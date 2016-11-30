Врачи в панике, пациенты в замешательстве: когда грядёт нововведение?

Министерство здравоохранения предполагало уже с 1 декабря листки по нетрудоспособности выдавать по-новому — только в электронном виде. Однако протесты семейных врачей вынудили чиновников от медицины отложить нововведение. До какого времени? Что предполагает новая система и почему вызывает резкое неприятие врачей? Только ли из-за того, что, как пишут анонимы в Интернете, «возрастные врачи не умеют пользоваться компьютером»?

Анатолий АНИКИН

Вкратце о том, каков сегодня порядок выдачи листков нетрудоспособности. Если вы болеете до 10 дней, то больничный выписывает врач, и вы относите его по месту работы. Если больше, то несете в Государственное агентство социального страхования. Потому что в этом случае компенсирует больничный не работодатель, а государство.

Удивительно, но на заседании Ассоциации семейных врачей ни один из почти 500 врачей, участвовавших в ней, не согласился подписать договор с Национальной службой здравоохранения о работе по-новому. А из всех семейных врачей Латвии — а их около 1300 — только 10 процентов согласились работать в электронной системе. Но вначале — в тестовом режиме.

Так что же не устраивает врачей?

— Очень многое, — разъясняет член правления Ассоциации семейных врачей Паул ПРИНЦИС. — Главное — сама электронная система не отработана и несовершенна. Часто подолгу не открывается, зависает. Войти в нее можно только с помощью ID- (идентификационной) или банковской карты. По нашим подсчетам, на то, чтобы выписать больничный по-новому, уходит в три-четыре раза больше времени, чем если делать это по старинке — от руки. Все это время пациент находится в кабинете, ждет. Теряется время, растет очередь. А по нормативам на одного пациента семейному врачу отводится 13 минут…

Впрочем, это далеко не единственное, что не устраивает семейных врачей. По словам г-на Принциса, новая электронная система обязывает указывать в больничном диагноз. Однако это, на его взгляд, разглашение личных данных человека.

— Система не защищена. И нет уверенности, что эти данные не станут доступны, скажем, работодателю. А он, узнав диагноз человека, захочет с ним расстаться под каким-нибудь благовидным предлогом. Кстати, и омбудсмен нас поддержал в этом и выступает против обнародования в больничном диагноза, — продолжает врач.

Головная боль и для пациента, и для врача

По словам Паула Принциса, новая система не так проста и для пациента. Если он захочет посмотреть свой листок нетрудоспособности, то сможет войти в нее только с помощью идентификационной или банковской карты. Однако не все смогут это легко сделать. Тем более люди пожилые.

— А по новому закону семейные врачи обязаны научить этому пациента, если он не знает. За ошибку или неточность вся ответственность ложится на врачей. В том числе судебная, — продолжает врач.

Новая система не выдает больничные «вперед». Скажем, вы пришли к врачу в пятницу после работы, больной, а больничный хотите взять с понедельника. Дудки! Снова придется идти к врачу или вызывать его на дом.

Для семейного же врача сложнее будет выписать листок по нетрудоспособности во время визита на дом к больному. Сейчас он может это сделать на месте, в будущем — в кабинете, только в электронном виде. Если, конечно, врач не носит все время компьютер с собой.

Сложности будут и с выдачей больничных в провинции: в Латвии около 100 мест, где работают только медсестры — врачи приезжают раз в месяц. А входить в новую электронную систему выдачи больничных сможет только врач или помощник врача. Как быть? Пациенту ждать приезда врача или ехать за ним?

Тестирующие обязались молчать

По словам г-на Принциса, свыше 100 семейных врачей готовы были бы начинать работу по-новому. Но электронная система должна вводиться после того, когда будут устранены все сбои и сняты все вопросы.

Впрочем, уже сейчас в каждом регионе есть врачи, которые по просьбе министерства работают по-новому — тестируют систему.

— Самое интересное, что они обязались не разглашать данные о работе третьим лицам! То есть коллеги не могут узнать от них, как работается по-новому. Хотя утечки информации все же есть. Потому-то мы знаем, что в системе масса сбоев, она нуждается в усовершенствовании, — говорит врач.

Другой нюанс. Из 1300 семейных врачей Латвии около 100 — это те, кому за 70. Людям немолодым, конечно, сложно работать в электронной системе. Но не только им. Молодые семейные врачи, хорошо подкованные в компьютерах и Интернете, которые уже давно ведут, скажем, учет больных в электронном виде, рассказали вашему автору, что компьютер и сейчас нередко тормозит, зависает.

— А что будет, когда всем придется выдавать еще и листки по нетрудоспособности в электронном виде и входить в неотлаженную систему? А как раз в декабре очень высокий наплыв больных. Однако вместо того чтобы помочь людям, мы вынуждены будем дольше заставлять их ждать! — говорит г-н Принцис…

В интересах чиновников и налоговиков

Почему же новшества понадобилось вводить немедленно?

По мнению собеседника «СУББОТЫ», новая система выдачи больничных, разработанная Минздравом, продиктована вовсе не заботой о пациентах, как кто-то хотел бы показать. А совсем другим.

— Желанием облегчить работу инспекции здравоохранения: ей легче будет контролировать врачей. Вводится она, как я думаю, и по просьбе налоговой службы. Чтобы проследить, куда идут больничные, к каким работодателям, сколько их, — считает г-н Принцис…

Руководитель же Латвийской конфедерации работодателей Лига МЕНГЕЛЬСОНЕ сообщила, что они приветствуют новшества.

«Мы поддерживаем движение к введению электронной формы документов. Электронный формат выдачи листков нетрудоспособности больше всего облегчит положение работников: им не придется во время болезни еще и идти к работодателю с больничными», — говорится в письменном ответе газете из конфедерации.

Поддерживает новшества и Латвийский союз бизнеса. Хотя, по словам ее руководителя Элины ЭГЛЕ, министерство здравоохранения все же должно найти консенсус с врачами.

Где деньги, Зин?

В итоге после длительных проволочек министерство прислушалось к врачам и введение новшеств откладывается. С 1 декабря врачи смогут использовать э-больничный по желанию, а не в обязательном порядке. То есть можно будет выписать больничный и в бумажном виде, и в электронном. По мнению Минздрава, это даст возможность врачам лучше освоить новую систему.

Как рассказал «СУББОТЕ» представитель Минздрава Оскар ШНЕЙДЕРС, пока не установлен точный срок завершения переходного периода — возможно, до 1 июля следующего года. Это будет решено на основе консенсуса, с учетом мнения всех сторон. Одновременно Минздрав начал служебную проверку в отношении тех, кто отвечал за внедрение новой системы электронного здравоохранения. На проект, который разрабатывался в течение нескольких лет, потрачены миллионы евро, а КПД, как принято в современной Латвии, ноль. Поэтому хочется узнать: где деньги, Зин?

«Чтобы выписать больничный по-новому, уходит в три-четыре раза больше времени, чем если делать это по старинке — от руки. Все это время пациент находится в кабинете, ждет. Теряется время, растет очередь…