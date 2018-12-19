Пока партии делят власть, дело стоит

Сможет ли новый Сейм оправдать надежды избирателей? Чему стоит поучиться у строителей, которые ремонтируют Островной мост? Станет ли ул. Кр. Барона пешеходной? На самые актуальные вопросы читателей «СУББОТЫ» отвечают вице-мэр Риги Андрис Америкс и депутаты Рижской думы Михаил Каменецкий и Андрей Козлов.

Ксения ЗАГОРОВСКАЯ

С интересом наблюдаю за мыльной оперой под названием «Формирование правительства». Эта неопределенность влияет на работу Рижской думы? И чем, по-вашему, все это может кончиться?

Виктор РОМАНОВ.

Андрис Америкс: Конечно, влияет. Рижская дума является заложником политического торга, который уже второй месяц разворачивается на наших глазах. Поскольку бюджет государства до конца года явно не примут, в первые месяцы следующего года дума сможет тратить лишь одну двенадцатую часть расходов прошлого года. Это значит, что многие задачи, запланированные на 2019 год — ремонт улиц, школ, детских садов, — оказываются под вопросом. А ведь в следующем году мы намерены начать приводить в порядок дорожное покрытие на ул. А. Чака и Марияс, ул. Краста, осуществлять проекты с европейским софинансированием.

Если реализуется более оптимистичный сценарий, Рижская дума сможет принять свой бюджет 27 февраля 2019 года. Но, к сожалению, задержка на старте уже неизбежна.

Самый крайний вариант — и я не удивлюсь, если до этого дойдет, — президенту придется распускать парламент, потому что те, кто туда избран, явно не могут найти общий язык. Каждый видит только свою правду. Одно дело красиво говорить и обещать и совсем другое — работать в сотрудничестве с другими партиями, выполняя обещания. Думаю, что для многих избирателей следующий год станет годом политического прозрения.

Андрей Козлов: На самом деле парламент не обманул наших ожиданий. Большая часть депутатов как занималась, так и продолжает заниматься прямыми трансляциями в социальных сетях дискуссий со своим участием, полагая, наверное, что людям интересно наблюдать за этим.

Единственная проблема состоит в том, что все это не имеет никакого отношения к работе правительства. Вполне возможно, что многие из тех, кто избран в Сейм, понятия не имеют, в чем сейчас состоит их работа. Поэтому они и продолжают увлеченно делать то, что умеют, — сотрясают воздух громкими заявлениями. Надеюсь, избиратели сделают соответствующие выводы и впредь будут более серьезно относиться к тем людям, за которых они голосуют, более критично оценивать их обещания.

Михаил Каменецкий: Интересно, что партия «Согласие», не принимающая участия в этой вакханалии, остается одним из главных действующих лиц политической жизни. Все без исключения партии, участвующие в переговорах, не устают повторять, что о сотрудничестве с «Согласием» не может быть и речи. Это единственное, что удерживает их вместе.

Такие выдающиеся мыслители современности, как господа Гобземс и Кайминьш, не раз говорили, что неопределенность политической ситуации ведет к усилению влияния «Согласия», а это, мол, недопустимо. Но почему? Депутаты от «новых» партий твердят: за нас проголосовали люди. Но разве за «Согласие» не голосовали такие же граждане Латвии — сотни тысяч человек?

Вот мы и вынуждены смотреть на эту клоунаду, перенесенную с улицы в парламент, на Гобземса, над которым смеются даже его соратники, на зараженного бациллой вождизма Борданса, который по дороге к премьерству отказался от всего, что обещал в предвыборный период. Где оптимизация министерств? Где повышение зарплат и социальная справедливость? Единственное, что осталось, — намерение не брать в коалицию «Согласие» и «зеленых». Понятно, брать «зеленых» ему не разрешают спонсоры, потому что транснациональные компании борются с местными.

Я очень сочувствую нашему президенту, который сейчас находится в очень сложном положении. Народ хотел перемен. Но разве таких? Какие перемены могут осуществить эти клоуны, которые пришли во власть? Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно…

Уже зима, а ремонт улиц продолжается. Раньше хоть пробки были только летом…

О. КАРПОВ.

Андрис Америкс: Да, ремонтные работы в городе продолжаются, благо погода в нынешнем году позволяет. Выполнена уже половина работ по прокладке централизованного водопровода и канализации на Яунциема гатве. Очень важно, чтобы жители и этого района получили доступ ко современным городским благам.

Конечно, часть водителей недовольна, поскольку из-за продолжающихся земляных работ вводятся изменения в организации движения. Но если мы хотим что-то изменить, нужно быть готовым к некоторым неудобствам. Есть, конечно, вариант ничего не делать и ворчать, как все вокруг плохо. Но он нам не подходит…

Михаил Каменецкий: Те, кто критикует нас за пробки, не совсем понимают, что такое пробки… Ремонт Островного моста может служить положительным примером. Там проводится масштабнейший ремонт, который давно нужно было делать, и тем не менее мост функционирует. Никто не скажет, что из-за ремонта в Риге осталось три моста. Нет, их по-прежнему четыре. И за это нужно сказать спасибо разработчикам проекта, которые сумели правильно организовать движение.

Андрей Козлов: Недавно Рижская дума сделала очередной шаг в поддержку общественного транспорта в столице — на Островном мосту для него создана специальная полоса. Благодаря этому автобусы и троллейбусы могут двигаться без задержек, обеспечивается необходимая регулярность движения. Эта полоса останется и после завершения ремонта моста.

Неужели ул. Кр. Барона действительно закроют для транспорта? Это же будет коллапс! Встанут Тербатас и Чака!

Алексей ХРОМЕНКО.

Андрис Америкс: Все громче раздаются голоса о том, что в центре города преимущество должно быть отдано пешеходам и велосипедистам. Наши эксперты из Скандинавии, которые занимаются перспективным планированием столицы, дали совет: в порядке эксперимента закрыть автомобильное движение на одной из центральных улиц. Я очень осторожно отношусь к этому.

Нужно учитывать, что самое узкое место ул. Кр. Барона — от ул. Стабу до ул. Пернавас. А ведь там находится Дворец школьников, где в кружках и студиях занимаются сотни и сотни детей, Гуманитарная школа, в которой учатся более тысячи учеников, спортивный квартал, а также крупный центр здоровья. Как люди будут добираться до этих мест? Не решен пока вопрос о доступе автомобилей, которые принадлежат жителям этого района. А как будет осуществляться доставка товаров в магазины и кафе, расположенные на этой улице? Ночью? Но ведь это шумно… Непросто…

Ранее была идея сделать пешеходной ул. Тербатас — а точнее, три квартала: от ул. Элизабетес до ул. Лачплеша. Но собственники оспорили это намерение юридически, апеллируя к тому, что ограничиваются их права к доступу к своей недвижимости. И вот новый эксперимент… Давайте подождем его результатов.

«Недавно Рижская дума сделала очередной шаг в поддержку общественного транспорта в столице — на Островном мосту для него создана специальная полоса. Благодаря этому автобусы и троллейбусы могут двигаться без задержек, обеспечивается необходимая регулярность движения.

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