О магазине, в который не нужно брать деньги, чтобы расплатиться за вещь

Каждый четверг маленький деревянный дом в Риге, на улице Тургенева, 13, заполняется совершенно разными людьми, пришедшими сюда не только для того, чтобы присмотреть для себя какие-то нужные вещи или принести свои, но еще и пообщаться. Здесь находится лавочка под названием Brīvbode. Многие посетители этого необычного места стали уже хорошими знакомыми. В бесплатном магазине они пьют чай и просто болтают о жизни. Кого тут только не встретишь: и молодых мамочек с детьми, и пенсионеров, — и всех их объединяет идея ответственного потребления.

Виктория СТИЕБРЕ

— Мы не благотворительная организация и не секонд-хэнд, — начинает рассказ Екатерина Ратобыльская, одна из основательниц Brīvbode. — У нас бесплатный магазин, где работают шесть волонтеров, куда может прийти любой человек и принести вещь, которой он по какой-то причине больше не пользуется, или взять что-то нужное для себя. Здесь происходит своего рода обмен. Эта идея пришла к нам из Берлина, где много похожих бесплатных магазинов. В одном из таких работала моя коллега Алисе Зиемуле, которая и привезла эту идею в Латвию.

Альтернатива потреблению

Алисе поехала в Берлин на практику по программе Erasmus и устроилась волонтером в бесплатный магазин, который основала латышская девушка вместе с подругой из Швеции. Их магазин существует уже семь лет. Алисе эта идея страшно понравилась, но у нее были сомнения, возможно ли что-то похожее создать в Латвии и объяснить людям, что это вообще такое. Но так совпало, что нашлись и заинтересованные люди, и свободные помещения, поэтому такой магазин открылся в августе 2018 года.

— Здание, в котором находится наш магазин, а также здания поблизости, в которых находятся офисы различных негосударственных организаций, находятся в ведении общества Free Riga, которое занимается ревитализацией (оживлением) зданий для различных мероприятий и активистов, — объясняет Алисе. — Я стояла у истоков этого общества. Вначале это были «сумасшедшие» люди, которых задевало то, что в Риге так много пустых и никак не используемых зданий. А культурных общественных мест, наоборот, не хватает. И в 2014 году мы поняли, что надо что-то делать, а не ждать, и стали заключать договоры бесплатной аренды с хозяевами заброшенных зданий. Хозяин такого здания ничего не теряет: оно под присмотром деятелей искусства и молодых предпринимателей, которые эти здания ремонтируют и обслуживают за свой счет.

Сейчас основные территории Free Riga находятся в районе улиц Тургенева и Пушкина, а также в квартале улицы Таллинас. В этих зданиях находятся мастерские художников и ремесленников, а также организации, занимающиеся правами животных, интеграцией и занятостью молодежи, активным отдыхом и детскими лагерями и т. д. Кто-то из них живет за счет фондов, кто-то зарабатывает своим делом, но все они занимаются общественной пользой. А магазин Brīvbode и вовсе исключил деньги из своей концепции, здесь все держится исключительно на добровольцах.

— Тут всем все равно, есть у вас деньги или нет. Если мы при магазине откроем кафе, люди придут сюда тратить деньги, и это уже будет не то, что мы задумали. Деньги накладывают границы, а у нас тут нет давления, что надо потратить хоть что-то. Кто хочет оставить деньги, тот оставляет по желанию. Обычно туристы оставляют нам какую-то копеечку. Местные же приносят печенье с конфетами. Наш магазин — отличная альтернатива фаст-фэшн и ненормальному потреблению, но если вам не близки идеи окружающей среды, вы просто можете у нас выпить чаю с друзьями.

Зачем вам это?

Brīvbode работает раз в неделю с 15.00 до 19.00, так как если всех людей, кто туда приходит, разделить на семь дней, получатся два человека в час. Но для Алисе важно, чтобы в магазине было достаточное скопление людей, чтобы они могли прежде всего общаться. Со временем она планирует открывать магазин больше раза в неделю, так как количество посетителей растет. Но выходные она все-таки хочет оставить себе, ведь у волонтеров тоже есть семья и друзья, и они тоже хотят отдохнуть.

— Мы все работаем, а магазином занимаемся в свободное время, — подтверждает Екатерина. — У меня свой интернет-магазин, где я продаю винтажные спортивные вещи. Я езжу по городу и присматриваю что-то из 70-80-х годов, а потом перепродаю это клиентам из Европы. Пока все идет успешно. Сейчас ведь почти вся молодежь носит винтажные вещи. Пофиг, что эта майка из 80-х, зато такой стильной майки ни у кого больше нет. Своим волонтерством я хочу показать людям, что совсем не обязательно идти в магазин за новой майкой — лучше прийти к нам и взять ее бесплатно. Просто у людей уже какая-то зависимость: купил, надел пару раз, выкинул. А потом это все гниет на свалке годами, и уже непонятно, куда девать весь наш мусор. Не все понимают, насколько это серьезно, когда выкидываешь какую-то вещь, и какие у этого последствия.

Екатерина говорит, что Brīvbode была создана для того, чтобы люди задумались. Может быть, они вспомнят о том, что дома у них много вещей, которые уже не налезают или просто надоели, и принесут эти вещи в бесплатный магазин, где они могут кому-то приглянуться. Сюда можно приносить не только одежду, но и обувь, посуду, книги. Некоторые предлагают даже мебель, но так как для нее в магазине нет места, можно просто повесить там объявление о возможности забрать ее. Это замечательная возможность тратить меньше денег и лишний раз не загрязнять природу.

— Конечно, людям старшего поколения это не так понятно, как молодым, — объясняет Екатерина. — Когда мы только открылись, люди были в шоке. Услышав о нас по радио, первыми в магазин потянулись пенсионеры и долго не могли понять, чем мы вообще тут занимаемся. Спрашивали: вам что, делать нечего? Мы много раз слышали от людей, зачем нам все это и кто нам платит. Но мы терпеливо всем объясняли, что нам никто не платит, а деньги нам нужны лишь для того, чтобы заплатить за электричество и отопление. Мы не хотим никаких денег. Мы просто хотим поменять отношение к вещам и к трате денег, открыть людям глаза на культуру потребления. Я сама стараюсь носить одежду из секонд-хэнда, и в моем гардеробе редки новые вещи. Я покупаю новую вещь только тогда, когда знаю, что проношу ее минимум пять лет, хотя мой стиль все время меняется. Потому что на нашей планете уже столько одежды — каждый день ее строчат за копейки бедные люди в Индии и Китае. Незачем такое поддерживать.

Екатерина не только работает в магазине волонтером, но и живет неподалеку, на территории Free Riga, на ул. Тургенева 17. Еще полтора года назад она даже не думала, что будет как-то связана с этой организацией. Она слышала об этом обществе, ездила к ним на ул. Дзирнаву, где в то время проходили интересные выставки и находился первый бесплатный магазин. А потом она познакомилась с этими ребятами через друзей, стала приходить помогать, и в конце концов ей предложили тут немного пожить.

— На ул. Тургенева, 17, мы живем вшестером, — говорит Екатерина. — Это коммунальная квартира, где одна кухня на всех, туалет с душем, и у каждого своя комната. Все красиво и аккуратно. Мы лишь платим за коммунальные услуги. И пока мы живем в этом доме, мы приводим его в лучшее состояние. Бесплатно арендуя эти дома, мы заботимся о том, чтобы они не пустовали и не сырели, чтобы они оставались живыми. Мы их легально оккупируем. У нас контракт с хозяином на пять лет, и все это время мы можем тут жить и работать. Вот и помещение магазина мы отремонтировали, сделали там канализацию, регулярно убираем территорию.

Магазин не мусорная свалка

Девушки-волонтеры стараются поддерживать в магазине баланс принесенного-унесенного, хотя чаще вещей все-таки больше приносят. Волонтеры эти вещи разбирают и развешивают на вешалках в зависимости от сезона, расставляют в определенном порядке. Но прежде чем сюда что-то принести, лучше проконсультироваться с девушками. Они всеми силами пытаются объяснить людям, что магазин не мусорная свалка и сюда не стоит приносить совсем уже негодные вещи. Здесь все-таки есть определенные правила. Вначале, конечно, было тяжело, но качество вещей все улучшается, люди начинают уважать то, чем занимаются волонтеры. В магазине можно найти много и брендовых, и даже совсем неношеных вещей.

— Самая большая ротация у книг, — говорит Екатерина. — Их всегда берут. А вот посуда больше расходится по студентам. Бабушкам нравятся искусственные цветы, и они тут же на них набрасываются. Молодые люди приходят за одеждой и книгами. Моя подруга у нас нашла праздничный летний костюм для свадьбы, другая подыскала отличное пальто. У нас очень много детской одежды, что очень удобно для молодых родителей, т. к. дети очень быстро растут. К нам, конечно, приносят и много вещей из 80-90-х годов, но на них тоже находятся любители.

— У Васильева мертвый музей моды, а у нас живой, — присоединяется к разговору постоянная посетительница магазина.

— Эта женщина у нас уже как стилист, — смеется Екатерина. — Все время всем что-то предлагает.

«Стилист» уже помогла приодеть забежавшего на огонек парнишку, подыскав ему пиджак и рубашку, а теперь решительно намерилась приодеть и меня, предлагая примерить кожаную юбку и меховую шапку. Эта женщина здесь просто кайфует и набирается энергии, общаясь с людьми. Екатерина говорит, что многие тут уже сдружились и узнают последние новости. Многие посетители помогают волонтерам развешивать вещи, а некоторые добрые люди еще и с уборкой помещения помогают.

К нам на диванчик присела кормящая мама:

— Мне обещали пацана, а родилась девочка, и сюда я принесла синие и голубые вещи. Для себя я надеюсь найти розовые. Я уже что-то побросала к себе в мешок, но некоторые вещи, замечу, можно было бы сюда не приносить и выбросить. Но в целом мне кажется, что тут классно. Я беру ношеные вещи не потому, что мне нечего надеть, а потому, что они мне очень нравятся: здесь много советского, а я такое люблю.

— К нам приходят разные люди, — продолжает Катя, — и богатые, и бедные. Кто-то приносит одежду, а уходит с книгами. Кто-то приносит коляску или детское автомобильное кресло, а кто-то одежду, пригодную лишь на то, чтобы сплести из ее лоскутков коврик. Но это тоже неплохое применение для старой одежды. У нас на полу лежит как раз такой ковер. Туристам у нас очень нравится, недавно вот итальянцы заглянули и очень радовались: нашли у нас для себя свитер хороший и книжку. Мы с ними даже сфотографировались на память.

Екатерина рассказала, что в будущем волонтеры планируют открыть на территории магазина еще и швейную мастерскую, чтобы люди могли приходить туда на мастер-классы и шить или чинить свою одежду. Еще есть идея сделать дни электроники, чтобы была возможность принести в магазин сломанное радио или что-то из кухонной техники, и ребята, которые разбираются в электронике, могли бы починить это бесплатно или на пожертвования. Вообще девушки планируют раз в месяц проводить какие-то мероприятия, которые были бы полезны для развития.

«Я сама стараюсь носить одежду из секонд-хэнда, и в моем гардеробе редки новые вещи. Я покупаю новую вещь только тогда, когда знаю, что проношу ее минимум пять лет, хотя мой стиль все время меняется. Потому что на нашей планете уже столько одежды, каждый день ее строчат за копейки бедные люди в Индии и Китае. Незачем такое поддерживать.

«Когда мы только открылись, люди были в шоке. Услышав о нас по радио, первыми в магазин потянулись пенсионеры и долго не могли понять, чем мы вообще тут занимаемся. Спрашивали: вам что, делать нечего? Мы много раз слышали от людей, зачем нам все это и кто нам платит. Но мы терпеливо всем объясняли, что нам никто не платит.