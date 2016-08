Ехать или остаться?

Теракт в Ницце, попытка военного переворота в Турции — все эти трагические события выпали на летний период, когда многие из нас планируют отпуск. Стоит ли рисковать жизнью? А может, лучше остаться в Латвии, где, как считает министр внутренних дел Рихард Козловскис, уровень террористической угрозы остается низким?

Что касается Франции, то МИД Латвии не отговаривает латвийских подданных от поездок в эту страну, но просит людей быть особенно внимательными в общественных местах. А вот с Турцией ситуация другая. Сейчас обстановка там нормализовалась, но риски для путешествий все еще остаются довольно высокими. Поэтому МИД призывает очень серьезно обдумать необходимость поездок в эту страну и, опять же, избегать мест столкновений и массового скопления людей. Латвийские турфирмы говорят, что в этом году спрос на Турцию намного ниже, чем в предыдущие годы.

Лучшая школа Латвии

В этом году в группе больших школ лучшими вновь признаны Рижская государственная 1-я гимназия, Даугавпилсская русская средняя школа-лицей, Агенскалнская государственная гимназия, Сигулдская государственная гимназия и Рижская классическая государственная гимназия, сообщили агентству LETA в Фонде Атиса Кронвалдса. В группе маленьких школ рейтинг возглавляет средняя школа инженерных наук Рижского технического университета. Далее следуют Даугавпилсская основная школа Согласия, резекненская 5-я средняя школа, рижская 86-я средняя школа и Талсинская христианская средняя школа. С рейтингом школ можно ознакомиться на портале www.skolureitings.lv.

Проверь свою машину бесплатно!

Традиционно в конце июля — начале августа пройдет Ночь технического осмотра, во время которой бесплатно можно будет проверить состояние своего автомобиля. Акция состоится в Риге, Гулбене, Талси и Даугавпилсе. Правда, в регионах для того, чтобы попасть на ТО, нужно предварительно записаться. Сделать это можно на портале CSDD в разделе «E-pakalpojumi» либо лично в отделениях дирекции безопасности дорожного движения.

Казармы для канадцев

Размещение в Латвии военного контингента НАТО, представленного канадскими военными, потребует от государства дополнительных трат: на Адажской военной базе придется возвести казармы. Однако сам город от перемен только выиграет, сообщает Латвийское телевидение. «В крайнем случае, поживут и в палатках, в Афганистане 10 лет так жили, так что натовцам не привыкать», — заявили представители министерства обороны. Но тут же уточнили: на расположенном в Адажи полигоне уже сейчас строятся новые казармы. Однако в этом году, вероятно, дополнительных средств, чтобы профинансировать размещение канадцев, не потребуется: на развитие военной инфраструктуры уже выделено 20 миллионов евро. Кроме того, обсуждается строительство нового моста через Гаую — это позволило бы сделать базу более доступной, а также разделить потоки гражданской и военной техники.

Domina куплена за 74,5 млн. евро

Эстонский фонд EfTEN Kinnisvarafond II AS (EfTEN) за 74,5 млн. евро купил у KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH торговый центр Domina. Это самое крупное отдельное EfTEN и восьмая по счету инвестиция в Латвии. Возможно, вместо магазина Prisma в Domina появится гипермаркет RIMI. Договор об аренде помещений уже заключен, но дата его открытия пока неизвестна.

Мобильные операторы повышают цены

Мобильные операторы в Латвии после долгого периода снижения цен на тарифы связи стали их повышать, пишет baltnews.lv. В пятницу, 15 июля, вступили в силу новые расценки на тарифные планы компании Tele2, говорится на сайте компании. Ежемесячная плата за тарифный план N3 выросла с 4,99 евро до 5,79 евро в месяц, а N5 подорожал с 7,99 евро до 8,79 евро в месяц. Увеличилась ежемесячная плата и для тех клиентов, которые используют тарифный план Zelts. Впредь он будет стоить 12,79 евро вместо нынешних 11,99 евро. Подорожали и карточки предоплаты. Согласно информации на zeltazivtina.lv, тарифный план ZZ Visi теперь стоит 4,79 евро в месяц (прежняя цена — 3,99 евро), ZZ Trio — 3,99 евро в месяц (прежняя цена — 3,49 евро), ZZ Kombo — 4,79 евро в месяц (прежняя цена — 3,99 евро), а ZZ Brīvais, ZZ SMS и ZZ Nulle теперь стоят 1,79 евро в месяц (прежняя цена — 0,99 евро). Еще один мобильный оператор — компания Bite — повысил стоимость своих тарифных планов 1 июля.

2-латовые коровы

Вчера выпущена в обращение памятная монета номиналом два евро с изображением коровы, сообщает Банк Латвии. Новая памятная монета пополнит комплект монет качества Brilliant Uncirculated (BU), в который входят восемь монет всех номиналов. Изображение коровы на монете в два евро уже знакомо жителям Латвии по двухлатовой монете. Его автором является тот же художник — Гунар Лусис.

Фото http://www.delfi.lv/biznes/finances/bank-latvii-vypustit-evromonetu-s-toj-samoj-korovkoj-s-dvuhlatovikov.d?id=47685221

Откроют первый колумбарий

Осенью в Риге на территории 2-го Лесного кладбища откроется первый городской колумбарий — место для хранения урн с прахом умерших родственников, сообщает портал Riga.lv. Сейчас колумбарий строится. Как отметил представитель управления кладбищами Рижской думы Гинт Зела, проект разрабатывался уже давно. Ранее в одной из оград кладбища были устроены ниши для урн, но никто не захотел хранить урны в бетонной стене. В новом колумбарии будет 288 ниш на четыре урны каждая. Если место захоронения станет популярным, со временем колумбарии могут появиться и на других кладбищах.

…И о погоде

Где ты, лето?

Июль как будто заблудился и совершенно не радует нас солнечными деньками. Всю неделю ожидается теплая, но пасмурная и дождливая погода. Только в среду, сегодня, синоптики не прогнозируют большой облачности и дождей. А во все ближайшие дни — вплоть до следующей среды — небо будет затянуто облаками, и без зонтика в отдельные дни будет не обойтись. Завтра пасмурно и до +20o C, в пятницу утром — дождь и до +21o C, в выходные — чуть теплее: до 22-23o C, но будет накрапывать дождик. В начале следующей недели — грозы и ливни, температура воздуха — до плюс 23o C.

Инспекция здравоохранения сообщает: во всех 56 официальных местах для купания в Латвии качество воды соответствует требованиям, поэтому купаться можно!