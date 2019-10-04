В Доме Москвы проходит уникальная выставка, посвящённая выдающемуся скульптору — уроженке Риги Вере Мухиной

В этом году нашей славной соотечественнице Вере Игнатьевне Мухиной исполнилось бы 130 лет. Выставка, приуроченная к юбилею скульптора, открылась в рамках Дней Москвы в Балтии. Она включает в себя 22 стенда, на которых расположены уникальные экспонаты, предоставленные Латвийским художественным музеем, Латвийской академической библиотекой и Латвийским обществом Веры Мухиной.

Елена СМЕХОВА

Открытие выставки проходило торжественно: выступали и бессменный руководитель Дома Москвы Юрий Силов, и представитель Московской промышленной палаты Владимир Платонов, и руководитель Латвийского общества Веры Мухиной Игорь Пименов, писатели, директора музеев и библиотек. Зачитывалось поздравление от посла России в Латвии Евгения Лукьянова… Но вот почетные гости разъехались, а экспозиция осталась.

О чем же вы узнаете, прогуливаясь между многочисленными стендами выставки?

«Хлеб» и мода

Каждый стенд зала — это маленькая частичка биографии великой женщины, о которой обывателю, как правило, известно одно: Вера Мухина создала скульптуру «Рабочий и колхозница». А что мы знаем о других ее работах? Например, о памятниках Максиму Горькому и Петру Чайковскому? О скульптуре «Крестьянка», которая хранится в экспозиции музея Ватикана? Или о галерее скульптурных портретов балерины Галины Улановой, хирурга Николая Бурденко, полковника Бария Юсупова, которые были выполнены Верой Мухиной в годы Великой Отечественной? Или о скульптурах для Москворецкого моста, из которых при жизни Мухиной удалось завершить только один проект — «Хлеб»; остальные пять монументов были созданы по эскизам Веры Игнатьевны уже после ее смерти.

Для многих посетителей выставки станет открытием, что творчество Веры Мухиной проявлялось не только в скульптуре. Она занималась художественным стеклом, придумывала театральные костюмы для спектаклей. А в 1925 году создала коллекцию элегантной одежды, взяв для пошива нарочито грубые материалы: бязь, сукно, холст. Пуговицы вытачивала из дерева, а головные уборы делала из рогожи. С созданной коллекцией Вера Игнатьевна отправилась в Париж. И получила главную премию на конкурсе!

Кстати, знаменитый граненый стакан — 16 граней и ободок поверху — тоже изобретение Веры Мухиной.

Спасти памятник Свободы!

Немногим рижанам, прогуливающимся сегодня мимо знаменитого на всю Европу памятника Свободы, известно, что эту национальную святыню спасла Вера Мухина.

В середине 40-х годов в Советской Латвии встал вопрос о дальнейшей судьбе «буржуазного» монумента. Тогда Вера Игнатьевна выступила экспертом и категорично высказалась против сноса памятника Свободы. Она умела быть очень резкой и убедительной, если в этом возникала необходимость.

К сожалению, об этом факте в Латвии очень быстро забыли. В 2010 году над домом по адресу: ул. Тургенева 23/25, в котором родилась Вера Мухина, нависла угроза, и судьба этого строения висела на волоске.

Что же произошло? Подвела память? Случилась массовая амнезия? Все куда проще! По условиям использования и застройки рижского центра весь квартал между улицами Тургенева, Пушкина и Дзирнаву был отведен (и отведен до сих пор!) под строительство многоэтажной автостоянки.

Память сердца

Дальнейшие события развивались так. Несколько депутатов Рижской думы предложили перенять дом, представляющий культурную ценность, в собственность Риги. Но не тут-то было! Им возражали, что факт рождения Мухиной в этом доме ничем не подтвержден.

Дом спасло чудо: в Национальном архиве отыскалась метрическая книга рижской Благовещенской церкви с записью о рождении Веры Мухиной и документ, подписанный ее отцом, подтверждавший что Игнатий Мухин проживал в 1889 году в доме на ул. Тургенева, 23/25. Таким образом удалось доказать, что дом представляет собой памятник деревянной архитектуры, и сберечь его. Как и память о великой рижанке, талант которой был многогранен, стиль — узнаваем, а характер — нежен и тверд одновременно.

Пять фактов

1. Вера Мухина родилась 1 июля 1889 года в Риге, которая на тот момент входила в состав Лифляндской губернии Российской империи. Когда девочке исполнилось четыре года, ее мать умерла от туберкулеза и отец принял решение перевезти Веру и ее сестру подальше от холодного балтийского климата — в Феодосию.

2. Вера Игнатьевна училась в Москве (у знаменитого Константина Юона), а затем в Париже.

3. Скульптура Мухиной «Рабочий и колхозница» многие десятилетия украшает площадь перед входом на ВДНХ и является символом «Мосфильма».

В 1930-е годы этот монумент произвел фурор на Всемирной выставке в Париже. Шли даже переговоры о продаже «Рабочего и колхозницы»во Францию. К счастью, руководство Советского Союза не согласилось продать этот шедевр.

4. Вера Мухина — лауреат пяти высших премий СССР, награждалась орденами, была членом президиума Академии художеств СССР. Ныне в Москве есть улица, носящая ее имя.

5. Вера Игнатьевна была родственницей знаменитого оперного певца Леонида Собинова. После успеха скульптуры «Крестьянка» он написал ей шутливое четверостишие:

На выставке с мужским искусством слабо.

Куда бежать от женского засилия?

Всех покорила мухинская баба

Могучестью одной и без усилия.

Выставка Веры Мухиной открыта в Доме Москвы (на 2-м этаже) до 20 октября. Вход бесплатный.