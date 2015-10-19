1 Ответов к Квоты и моты

Государственная медицина становится платной, потому что в этой сфере чиновники привыкли слишком вольно обращаться с бюджетными деньгами.

Каждый год в конце лета — начале осени врачи Латвии извещают население, что квоты на бесплатное здоровье закончились! И тут же все министры здравоохранения, и нынешний тоже, начинают плакаться, что денег на медицину не хватает и их надо ещё и ещё добавить. На днях министр Белевич выдал: пусть те, кто может оплатить услуги платных исследований и частных врачей, будет лишён права на «бесплатную» государственную медицину в рамках плановых очередей. Лихо!

Ведь якобы «богатые» люди находят деньги, часто беря их взаймы, на платные обследования, потому что очереди нужно ждать 2-3 месяца, полгода или более. Так можно ненароком и умереть. И если государственно-бесплатная медицина закончилась, то за деньги пройти обследование можно сразу же.

К слову, само министерство у нас называется veseliibas ministrija, то есть министерство здоровья, а мы его по привычке всё ещё кличем министерством здравоохранения. Нет в задачах Минздрава и его структур задачи охранять здоровье нации. Как и лекарственный бизнес, медицина давно стала в Латвии бизнесом, но бизнесом со спецификой — возможностью распила бюджетных денег, причём достаточно бесконтрольно.

Давайте заглянем в карман этого ведомства и посмотрим, что там и как.

Сравним суммы, выделенные Минздраву из госбюджета на veseliibas apruupe — на уход по здоровью. В процентах от ВВП эти суммы выглядят неплохо:

%% ВВП %% ВВП %% ВВП

2004 год 3,4 2008 год 3,6 2012 год 3,3

2005 год 3,5 2009 год 4,5 2013 год 3,0

2006 год 3,8 2010 год 3,6 2014 год 2,9

2007 год 3,8 2011 год 3,7 2015 год 3,0

В пик кризиса и сокращения расходов государства, в 2009 году расходы на медицину не сократили, наоборот, доля этих расходов была самой большой — 4,5 процента от ВВП. А вот когда страна стала выходить из кризиса, расходы на медицину сократились. Причина — политические разборки в правительстве и неумение отраслевого министра выбить деньги. На 2016 год план остаётся на прежнем уровне — 2,9 процента от ВВП.

В абсолютных цифрах, то есть в миллионах евро, ситуация выглядит ещё лучше. В 2004 году напрямую на здоровье выделяли 309 млн. евро, 11,7 млн. евро — на обучение врачей и медперсонала и 12 млн. евро — на администрацию сферы здоровья.

В «жирные» годы максимум расходов приходится на 2008 год — 686,2 млн. евро на заботу о здоровье, 37,5 млн. евро — на обучение врачей и персонала и 69,5 млн. евро — на администрацию медицины. Минимум расходов приходится на 2010 год — соответственно 52,4 млн. евро, 23,2 млн. евро и 12,1 млн. евро. В последние годы ситуация с экономикой улучшилась и, например, в 2015 году на медицину (заботу о здоровье) уже было выделено 699,4 млн. евро, что больше максимума «жирных» лет, на обучение врачей и медперсонала выделили 254 млн. евро, что тоже больше, и не забыли администрацию — 18,76 млн. евро.

На 2016 год проект бюджета выглядит не хуже: забота о здоровье — 708,5 млн. евро или +3 процента от максимума «жирных» лет, обучение врачей и медперсонала на уровне 2015 года, администрацию немного ужали, до 18,08 млн. евро.

Как видим, деньги на медицину выделяются, при этом немалые — 1/5 часть всех налоговых доходов бюджета. И год от года в рамках экономических возможностей страны.

Так в чём же дело? Почему квоты на медицину заканчиваются в середине года? Ответ очевиден и однозначен — неправильный расход денег на медицинское обслуживание населения. Это легко понять на примере двух семей — одна имеет доход 1000 евро в месяц на двоих, а вторая только 500 евро, да на четверых. Первая хозяйка всё сетует, что денег нет, а вторая — ещё находит деньги и на воскресные развлечения с детьми. Как? Да всё просто, первая семья питается в кафе и ресторанах, вторая дома, первая хозяйка постоянно в поисках СПА и бутиков, вторая семья считает деньги и планирует свой бюджет. Вот бы нам так в медицине!!!

В медицине тоже деньги расходуются неправильно. И никто не занимается реальным экономическим анализом расходов медучреждений. Как может быть платный доступ к исследованиям почти сразу тогда, когда закончились плановые квоты? К слову, медоборудование приобретено за бюджетные деньги. За проведение внеплановых платных исследований медперсонал доплату не получает, работает на той же аппаратуре и в тех же помещениях. То есть понятно, что медучреждения при планировании своей работы совместно с Национальной службой здоровья (Nacionaalais veseliibas dienests) нимало не озабочены тем, чтобы за выделенные деньги оказать максимально возможное количество услуг.

Иными словами, никто не занимается расчётом стоимости манипуляции, исследования в каждом медучреждении. Хотя сделать это достаточно просто для профессиональных экономистов. Но таковых похоже нет в этой сфере. Ведь сегодня наши клиники оснащены оборудованием, которое стоит миллионы, но не имеет стопроцентной загрузки. Если предположить, что оборудование работает 6 часов в день (смена врача/специалиста), то себестоимость услуги высока, ведь помещение всё равно оплачивается за все 24 часа (сутки). А если сделать не одну, а три смены персонала и врачей, то и себестоимость услуги упадёт. И в целом за те же деньги можно будет оказать больше услуг. Но, похоже, руководство больниц и поликлиник, как и Минздрав в целом не считают нужным заниматься таким экономическим анализом. В мутной воде лучше рыбка ловится. Подтверждением тому — скандалы с «банкротствами» центральных больниц и проворовавшимися управленцами, которых «журят» и освобождают от должности, но под суд не отдают.

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