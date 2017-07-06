Главные правила для безработных

Когда человек вдруг остается без работы, он не всегда знает, куда обратиться, чтобы найти другую работу или получить помощь на период вынужденного отсутствия занятости. Порой он начинает метаться и соглашается на сомнительные предложения работодателей, которые предпочитают не оформлять трудовые отношения с работниками. Как оказалось, не все знают и о том, что работник, добровольно прекративший трудовые отношения, также может обратиться за консультацией и пособием по безработице…

Куда надо обращаться оставшемуся без работы жителю, кто имеет право на пособие в период отсутствия работы, а также какие изменения в законодательстве вступили в силу в последнее время? Эти вопросы читателям «СУББОТЫ» разъясняют специалисты Государственного агентства социального страхования (VSAA).

(№1)

Можно и нельзя

Что делать в поисках работы?

Как советует Государственная служба занятости, если человек остался без работы и оказался не трудоустроен, ему следует зарегистрироваться в одном из филиалов Государственного агентства занятости (NVA). В таком случае он может получить статус безработного и соответствующие ему права.

V Безработный имеет право:

* получать пособие по безработице;

* во время профессионального обучения, переквалификации, повышения квалификации получать стипендию, компенсацию расходов по найму и транспортных расходов;

* получать информацию о свободных рабочих местах и требованиях работодателя;

* имеет право оспорить изданные административные акты NVA.

V Безработный обязан:

* активно искать работу — самостоятельно и с помощью NVA;

* явиться в Госагентство в течение трех дней с момента получения вызова;

* в течение трех дней информировать NVA, если болеет и не соответствует статусу безработного, в том числе нашел работу на срок до двух месяцев.

Также обязанность безработного — участвовать в мероприятиях занятости, организуемых NVA, интересоваться информацией о вакансиях.

Порядок оказания помощи оставшимся без работы жителям и тем, кто ищет работу, регулируют законы «О поддержке безработных и ищущих работу» и «О государственном социальном страховании». Таким образом, на поддержку могут рассчитывать не только те работники, кого уволили или сократили, но и те, кто уволился по собственному желанию (договоренности сторон)…

(№2)

Я безработный

Как получить статус?

Зарегистрироваться как безработному можно в любом филиале Государственного агентства занятости независимо от задекларированного места жительства. Заявление о получении статуса безработного можно заполнить на месте или в электронном виде на домашней страничке NVA. Претендовать на статус безработного могут жители в возрасте от 15 лет и до наступления пенсионного возраста, если они:

* не работают (не оформлены и не считаются самозанятым лицом);

* ищут работу;

* не учатся очно;

* не занимаются коммерческой деятельностью;

* не находятся в местах заключения;

* не находятся в государственном центре длительного социального ухода…

(№3)

Что нового?

Изменения в правилах о начислении пособия по безработице

После присвоения статуса безработного Государственное агентство социального страхования (VSAA) рассматривает вопрос о назначении пособия по безработице. С 1 апреля 2017 года пособие по безработице назначается, если социальные платежи на случай безработицы были произведены или должны были быть произведены не менее чем за 12 месяцев в последние 16 месяцев.

Для безработных, которым установлен статус безработного до 31 марта 2017 года, право на назначение пособия по безработице регулируется нормой, которая действовала до 31 декабря 2016 года: страховые платежи производились в течение девяти месяцев в период последних 12 месяцев.

Также право на пособие есть и у тех, кто последние 16(12) месяцев до присвоения статуса безработного не выплачивал социальные взносы. Это те, кто

* восстановил трудоспособность после инвалидности;

* ухаживает за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет.

Размер пособия по безработице рассчитывается на основании средней зарплаты страховых платежей жителя за 16(12) месяцев, которые заканчиваются за два календарных месяца до месяца, когда присвоен статус безработного…

(№4)

Пособие по безработице

Оно зависит от размера социальных взносов

Пособие по безработице рассчитывается на основании страхового (трудового) стажа безработного и зарплаты (доходов), с которых житель выплачивал взносы социального страхования, в том числе на случай безработицы. Чем больше стаж и чем больше взносы социального страхования, тем выше будет размер пособия по безработице:

* от года до девяти лет включительно — 50 процентов средней зарплаты на основании страховых платежей;

* от 10 до 19 лет — 55 процентов средней зарплаты;

* от 20 до 29 лет — 60 процентов средней зарплаты;

* от 30 лет и больше — 65 процентов средней зарплаты.

Пособие в размере 60 процентов двукратного размера установленного государством пособия социального обеспечения назначается, если до получения статуса безработного житель:

* ухаживал за ребенком до полутора лет и получал пособие по уходу за ребенком (платежи осуществляло государство);

* был инвалидом и восстановил трудоспособность;

* ухаживал за ребенком-инвалидом до 18 лет.

(!) Государственное пособие социального обеспечения — 64,03 евро.

V Время выплаты

Пособие по безработице выплачивается не более девяти месяцев независимо от страхового (трудового) стажа:

* первые три месяца — в назначенном размере;

* следующие три месяца — 75 процентов назначенного размера пособия;

* последние три месяца — 50 процентов назначенного размера…

(№5)

Или пособие, или больничный

Важные правила, о которых следует помнить

Если вы стали безработным по причине увольнения по собственному желанию (по согласию сторон) или в связи с нарушениями, пособие по безработице назначается не раньше чем через два месяца после присвоения статуса безработного. Также безработному будет нелишним запомнить и следующие правила:

* Выплата пособия по безработице прекращается в случае если получающий пособие отказывается от него. Повторно решение о назначении пособия принимается после нового присвоения статуса безработного.

* Одновременно нельзя получать родительское пособие и пособие по безработице. Выплата родительского пособия приостанавливается на время получения пособия по безработице.

* Выплата пособия по безработице приостанавливается на время получения пособия по болезни или по материнству…

телефон

80200206

— бесплатный информационный телефон Государственного агентства занятости.

(!) Больше информации — на домашней страничке Государственного агентства социального страхования

www.vsaa.lv,

на домашней страничке Государственного агентства занятости

www.nva.lv

Подготовила Вера ВОЛОДИНА