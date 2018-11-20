Что общего между депутатами и опавшими листьями?

Как преобразится Межапарк? Когда на 11-м маршруте появятся новые низкопольные трамваи? Почему «красные линии» при формировании правительства стоило бы обсудить у психоаналитика?

На самые актуальные вопросы читателей «СУББОТЫ» отвечают вице-мэр Риги Андрис Америкс и депутаты Рижской думы Михаил Каменецкий и Андрей Козлов.

Ксения ЗАГОРОВСКАЯ

Здравствуйте! Вроде бы только недавно закончили реконструкцию эстрады Межапарка, а на днях смотрю: там снова экскаваторы гудят, что-то сносят. Насколько оправданны такие большие вложения в этот объект для того, чтобы раз в четыре года провести Праздник песни?

Игорь КОНЮХОВ.

Андрис Америкс: Несмотря на ажиотаж, связанный с выборами в Сейм, мы в думе продолжаем заниматься практической работой, направленной на улучшение условий жизни рижан. К этому, безусловно, относится недавно начатый второй этап реконструкции Большой эстрады Межапарка. Этот объект имеет огромное значение для района, да и для всего города.

Сегодня Межапарк — это место, где жители столицы занимаются спортом, отдыхают. И сердцем этого парка является эстрада, так что, приводя ее в порядок, мы даем импульс для развития всего района.

Эстрада, построенная в 1955 году вкупе со строениями бывшей выставки достижений народного хозяйства, уже «бабушка», и ей пора на пенсию. Вместо устаревшей в Межапарке создается современная инфраструктура, которой смогут пользоваться все рижане. Начатый сейчас этап работы продолжится до 2020 года, и в итоге будет создан современный концертный зал, который позволит принимать звезд мирового уровня.

Михаил Каменецкий: Огромным преимуществом Риги как европейской столицы является то, что, пожалуй, по любому маршруту можно пройти парками, а также то, что у нас есть такая жемчужина, легкие города, как Межапарк. Самое главное — сделать так, чтобы людям хотелось туда ездить, чтобы проводить время на свежем воздухе.

И тут важны не только природа, не только создающаяся современная инфраструктура, но и транспорт. Удобное сообщение тоже является фактором, который повышает привлекательность Межапарка в любое время года, в том числе и зимой. В связи с этим мне приятно сообщить, что до конца нынешнего года на 11-м маршруте будут курсировать только современные низкопольные трамваи.

Андрей Козлов: В Межапарке уже есть трасса BMX, парк аттракционов для детей. Летом рижан привлекает отдых на Кишэзерсе. Зимой, пока идет строительство, на месте эстрады будет лыжная горка. И все это в сумме составляет широкий набор занятий для содержательного досуга на свежем воздухе.

Убрали двор, собрали опавшие листья в кучу. Сжигать их вроде бы не разрешается. Куда девать?

Вера Григорьевна.

Андрис Америкс: Вот уже седьмой год подряд Рижская дума при поддержке исполнительных дирекций помогает рижанам справиться с уборкой опавших листьев. По экологическим соображениям сжигать листья в кострах в пределах Риги действительно запрещено. Но запретами мы не ограничиваемся.

В течение двух недель жители города смогут отнести собранные листья в определенное место, и в назначенный срок за ними приедут грузовые машины, которые и доставят листья на свалку. Подробный график вывоза листьев находится на портале Riga.lv.

Андрей Козлов: Важно только иметь в виду, что нельзя привезти мешки заранее и оставить в установленном месте. У думы в штате нет грузчиков, так что грузить листья придется самим. И еще одно: не надо пытаться попутно избавиться от старого холодильника или бытовых отходов. Эта акция распространяется только на вывоз листьев, которые поступят в Гетлини как биомасса.

Андрис Америкс: Кстати об опавших листьях… По итогам недавних выборов наши избиратели вымели из Сейма 65 из ста политиков и, можно сказать, отправили их на политическую свалку. Конечно, некоторые из избранных депутатов в политике не новички, но тенденция к обновлению очевидна.

Рижская дума со своей стороны может похвастаться своим вкладом в этот процесс. Более 10 воспитанников Рижской думы, в основном представители оппозиции, попали в парламент. Конечно, если они будут продолжать работать так, как работали в думе, ничего хорошего ожидать не приходится.

Как всегда после выборов, начался цирк с формированием правительства. На этот раз все выглядит еще непригляднее. Ваши комментарии?

Илона ТУЧКИНА.

Михаил Каменецкий: Выражение о том, что новое — это хорошее забытое старое, в полной мере относится и к выборам. Можно долго перечислять, в каких партиях состоял такой «новый» депутат от партии «Развитию/За», как господин Пабрикс. Он видит на посту министра иностранных дел своего коллегу по одной из бывших партий господина Ринкевича, так что в этой сфере особых новостей ждать не приходится.

А что касается формирования правительства, то поневоле вспоминается фильм «Ультиматум Борна». Лейтмотивом переговоров будущих партнеров по коалиции становятся бесконечные ультиматумы Борданса. Что же получится, если выполнить все его требования? А вот что: премьером должен стать он сам — и никто кроме него. Как говорил Декарт, есть только я и мои ощущения. Итак, первое условие Борданса: СЗК в коалиции быть не должно, недопустимо назначение либерального премьера при консервативных установках остальных партий. А если не взять во власть Новую консервативную партию, то это станет самоубийством для остальных членов коалиции. Вот так! Куда ни кинь — всюду засада!

Создается впечатление, что партия Борданса выиграла выборы с огромным отрывом, что нет партии-победителя. Похоже, что он и сам во все это верит. Остается только удивляться, как Латвия сто лет обходилась без Борданса.

Мне кажется, что это такое серьезное политическое отклонение, что стоило бы проконсультироваться с психоаналитиком…

Такова политика Новой консервативной партии. Многие уже прямо говорят о том, что недопустимо приходить в политику для того, чтобы отомстить своим обидчикам. Наверное, и президенту, и потенциальным партнерам по коалиции стоит учитывать этот фактор. Некоторые из сегодняшних политических соображений опасаются оставлять «консерваторов» в оппозиции. Но, господа, подумайте о будущем страны — хотя бы на 10-15 лет вперед.

Андрей Козлов: Меня глубоко возмущает то, что президент Латвии заявил, что проводит переговоры о создании правительства с представителями крупнейших партий, которые вошли в Сейм. При этом партию «Согласие», которая получила 23 места в парламенте, он даже не назвал. Проигнорировал господин Вейонис и Вячеслава Домбровского как кандидата в премьер-министры, хотя именно он получил наибольшую поддержку избирателей. Таким образом, президент, по сути, не обращает внимания на волеизъявление около 40 процентов жителей страны, ведь известно, что «Согласие» поддерживают и те, кто не имеют права голоса. Это, конечно, ненормально — не только с политической точки зрения, но и чисто по-человечески.

«Огромным преимуществом Риги как европейской столицы является то, что, пожалуй, по любому маршруту можно пройти парками, а также то, что у нас есть такая жемчужина, легкие города, как Межапарк. Самое главное — сделать так, чтобы людям хотелось туда ездить, чтобы проводить время на свежем воздухе.