Чем питаются в школе наши дети

Еда — это тоже вопрос свободы. По крайней мере, такой вывод можно сделать из судебного приговора о том, как следует понимать правила кормления детей в школах и детсадах… Журнал Sestdiena исследует, насколько обоснован устоявшийся за многие годы порядок и насколько оправдано желание родителей и отдельных учебных заведений изменить его.

6-классница Лаура ЛАГАНОВСКА из Икшкильской свободной школы сегодня дежурит по кухне, и похоже, что ей это нравится. Скоро полдень, и дошкольникам придется уйти со двора, где скрывается погреб. В двух погребах и двух больших морозильниках хранится большая часть продуктов, которые зимой будут поданы на стол в единственном латвийском заведении общепита, имеющем биологический сертификат. И это вовсе не изысканный ресторан — это столовая Икшкильской свободной школы.

Здесь кормят только вегетарианскими блюдами — так решили родители. Однако Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) оштрафовала школу, потому что полностью вегетарианское питание не соответствует правилам №172 «О нормах питания для учащихся учебных заведений, клиентов социальной опеки и учреждений социальной реабилитации и пациентов медучреждений», разработанным Минздравом…

Школа нарушений не усматривает

Визит инспекторов ПВС был в начале года. Однако, как корреспондент Sestdiena узнала в школе, предыдущие пять лет инспекторы не видели проблем в том, что детям предлагаются исключительно вегетарианские блюда. Школа в объяснительной записке суду пишет: правила соблюдены, поскольку там говорится, что в детское меню должны быть включены богатые белком продукты. Названы примеры этих продуктов: постное мясо, рыба, бобовые, творог, сыр, яйца. Школа, оспаривая решение ПВС, аргументирует: это всего лишь примеры, и белки можно получить и с растительной пищей.

В правилах говорится следующее: комплексный обед в детсадах должен включать не менее 300 г постного мяса и рыбы, не менее 300 г картофеля, не менее 1000 г молока, кефира или других кисломолочных продуктов, не менее 100 г продуктов, богатых молочными белками (творога, сыра), не менее 250 г фруктов и 500 г овощей, 250 г из которых должны быть сырыми. Для детей школьного возраста требования немного отличаются: мяса, рыбы, молочных продуктов и овощей может быть меньше (требование сырых овощей уже не обязательно), зато больше картофеля — не менее 450 г…

Надо думать о менее защищенных

У Лолиты НЕЙМАНЕ, председателя Латвийской ассоциации специалистов по диетам и питанию, приговор административного суда (в пользу школы. — Ред.) вызывает озабоченность: «Я не думаю, что это разумно». Она считает, что у детей должен быть выбор, и сомневается, что действительно все родители учащихся Икшкильской свободной школы согласны, чтобы в школе дети получали только вегетарианское питание.

Кроме того, г-жа Неймане отрицает, что нормы, записанные в правилах, взяты с потолка. По ее словам, представители ассоциации, которую она возглавляет, регулярно участвуют в работе совета по питанию, организованного Минздравом. Этот совет и разработал данные правила. Ее мнение таково: все больше становится семей, где едят полуфабрикаты и различные вредные для здоровья лакомства, не думая о здоровом и сбалансированном питании. Поэтому пусть хотя бы в школе ребенок питается полноценно…

Денег не хватает — как всегда

Государство обеспечивает бесплатные обеды для детей с 1-го по 4-й класс, на обед для одного учащегося выделяется 1,42 евро. Самоуправления могут по своему выбору обеспечивать бесплатным питанием и других детей. Если в школе учатся дети из разных самоуправлений, может быть и так, что родителям приходится доплачивать за питание разную сумму. Например, Икшкильская свободная школа частная, частично финансируемая самоуправлением. Родители доплачивают за обед от 6 до 40 евро в месяц: 1,42 евро — это очень мало.

Когда в школьных кафе можно было продавать чипсы и другие закуски, это давало возможность заведениям немного заработать и частично покрыть расходы на питание. За эти 1,42 евро нужно не только купить продукты, но и заплатить работникам зарплату, обеспечить необходимый инвентарь…

Мяса не докладывают!

Именно денежный вопрос, а не этический выбор или заботы об экологии послужили поводом для свободной школы «Мара» предложить учащимся только вегетарианскую еду. Поэтому представитель школы Инга МИДЕРЕ удивилась, что у коллег из Икшкиле дело дошло до суда. В свою очередь, старший эксперт отдела по надзору за распространением продовольствия ПВС Илга ЗЕПА пояснила, что это произошло либо по недостатку опыта у проверявшего инспектора, либо потому, что раньше это не контролировалось так строго, поэтому и отсутствие мяса в меню не считалось нарушением.

По ее словам, ПВС начала уделять усиленное внимание наличию мяса и рыбы в школах и детсадах после сигналов от родителей. Впрочем, административный руководитель Икшкильской свободной школы Эвия РУДЗИТЕ сомневается, что кто-то из родителей пожаловался в ПВС на отсутствие мяса. Инга Мидере считает, что в школах дают некачественное мясо, и задается вопросом: «Что лучше — включить в меню мясо и выполнить критерии или все же предложить качественную еду?»

Проблемы с поставщиками

Ксения АНДРИЯНОВА, работавшая в детских садах специалистом по питанию, считает большой проблемой общение с поставщиками. Главный критерий для их выбора — более низкая цена. Проблемы часто возникают из-за того, что поставщики, видимо, не считают детсады серьезными клиентами. Могут, например, прислать другой товар вместо нужного.

Она упоминает о случае, когда садик заказал для полдника классические хлопья конкретного производителя, а вместо них привезли хлопья другого — с вредными подсластителями. По правилам детям такое давать нельзя, но вот-вот полдник, детей надо накормить, и другого выбора просто нет. А расторгнуть договор с недобросовестным поставщиком дело сложное, придется долго судиться…

Суд: прежде всего — свобода!

Пока госучреждения подсчитывают калории и граммы, для административного районного суда важнее права человека. Суд ссылается на закон о защите прав детей, согласно которому родители являются естественными попечителями ребенка и законными его представителями — а значит, могут принимать решение о том, что есть ребенку.

ПВС имеет право обжаловать приговор. Впрочем, пока представители службы не подтвердили, что сделают это. В Минздраве такому приговору удивлены и в ближайшее время совместно с ПВС будут решать, как следует этот приговор оценивать и нужно ли его обжаловать…