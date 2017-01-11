Что изменится для жителей в 2017 году?

Наступил новый год, и кроме новеньких, пахнущих типографской краской листочков календаря он традиционно принес и изменения в сфере доходов и расходов латвийцев. А это значит, что где-то вырастут цены, подрастут какие-то налоги и чуть-чуть увеличится зарплата… «СУББОТА» знакомит своих читателей с перечнем изменений в экономической и социальной сфере в Латвии в 2017 году.

Всё, что заработал

Минималка вырастет, необлагаемый минимум уменьшится

Новый год, как и положено, в сфере личных и семейных доходов принесет как изменения со знаком плюс, так и перемены, которые заставят жителей еще туже затянуть пояса. Хотя рост минимальной зарплаты несколько замедлился, все же за четыре года он в общей сложности составил плюс 60 евро. Наступление на доходы в виде зарплаты в новом году намечается с другой стороны, если так можно сказать, с тыла, — это снижение необлагаемого налогом минимума. И еще решение по налогу микропредприятий под занавес уходящего года как своего рода подарок под елочку для предпринимателей…

* Приятная, хотя и скромная новость для тех, кто получает фиксированную зарплату. В 2017 году минимальная месячная зарплата вырастет на 10 евро — с 370 до 380 евро. Как сообщает экономист банка SEB Дайнис ГАШПУЙТИС:

— Минимальную зарплату или меньше получают 21,5 процента всех работающих, или 171,3 тысячи работников…

* Размер налоговой льготы за одного человека, находящегося на иждивении, остается таким же, как и в 2016 году, — 175 евро.

* Вместе с тем ежемесячный не облагаемый подоходным налогом минимум в наступившем году уменьшится до 60 евро. В 2016 году он составил 75 евро. Таким образом, максимальный годовой необлагаемый минимум составит 1380 евро.

* Изменения в отношении пособия по безработице относятся к страховому периоду, за который рассчитывается пособие. Так, пособие будут выплачивать только в том случае, если претендент на пособие отработал не менее 12 месяцев в течение 16-месячного периода. Ранее достаточно было отработать девять месяцев в течение 12 месяцев (с выплатой взносов социального страхования). Эта мера предпринята против любителей пособий, которые, отработав сезон, идут на пособие по безработице.

* Также с целью привить жителям постоянство в работе введены изменения в расчете периода оплаты больничного листа B. С 2017 года вводится квалификационный период для получения пособия по болезни: три месяца в течение последних шести месяцев или шесть месяцев в течение последних двух лет.

* В 2017 году будет введена новая система оплаты труда полицейских, работников системы судопроизводства и тех, кто работает в местах лишения свободы…

V Для работников микропредприятий

Горячие дебаты вокруг размера ежемесячных взносов социального страхования, которые продолжались в течение последних месяцев, закончились поражением законодателей, которые, конечно, хотели как лучше.

Напомним, что владельцев малых предприятий обязали было выплачивать за своих работников полный размер социального взноса, то есть 34,09 процента минималки. Правда, был обозначен переходный период: в 2017 году социальный налог предполагалось платить от 3/4 установленной в государстве минимальной заработной платы, а с 2018 года — в размере минимальной заработной платы.

* Предприниматели выиграли этот раунд: социальные взносы оставили на прежнем уровне, но зато увеличилась ставка налога с микропредприятий. В 2017 году она уже вырастет до 15 процентов (вместо обещанных пяти процентов). Для предприятий с годовым оборотом до 7000 евро ставка составит 12 процентов…

Семейная поддержка

Увеличатся пособия, вырастут возможности

Продолжается политика стимулирования демографического процесса в стране. Изменения коснутся как размера пособий для семей с детьми, так и предоставления дополнительных возможностей для решения жилищного вопроса. Кроме того, помощь семьям с детьми предусмотрена и местными самоуправлениями — в случае если семья имеет ограниченные доходы.

* С 1 января государственное семейное пособие за четвертого и каждого следующего ребенка вырастет с 34,14 до 50,07 евро.

* С 1 апреля будет увеличена государственная поддержка семей, потерявших кормильца: минимальные пенсии и возмещения по потере кормильца, государственное пособие социального обеспечения. На ребенка в возрасте до семи лет минимальный размер пособия составит 92,5 евро (на ребенка-инвалида — 106,72 евро), а после достижения семи лет — 111 евро, информирует министерство благосостояния.

* Предусмотрено финансирование психологической помощи опекунам.

* Одобрено продолжение в 2017 году чуть затормозившей государственной программы поддержки приобретения жилья для семей с детьми (Altum), которая предусматривает государственное поручительство семьям с детьми…

Стипендии и пенсии

Изменения ждут как студентов, так и будущих пенсионеров

Вниманию тех, кто копит на старость и платит взносы пенсионного страхования 3-го уровня. Как известно многим, часть взносов в частную пенсионную систему страхования в размере подоходного налога населения в таксационном году можно вернуть как оправданные расходы, добровольно оформив декларацию о доходах. Законодательство ужесточило правила частного пенсионного страхования.

* Льготы на подоходный налог с населения (IIN) в отношении взносов в частные пенсионные фонды претерпят изменения в наступившем году. Впредь, если взнос сохранится в пенсионном фонде менее двух лет, льготы на подоходный налог с населения нужно будет вернуть государству. Имеется в виду, если потенциальный пенсионер забрал свои накопления в этот период, то ему придется вернуть и сумму возвращенного переплаченного налога.

* Увеличен необлагаемый налогом минимум для студентов. С 2017 года подоходным налогом с населения (IIN) не будут облагаться стипендии размером до 280 евро в месяц.

— Изменения коснутся как стипендий, которые платит учащимся предприниматель или негосударственная организация, так и стипендий, которые платит лечебное учреждение за освоение программы медицинского образования, — сообщает экономист Дайнис Гашпуйтис.

V Для любителей наличных

В этом году вводятся ограничения сделок с наличными деньгами между физическими лицами. Так, рассчитываться и даже одалживать наличными можно только в пределах 7200 евро. Если сумма превышает 7200 евро, операции с деньгами сверх этой суммы проводятся при посредничестве банка, информирует служба государственных доходов.

V Для владельцев автотранспорта

А также ряд новых налогов и увеличение уже действующих для тех, кто владеет транспортным средством и кто им пользуется:

* вдвое вырастет налог на покрышки;

* налог за пользование автомобилем, зарегистрированным за границей: 10 евро в день или 1000 евро в год;

* отмена регистрационного налога и новый расчет ставки налога на эксплуатацию транспортного средства…

(выделить, курсив болд)

(!) Больше информации — на домашней страничке министерства благосостояния

lm.gov.lv,

на домашней страничке службы государственных доходов

vid.gov.lv.

Подготовила Вера ВОЛОДИНА