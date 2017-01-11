3 детских вопроса, которые ставят взрослых в тупик

Есть детские вопросы, ответить на которые без подготовки способен не каждый родитель. Не только про секс или аиста, но и про смерть, похороны, бедность и отсутствие папы. Как объяснять и чем аргументировать, рассказывает Мария ЗВЕГИНЦЕВА, семейный детский психолог Европейского медицинского центра.

«Почему у меня нет папы?»

Начать нужно с очевидного: «Да, ты прав, для рождения ребенка нужна и мама, и папа». Далее варианты ответов могут быть разными.

Можно ответить так: «Когда-то давно мы с папой очень любили друг друга и очень хотели, чтобы ты появился». Для ребенка крайне важно знать, что его хотели, потому что информацию о родителях он воспринимает как часть своей идентичности. Затем рассказать, что позже, именно в отношениях мамы и папы, что-то пошло не так: они стали ругаться и поняли, что вместе им жить плохо.

В случае если папа исчез вообще, надо объяснить ребенку, что это произошло оттого, что родители поняли: лучше им не видеться никогда.

Если ребенок настаивает на знакомстве с отцом, маме нужно исходить из собственного желания. Многие матери живут с идеей, что ради ребенка надо делать все даже во вред себе, но это не так. Не забывайте: для ребенка важнее здоровая мама, чем мама, потакающая всем его потребностям, но при этом с дергающимся глазом. То есть если мама не хочет встречаться с папой, не надо это делать даже ради ребенка.

Но объяснить ситуацию стоит, сказав, что да, я сильно любила папу, но мы расстались, потому что он меня обидел и мне тяжело его видеть. И спросить ребенка: «Тебе на самом деле хотелось бы его увидеть? Давай чуть позже вернемся к этому разговору и посмотрим, есть ли у нас какие-то возможности для вашей встречи, потому что я с ним видеться не буду. Для меня это очень больно».

Горячие темы

Если ребенок настойчиво расспрашивает про «технические моменты» интимных отношений или своего рождения, стоит спросить, что он уже про это знает. И в зависимости от ответа вести разговор дальше. Однозначно можно сказать: когда родители говорят с детьми на интимные темы, это хорошо. Именно на таких «горячих» темах проявляется общий уровень доверия в семье. Если с детства не отталкивать малыша, говоря и про «это», когда у него в более старшем возрасте возникнут какие-то проблемы, он придет к родителям.

«Почему люди умирают?»

Обычно такой вопрос у детей возникает в возрасте пяти-шести лет либо когда малыш сталкивается со смертью. Смерть зверушки, трагический случай, который видит малыш, или смерть родственника.

В ответе на вопрос важно отношение самих родителей к смерти. Проще говорить про смерть, когда она воспринимается как некое естественное завершение жизни. Можно сравнить смерть с предложением, где смерть, это точка. Поговорить, пофилософствовать о том, какая ценность наша жизнь, какое это чудо, как ее нужно беречь. Но не будь смерти, ценили бы мы так жизнь?..

Не стоит обманывать ребенка, говоря, что он будет жить вечно, и его мама, и родственники тоже. Тогда в случае трагедии реальные объяснения про смерть окажутся особенно тяжелы.

В отличие от религиозных родителей, чей ответ про смерть однозначен и, надо признать, довольно оптимистичен, неверующим мамам и папам в этом случае придется труднее. Но озвучивать ребенку необходимо именно ту точку зрения, которой придерживаются они. Ложь будет звучать фальшиво, что вызовет еще большую тревогу. А варианты жизни после смерти, рассматриваемые различными религиями, можно выдавать в виде гипотез, версий.

Если вопрос о смерти встал на фоне события — кто-то умер, — ни в коем случае нельзя скрывать от малыша чувства, возникающие при этом. Неправильно, когда родителям, переживающим боль от потери близкого, советуют не плакать при ребенке, «держаться» и т. п. Ребенок все равно считывает состояние мамы, и если то, что он чувствует, и то, что ему говорят, диаметрально противоположно, он перестает доверять и людям, и миру.

В ситуации потери близкого всем родственникам — и взрослым, и детям — необходимо разделять чувства друг друга, не скрывать их. Можно обняться, плакать вместе, рассказать, как не хватает любимого человека.

А для маленького ребенка еще и необходимо проговаривать, что близкий человек совершенно не хотел умирать. Почему? У малыша весь мир крутится вокруг него, и если кто-то из родных умирает, он вполне может решить, что его просто бросили.

Ничего страшного

Нужно ли брать маленьких детей на похороны? Последние исследования психологов показывают, что детей надо брать с собой на кладбище. Более того, если они видят умершего в гробу, процесс прощания и принятия случившегося для них проходит легче, посттравматическое стрессовое расстройство развивается меньше. Желание уберечь ребенка от лишних страданий, не взяв его на прощание с умершим, грозит развитием патологических фантазий, что человек где-то все же есть.

«Почему наша семья беднее семьи одноклассника?»

Такие вопросы обычно возникают, когда дети идут в школу, в первом-втором классе. Отвечая ребенку, прежде всего нужно узнать: а чего, собственно, ему самому не хватает? Чтобы семья чаще куда-то ездила? Или чтобы ему купили что-то конкретное? Дальше стоит подумать, как это недостающее ребенку додать. Общий посыл должен быть таков: у разных семей разный уровень доходов, поэтому и разные возможности.

В разговоре с ребенком родителям крайне важно не начать обесценивать более успешных в материальном плане родителей, стараясь защитить себя. Говорить, например, что папа одноклассника богат, потому что наворовал. Во-первых, ребенок может передать это однокласснику, во-вторых — неправильно формировать образ успешного человека как негативный. Надо говорить, что да, мы тоже стараемся делать все что можем, делаем как лучше, но, увы, возможностей не хватает.

В случае если ребенок хочет чего-то невозможного, существует прием дать ему это в форме фантазии. Например, малыш ноет: «Хочу банан!» Вместо того чтобы ответить, что бананов сейчас нет, надо сказать: «Да, здорово было бы, если бы сейчас перед нами появилась связка бананов!» Бананы, конечно, не появятся, но родитель этой фразой, поставит себя в один ряд с ребенком, показав, что его желание имеет право быть.

Главное — оставаться вместе с ребенком и показывать, что его слышат и принимают вместе со всеми его желаниями, даже если нет возможности их реализовать…

(parents.ru)

«В разговоре с ребенком родителям крайне важно не начать обесценивать более успешных в материальном плане родителей, стараясь защитить себя…