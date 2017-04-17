То и дело в последнее время слышны предупреждения о том, что пенсионная система страны находится под угрозой. Проблемы две: жители не хотят платить социальный налог, предпочитая иметь деньги сегодня, а не в призрачном завтра. А еще безрадостные дни лет так через 20-30 для будущих пенсионеров наступят из-за плохой демографии. Страна пустеет, уезжает трудоспособное население, и вообще непонятно, останутся ли в Латвии какие-то люди, которые будут кормить тех, кто выйдет на пенсию через 20-25 лет. Что же делать тем, кому уже сейчас страшно от таких прогнозов? И есть ли какой-то выход, который поможет нам не голодать в почтенном возрасте?

Ольга ЛЕВИНА

Сначала несколько цифр для тех, кто думает, что мы тут нагнетаем. Простая арифметика — и никаких эмоций!

В 2006 году средняя продолжительность жизни была 70 лет, в 2036 году будет уже 83 года. Сегодня у нас 570 000 пенсионеров и получателей пособий. В 2036 году таковых будет 830 000. И если сейчас их содержат 990 000 работающих, то через 20 лет их будет лишь 620 000.

Нет оснований думать, что что-то вдруг серьезно изменится. Сейчас работающие платят 2,4 миллиарда в год в виде социального налога, через 20 лет, если ничего не поменяется, эта сумма будет на 37 процентов меньше, но получателей пенсий и пособий — на 31 процент больше…

Напрасные мечты

Другими словами, в будущем средняя пенсия, если сравнивать ее по покупательской способности, будет еще меньше жалкого среднего минимума, который сейчас получает человек с 45-летним трудовым стажем. А как живут — точнее, выживают — сегодняшние пенсионеры на пенсию, нам ли вам рассказывать? Плохо живут…

Между тем еще одна сторона этой картинки — наше представление о том, как мы будем жить на государственную пенсию. И оно сильно отличается от реальности. Например, 77 процентов участников опроса, проведенного Swedbank, хотели бы выйти на пенсию до 61 года, получая при этом пенсию, сопоставимую с их нынешней зарплатой.

Между тем банковские эксперты говорят прямо: это напрасные мечты. В реальности пенсия составит не 80 процентов, а 25-40 процентов нынешней зарплаты работника. Достаточно ли этого, чтобы достойно жить? Считайте сами. Получаете 1000 евро — пенсия будет 250-350 евро. И хорошо, если будет вообще: еще раз смотрим соотношение работающих и пенсионеров через 20-30 лет и делаем выводы…

О чём предупреждают эксперты?

Смелые эксперты, кстати, эти выводы уже озвучили. Например, инвестиционный банкир Гирт РУНГАЙНИС прямо говорит, что рассчитывать на государственную пенсию — значит жить в иллюзиях.

— Давайте честно сегодня скажем людям, что пенсий у них не будет, — говорит он. — Сейчас мы платим налоги, и сегодняшние пенсионеры еще что-то имеют в виде пенсий. В принципе, это наша цена за свободу. Наши родители родились и прожили бОльшую часть своей жизни в другой стране. Хотели хоть на пенсии отдохнуть, но все накрылось медным тазом. Нам самим придется работать до смерти. Потому что против статистики нет никаких других аргументов: тех, кто выйдет на рынок труда через 15-20 лет, будет настолько меньше, что они просто не смогут обеспечить нашу старость…

Руководитель Союза свободных профсоюзов Эгил БАЛДЗЕНС также ставит под сомнение жизнеспособность пенсионной системы:

— Прогнозы по демографии и будущему пенсионной системы удручают. Потому что если продолжать ту налоговую политику, которая есть сейчас, — это тупик для социального бюджета в том числе. И тогда я верю, что банкир Рунгайнис, утверждающий, что пенсий у нас не будет, абсолютно прав. Прорыв нам нужен срочно, чтобы за 20 лет успеть сделать задел для будущих поколений, которых по демографическим показателям будет меньше. Причем прорыв нужен мощный, как при Сталинграде, иначе до Берлина мы не дойдем…

Работать до гробовой доски

Слова словами, но какой выход напрашивается? Мы же не можем сами повлиять ни на демографию, ни на пенсионную систему. Что рекомендуют нам эксперты?

А они говорят, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Поэтому о своем благополучии надо думать как минимум за 30 лет до пенсии.

Самое главное — готовиться к тому, что работать нам всем придется долго, почти до смерти. Кто сомневается — еще раз изучите цифры в начале статьи. То есть надо готовить себя к рынку труда, где вы будете востребованы и в 60, и в 70 лет.

Например, председатель правления IPAS SEB Investment Management Янис РОЗЕНФЕЛДС признается, что смирился с тем, что ему лично придется работать до 70 лет.

— Есть некоторые западноевропейские страны, которые идут в повышении пенсионного возраста к 67 годам. На Западе демографическая картина очень похожая. Возможно, в некоторых странах ее смягчает иммиграция, но фактически тенденции везде одинаковые: детей рождается мало, и вопрос в том, смогут ли действующие системы обеспечить пенсии, — говорит он.

Вопрос явно риторический. А вот банковские эксперты говорят более прямо: надо уже сейчас выбирать такую работу, на которой можно будет трудиться до старости.

Главный экономист Swedbank Мартиньш КАЗАКС предупреждает: увеличение пенсионного возраста неизбежно — работоспособный период может составить 50 лет, поэтому человек должен постоянно повышать свой уровень знаний, быть готовым поменять сферу деятельности и вовремя начать поиски работы в частном секторе.

— Человек должен всю жизнь учиться. 50 лет — слишком большой срок, чтобы делать одно и то же. Есть профессии, где человек может работать хоть до 80 лет, — например, преподавание. Однако вряд ли человек в 80 лет сможет быть хоккеистом. Это станет проблемой каждого отдельного человека, причем не через 20-30 лет, а совсем скоро. Больше всего это коснется тех людей, чей уровень умений ниже, чем это требуется в век компьютеров и высоких технологий, — считает г-н Казакс.

Секретарь в 60 лет — это нормально

Образование длиною в жизнь — вот о чем сегодня все чаще и чаще говорят эксперты.

Партнер компании по подбору персонала Talantor Latvia Гунита СМИРНОВА рассказывает случаи из своей практики, когда работодатель был готов взять специалиста любого возраста с хорошим знанием профессии, но с условием получения дальнейшего образования.

— И вы знаете, несколько претендентов, которым как раз было примерно по 50-55 лет, просто отказывались, — говорит она. — Дескать, ну сколько мне осталось до пенсии и зачем мне учиться?!

И еще одно замечание от эксперта: рассчитывать на завтрашнее трудоустройство, имея когда-то полученный диплом и опыт, наивно.

— Мы сталкиваемся с тем, что работодатели вообще мало обращают внимание на диплом, полученный 20 лет назад, — говорит г-жа Смирнова. — Практически во всех отраслях сегодня нужно знание компьютера на достаточно серьезном уровне, и если есть пробел в этих знаниях, прямо сейчас нужно его восполнять. Второй важный момент — языки: у старшего поколения с этим проблемы, поэтому 30-40-летним не поздно начинать немедленно учиться…

И все-таки… Где же есть шанс трудоустроиться у тех, кому 50 и 60+?

Руководитель компании CV-Online в Латвии Айвис БРОДИНЬШ рекомендует людям в возрасте обратить внимание на государственный и муниципальный секторы.

— Там отношение к работникам в возрасте совершенно иное, и часто можно встретить даже секретаря, которой больше 50 лет. В частном секторе такое практически невозможно, — говорит он. — Очень хорошие перспективы остаться работать на пенсии у работников медицины. В принципе, и сейчас в системе здравоохранения каждый пятый врач — пенсионного возраста. Есть немало случаев, когда, к примеру, зубной врач после выхода на пенсию открывает свой стоматологический кабинет и работает уже в частном порядке два-три дня в неделю… Хотя через 20 лет ситуация будет немного другая. Потому что молодежи на рынок труда выходит все меньше, часть уезжает работать за границу и там остается жить, поэтому работодатели будут по-другому смотреть на работников в возрасте. Когда особенного выбора нет, будешь брать того, кто есть…

Банки и кубышки

Копить, копить и еще раз копить — таким должен быть главный принцип человека, который не хочет в старости стоять за тарелкой бесплатного супа в благотворительной организации. Копить можно как угодно: в частных пенсионных фондах (сколько они зарабатывают — см. во врезке), в накопительном страховании жизни, в недвижимости — чтобы потом сдавать ее в аренду. Да или просто откладывать в кубышку.

Но тут ситуация тоже безрадостная. По данным банковской статистики, жители в среднем хотят получать пенсию в размере 885 евро на руки, но больше половины людей (65%) признаются, что не делают накоплений на свою будущую пенсию. Причина — не могут себе этого позволить из-за того, что нет лишних денег. Однако эксперты рекомендуют откладывать на старость хотя бы 10 процентов размера ежемесячной зарплаты (грязными), тогда можно вернуть еще и переплаченный подоходный налог в размере 23 процентов. Другими словами, отложили за год в пенсионные фонды или накопительное страхование 1000 евро — в следующем году вернули 230 евро. 23 процента дохода — очень неплохо в наше время!

Дети — наше будущее. Во всех смыслах…

И все-таки самое главное, во что нам всем стоит верить в будущем, — это наши дети. Без сомнения, именно они являются самым нашим надежным пенсионным капиталом. По сути, так построена пенсионная система Китая, где нет государственных пенсий, а пожилых родителей содержат дети.

Надо понимать, что истоки нынешней пенсионной системы заложены в Германии в конце XIX века. Тогда средняя продолжительность жизни составляла около 40 лет. Не говоря о войнах, люди умирали от болезней, которые в наши дни лечатся за один день. Были проблемы с доступностью продовольствия. Тогда пособие по старости платили до конца жизни тем, кто доживал до 70 лет, и таких было не очень много. Но рождаемость при этом была куда выше, чем сейчас. В современной же Латвии дети остаются дорогим удовольствием: в среднем на традиционную семью приходится 1,3 ребенка.

Есть даже революционное мнение, что мол, пора отказаться от немецкой модели пенсионной системы в пользу более древней философии. Речь идет о создании экономического обоснования создания семьи и рождения детей. Мол, пока существует солидарная пенсионная система, то есть расчет на то, что государство нам обеспечит в старости, в обществе не будет дополнительных стимулов для рождения детей. Детей сегодня рожают ради счастья, а не выгоды. Цинично звучит, но детей пора рожать ради выгоды. Если сделать пенсионную систему зависимой от наличия и доходов родственников первой и второй степени, то мы решим вопрос не только демографии, но и будущих пенсий.

Сразу скажем: тут не все так просто, но рациональное зерно в этой теории имеется. А пока нам остается только верить в то, что мы доживем до того момента, когда пенсионная система не треснет под натиском демографических проблем. И помнить о том, что заботиться в этом государстве о себе нам тоже придется самим…

В рамках этих предложений будет повышена минимальная пенсия для лиц с большим стажем работы, вырастут минимальный гарантированный уровень доходов и пособия для многодетных семей.

Всего выделены три группы людей, которые подвержены риску бедности. Это пенсионеры, семьи с детьми и нуждающиеся семьи. В 2018 году семьи с детьми начнут получать за третьего ребенка государственное пособие в размере 50,07 евро. В 2019 году для жителей, которые считаются нуждающимися, будет определен минимальный уровень доходов в размере 188 евро — вместо сегодняшних 126,06 евро в месяц. А минимальный гарантированный доход вырастет с 49,80 до 94 евро.

Также в 2019 году прибавки к пенсии стоит ожидать пенсионерам с большим стажем — минимальный размер пенсии для них составит 94 евро…

Эстонское правительство решило изменить формулу расчета пенсий. Это означает, что вместо страховой части, зависящей от размера зарплаты, будет накапливаться так называемая стажевая часть, которая зависит от количества проработанных лет.

— Наша задача — дать людям чувство уверенности в том, что в старости они будут защищены от бедности. Это значит, что пенсионная система должна гарантировать достаточный доход вне зависимости от размера зарплаты, — заявила министр социальной защиты Эстонии Кайя ИВА…

Частные пенсионные фонды. А есть ли смысл?

В прошлом году по сравнению с 2015-м на 10 процентных пунктов выросла доля тех, кто создает частные пенсионные накопления. По данным Ассоциации коммерческих банков, в прошлом году средняя доходность частных пенсионных фондов в Латвии составила 3,38 процента. А доходность пенсионных планов второго уровня, или так называемых фондированных пенсий, — 2,02 процента за год. А как прирастал пенсионный капитал за последние 10 лет?

Пенсионные планы второго уровня: плюс 2,02%

Если взглянуть на итоги прошлого года, то окажется, что пенсионные планы второго уровня заработали совсем немного — в среднем активы выросли на 2,02 процента. Активные планы (их, как правило, рекомендуют молодым людям, которым еще далеко до пенсии) заработали 2,34 процента, сбалансированные (для людей среднего возраста) — 2,01 процента и консервативные (для людей, которым до пенсии осталось менее 10 лет) — 1,26 процента в год.

Однако, конечно же, рассматривать доходность пенсионных планов следует в долгосрочной перспективе. Например, за последние 10 лет. Тут ситуация противоположная: доходность активных планов в целом была ниже — 2,84 процента в год против 3,53 процента у сбалансированных и четыре процента — у консервативных. Это объясняется тем, что во время кризиса, который пришелся на 2008-10 годы, больше всего в стоимости потеряли именно активные пенсионные планы, поскольку они допускают бОльшие, чем у других планов, вложения в акции.

Частные пенсионные фонды: плюс 3,38%

Здесь ситуация с доходностью планов была получше: в среднем за год 3,38 процента. Активные планы заработали 4,34 процента за год, сбалансированные — 2,81 процента.

Однако в 10-летнем разрезе доходность частных пенсионных планов была даже хуже, чем доходность пенсий второго уровня — всего 3,06 процента. За 10 лет активные планы росли за год в среднем на 2,57 процента, а сбалансированные — на 3,38 процента.

В целом на старость в третьем пенсионном уровне копят 272 237 человек, из которых 79 процентов делают это добровольно, а 21 процент — в рамках трудовых отношений с работодателем, то есть выплачивают в пенсионные фонды не сами.

Ассоциация ссылается на опыт Европы и других стран, где во многих странах в трудовом законодательстве записано, что работодатель обязан включать в структуру зарплат также обязательные взносы на пенсионные отчисления. Такая система, например, действует в Великобритании, Дании, Австралии, США, Нидерландах, с недавнего времени — в Турции. В Латвии пока об этом только дискутируют…

Наша справка

* В Латвии действует трехуровневая пенсионная система.

* Пенсии первого уровня выплачиваются нынешним пенсионерам из взимаемых в госбюджет социальных взносов.

* Второй уровень (фондированных пенсий) предусматривает вложение части социальных взносов работающих в финансовый сектор.

* На третьем уровне действуют частные пенсионные фонды, взносы в которые вносятся добровольно…