразрывно связана с миром искусства. Ее отец — знаменитый режиссер Никита Михалков. Мама Татьяна Михалкова — известный литературный обозреватель, кинокритик и общественный деятель. Дедушка актрисы — детский писатель, поэт, публицист и автор двух гимнов Сергей Михалков. Ее дядя — режиссер Андрей Кончаловский, а двоюродный брат — Егор Кончаловский.

В родословной дворян Михалковых были также мастера живописи, гениальные врачи, деятели искусства.

Анна Михалкова — счастливая мама двоих сыновей и дочки: Андрея (2000 г. р.), Сергея (2001 г. р.) и Лидии (2013 г. р.). Отец детей — муж актрисы Альберт Баков, чеченец; с 2001 по 2005 год он занимал должность вице-губернатора Ульяновской области, ныне предприниматель.

Будущие супруги познакомились в 1997 году на мероприятии Российского фонда культуры. Как признается сама Анна, Альберт не был красавцем, но покорил ее сердце превосходными манерами и отличным знанием японской поэзии.

«Мы живем в такие времена, когда идет очень активная смена гендера. Мужчины XXI века — это уже не мужчины, а женщины. Женщина давно взяла бразды правления в свои руки, стала сильнее.

«Играть комедию намного сложнее, чем драму. Вот ты держишь паузу — это секунда! Чуть ее передержал — и уже не смешно. Чуть недожал — шутка не выстрелила…