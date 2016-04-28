Налоговики сравнят наши легальные доходы с расходами по клиентским карточкам торговых сетей

Важной информацией для всех жителей страны поделилась с читателями «Субботы» независимый эксперт-аналитик Евгения Зайцева.

— В декабре прошлого года Сейм принял изменения в законе о налогах и пошлинах. Ввел в закон 12-й раздел 63 — 101-й статьи. То есть появилось целых 40 новых статей! Этот раздел называется «Автоматический обмен информацией о финансовых счетах». Под финансовыми счетами имеются в виду любые наши счета: в банках, страховых, кредитных, лизинговых компаниях и пр., в том числе и счета у держателей платежных систем. Держателем платежных систем являются лица, эмитирующие (выпускающие) расчетные карты, в том числе и карты клиентов магазинов…

Таким образом, с 1 января 2016 года фискальный надзор за всеми движениями наших денежных средств обеспечен автоматическим поступлением информации и поэтому резко ужесточился.

На каждого жителя Латвии в налоговой завели досье уже давно, и в ближайшем будущем начнется процесс его использования…

Во-первых, налоговая инспекция официально объявила, что она вводит с 1 января в действие автоматическую программу RASA, которая анализирует доходы и расходы физических лиц. По всей видимости, года два эта программа тестировалась и наполнялась первичной информацией. То есть создавалось электронное досье на каждого человека. Открытую часть этого досье каждый может посмотреть в Интернете на сайте СГД (vid.gov.lv) в разделе EDS (система электронного декларирования доходов). Она введена с 1 июня 2014 года, когда отменили бумажные налоговые книжки. Теперь каждый может зайти на vid.gov.lv и увидеть, какой работодатель, когда и какие налоги за него платил, как учитывались льготы на иждивенцев и т. п.

Если взяли кредит в фирме…

Еще с 1 июня 2014 года всем лицам вменили в обязанность сообщать в СГД информацию обо всех кредитах, полученных на предприятиях, или же у физических лиц, или за границей. В налоговом законодательстве появился такой зверь, как доходы от своевременно не погашенного кредита. И тут ахтунг! Кредит вы можете взять на десять лет, но максимальный срок определен в пять лет (60 месяцев) плюс полгода. Если у вас есть остаток кредита и после этого срока, то есть через 66 месяцев, с суммы непогашенного кредита извольте заплатить государству налог в 22 процента.

Второй момент, о котором многие не знают: установлена средняя ставка по кредитам, выданным нефинансовыми учреждениями (четыре процента в год на 2015-й).

Если кредит, взятый в фирме, был беспроцентным либо проценты по нему были относительно маленькие, закон рассматривает это как доход от неуплаченных процентов. Допустим, вы взяли в кредит в своей компании 10 000 евро, в этом случае четыре процента — 400 евро в год — вам придется платить за каждый год. Но если вы платите меньше установленной ставки — допустим, не четыре, а 1,5 процента, то есть 150 евро, — с суммы недоплаты (250 евро) придется уплатить налог по ставке 23 процента.

Если потратил больше, чем заработал

С прошлого года все организации, которые выдают кредиты (банки, лизинговые компании и пр.), также обязали подавать в СГД информацию и об условиях погашения клиентом выданного ему кредита.

Таким образом, доходная база каждого налогоплательщика наполняется в СГД автоматически. А теперь в СГД формируется также база данных о расходной части клиента, чтобы выявить тех, кто живет на теневые доходы.

Для этого в закон о налогах и пошлинах добавили упомянутый 12-й раздел, в котором — внимание! — прописан счет держателя платежной системы. Что это такое? Это тот, кто эмитирует (выпускает) платежные карты. А кто у нас их выпускает? Торговые сети! Если помните, года три назад возникли разговоры том, что большие торговые сети должны давать в СГД информацию о расходах покупателей по клиентским карточкам. Тогда это спустили на тормозах. А теперь с 1 января этого года — торговые организации обязаны предоставлять налоговикам такую информацию. Все клиентские карточки персонифицированы, и сведения о тратах каждого покупателя автоматом будут поступать в систему в базу данных СГД, где специальная электронная программа обрабатывает данные и сверяет ваши доходы с вашими расходами. Если расходы выше, программа вносит вас в список тех, кому налоговики пришлют запрос: откуда вы взяли дополнительные деньги, поясните?! Это будет сделано электронно или по простой почте. Если вы не отреагируете, можно ожидать персонального аудита. А еще при этом в действие вступает статья за несотрудничество с СГД…

Потом же, когда аудит прошел и начет сделан, для его взыскания СГД использует процедуру инкассо (= блокирование банковского счета), и каждое снятие денег в пользу государства стоит примерно 30 евро. Или СГД передает процедуру взыскания долга судебному исполнителю, который к этому припишет стоимость своей «услуги». Тут недавно один мой знакомый по долгу в 50 евро по пошлине заплатил судебному исполнителю 200 или больше евро…

Напомню, что в СГД содержится и вся информация по вашим кредитам. Так что разница в доходах и расходах каждого физического лица легко обнаруживается.

Это значит, что те, кто получает зарплату в конверте или же вообще не имеет доходов, очень рискуют. Эти люди, конечно, могут, рассчитываясь в супермаркетах, не использовать клиентские накопительные карты и смириться с тем, что потеряют право на скидки и небольшие суммы, которые им начисляются на эти карточки от каждой покупки. Возможно, тогда на какое-то время им удастся избежать пристального интереса налоговой инспекции.

Много счетов — это теперь тоже подозрительно

Кроме того, напомню, что с 1 января этого года банки обязали выдавать СГД полную информацию обо всех движениях на счетах клиентов. И, как мы уже писали, составлен целый список сделок, которые рассматриваются как сомнительные ( = подозрительные). Например, если гражданский супруг перечисляет на счет матери своего ребенка на его содержание какие-то деньги, чтобы ей не объясняться с СГД, это нужно четко прописывать в цели платежа.

Так что люди должны понимать свою ответственность.

Еще один важный момент. В рамках борьбы с терроризмом банки начали рассылать клиентам электронные анкеты. Их надо обязательно заполнить — и заполнить адекватно правильно, без подколов и приколов. Если вы эту просьбу проигнорируете, через определенное время вам заблокируют интернет-банк. Данная акция призвана выявить подозрительные операции с финансами. Например, один из признаков сомнительной сделки — немотивированное наличие большого количества счетов. Тут главное — можете ли вы объяснить, зачем вам эти счета.