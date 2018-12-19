Для чего нужен отражатель?

В темное время суток полиция рекомендует всем носить отражатели. А зачем они нужны? Я хожу по освещенным местам!

М. ТКАЧЕВА.

— Носить отражатели в темное время суток — это не рекомендация, а требование. За отсутствие отражательных элементов или жилета грозит штраф до 30 евро.

Дело в том, что без отражателей водителю трудно разглядеть пешехода на дороге. Вы думаете: «Там же освещено и все видно». Но автоводитель может не заметить вас в той зоне, которая не освещена. Во время нажатия на педаль, пока машина начинает тормозить, она проедет 25 метров. Это только время реакции, плюс еще тормозной путь: при 90 км/ч в идеальных условиях это где-то в пределах 30 метров. Так что отражатели нужны в первую очередь самим пешеходам для их же безопасности.

Как установить бойлер?

Хочу отказаться от централизованного горячего водоснабжения и установить бойлер. Как в этом случае мне платить за циркуляцию горячей воды и будут ли у меня другие расходы, связанные с общей горячей водой, от которой я откажусь?

А. ГРИШИН.

— Если общность собственников квартир на общем собрании не приняла другого решения, то за циркуляцию горячей воды должны платить собственники всех квартир независимо от того, пользуются они централизованной подачей горячей воды или нет. Такие требования установлены в Правилах Кабинета министров №1013 (пункт 17.2.1).

Зато за общую горячую воду вам платить не придется, вы будете оплачивать только холодную воду, подаваемую в бойлер, и электричество, необходимое для индивидуального подогрева этой воды.

Что делать с декларантом?

Мой приятель попросил разрешения на год задекларироваться в моей квартире. Договора найма между нами нет, и он не платит за аренду. Сама я живу за границей и официально свое декларирование аннулировала. Что мне делать, если этот декларант спустя год откажется аннулировать свое декларирование? Получит ли он право и дальше жить в моей квартире?

В. П.

— Если через год этот человек, несмотря на вашу договоренность, не сменит адрес декларирования, вам нужно будет обратиться в свое самоуправление и просить аннулировать сведения о декларировании данного лица. В соответствии со второй частью 2-й статьи закона о декларировании само по себе наличие декларирования по какому-то адресу не влечет за собой каких-либо гражданско-правовых последствий.

Заявление о выписке человека из вашей квартиры можно подать по почте, лично или в виде электронного документа, скрепленного электронной подписью, а также при помощи специальной формы, доступной на портале www.latvija.lv.

В то же время нужно понимать, что если вы разрешили вашему знакомому пользоваться вашей квартирой, это влечет за собой гражданско-правовые последствия: человек получает право пользования недвижимостью. Так что в случае если возникнет спор, решать его придется в правовом порядке, то есть в суде.

Чему научат внука?

Читала, что утвердили какой-то новый стандарт образования в латвийских школах. Что там нового? И чем это «грозит» моему внуку?

Ваша читательница, бабушка школьника.

— В новом стандарте, утвержденным правительством Латвии, обучение организовано по семи важным сферам жизни человека: языки, социальная и гражданская сфера, культура и искусство самовыражения, естественные науки, математика, технологии, здоровье и физическая активность.

В 1-3-х классах предусмотрена новая методика оценки, которая позволит детально определить, какие предметы школьнику даются, а какие нет.

Введены изменения и в расписание. Так, освоение второго иностранного языка будет начинаться в 4-м классе. Изучение истории Латвии и всемирной истории будет объединено, а литература отныне будет включена в область культуры и искусства самовыражения.

В новое учебное содержание также включены новые учебные модули — драма и изучение технологий. В 1-9-х классах появятся новые предметы: дизайн и технологии и компьютерные науки, в 7-м классе — инженерные науки, а в средней школе — модуль компьютерных наук, дизайна и технологий для углубленного изучения.

Постепенное введение нового содержания образования в школах начнется с 1 сентября 2020 года.

Где припарковать машину?

У меня один вопрос: когда изменится ситуация с автостоянками в микрорайонах — точнее, с их отсутствием? Собираются ли городские власти что-то решать по этому поводу или нет?

Виталий, Рига.

— В ближайшие годы Рижская дума планирует построить в различных микрорайонах новые автостоянки, рассчитанные более чем на 11 000 автомобилей. В Курземском районе — 11 стоянок на 3072 места, в Земгальском предместье — 10 стоянок на 2390 мест, в историческом центре Риги — 10 стоянок на 2625 мест, в Латгальском предместье — 10 стоянок на 662 места. В Видземском предместье появятся девять новых парковок на 1109 автомобилей, а в Зиемельском — семь стоянок на 1440 машин.

В 2017 году уже начато строительство автостоянок на ул. Малиенас, Лиелвардес и Хипократа. В ближайших планах строительство автостоянок на пр. Курземес, ул. Ростокас, М. Келдыша, Рушону, Валдекю, Эбельмуйжас.

Как отмыть ванну без химии?

Сняла квартиру в убитом состоянии. Правда, недорого, вот только ванна жутко запущенная. Химическими средствами воспользоваться не могу, так как у меня аллергия. Подскажите, можно ли отмыть ванну без химии?

Юля.

— Наши бабушки химией не пользовались, поскольку знали народные методы. Публикуем два из них.

Способ 1-й. Сода + уксус. Возьмите шесть ложек пищевой соды и шесть кальцинированной, добавьте немного воды и перемешайте между собой. Получившуюся пасту нанесите на грязные участки ванны.

Затем возьмите треть стакана уксуса и столько же отбеливателя, перемешайте между собой и нанесите поверх пасты из соды. Оставьте все это на полчаса, затем тщательно смойте водой.

Способ 2-й. Уксус + спирт + сода. Смешайте полстакана уксуса, стакан спирта и четверть стакана соды, добавьте четыре литра теплой воды. Нанесите на поверхность ванны и оставьте на 15 минут. Потом смойте. Эффект «вау!» гарантирован.

Подготовила Елена АЛИНА.

(С использованием сайта www.vmeste.lv.)