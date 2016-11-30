Почему мы платим за чужую воду?

Почти 20 лет жильцы сдают одни показания счетчиков, а получают счета за совсем другие данные потребления воды. И так каждый месяц, из года в год… Как вырваться из замкнутого круга? — спрашивают читатели «СУББОТЫ».

Вера ВОЛОДИНА

Нас давно не удивляют коммунальные счета, в которых указано большее потребление воды, чем мы использовали в прошедшем месяце. Одни смотрят на этот факт равнодушно — дескать, лбом стенку не прошибешь, — другие по привычке начинают с раздражением звонить в домоуправление. Все зависит от того, насколько большая сумма за чужую воду в этот раз выставлена к оплате.

Жители столицы, проживающие в многоквартирных домах, рассказывают чудеса. Самый распространенный факт «водной обдираловки» — когда пенсионер, одинокий житель сдают показания на потребление 1 или того менее кубометра воды, холодной и горячей, а платить им приходится за 1,5 куба, а то и больше. Почему кто-то жульничает, а мы платим?!

У обслуживающих организаций, в свою очередь, самая популярная отговорка: владельцы квартир или наниматели не впускают в квартиру, чтобы проверить показания счетчиков. Так вот жильцы и платят за чужого дядю по статье, которая в квитанции именуется как коррекция. Хотя правила Кабинета министров ограничили такой излишек до 20 процентов израсходованной воды, но, увы, эта норма не везде соблюдается…

А не воруй!

Почему показания суммы квартирных счетчиков не совпадают с показаниями общедомового счетчика? Это проблема, над которой годами бьются лучшие умы коммунального хозяйства и наиболее активные потребители. По мнению управляющих домами, неразбериху в показаниях счетчиков создают разные факторы. Например…

V Воду воруют ваши же соседи, которые без стеснения ставят на свои счетчики всевозможные приспособления; благо и Интернет готов предложить умельцам всевозможные варианты обмана счетного прибора. Диву даешься, когда слышишь, что на счетчики ставят механические зажимы — струбцину, магниты, обрабатывают пылесосом, чтобы он крутился в обратную сторону. И у таких людей вода льется целый день, без ограничений. А соседи удивляются, как это при пятерых проживающих в квартире показания потребления воды такие же, как у пары экономных пенсионеров.

V Часть владельцев квартир не соблюдают график сдачи показаний счетчиков воды. Житель снимает данные приборов не в указанный в квитанции день. К примеру, делает это 23-го числа — когда выдалась свободная минутка, а квиток бросает в ящик 27-го числа — как требуется. Или забывает о сроках сдачи квитка и снимает показания и сдает их как получится — 20-го числа, 29-го числа, например. Если в 36-квартирном или 60-квартирном доме таких недисциплинированных жильцов наберется хотя бы десяток, это может создать разницу как минимум 10-20 кубометров неучтенной воды, за которую придется уплатить всему дому.

V Не надо сбрасывать со счетов и технические параметры, возраст и качество квартирных счетчиков. Водомеры могут не учитывать тысячные, а то и сотые доли целого числа, крутиться быстрее, крутиться медленнее.

V И, конечно, старые трубы. К сожалению, в основной части жилых домов водопроводные трубы не меняли со дня сдачи дома в эксплуатацию. А это, не говоря об исторических зданиях, может быть от 25 до 65 лет назад. Трубы внутри обросли, и фильтр счетчика может засориться, что снижает точность учета потока воды. Здесь владельцам квартир уже не мешает подумать о полной замене стояков и подводов системы водоснабжения…

Проблема решаема

Как люди справляются с бедой? Ведь оплата чужой услуги, ставшая обязанностью, — это не только дополнительные расходы, но и раздражающий моральный фактор, начинаешь подозревать соседей, а это создает неблагоприятную обстановку в доме. А вместе еще жить и жить и дом благоустраивать тоже вместе…

В столичном департаменте жилья и среды сообщили, что проблема разницы между показаниями счетчиков воды по-прежнему сохраняется, но постепенно теряет свою остроту благодаря изменениям в нормативных документах, активности управляющих и жителей.

— Ранее среди жалоб жителей в департамент каждая третья была о том, что людям приходится оплачивать коррекцию воды, — отметила заместитель директора департамента Инга ИВАНОВА. — Сейчас такие жалобы встречаются все реже. По закону излишки воды оплачивают те жители, у кого в квартире не установлены счетчики, или те, кто регулярно не сдает показания счетчика. Предприятие Riigas Namu Paarvaldnieks, например, рекомендует жителям поставить счетчики воды удаленного считывания, которые позволяют автоматически считывать показания…

— Мы в своем доме во всех квартирах проверили техническое состояние счетчиков измерения воды. Считаем, что главная причина разницы в показаниях — счетчики, — сообщает юрист Владимир ВАСИЛЬЕВ, основавший и возглавивший общество собственников квартир в своем доме.

Юрист обратил внимание, что жильцы каждые четыре года обращаются к специалистам, чтобы те проверили квартирные счетчики, платят за проверку прибора по пять-семь евро. Мастера снимают счетчики и на их место ставят другие, которые ранее сняли в другой квартире, причем не в первый раз. Такие приборы по техническим данным уже свое отслужили и не могут показывать точные данные потребления воды.

— За счет общества владельцев квартир мы поставили всем совершенно новые счетчики класса С, которые защищены от внешнего воздействия, проверили, чтобы все установленные счетчики были опломбированы. Советую подумать о таком достаточно эффективном и наименее затратном варианте. Не обязательно ставить счетчики удаленного считывания — это дорого — как минимум 150 евро за прибор; считайте, сколько со всего дома, да еще потом придется ежемесячно платить фирме за обслуживание…

Кто виноват?

Порядок учета воды и распределения разницы показаний потребленной воды между общедомовым счетчиком и суммой квартирных регулируют Правила №524 Кабинета министров — «Порядок определения, расчета и учета доли оплаты за необходимые услуги по содержанию жилого дома для каждого владельца квартиры» от 15 сентября 2015 года.

В частности надо помнить о том, чтобы вовремя сдать показания.

V Если три месяца подряд вовремя не подаются ежемесячные показания счетчиков воды, владельцу квартиры насчитывается среднее потребление воды из расчета расхода в предыдущие три месяца (дату устанавливают обслуживающая организация и жители).

V Если ежемесячные показания счетчиков воды не предоставлялись по меньшей мере три месяца подряд, владельцу квартиры могут рассчитать и начислить плату за разницу потребления воды жилого дома.

V Показания счетчиков потребления воды не принимаются, если кончился срок верификации счетчиков потребления воды или позже срока сдачи показаний…

«Обратите внимание: на холодную воду и канализацию тариф Riigas UUdens — 1,55 евро, в том числе на воду — 0,76 и на канализацию — 0,79 евро за кубометр. Если у вас в квитанции расчет ведется по более высоким цифрам — значит, вы платите за чужую воду…