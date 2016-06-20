Как живут люди в Минске и чем они отличаются от рижан

«Что я знаю о Латвии? О, точно, там же НАТО! И что, вам разве не страшно там жить?» — таков был ответ на вопрос «Субботы» от жительницы Минска, которую мы остановили на улице. И ничуть не больше о Латвии знали другие люди белорусской столицы, где на прошлой неделе на открытии «Рижского кутка» побывала «Суббота». А ведь от Риги до Минска каких-то 500 километров! Но такое впечатление, что попадаешь в совершенно другую действительность…

Ольга КНЯЗЕВА.

Строгий контроль, никак иначе!

Что я знала о Белоруссии до поездки? То, что там очень жесткий, практически авторитарный режим. Казалось, что это не совсем хорошо. А как же свобода слова, демократия? Однако, вдоволь пообщавшись с людьми, понимаешь, что демократические свободы с лихвой компенсируются несколько другими ценностями. И неизвестно, какие из них нужнее и важнее простым людям.

Например, сразу, как только въезжаешь в город, становится понятно, что Минск — идеальный по чистоте и порядку город. Улицы настолько вычищены, вылизаны и буквально «выстираны», что через какое-то время появляется спортивный интерес — обнаружить на газоне хотя бы маломальский клочок или фантик. Бригады дворников без устали чистят эти огромные территории — улицы, парки, скверы, газоны, — и поэтому любой снимок, сделанный в любое время дня, сразу же годится для праздничной открытки города. И как им это удается?!..

Задаем этот вопрос вице-мэру Минска Жанне Эдуардовне Бирич. Ее ответ простой: «У нас очень жесткий контроль чистоты. Нарушителям грозят реальные штрафы. Да и люди сами уже привыкли к тому, что жить в чистом городе лучше. Не поверите, но они даже в своих подъездах наводят уют: вешают картины, сажают цветы. Но контроль я все же поставила бы на первое место. У нас все-таки власть отличается от вашей».

Или вот еще одна несомненная ценность — жесткий порядок во всем. Правопорядок в том числе. Милиции в городе очень много — следовательно, преступность невысокая. Однозначно, это заслуга этой власти. Как рассказала вице-мэр, на всех станциях метро установлены сверхточные видеокамеры, которые позволяют идентифицировать человека. Такие же камеры стоят в вагонах метро.

Таксист, который вез нас по городу, признался, что ему не страшно отправлять свою несовершеннолетнюю дочь гулять вечером в центр города. «Никакие хулиганы или наркоманы там ей не встретятся. Я знаю, что с ней ничего не случится», — сказал он. И я его понимаю. Неплохая компенсация за недостаток демократии.

Хроники среднего класса

Средняя заработная плата на уровне 300-400 евро и минималка в 10 евро — таков доход среднестатистического минчанина. Пройдясь по магазинам и Комаровскому рынку и приценившись к местным продуктам, понимаешь, что белорусская дешевизна — это миф. Цены на молоко, мясо, творог, сыр, масло, овощи и фрукты примерно такие же, как в Риге. В рыбном павильоне успела заметить и перевести в евро (это то еще занятие, без калькулятора с чередой нулей на купюрах не справиться!) стоимость килограмма лосося. Получилось девять евро. В нашей Maxima вполне можно купить лосося по скидке за пять-шесть евро. «Как же вы тут выживаете при таких ценах и зарплатах?» — задаем вопрос Владиславу, работнику одного из спортивных центров, мужчине лет пятидесяти.

Он пожимает плечами — мол, выживаем как все, как-то крутимся, все в семье работают, поэтому совокупный доход вполне нормальный. Кстати, работают даже пенсионеры! У них пенсия и вовсе на наши деньги 100 евро. Но зато большинство работают лет до 65 точно. И самое главное — работа для них есть. Ведь безработица в Минске составляет немыслимо низкие 0,7 процента.

А чуть позже для нас открылся еще один рецепт выживания белорусского среднего класса. Средняя семья платит за 3-комнатную квартиру вместе с водой и отоплением зимой максимум 15-20 евро. Мы охнули от зависти, услышав эту цифру. А Владислав из спортивного центра, в свою очередь, охает, услышав, что зимой в Риге расходы на содержание квартиры достигают 200-250 евро за обычную двушку. И тут уж он уточняет: «А как ты выживаете?»

Еще один момент для зависти — это общественный транспорт Минска. Правильно организованный, бесперебойный, точный и очень дешевый. На наши деньги проезд в автобусе и метро стоит 20 центов. Кстати, в Минске также действует система валидаторов, однако городские власти ею не очень довольны, так как выросло число безбилетников. А некоторые особо отчаянные граждане даже научились выпрыгивать в окна общественного транспорта при виде контролеров. Нам бы их проблемы!

И вот еще что интересно. В Минске очень много автомашин. Как признается вице-мэр города, на почти два миллиона жителей города в столице 800 тысяч машин. То есть у каждой семьи есть личный автомобиль! И это создает проблемы для транспорта и для экологии города.

«Рижский куток»: не прибыль, в презентация

Что приятно русскому человеку в Минске, так это русский язык. Он везде: в надписях, в социальной рекламе, которой очень много по городу, в живом общении в магазинах, в речи прохожих. Складывается даже такое впечатление, что в Минске никто не говорит на белорусском. Разве что названия улиц везде на белорусском, да и то иногда он кажется русским, написанным с грубыми ошибками.

Правда, нам рассказали, что в Белоруссии уже появляются немногочисленные молодежные движения ультранационалистической направленности. Они выступают за сохранение белорусского языка, носят только национальную одежду и принципиально отказываются от всего иностранного. К слову, иностранного в Минске не так и много. В основном товар в магазинах представлен местный — начиная от одежды, мебели и заканчивая продуктами. Очень дешевые местные лекарства. Признаться, я не устояла перед соблазном и купила себе пакетик всевозможных медикаментов «на всякий случай». Мазь диклофенак — 70 центов на наши деньги, ремантадин — два евро, глазные капли ацикловир — 50 центов, бутылочка валокордина, запрещенного в Латвии, — 80 центов, огромный бутылек перекиси водорода — 50 центов.

Если в Белоруссии есть свои продукты (а они, кстати, очень вкусные и натуральные!), то зачем тогда нужен «Рижский дворик» с латвийскими товарами, которые примерно в полтора раза дороже белорусских? Мэр Риги Нил Ушаков, который лично открывал «Рыжскі куток» на Комаровском рынке, пояснил, что ни о какой конкуренции с белорусскими продуктами и речи быть не может. Мол, это бессмысленно. Акция носит скорее информационный характер, поэтому помимо стандартной линейки товаров (шпроты, колбаса, плавленый сыр и бальзам) здесь же будет открыто туристическое представительство Риги в Минске, где можно купить тур в Латвию. В заведении уже на этой неделе начнет работать небольшое кафе с напитками и традиционной латвийской выпечкой, которую будут делать на месте.

Память о войне

И пара о слов о самом городе. Конечно, Минск поражает красотой и масштабностью.

Впрочем, по другим параметрам Минск не слишком отличается от другого европейского города, кроме чрезмерной монументальности. Огромные здания, широкие проспекты, длинные улицы, большие новостройки из мрамора, новая библиотека, которая ничуть не уступает нашей Национальной. Правда, обошлась она в 10 раз дешевле…

В отличие от Риги, Старый город здесь небольшой, поскольку Минск был практически полностью разрушен в годы Великой Отечественной войны. Но за короткий послевоенный период столица Белоруссии превратилась в город-красавец, в котором сейчас проживают чуть менее двух миллионов жителей. Здесь очень многое связано с войной и напоминает о ней. Парк Победы и огромный музей Великой Отечественной войны, надписи на домах «Минск — город-герой», барельефы на зданиях, посвященные теме войны, социальная реклама, призывающая помогать ветеранам. Отношение к истории здесь однозначное: ее надо чтить и помнить.

Во время поездки возникал вопрос: сохранятся ли все эти ценности, когда у власти уже не будет Лукашенко? Кстати, сами белорусы в этом осторожно не уверены. Но в отсутствие привычки критиковать власть на этот заданный «провокационный вопрос» отвечают уклончиво: мол, поживем — увидим. А пока Минск и Белоруссия живут своей жизнью. Она не хуже, не лучше нашей. Она просто другая.

Рига — Минск — Рига.

Благодарим за организацию поездки Рижскую думу.