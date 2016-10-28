Впервые в истории Эстонии главой государства стала женщина

Президента в Эстонии выбирали долго. Это удалось сделать только с третьей попытки, когда появился единственный компромиссный кандидат — 46-летняя Керсти Кальюлайд, которая стала первой женщиной — главой государства в истории страны. На прошлой неделе Керсти Кальюлайд побывала с официальным визитом в Латвии, где встретилась с нашим президентом Раймондом Вейонисом.

Новые возможности

Керсти Кальюлайд родилась 30 декабря 1969 года в Тарту. Ее бабушка, юрист по специальности, была сослана в Сибирь, а вернувшись, смогла получить лишь работу вахтера в Академии наук. В детстве бабушка часто брала с собой в академию маленькую Керсти. Девочка была не особенно разговорчивой.

— Любознательные дети в советских школах не пользовались благосклонностью учителей, — вспоминает госпожа президент. — Надо было держать рот на замке.

Свой пытливый ум Керсти проявила уже позже, в Тартуском университете, где получила образование биолога.

— Я никогда не стремилась стать публичным человеком. Занималась совершенно аполитичной наукой — изучала жизнь леса. Новые возможности появлялись в моей жизни сами по себе, и я рисковала, — говорит Керсти.

От Эстонии до Люксембурга

Так сложилась жизнь, что новыми возможностями для Керсти стали банковская отрасль и экономика. В конце 90-х ее пригласили в Hansabank на должность руководителя проектов, а затем она стала советником по экономике премьер-министра Эстонии Марта Лаара.

Три года Керсти состояла в партии «Исамаалийте», занимала пост руководителя отдела управленческого учета электростанции «Иру», входящей в Eesti Energia, а позже была назначена директором электростанции.

В 2004 году Керсти перебралась в Люксембург, где 12 лет отработала в Европейской контрольной палате: отвечала за методику контроля годовых отчетов и за их составление, руководила проведением аудита по сельскому хозяйству. Это предложение было для нее неожиданным:

— Мне позвонил тогдашний министр финансов Таави Вескимяги и сказал, что в Европейской контрольной палате нужно представить кого-то из Эстонии. Нужен был человек с соответствующим образованием. В эстонских университетах на аудиторов не учили. А у меня была степень магистра экономики Тартуского университета в дополнение к диплому по естественным наукам, степень в управленческом учете. Было известно, что я хорошо владею английским и не боюсь публичных выступлений.

Не знаю, почему выбор Вескимяги пал на меня или кто меня ему порекомендовал, я никогда об этом не спрашивала.

Кроссовки под столом

Новый президент Эстонии обожает спорт.

— Когда я работала в Люксембурге, нам давали два часа на обед — с 12.00 до 14.00. Мне не нужно было так много времени на еду, и я каталась на велосипеде или роликовых коньках, бегала, то есть проводила время с пользой. Кроссовки стояли в моем рабочем кабинете и всегда были под рукой, — рассказывает госпожа президент.

Другое не менее любимое занятие — чтение.

— Любовь к книгам у меня с детства, и я сохранила ее по сей день, — говорит Керсти. — Последние десять лет меня привлекают биографии, мемуары, а также историческая литература.

А еще она признается, что очень любит готовить. Одно из фирменных блюд — запеченная рулька к рождественскому столу, которую, как уверяет Керсти, она делает неправильно, но домашние уплетают за обе щеки. И еще имбирные печеньки, которые готовит вся семья по бабушкиному рецепту.

— Бабушка научила меня многому в жизни: практичности, позитивному взгляду на жизнь, но я полагаю, что чему-то учиться нужно у каждого встреченного на жизненном пути человека, — считает Керсти Кальюлайд.

Жена, мама, бабушка

По признанию Керсти, она всегда мечтала иметь большую семью. Эта мечта сбылась: в 46 лет у Керсти Кальюлайд четверо детей и гордый статус бабушки.

Ее первого мужа звали Таави Тальвик; в этом браке родились сын — Сийм и дочь Силья Мярдла. Первый брак научил Керсти терпению. И она считает, что это самый главный ее жизненный урок.

В 2011 году Керсти вышла замуж во второй раз. Ее мужем стал Георги Рене Максимовский. В новой семье растут еще двое детей, с которыми у мамы-президента очень доверительные отношения.

— Я уверена, что с детьми надо говорить обо всем на свете, — считает Керсти Кальюлайд. — Например, летом мой семилетний сын попросил рассказать меня о периоде поющей революции. Мы вместе смотрели ролики в YouTube, слушали песни и говорили, говорили…

5 фактов о Кальюлайд

Керсти Кальюлайд владеет шестью языками: эстонским, английским, французским, финским, немецким и русским.

Переезжать в президентский дворец в Кадриорге Керсти не хочет, а желает остаться в своем доме.

Морковку и картошку госпожа президент по-прежнему покупает на Ныммеском рынке.

Муж президента Георги Рене Максимовский по специальности инженер, работал в Институте кибернетики Тартуского университета. Сейчас занимается воспитанием детей и домашним хозяйством.

У Керсти есть родной брат Раймонд Кальюлайд, который с марта 2016 года занимает должность старейшины Пыхъя-Таллина (район эстонской столицы).

Так говорит Керсти Кальюлайд

О своей должности

— Должность президента не столько риск, сколько ответственность за все сказанное и сделанное. Это работа, которая должна приносить положительные эмоции. От всего в жизни, что ты делаешь, нужно получать удовольствие. Иначе не стоит вообще ничего делать.

О проблемах страны

— Проблемы жителей Эстонии общие, а различные пути решения следует обсудить. Я хочу быть требовательной в отношении выявления проблем и деликатной в поиске путей их решения.

О русских в Эстонии

— Для меня эстонские русские — это не соседи. Эстонские русские — это люди из Эстонии. И, разумеется, когда я буду обращаться к людям в Эстонии, это будет происходить вне зависимости от их национальности или взглядов… В русскоязычной аудитории и узком кругу я смогу говорить и по-русски.

О России

— Отношения Эстонии с Россией должны быть спокойными и согласованными с другими союзниками. В дипломатии, как и в области обороны, нужно сотрудничать с союзниками, чтобы усилить эффективность.

Подготовила Елена АЛИНА.

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