Григорий ОСТЕР: «Читайте мои советы на сайте президента России!»

В Риге побывал Григорий ОСТЕР — писатель, сценарист, драматург, автор знаменитых «Вредных советов» и создатель любимых несколькими поколениями мультфильмов: «38 попугаев», «Баба-Яга против», «Котенок по имени Гав» и других. Поездка преследовала сразу две цели: побывать на Латвийской книжной выставке и навестить сына и внучку, живущих в Риге.

Григорий ОСТЕР в жизни похож на всех своих мультипликационных персонажей одновременно. «Я и Слоненок, и Мартышка, и котенок по имени Гав… С утра ленив, как Удав, а вечером превращаюсь в Попугая, который норовит всех поучить», — неожиданно признался писатель. А еще Остер — отец пятерых детей, на которых опробовал свои «Вредные советы». Что из этого получилось? Об этом и многом другом писатель рассказал «СУББОТЕ»…

Духовный ковролин

— Григорий Бенционович, вы окончили серьезный вуз — Литературный институт им. Горького. Почему стали детским писателем?

— Не устаю повторять, что все мы должны благодарить советскую власть, партию и цензуру за замечательную детскую литературу, которая была в Советском Союзе. В силу того что талантливые люди не могли издавать произведения для взрослых, они уходили либо в переводчики, либо в детские писатели: Чуковский, Маршак, Заходер, Сапгир, Берестов, Коваль… Перечислять можно до бесконечности.

Вот и я стал детским писателем в силу сложившихся обстоятельств. А потом мне это так понравилось, что к взрослой литературе уже не вернулся. Взрослых можно надуть, а детей не обманешь!

— За «Вредные советы» много критики довелось выслушать?

— А то! (Смеется.) Мне постоянно ставили в вину, что дети, прочитав мои «Вредные советы», тут же начнут поступать, как там написано. Но критики не учли того, что детвора куда умнее взрослых и у детей замечательное чувство юмора.

Я не знаю ни одного ребенка, который решился бы претворить мои советы в жизнь. По сути, мои советы — всего лишь прививки от глупости. Когда дети читают мои советы, они начинают думать…

— Это правда, что своих детей вы не отдавали в школу, а обучали на дому?

— Старшие дети, к сожалению, в школу ходили, и им там здорово потрепали нервы. А вот младших мы от этого уберегли. В той школе, куда мы их поначалу привели, нам не понравился… ковролин. Не понравилось то, как несчастные дети стояли, как они пели… Короче, в рядовой школе все не то, там полный духовный ковролин.

— Значит, вы советуете не отдавать детей в школу?

— А что такое школа? Мне, конечно, не хочется быть предателем взрослых и раскрывать тайны. Но на самом деле многие отправляют детей в школу не для того, чтобы их там обучали, а чтобы хоть на какое-то время от них избавиться. И в этом правда.

Если вы с этой точки зрения спрашиваете, отправлять детей в школу или нет, то, конечно, отправляйте! А если хотите научить детей тому, чему вам хочется их научить, — тогда создавайте школу вокруг своих детей, ищите учителей. Из такого эксперимента иногда вырастают замечательные школы, которые потом становятся настолько привлекательными, что туда рвутся дети со всего мира. Так возникают новые системы обучения…

«Ешьте сами эту кашу!»

— Как, по-вашему, конфликт между отцами и детьми неизбежен?

— Дети и взрослые находятся между собой в очень сложных отношениях. И те, и другие стремятся воздействовать друг на друга, но при всей взаимной любви находятся в постоянной схватке и битве и, к сожалению, не всегда хорошо понимают друг друга.

Например, отец ждал от сына вопроса: «Как ты, папа, сумел добиться такого уважения в обществе?» — а вынужден отвечать на вопрос: «Почему, папа, у тебя такой большой живот?» Но прежде чем упрекать детей в неблагодарности и в том, что они не оправдали ваших ожиданий, попробуйте сами доесть эту кашу!

— В чем разница между детьми, для которых вы писали свои «Вредные советы», и современным поколением, предпочитающим гаджеты?

— Ни в чем. Интернет детей никак в глубине не изменил, а внешние перемены не так важны. У меня нет задачи оторвать своих внуков от гаджетов. Взрослые и не должны такую задачу перед собой ставить. Просто они должны наполнить гаджеты тем, что детям интересно и полезно.

— Вас знают как сценариста милых мультиков: «38 попугаев», «Баба-Яга против» и других. Но вы еще и автор сценария к фильму «До первой крови» о жестокости детей в пионерлагерях. Неужели безобидная игра «Зарница» такая ужасная вещь?

— Я сам был в пионерлагерях и многое видел. Удивительно, что ленту вообще выпустили на экраны — тогда это был явный неформат.

Этим фильмом я хотел сказать, что война — это ужасно. По отношению к этой теме не нужны «Вредные советы». Даже «Зарница», игра в войну, — вещь очень страшная, потому что разрушается душа ребенка…

Справляется ли ПУТИН с работой?

— Вы стараетесь держаться в стороне от политики. Почему вы взялись писать текст для сайта «Президент России — гражданам школьного возраста»?

— Это не личный сайт Путина, прославляющий его, — это сайт президента России. И он будет оставаться таким, пока президент России будет согласен с тем, что на этом сайте написано. Сайт создавался в 2004 году. Путин все это прочел, завизировал и со всем согласился.

Например, на сайте есть вопрос: как узнать, справляется ли президент со своей работой? И дан такой совет: «Если однажды ты включишь телевизор и увидишь, что по всем каналам про президента с утра до вечера говорят одно и то же — восхищаются им, восхваляют его, твердят, что он великий и прекрасный, незаменимый и непогрешимый, — знай, президент не справился со своей работой и случилась беда: в твоей стране больше нет свободы слова — а значит, нет и демократии».

А еще там написано, что президенту запрещается нарушать Конституцию, то есть законы и правила, которые придумали для себя жители государства. Президента выбирают для того, чтобы он никому не позволял жульничать. Никому! И прежде всего — самому себе!

— В ваших советах на президентском сайте есть раздел о том, как бороться с верховной властью. Путин это тоже одобрил?

— Я считаю, что отношения с властью у людей, особенно интеллигенции, и вообще у людей образованных, — особые. Они эту власть либо боготворят и хотят перед ней преклоняться, как перед барином. Либо ненавидят, презирают.

В общем-то, всякая власть отвратительна, как руки брадобрея, даже самая демократичная. Но мне хотелось бы, чтобы к власти в России относились… как к домработнице.

Когда Владимир Владимирович это прочитал, он сказал: «Наверное, не надо писать слово «домработница», ведь не у всех в семье есть домработницы». И мы исправили это место на «нанятый работник». Думаю, к власти надо относиться именно так. Это не политика, не борьба партий. Дети должны понимать, в какой стране они должны жить!

Медаль за русский язык

— Сегодня в Латвии горячо обсуждается вопрос, как привить детям любовь к родине, сделать их лояльными, патриотами своей страны. Что вы посоветуете?

— Любовь к родине искусственно привить невозможно. Дети сами будут любить Латвию, если она будет им родина-мать, а не мачеха. Разве можно внедрить любовь к своей семье и своей маме? Она прорастает в них с рождения — это происходит само собой, естественным процессом. Научить этому — как научить дышать.

Человек должен сам стать лояльным и патриотом — оттого что ему хорошо жить в конкретной стране, а не потому, что его кто-то пытается туда затащить.

— Ваши книги переводились на многие языки. Были ли трудности с переводом?

— Да, это сложная задача. Ведь нужно перевести не просто книгу — нужно перевести менталитет. Точно знаю, что переводы были в Эстонии, Японии, Литве, но везде тиражи намного меньше, чем в РФ.

В России все просто: дети живут в русском языке. Вышел из дому, окунулся в язык и поплыл в школу. У вас в Латвии другая ситуация, а потому в каждом ребенке русские язык и менталитет нужно сохранять. Если родителям это удается, то это подвиг. Я считаю, таким родителям нужно выдавать медаль!

— Какие книги вы посоветовали бы читать современным детям?

— Своим детям нужно читать те книги, которые произвели впечатление на вас самих, когда вы были маленькими. А потом уже можно посмотреть что-нибудь из качественной современной литературы…

«Укрепляйте мышцы шеи!»

— У вас есть любимые страны, в которых вы чувствуете себя как дома?

— Мне близко по духу все, где мне хорошо. Когда дети были маленькими, мы с ними путешествовали, куда только могли: Греция, Таиланд, ездили на машинах по Европе… Любое место, где нам с детьми хорошо, ложится на сердце. О таких местах я мог бы рассказывать два часа, но их нет, а отдавать предпочтение какой-то одной стране не хочу.

— Что вы посоветуете родителям, которым дети сели на шею?

— Хороший вопрос! Знаете, мои-то как сели, так там и сидят. Потому могу посоветовать только одно: укрепляйте мышцы шеи! Другого выхода у вас просто нет!

— Дайте нам, пожалуйста, какой-нибудь «вредный совет», который сегодня актуален!

Досье «субботы»

* Григорий ОСТЕР родился 27 ноября 1947 года в Одессе. Детство провел в Ялте. Служил на Северном флоте. Затем перебрался в Москву, где окончил литературный институт им. Горького.

* Автор более чем 20 книг: «Вредные советы», «Легенды и мифы Лаврового переулка», «Сказка с подробностями», «Прикольная анкета для врагов», «Воспитание взрослых», «Остров Эскадо», «Бабушка Удава», «Гадание по рукам, ногам, ушам, спине и шее», «Дети и Эти» и др.

* Сценарист мультфильмов «38 попугаев», «Попался, который кусался», «Котенок по имени Гав», «Баба-Яга против» и других.

* Женат, пятеро детей. Живет и работает в Москве.