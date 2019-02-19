Российский писатель выдвигает сенсационную версию убийства великого старца

По приглашению сети магазинов Mnogoknig в Риге побывал Олег Шишкин — российский писатель, сценарист, ведущий авторской телепрограммы «Загадки человечества» на РЕН-ТВ.

Елена СМЕХОВА

Новая книга Шишкина «Последняя тайна Распутина» не очередная биография одной из самых противоречивых фигур в российской истории. Это расследование убийства, доведенное до конца. Оно длилось почти 20 лет. За это время Олег Шишкин изучил множество документов, побывал в разных странах и пришел к поистине сенсационным открытиям.

— Олег, вы не профессиональный историк. Окончили театральное училище имени Щукина, снялись в нескольких фильмах, работали как сценарист. И вдруг круто изменили свою жизнь. Почему?

— Вероятно, мне не хватало такого необходимого актерского качества, как нарциссизм, зато было огромное желание познавать что-то новое. Я стал днями просиживать в архивах, изучать, сопоставлять, анализировать различные факты давно минувших дней. В результате история и рассказ о ней стали главным делом моей жизни.

Два дела об убийстве

— «Последняя тайна Распутина» — ваша третья книга о великом старце. Почему вас увлек именно этот исторический персонаж?

— Распутин был и остается важной фигурой в национальной истории. Проигнорировать или принизить его роль не получится. Убийство Распутина стало тем моментом, с которого вся наша история пошла иначе. После его смерти события приобрели для России фатальный характер, сделав очевидным крушение империи.

Я написал две книги о Распутине: «Убить Распутина» и «Распутин. История преступления». Но меня занимала тайна его смерти, вокруг которой так много фальсификаций. Однако, несмотря на огромный ворох документов, до недавних пор мне никак не удавалось найти главного — а именно уголовного дела об убийстве Распутина, которое велось Петроградской судебной палатой.

— Где же вы его нашли?

— В фонде министерства юстиции Российской империи. С удивлением обнаружил, что до меня его смотрели пять человек. Эти пять человек были то ли слепыми, то ли не понимали, с чем имеют дело. Иначе как могли появиться версии об отравленных пирожных или выстреле в спину?

В деле, которое я нашел, содержалось реальное заключение о смерти Распутина. Более того, оказалось, что Минюст вел два дела по этому убийству. Первое — с оригиналами допросов — исчезло в феврале 1917 года. А второе дело, которое я отыскал, фактически было повторением первого, его дубликатом.

— Кому и для чего понадобился этот дубликат?

— Объяснение простое: один из соучастников убийства, великий князь Дмитрий Павлович, был членом царской фамилии. По судебному уложению того времени членов царской фамилии судили отдельно от простых смертных. Судьей выступал сам император. Для него было составлено отдельное изложение фактов в сжатом виде. В книге я привожу факсимиле этого уголовного дела.

Кстати, первое дело тоже уцелело. Оно было продано человеку, который переехал в Ригу. Надеюсь, что это дело я еще найду и по нему отчитаюсь.

Фото фрейлины Вырубовой

— Что еще интересного вы обнаружили, распутывая дело об убийстве Распутина?

— Никому до меня, кто писал об убийстве, почему-то в голову не приходило пройти вокруг Юсуповского дворца. Я прошел и потому даю в книге четкую схему событий, после которой все встает на свои места.

Плюс к этому читатели обнаружат в моей книге множество занятных фотографий. У каждой из них своя история. Например, есть фотография великого князя Павла Александровича, отца Дмитрия Павловича. Справа от него — его приемная дочь Ольга Кройц.

В начале 2000-х я познакомился с ней в Париже. Пришел на улицу Георга Пятого, где она жила. Увидел, как к подъезду подруливает на мотороллере Жерар Депардье, и сразу понял, что на правильном пути. (Улыбается.)

Ольге Кройц тогда было 109 лет. Мы с ней пили чай, и она рассказывала о последних балах в Зимнем дворце. Это казалось наваждением! Потом Ольга Николаевна показывала мне фото, сделанные фрейлиной Вырубовой, на которых Григорий Распутин удит рыбу. Меня потрясло то, что эти фотографии настолько высокого качества, словно сняты вчера.

— Ваша книга идет вразрез с множеством других теорий. В частности с мнением Радзинского, что Распутин был отравлен. Как оценили вашу книгу профессиональные историки?

— Никаких рецензий я пока не получил. Инсинуаций по поводу смерти Распутина и в самом деле немало. Исследователи наводили тень на плетень в течение ста лет. Но у них не было судебно-медицинского заключения, а у меня оно есть.

— Понятно, что главного секрета в этой беседе вы не раскроете, иначе неинтересно будет читать книгу. Но хотя бы скажите, было ли убийство Распутина ритуальным, как гласит одна из версий?

— Нет. На ритуальное убийство нужно много времени. А убийство Распутина длилось всего несколько секунд.

— Сторонники другой версии утверждают, что Распутин пострадал за разгульное поведение и что к его убийству приложили руку поборники морали. Это так?

— Тоже миф. Распутин погиб вовсе не потому, что был такой-сякой. А потому, что был пацифистом, говорил о мире с Германией.

Однажды в беседе с Бонч-Бруевичем он сказал: «Если тебя на войне ранят или убьют, твоя семья получит пенсию, а погибни простой мужик — никто не получит ничего. Надо выходить из состояния войны». Учитывая влияние Распутина на царскую семью, такие убеждения могли привести к нежелательным последствиям — миру с Германией. Так что убийство старца было политическим убийством в чистом виде. Никаких моральных аспектов там нет и не было.

История интереснее фантазий

— Прикоснувшись к такой незаурядной личности, можете ли вы подтвердить или опровергнуть легенду о том, что Распутин обладал сверхъестественными способностями?

— Распутин обладал ярко выраженными гипнотическими способностями — это отрицать невозможно. Этот талант он открыл в себе еще в Верхотурском монастыре. Позже, в Петербурге, уже общаясь с царской семьей, Распутин брал уроки гипноза у одного знаменитого гипнотизера, грека.

Конечно, старцу приписывают и невероятные вещи. К примеру, то, что он мог вылечить любые болезни. Разумеется, о любом недуге речь не шла, но с гемофилией, которой страдал царевич, он справлялся. Вылечил сына Арона Симановича, у которого была пляска святого Витта.

Что же касается того, что сегодня называют пророчествами Распутина, на самом деле это было его политическими прогнозами. Им не доверяли. А жаль.

— Вам понравился фильм о Распутине «Григорий Р.», главную роль в котором сыграл Владимир Машков?

— Фильм мне не понравился. Во-первых, он очень далек от правды. Во-вторых, переиграть Алексея Петренко (речь идет о фильме Э. Климова «Агония». — Авт.) Машкову не удалось. Хотя к фильму Элема Климова у меня тоже немало претензий. Мы с Элемом, когда он еще был жив, их обсуждали.

— Приглашают ли вас консультантом в историческое кино?

— Это никому не нужно. Когда Александр Цекало начал работу над картиной о Троцком, я позвонил ему, предложил свои услуги: мол, знаю немало и могу чем-то помочь. На что Цекало ответил: «Вы же понимаете, что это драматургическая фантазия. Достоверность нам ни к чему».

Сегодня каждому хочется снять исторический фильм по своей фантазии, а не так, как оно было на самом деле. Хотя настоящая история гораздо интереснее того, что могут выдумать сценаристы.

Загадки человечества

— Вы ведете на РЕН-ТВ программу «Загадки человечества», для съемок много путешествуете по миру. Какие события или артефакты за эти годы потрясли вас больше всего?

— У меня часто бывает так: приезжаю в какое-то место и не понимаю, почему я сюда приехал. А потом оказывается, что тому есть сразу несколько причин.

Например, когда я писал один из своих романов, то приехал в Валенсию. И в Валенсийском соборе увидел чашу — возможно, Грааль. Теоретически эта чаша могла быть на Тайной вечере. По мифу, в нее собирали кровь Иисуса Христа. Подобные реликвии производят очень сильное впечатление.

— Как вы относитесь к историческим изысканиям Эрнста Мулдашева?

— Мулдашев человек увлекающийся. Но я считаю, что он идет по стопам Лобсанга Рампы, который представлялся ламой, а на самом деле был водопроводчиком из Манчестера. Английские журналисты устроили ему ад, когда обнаружили, что он не тот, за кого себя выдает. Тем не менее у Мулдашева есть свои поклонники, его книги издаются. Почему бы нет?

— А вам известно, где на самом деле находится Шамбала?

— В свое время были опубликованы тибетско-французский словарь и карта Шамбалы. Карта настоящая. Это Древний Иран эпохи Кира Великого. Шамом арабы называют Сирию. А Шамбала — это то, что к ней прилегает. Это страна, из которой, возможно, и вышли маги, эмигрировавшие потом в Северную Индию и на Тибет.

— Для чего вы делаете свою программу?

— Для того чтобы жизнь была полнее и интереснее Мне хочется, чтобы люди знали, что мир нетривиален и в нем еще осталось место для загадок.

Досье «СУББОТЫ»

* Олег Анатольевич Шишкин родился 10 сентября 1963 года в Москве. Учился в театральном училище им. Щукина, работал на «Мосфильме».

* С 1987 года печатается как профессиональный литератор. Его перу принадлежат книги «Шесть рассказов об исчезновении и смертях», «Битва за Гималаи. НКВД. Магия и шпионаж», «Убить Распутина», «Красный Франкенштейн», «Распутин: история преступления», «Сумерки магов. Георгий Гурджиев и другие», «Ч/б», «Ведьменыш» и др.

* Автор сценариев для документальных фильмов «Чарльз Дарвин», «Дом русской классики», «Таблетка правды. К истории ядов», пьес «Слоновая болезнь», «Страдания молодых танцоров диско, или Тайна семьи Фаберже» и др.

* Был ведущим программы «Магия кино» на канале «Культура». С 2017 года ведет документальную программу «Загадки человечества» на телеканале РЕН-ТВ.

* Живет и работает в Москве.

«Убийство Распутина стало тем моментом, с которого вся наша история пошла иначе. После его смерти события приобрели для России фатальный характер, сделав очевидным крушение Российской империи.

«Когда Александр Цекало начинал работу над картиной о Троцком, я позвонил ему: мол, знаю немало и могу помочь. Но Цекало ответил: «Вы же понимаете, что это драматургическая фантазия. Достоверность нам ни к чему».