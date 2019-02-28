Что такое эфирные масла и как их применять

История использования эфирных масел насчитывает целые тысячелетия. В течение долгого времени эти драгоценные капли, являющиеся, по сути, душой растений, использовались в ароматерапии из-за своей способности воздействовать на ум, тело и душу человека… Вот что рассказала «СУББОТЕ» Янина Васильева — рижский косметолог, спа-специалист, ароматерапевт.

Надежда ТЕРЕХОВИЧ

— Ароматерапия в целом — это способ восстановить психоэмоциональное состояние человека при помощи эфирных масел, — говорит Янина Васильева. — Эти же масла являются великолепными природными стимуляторами защитных сил организма; их давно и с успехом используют для лечения и профилактики различных телесных недугов…

Эфирные масла представляют собой концентрированную летучую смесь душистых веществ, получаемую из растительных материалов (цветы, листья, стебли, кора) путем отжима, экстракции, дистилляции. Это душа растений, химическая лаборатория (фенолы, альдегиды, фосфолипиды…), которая при правильном использовании может принести человеку невероятную пользу!

В целом же ароматерапия — это лечение наслаждением, наслаждением запахами. Это искусство, которое делает жизнь человека яркой, доброй, глубокой и насыщенной. Это помощь и в минуты грусти и отчаяния, и в моменты болезни; это возможность ярче почувствовать свою внутреннюю вселенную и получить вдохновение…

Все эфирные масла делятся на группы. Есть цитрусовая группа, хвойная, камфарная; женская и мужская гормональные группы и другие.

При этом важно знать, что помимо ЭФИРНЫХ масел есть ряд масел БАЗОВЫХ. Базовые масла по биохимическим показателям схожи со свойствами нашей кожи, что позволяет им легко проникать к глубоким слоям эпидермиса и доставлять туда целебные вещества, придавая коже мягкость, упругость и гладкость, питая и увлажняя ее. Поэтому базовые масла еще называют маслами-основами, транспортными или несущими.

Среди базовых популярны кокосовое, аргановое (масло золотого дерева), масло макадамии, масло авокадо, миндальное, оливковое и многие другие. Базовые масла могут использоваться как самостоятельные косметические средства, так и в качестве основы для смешивания с эфирными маслами (или другими ингредиентами).

(!) ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО АРОМАТЕРАПИИ: эфирные масла в чистом виде на кожу наносить нельзя! Предварительно их нужно развести в базовом масле (масло кокоса, сладкого миндаля, виноградных или абрикосовых косточек и проч.): на 30 мл базового масла — 12 капель эфирного масла.

Прочь, простуда!

— Сейчас, в сезон простуд, полезно знать об ароматной профилактике респираторных заболеваний. Как известно, возбудители этих болезней попадают в организм воздушно-капельным путем — через органы дыхания. Т. е. наши дыхательные пути — входные ворота для вирусов. И здесь нам на помощь придут

* масло лаванды,

* масло чайного дерева,

* масло эвкалипта,

* масло мяты,

* масло лимона.

Для этих целей хорошо использовать аромалампу. Налейте в чашу теплую воду — и только потом добавьте пять-семь капель эфирного масла…

Можно смочить маслом ватку и носить ее в кошельке или косметичке. Если вам настолько нравится запах, что вы готовы его «надеть», можно использовать специальный аромакулон…

Отправляя ребенка в школу или садик, капните пару капель эфирного масла внутрь его ранца с книжками: когда малыш будет открывать свой рюкзачок, он будет вдыхать аромат и получать ароматную защиту от летучих агрессоров.

(!) ПОЛЕЗНЫЙ РЕЦЕПТ. Если говорить о борьбе с вредоносными вирусами, то масло эвкалипта — наш помощник №1! Во время сезона простуд полезно носить пузырек с эвкалиптовым маслом с собой: если в транспорте или на работе рядом с вами кто-то начнет чихать — достаньте своего «природного защитник» — откройте баночку и сделайте три-пять глубоких вдохов. Вредные бактерии, попавшие в вашу носоглотку, моментально погибнут и не причинят вам вреда!

Я спокоен…

— Помимо защиты от вирусов натуральные эфирные масла оказывают благотворное влияние и на наше психоэмоциональное состояние.

Перед сном нанесите немного эфирного масле лаванды на постельное белье. Этим простым приемом вы и обеспечите себе прекрасный отдых, и от вирусов защититесь!

Если растереть каплю масла лимона в ладонях, а после поднести руки к лицу, вы получите целебную мини-ингаляцию и быстро улучшите настроение.

А можно сделать настоящий волшебный эликсир! Надо взять в равных пропорциях (по два капли) масло гвоздики, апельсина, корицы, эвкалипта, розмарина. И добавить смесь в аромалампу. Помимо помощи в сезон простуд этот эликсир решит и массу прочих нюансов относительно вашего здоровья. Масло корицы способно урегулировать уровень сахара в крови, эвкалипт поддерживает здоровье дыхательных путей, розмарин активизирует функции головного мозга, гвоздика обладает противогрибковыми свойствами, а апельсин снимает стресс и улучшает настроение.

Жить — хорошо!

— Если вам и скучно, и грустно, то эфирные масла — то, что нужно, чтобы поднять настроение и вернуть радость жизни…

V ЛИМОН

Этот запах называют ароматом бодрости и жизненных сил. Способен заряжать энергией; снимать депрессию, страх и тревогу. Способствует концентрации внимания. Также снижает артериальное давление (это свойство лимона становится особенно ценно сейчас, когда так часты перепады атмосферного давления)…

(!) ПОЛЕЗНЫЙ РЕЦЕПТ. Добавьте в аромалампу 3-5 капель масла лимона (в расчете на 15 кв. м жилого пространства), и в течение 15-20 минут помещение будет не только продезинфицировано, но и заряжено полезными для организма веществами. Войдя в комнату, вы будто окунетесь в атмосферу радости и энергии!

V ЖАСМИН. Поможет оздоровить больное горло, т. к. обладает противовоспалительным, обезболивающим, спазмолитическим и отхаркивающим действием. Регулирует работу желез внутренней секреции. Избавляет от бессонницы. Нормализует менструальный цикл. К слову, масло жасмина настоящая находка для беременных женщин, т. к. способно снимать страхи, восстанавливать силы после родов…

(!) ПОЛЕЗНЫЙ РЕЦЕПТ. Жасминовое масло также положительно влияет на работу головного мозга и улучшает деятельность нервной системы. Ванна с добавлением 10 капелек эфирного масла жасмина поможет вам снять стресс, усталость и переутомление плюс добавит уверенности в своих силах и поднимет настроение!

Помните, что эфирные масла для ванны предварительно нужно развести в базовом масле и потом добавить в воду, а можно смешать приготовленную смесь с солью для ванны.

V КОРИЦА. Это эфирное масло снижает депрессивные состояния, избавляет от чувства одиночества и страха. Придает оптимизм, веру в свои силы.

ПОЛЕЗНЫЙ РЕЦЕПТ. В холодное время года мы носим теплую одежду, укутываемся во множество одежек, отчего наше тело не имеет возможности свободно дышать. Давайте поможем ему и сделаем скраб для тела! Смешайте 50 г кокосового масла и 2-3 капли масла корицы. Добавьте 8 капель эфирного масла апельсина и 3-4 капельки эфирного масла мандарина. Теперь смешайте все это со 100 г гималайской соли и оставьте на 2-3 дня, чтобы скраб настоялся. Чудесный бальзам для вашей кожи (а также «повышатель настроения») готов — пользуйтесь на здоровье!

Привлекаем любовь

— Ну и напоследок я расскажу вам, как с помощью аромамасел повысить свою привлекательность, сексуальность. Вообще-то это целая наука, но, зная даже некоторые секретики, вы станете обладателями своеобразного тайного оружия…

Эфирные масла — афродизиаки названы так в честь богини любви Афродиты. Призывая их на помощь, вы можете придать отношениям новизну, страсть, трепет…

Эфирные масла женской гормональной группы: иланг-иланг, герань, лаванда, роза, тубероза, жасмин, нероли. Эти и прочие масла с давних времен применялись женщинами для привлечения внимания противоположного пола, говоря прямо — для соблазнения.

В арсенале мужчин также имеются свои ароматы соблазнения. Среди эфирных масел мужской гормональной группы: сандал, пачули, бергамот, имбирь, базилик, кардамон…

Эфирные масла женской и мужской гормональных групп содержат феромоноподобные вещества, которые создают вокруг человека ореол притягательности. Причем это относится не только к сексуальности, а к человеческой привлекательности и харизме в целом. Да-да, прибегнув к помощи эфирных масел, можно скорректировать те или иные проблемы с общением, урегулировать личные взаимоотношения. Специалисты уже давно отметили, что шарм и обаяние людей, которые начинают пользоваться натуральными аромамаслами, возрастают в разы!

Очень распространенный вопрос: как подбирать для себя аромат? Самое главное — чтобы он вам нравился! В этом случае аромат, проникая глубоко в ваши системы организма, будет благотворно влиять на ваше физическое и психоэмоциональное состояние.

При этом учтите, что натуральные качественные аромамасла не могут пахнуть ровно, то есть аромат не может быть плоским. Он всегда раскрывается, имеет глубину, многослойность. Хорошее масло всегда имеет верхние ноты (первое впечатление об аромате), средние ноты (сердце аромата) и базовые ноты (шлейф).

Как понять, что масло вам подходит? Очень легко: в тот момент, когда вы находите СВОЕ масло и начинаете вдыхать его аромат, ваше сердце обязательно сообщит вам об этом: замиранием, сжиманием и т. п. С запахом нужно пожить, его необходимо «надевать», его нужно «носить», то есть взаимодействовать, общаться. Вводите масла в свою жизнь осторожно, знакомьтесь с ароматерапией постепенно, правильный девиз здесь — «Лучше меньше, но чаще».

Из эфирных масел путем смешивания различных ароматов можно самостоятельно изготовить неповторимые духи. А можно носить только один запах, «спрятанный» в аромакулоне. Этот запах будет сопровождать вас в течение всего дня, настраивать вас на позитивный лад и помогать вам в общении с окружающими. И может так случиться, что с его помощью вы встретите свою настоящую любовь!

«Ароматерапия — помощь и в минуты грусти и отчаяния, и в моменты болезни; это возможность ярче почувствовать свою внутреннюю вселенную и получить вдохновение…

«Из эфирных масел путем смешивания различных ароматов можно самостоятельно изготовить неповторимые духи. А можно носить только один запах, «спрятанный» в аромакулоне. Этот запах будет сопровождать вас в течение всего дня, настраивать вас на позитивный лад.

полезные рецепты

На здоровье!

А вот еще несколько замечательных рецептов аромасмесей от Янины…

V Смесь «Бодрость» (повышает работоспособность, концентрацию внимания):

смешайте 2-3 капли эфирного масла апельсина, 1 капельку масла корицы, 1 каплю масла розмарина и 1 каплю эфирного масла имбиря.

V Смесь «Антистресс» (помогает сосредоточиться, повышает умственную активность, улучшает настроение):

смешайте по 1 капле эфирных масел бергамота, грейпфрута, лаванды и базилика.

V Смесь «Хорошее настроение» (активирует жизненную энергию):

возьмите по 1 капле масел бергамота, апельсина, лимона, мяты и корицы.

V Смесь «Пробуждение энергии»:

смешайте по 1 капле масел мяты, лемонграсса, сладкого апельсина.

V Смесь «Для жизненного тонуса»:

смешайте по 1 капле масел мяты, апельсина и аниса.

V Смесь «Целебная» (для бани)

Смешайте по 1 капле эфирных масел эвкалипта, пихты, можжевельника и ели.

Мотай на ус!

* Чтобы не ошибиться с выбором и приобрести натуральное качественное эфирное масло, следует учитывать следующие нюансы: во-первых, совершайте покупки в специализированных магазинах; во-вторых — бутылочки с маслом непременно должны быть изготовлены из темного стекла и быть маленького размера (до 10 мл). Если эти нюансы не соблюдены — значит, вам предлагают некачественный товар…

* Масло следует наносить только на влажную кожу! В этом случае оно впитывается полностью, не оставляя жирной пленки. Если появилась пленка — значит, в составе средства присутствуют синтетические продукты.

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