1 Ответов к Рижские комиссионки: от бренда до секонд-хэнда

«Суббота» лично проверила, чем сегодня живут комиссионные магазины

О том, что комиссионки по сей день существуют в Риге, знают немногие. Принято считать, что они канули в небытие вместе с галантерейно-трикотажным дефицитом, не выдержав рыночной конкуренции. Между тем комиссионных магазинов в столице около десятка, и все они очень разные.

В Советском Союзе комиссионный магазин был флагманом дефицитной торговли. Именно в «комках», как их тогда называли, продавались заграничные товары, привезённые нашими соотечественниками из зарубежных командировок или купленные в магазинах «Берёзка» на чеки Внешпосылторга. Здесь даже пахло по-особенному: чем-то несоветским, запретным, роскошным…

Те, кто постарше, прекрасно помнят знаменитые рижские комиссионки: на углу Суворова (ныне А. Чака) и Авоту, на улице Петра Стучки (ныне Тербатас), на улицах Дзирнаву и Ленина (ныне Бривибас). Здесь одевались записные модницы, сюда сдавали дефицитные товары жёны моряков, офицеров ограниченного контингента в Чехии или ГДР, партийных шишек и прочих счастливчиков, выезжавших за границу в пору железного занавеса.

К слову, продажа любой вещи иными, кроме как через комиссионку, способами считалась по тем временам спекуляцией, грозила штрафом или даже тюрьмой. И только «комок» по совершенно непонятным причинам считался островком социалистической законности.

С тех пор много воды утекло, импортный товар сегодня можно купить на любом углу. На базаре и в Интернете, подороже и подешевле, в секонд-хэнде и роскошном бутике. И всё-таки бизнес родом из СССР по-прежнему жив!

«Суббота» решила выяснить: чем живёт сегодняшняя комиссионка? Кто её завсегдатаи? И удалось ли сохранить современным магазинам свою былую элитарность?

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Среди рижских комиссионок есть демократичные магазинчики, товар в которых ничем не отличается от секонд-хэндовского. Здесь пахнет бедностью, отчаянием и нафталином. Например, в одной из таких рижских комиссионок я натолкнулась на распродажу — все вещи по одному евро. Но, несмотря на заманчивость предложения, ни одну из них мне не захотелось не то что купить, но даже взять в руки.

Есть магазины средней руки, где при желании можно отыскать недорогую и милую сердцу вещицу, перелопатив кучу вешалок с застиранной, бесформенной и «хорошо пожившей» одеждой.

Но есть и такие комиссионки, над которыми словно зависла машина времени, чтобы вернуть нас в атмосферу дефицита, когда одеваться в комиссионке было и престижно, и выгодно. Всё зависит от того, на какую аудиторию нацелен магазин, чем он торгует, где расположен, и, само собой, очень многое определяет личность его хозяина или хозяйки.

Продаётся качество

По мнению Ирины Наумовой, хозяйки одной из элитарных комиссионок Риги, расположенной рядом с «Детским миром», её магазин — это и модный подиум, и образ жизни, и времяпрепровождение, и даже клуб по интересам.

Магазин Ирины специализируется в основном на брендовых вещах, которым здесь продлевают жизнь. Между вешалками и полками можно ходить как по бутику, в который ленивый товаровед просто забыл завезти все размеры. Все вещи здесь уникальны тем, что продаются в единственном экземпляре. И каждый из них — привет из мира высокой моды: Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Dolce & Gabbana, Valentino, Tuzzi, Moschino… А главное — это не подделки!

— Брендовые вещи считаются не только синонимом отменного вкуса и определённого достатка. Одно из главных их достоинств заключается в том, что они никогда не бывают плохого качества, — говорит Ирина Наумова. — В отличие от нефирменных вещей, для которых вторая или третья жизнь невозможна по причине быстрого износа (они просто превращаются в тряпки), фирменные платья, туфли, свитера, пальто и пр. обладают потрясающей жизнестойкостью. Они способны пройти не только через вторые, но и через третьи, четвёртые руки, не теряя качества и блеска.

Например, продавалась в нашем магазине замечательная кожаная курточка от Cavalli. Одна девушка купила её за границей за две тысячи евро, поносила сама, а потом отдала подружке. Та пощеголяла в ней годик и принесла мне. У меня её купили уже за пару сотен, но через какое-то время сдали назад в идеальном состоянии со словами: «Надоела! Сносу ей нет!» Теперь эту куртку носит школьница, которой мама купила эту вещь в нашем магазине всего за 70 евро.

На любой кошелёк

Само собой, большинство брендовых вещей в комиссионке неновые и заметно отстают от последних модных коллекций. Зато они и продаются в несколько раз дешевле. Многие хозяева, сдавая вещи на комиссию, даже сохраняют бирки, на которых написана та цена, за которую вещь в своё время была куплена. С этой ценой можно ознакомиться на вешалке или полке и с облегчением вздохнуть. Очки Bvlgari, стоившие 200 евро, продаются всего за 24 евро, шёлковое платье Tuzzi, купленное за 520 евро, — за 32, пару раз надетые туфли Souboutin, приобретённые когда-то за 1200 евро, уходят за 250, а майка Hardy при стартовой цене в 98 евро предлагается к продаже и вовсе за пятёрку.

А ещё в комиссионке можно приобрести по сходной цене бренды, которые в Ригу вообще не завозятся: к примеру, Louis Vuitton, Chanel, Hermes…

Почему же люди расстаются с этими добротными и презентабельными вещами? Причин тому несколько, и ни одна из них не имеет ничего общего с безнадёгой или безденежьем: просто брендовая вещь надоела, разонравилась, её хозяйка поправилась или похудела. Некоторые модницы продают любимый фирменный прикид только потому, что «его уже два раза видели подружки». На вешалках можно найти и абсолютно новые вещи, привезённые из-за границы под заказ, но не подошедшие кому-то по цвету, фасону или размеру.

К слову, львиная доля вещей в комиссионках женские. Это и понятно: большинство мужчин консерваторы — влезут в любимый свитер или куртку не вылезают из них годами. Нам, представительницам прекрасного пола, такого не понять: нам хочется постоянно обновлять свой гардероб, и в этом деле комиссионка, обеспечивающая круговорот вещей и денег в природе, прекрасный помощник.

Вещи как люди

Почти мистические истории

— С вещами очень интересно работать, они как живые, — считает Ирина Наумова. — Был у нас такой случай: одна женщина сдала нам на комиссию очень хорошие вещи, все их мгновенно раскупили, кроме одного-единственного свитера. Очень нарядного, стильного, совсем недорогого. Если честно, для меня оставалось загадкой, почему его не покупают. Разгадка пришла неожиданно: в магазин явилась хозяйка вещи и с порога закричала: «Где мой свитер? Я так пожалела, что сдала его! Хочу забрать обратно». Ну как же можно продать вещь, если хозяйка её не отпустила?

А однажды зимой клиентка принесла мне на продажу летний плащ. Казалось бы, как продашь его не в сезон? Кому он нужен? И вдруг эта вещь совершенно волшебным образом продаётся прямо перед Новым годом. Звоню хозяйке плаща, чтобы сообщить ей об этом, а женщина в слезах: муж бросил с двумя детьми, ей даже кота покормить не на что, а тут как подарок небес — неожиданные деньги… Мистика да и только!

Торг здесь уместен!

Ирина Наумова в комиссионном бизнесе уже одиннадцать лет и знает все его слабые и сильные стороны.

— До кризиса комиссионкам жилось лучше, — считает Ирина. — Было больше товара, потому что люди чаще ездили за границу, покупали больше вещей. Надевали пару раз — и сдавали их в комиссионку. Сейчас рижане стали гораздо меньше ездить по европейским распродажам.

Однако и сегодня, когда лицом города стали секонд-хэнды и ломбарды, что, несомненно, является показателем экономики страны, комиссионка по-прежнему занимает свою нишу в торговле и разительно отличается как по ассортименту, так и по клиентуре.

Во-первых, сюда заходят люди со средним и выше достатком, среди которых, кстати, немало известных в стране, медийных лиц. Во-вторых, деньги здесь, в отличие от ломбарда, не выдаются сразу на руки — вещи ждут своей реализации. Но выручить десятку или сотню для большинства клиентов комиссионки не самоцель. Некоторые из них предпочитают вообще не забирать деньги, а оставлять их в магазине, создавая таким образом личный накопительный фонд для следующей обновки.

В-третьих, процесс ценообразования в комиссионке несколько другой, нежели в обычном магазине. Арифметика торговой сделки проста: клиент приносит вещь и называет свою цену. Эта цена нигде не фиксируется. А главное — здесь можно торговаться! Если вас не устраивает стоимость приглянувшегося товара, хозяйка магазина всегда может позвонить хозяину вещи и решить этот вопрос в вашу пользу.

Смотрим, примеряем, прикидываем…

Справедливости ради заметим: в комиссионке продаются не только бренды, хотя основной оборот делают именно они. (Многие магазины, которые делали ставку на демократичность и отсутствие брендовых вещей, давным-давно разорились.) Помимо брендов Ирина Наумова принимает на комиссию вещи с изюминкой: сшитые из качественной ткани, оригинальные по крою и дизайну.

Что касается клиентуры, то в комиссионках она в основном постоянная, наработанная годами. Отношения между этими людьми как в клубе по интересам. Вкусы и возможности своих покупателей Ирина знает наизусть: один клиент фанат Chanel, другому подавай только Prada, третий видит себя во сне в обновке от Valentino. И, конечно же, если такая желанная вещь поступает в магазин, покупатель на неё находится мгновенно, достаточно одного телефонного звонка.

Для постоянных посетителей в магазине даже оборудована отдельная стойка, на которой выставляются исключительно новые, только что поступившие в продажу платья, блузки, юбки, костюмы и пр., чтобы не заставлять завсегдатаев магазина рыться в этом вещевом изобилии. Хотя, если ты хочешь действительно найти свою вещь, рыться просто необходимо! Это непременное условие успешной покупки.

В комиссионке глупо демонстрировать замашки королевы, которая небрежным взглядом скользит по бесконечным рядам вешалок. Всё нужно снимать, смотреть, примерять, прикидывать… Для всего этого нужно иметь время. И, само собой, вкус.

Что можно купить?

Недаром говорят: «С большими деньгами любой дурак хорошо оденется». А вот для того чтобы выглядеть достойно при среднем достатке, необходимо включить голову. Нужно и побегать, и поискать, и подождать… Короче, приложить силы.

Лично я в результате всех этих хитростей присмотрела в комиссионках города немало интересного и пришла к выводу, что взаимоисключающие для вещи понятия — недорогая и брендовая — всё-таки иногда совмещаются.

Мой выбор выглядит так:

* чёрная большая кожаная сумка от Moschino с оригинальной отделкой в виде узких рюшей — 80 евро,

* большая сумка от Dolce & Gabbana, разумеется, кожа, — 85 евро,

* лакированная сумка от Prada — 75 евро,

* розовый полушубок от Ermanno Scervino из крашеного кролика с кожаной отделкой, в очень хорошем состоянии, — 70 евро,

* солнечные очки от Dior — 48 евро,

* солнечные очки от Valentino — 47 евро,

* юбка от Armani для племянницы — 7 евро,

* белая блузка от Kenzo — 25 евро,

* светлые летние брюки от Ferragamo, абсолютно новые, — 60 евро,

* нарядный джемпер от Valentino, выполненный в модной цветовой гамме, — 40 евро,

* тончайшее кашемировое платье от MaxMara — 108 евро,

* модная серая накидка от Armani — 60 евро,

* весёленькое летнее платьице от Givenchy — 150 евро,

* очень оригинальное по крою весеннее пальто не слишком известной фирмы (абсолютно новое, даже с не расшитыми на подоле складками!), которое, судя по ценнику, раньше стоило 2000 евро, — 360 евро,

* деловой брючный костюм от Barclay — 120 евро,

* элегантные туфли от Baldinini, судя по подошве, надетые не более двух-трёх раз, — 80 евро,

* дублёнка с пропиткой цвета кофе с молоком, абсолютно новая, — 150 евро,

* красивое дизайнерское колье: коралл + серебро — 40 евро.

Что купила — не скажу. А подружкам и коллегам ни за что не догадаться, что эту прелесть я приобрела в комиссионке!

Как найти свою комиссионку

1. Комиссионки почти никогда не дают рекламу: двигатель их торговли — сарафанное радио. А потому прислушивайтесь к советам бывалых, тех, кто является постоянным клиентом этих магазинов, — узнаете много интересного.

2. В некоторых комиссионках берут деньги за хранение вещей. Об этом нужно знать заранее, чтобы потом не удивляться, получив на руки совсем не ту сумму, на которую вы рассчитывали.

3. Заведите название магазина в компьютер, попробуйте получить максимальную информацию о честности хозяев комиссионки. Увы, в Риге бывали случаи, когда комиссионки неожиданно закрывались, а хозяева исчезали со всем товаром, включая норковые шубы.

4. Сдавая вещи на комиссию, внимательно читайте договор купли-продажи, чтобы потом не обращаться за помощью в Центр защиты прав потребителей.

5. Покупая что-либо в комиссионном магазине, обратите внимание на реакцию персонала. В магазине, в котором уважают покупателя, никогда не будут втюхивать вещь любой ценой. И если она на вас не сидит, сборит или морщит — консультанты честно скажут вам об этом.

Елена СМЕХОВА.