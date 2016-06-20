Пошаговая инструкция

C 1 июня, как известно, государство прекратило финансировать услуги нянь, но теперь делать это будет Рижская дума. К этой инициативе уже подключились и самоуправления Елгавы, Царникавы, Лиепаи и Марупе. Если ребенок не попал в муниципальный детский сад, дума оплатит расходы на нянечку. А ею вполне могут стать бабушка ребенка (закон этого не запрещает!), тетя, родственница, но только не мама! Если бабушка, положим, на пенсии и присматривает за своим внуком, пока родители на работе, то почему бы не получать за это еще и 116 евро в месяц. Как? Рассказываем!

Главное, что нужно знать будущим бабушкам-няням

Получать пособие можно только за детей, которым уже исполнилось полтора годика. Если у вас ребенок младше, то, увы, за присмотр деньги не положены, потому что услуга задумывались именно для тех деток, которые стоят в очереди в муниципальный детский садик. Причем один из родителей и сам ребенок должны быть задекларированы в Риге (или в тех самоуправлениях, которые также подключились к этой услуге). Итак, ждем, когда ребенку исполнится полтора годика, и выясняем, дали ему место в муниципальном садике или нет. Если нет, тогда действуем!

Будущей бабушке-няне, по сути, надо будет сделать три важные вещи.

Первое — пройти курсы нянечек, чтобы получить сертификат. Без него самоуправление не будет заключать договор. Те нянечки, которые уже проходили эти курсы — а таких около 500 по Латвии, — говорят, что ничего сложного в них нет. Курсы эти длятся не более 40 часов, и на них специалист рассказывает о возрастных этапах развития ребенка, действиях в моменты, когда возникает угроза безопасности ребенка, о том, как следует общаться с ребенком в различных ситуациях. Но если у вас есть диплом о среднем профессиональном педагогическом или высшем профессиональном педагогическом образовании, то курсы проходить не надо!

Кроме того, у няни должно быть удостоверение об умении оказать первую помощь. Но если у вас есть водительские права, курсы по оказанию медицинской помощи тоже проходить не надо.

Всю информацию о таких курсах, а также список компаний (их на сегодняшний день около 30), которые могут официально обучать будущих нянь, доступен на сайте государственной службы качества образования www.ikvd.gov.lv. Туда же можно позвонить или записаться на прием, и вам все расскажут на месте. Правда, есть и небольшой минус. Курсы эти платные, поэтому придется вложить свои деньги (около 100 евро) или же эти траты могут компенсировать родители ребенка.

Второе — после получения сертификата о том, что курсы прослушаны, нужно зарегистрироваться в той же государственной службе качества образования как лицензированная няня. Адрес этой организации: бульв. Зигфрида Анны Мейеровица, 14. Связаться с ГСКО для справок возможно по тел. 67222504. Заявление о том, что вы будете присматривать за детьми, можно послать по почте и в электронном виде по e—mail: ikvd@ikvd.gov.lv.

Служба после получения заявления занесет вашу фамилию в регистр лиц, оказывающих услуги по присмотру за детьми.

Третье — обязательно нужно зарегистрироваться в службе государственных доходов как самозанятое лицо. Да, и налоги тоже придется платить регулярно. Однако паниковать не стоит. Сделать это несложно, и для индивидуальных коммерсантов есть несколько возможностей.

Можно 1) платить подоходный налог населения с доходов от хозяйственной деятельности, 2) выбрать вариант уплаты патентной платы, 3) для нянь прекрасно подойдет налог на микропредприятие или же 4) фиксированный подоходный налог.

Не будем вдаваться в каждый из видов этого налога, лучше всего об этом могут рассказать консультанты службы государственных доходов. В одном случае плата в виде налога будет чуть выше, однако и уплата его несколько проще. В другом (например, фиксированный подоходный налог) налог получается совсем небольшой, но и повозиться с оформлением придется. Информационный тел. службы госдоходов — 1898. E-mail: VID.konsultanti@vid.gov.lv.

Четвертое — после всего этого заключаем договор с департаментом по делам образования, культуры и спорта. Это сделать проще простого. Образец договора для нянь опубликован на сайте www.e-skola.lv. Его необходимо заполнить в двух экземплярах, распечатать, подписать и доставить в департамент (адрес: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010) либо по почте, либо очно в центр по обслуживанию клиентов.

Пятое — ждем, пока этот договор будет подписан главой управления образования департамента по делам образования, культуры и спорта. Информация об этом будет доступна на сайте www.eriga.lv в разделе Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam («Софинансирование услуги по присмотру за детьми»). Этот подраздел будет доступен только с 1 июня 2016 в разделе Vispārējā informācija («Общая информация»).

Шестое — после того как информация там появилась, идем в этот департамент, чтобы получить свой экземпляр подписанного договора (примерно через пять дней): ул. Кр. Валдемара, 5, каб. 366, 365, 363. Тел. для справок: 67026817, 67026833, 67026818, 67026841.

Седьмое — подать заявку на выплату пособия для нянь. Это можно сделать только в электронном виде в рамках е-услуги Līdzfinansējums bērna uzraudzības pakalpojumam («Софинансирование услуги по присмотру за детьми» в разделе «Общая информация»). Этот раздел в отношении финансирования появится на сайте www.eriga.lv только с 1 июля 2016 года. Заявку нужно подавать именно няне, так как деньги будут выплачиваться на ее счет.

И самое главное! Может показаться, что весь этот путь довольно сложен и запутан. Но это не так. Конечно, придется две недельки посвятить тому, чтобы пройти курсы и везде зарегистрироваться. Но зато потом можно не только получать пособие на нянь за своих внуков, но и найти отличный приработок к пенсии. Как показывает опыт, лицензированных нянь мамочки, как говорится, отрывают с руками и ногами.

Что должны сделать родители?

Родители должны проинформировать департамент о том, какая няня будет предоставлять им услуги по присмотру за их ребенком или детьми. Эту информацию необходимо подать в электронном виде также на портале www.eriga.lv, авторизовавшись одним из возможных способов:

* По имени пользователя и паролю (их выдает центр по обслуживанию клиентов Рижской думы).

* По выданным управлением по делам гражданства и миграции (PMLP) ID-карте или электронной подписи (LVRTC e-paraksts).

* Через предложения интернет-банков (Swedbank, SEB, DNB banka, Nordea, Citadele).

Сделать это можно будет также посредством электронной услуги Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam (доступна с 01.06.2016) на портале www.eriga.lv.

В бумажном виде информация о договоре с няней не принимается!

Важный нюанс! Проинформировать департамент можно только после того, как выбранная родителями няня заключила с этим департаментом договор. То есть няня должна пройти первые шесть этапов, описанных нами.

Информацию о контракте с няней необходимо подавать всем родителям, претендующим на софинансирование Рижского самоуправления. Даже в том случае, если данные на госпомощь подавались совсем недавно — например, в мае.

А если ребёнку дают место в саду?

Если ребенок уже включен в приемный список детсада и родитель согласился с ним, софинансирование выплачивается до даты, когда садик фактически может принять ребенка. Например, если ребенку в мае исполнилось полтора года, в садик его берут только в сентябре. То пособие можно будет получать до сентября.

Как часто выплачивается пособие в 116 евро?

Пособие рассчитывается за один прошедший месяц. То есть в июле оплачиваются услуги, предоставленные в июне, в августе те, что оказывались в июле, и т. д.

Будет ли учтена ли работа няни в пенсионном стаже?

Если няня уже достигла пенсионного возраста, получает государственную пенсию по старости (но не преждевременную) и в соответствии с конкретным режимом уплаты налога за свою работу няни платит также взносы социального страхования, раз в год можно будет делать пересчет пенсии.