или Почему налог на недвижимость превращается в способ легальной конфискации имущества?

Налог на недвижимость, который каждый из нас платит за свою квартиру и землю под ней, уже давно для многих жителей стал неподъемной ношей. А если не стал, то в будущем году обязательно станет. Ведь, по прогнозам экспертов, рост кадастровой стоимости уже в следующем году станет причиной увеличения налога на недвижимость в несколько раз.

Ольга ЛЕВИНА

Платите 100 евро сегодня — завтра заплатите 300! Некоторые почему-то винят в этом самоуправления, и зря! Налог на недвижимость — его ставки и кадастровую стоимость — определяют государство и госорганизации. Так что все претензии к Сейму, возле здания которого 27 марта прошел пикет за отмену налога на единственное жилье.

Инициатор пикета — рижанка Лиана ХИРШСОНЕ решилась на этот смелый шаг от отчаяния. Для ее небольшого дома на ул. Маза Пиена, который достался ей развалюхой от бабушки, налог за несколько лет вырос в 70 до 1800 евро. Лиана подсчитала, что в будущем году она заплатит 3020 евро! Тогда женщина решила, что выхода нет: либо не платить, и тогда выгонят на улицу за долги, а дом заберут, либо проявить гражданскую позицию и заставить правящих обратить внимание на парадоксальную ситуацию в стране.

Заплатить налог и разориться

А парадокс заключается вот в чем. Каждый из нас платит 1,5 процента налога за кадастровую стоимость земли (см. справку о том, сколько мы платим по налогу на недвижимость). Выходит, что через 66 лет мы оплачиваем полную стоимость земли еще раз! Хотя при покупке мы уже за нее заплатили свои кровные и немалые пошлины за оформление недвижимости в собственность. Так почему нас снова вынуждают платить? Где экономическое обоснование этому налогу? Мы же не получаем со своего дома, квартиры или земли дохода, а почему-то оплачиваем в виде налога право жить на СВОЕЙ жилплощади.

С теми, кто не может платить, особо не церемонятся — на должника по налогу на недвижимость легко подать в суд. А дальше уж дело за малым: судебный исполнитель, взыскание издержек, а потом и квартиры можно лишиться…

Как замечает инициатор пикета, именно поэтому суть налога на недвижимость иначе как грабительской не назовешь.

— Этот налог превратился в конфискационный механизм отъема собственности, и это становится угрозой для гарантированных Конституцией Латвии прав на имущество и жилье, — считает Лиана Хиршсоне.

Почему в Литве и Эстонии нет налога, а мы платим по полной?

О том, что ситуация в Латвии складывается абсурдней некуда, свидетельствуют и цифры. Так, например, в Эстонии и Литве простые жители вообще не платят налога на квартиры и дома, в которых живут. Правда, в Литве для освобождения от налога есть порог — 220 тысяч евро. Если кадастровая стоимость квартиры превышает эти 220 тысяч, сверх этой суммы платится налог в размере 0,5 процента. А вот латвийцы платят по полной!

Последнее исследование, проведенное юридической компаний BDO Latvija, показало всю эту разницу в цифрах. Берем три объекта недвижимости в трех странах, стоимость которых составляет около 100 тысяч евро. В Риге это 3-комнатная квартира на улице Бривибас площадью 60 квадратных метров и стоимостью 99 500 евро. В Таллине это 2-комнатная квартира в новом проекте площадью 48 кв. метров и стоимостью 108 тысяч евро. И в Вильнюсе это 3-комнатная квартира в новом проекте площадью 56,64 кв. метра и стоимостью 108 тысяч евро.

Теперь подсчитаем, что платит семья, живущая в этих квартирах. В Риге семья на налог на недвижимость (без учета налога на землю) отдаст 398 евро. В Таллине и Вильнюсе — ноль евро! Картина маслом…

Янис ЗЕЛМЕНИС, руководитель компании, которая проводила исследование, эмоционально заявляет:

— Как же можно с простых людей брать столько налогов?! Ведь люди в Латвии бедные, это же всем ясно. Но, судя по нашим налоговым ставкам на недвижимость, нас принимают за миллионеров и дерут три шкуры!

Он же считает, что налоги в Латвии повышают только потому, что их очень хочется повысить. Но никто не думал о том, где же та черта, за которой у людей наступает отчаяние — просто потому, что они больше не могут платить.

Продать недвижимость, чтобы заплатить за недвижимость

Член правления Общества развития Межапарка Каспар ГАЙЛИТИС признается, что отчаяние уже наступило. После громкой истории о том, что жительница Межапарка — известная латвийская художница Джемма СКУЛМЕ продает семейные реликвии, чтобы оплатить налог на недвижимость в Межапарке, другие жители этого района настроились воинственно. Они стали собирать подписи, чтобы прекратить этот налоговый беспредел.

— В этом году сумма налога у Джеммы достигла 3500 евро в год, — говорит Каспар Гайлитис. — Но и моя ситуация не лучше. У нашей семьи дом в Межапарке, который построила еще моя бабушка. За этот дом и землю налог в этом году начислен в размере 3300 евро, но есть скидка в 900 евро за сестру, которая получает образование. В итоге мне в этом году надо заплатить 2400 евро в виде налога, то есть по 200 евро в месяц. С 2014 года налог на недвижимость вырос на 50 процентов, а про следующие годы, когда произойдет актуализация кадастровой стоимости, я и вовсе боюсь думать…

Г-н Гайлитис говорит, что многие почему-то уверены: в Межапарке живут богачи, для которых все эти тысячи не проблема. Богачи в том районе тоже есть, но их не более 10 процентов всех жителей Межапарка. Но вот еще один парадокс: именно они и их дорогая недвижимость стали причиной для роста налога и для остальных, не столько обеспеченных жителей района.

В чем же они виноваты? Да и дело-то не в них, а в правилах определения кадастровой стоимости земли и недвижимости, от которой и зависит сумма налога. А правила таковы: кадастровая стоимость рассчитывается по рыночным сделкам купли-продажи в конкретном районе. И если рядом с вашим домом купит недвижимость десяток миллионеров, радоваться тут нечему. Это значит, что ваша недвижимость автоматически подскакивает в цене, а за ней и налог на недвижимость. Другими словами, вы будете платить, как миллионеры по соседству.

Это совершенно абсурдный принцип, с которым ничего не поделаешь. Хотя делать что-то срочно нужно. Потому что… грядет катастрофа!

Что это за катастрофа? Самая обычная такая катастрофа, которая коснется каждого из нас уже в будущем году. Дело в том, что еще в прошлом году должна была произойти актуализация данных кадастрового регистра, то есть кадастровая стоимость земли и зданий должна быть максимально приближена к рыночной. Как минимум на 85 процентов. Но решили, что эту реформу будут проводить с 2018 года.

Зачем вообще нужно что-то актуализировать? По данным Государственной земельной службы, практически во всех сегментах недвижимости происходит существенное отставание — из-за того, что рыночные цены росли намного быстрее, чем происходило обновленные данных в кадастре. Например, кадастровая стоимость серийного жилья на сегодня в среднем составляет 72 процента рыночной, а в будущем году эта цифра составит 85 процентов. Кадастровая стоимость на квартиры в новостройках вырастет с нынешних 36 до 81 процента рыночной, а частные дома — с 65 до 79 процентов.

Известно, что самый резкий рост суммы налога на недвижимость ожидает владельцев:

V квартир в серийных домах в крупных городах Латвии и Рижском регионе, где с 2012 года выросли цены;

V квартир в новых проектах, которые были сданы в эксплуатацию после 2000 года;

V домов в новых поселках (примерно 32 тысячи квартир);

V эксклюзивной недвижимости.

По данным Государственной земельной службы, среднее увеличение может составлять 34 процента. Однако районы и волости с дорогой недвижимостью пострадают сильней всего. Самый значительный рост придется на Юрмалу, а также Старую Ригу, центр и ближайшие районы столицы. Здесь кадастровая стоимость может вырасти в среднем на 200-300 процентов. Что неизбежно отразится на сумме налога на недвижимость.

Когда руководство Юрмальской думы получило проект новой кадастровой стоимости недвижимости на курорте, мэр Гатис ТРУКСНИС был шокирован. Кадастровые цены на 8500 объектов от Лиелупе до Вайвари вырастут в 2,5-3 раза, на новостройки — в семь раз!

В Риге ожидается, что серийные проекты подорожают не так сильно, но новостройки попадают, как говорится, по полной. Причем рост налога может быть очень серьезным не только из-за повышения стоимости самого имущества, а еще из-за того, что подорожавшее жилье попадает в другую категорию применяемого сниженного налога (см. подверстку). То есть если раньше за квартиру с кадастровой стоимостью в 50 тысяч евро, собственник которой задекларирован в Риге, нужно было платить налог по ставке 0,2 процента, то рост кадастра до 80 тысяч означает новую ставку налога — 0,4 процента. В итоге жильцы новых проектов могут столкнуться с многократным ростом налога на недвижимость…

Мы все умрём или же есть выход?

Где же выход? Неужели придется выкладывать ползарплаты, чтобы заплатить налог на недвижимость? Традиционно две новости: хорошая и плохая.

ХОРОШАЯ новость. Правительство понимает проблему и что-то пытается с ней сделать. Все-таки впереди два этапа выборов (в этом году выборы в органы местных самоуправлений, а в следующем — в парламент страны) — а значит, играть на нервах избирателей, пугая их ростом налога на жилье, мало кто отважится.

ПЛОХАЯ новость. Нормального решения за год работы специальной комиссии при министерстве финансов так и не было придумано. Вторая плохая новость: никто в правительстве даже не заикается о том, чтобы рассмотреть возможность полной отмены налога на единственное жилье.

Ведь если этот налог отменить, откуда-то надо взять около 200 миллионов евро, которые сегодня идут в бюджет самоуправлений. Как ни крути, а отбирать деньги у самоуправлений тоже неправильно, ведь их расходы на строительство жилья, дорог, детских садиков постоянно растут.

Какие же пути решения проблемы предлагаются? Скорей всего, актуализация кадастровой стоимости будет отложена еще на какой-то период. Это подтверждает и руководитель управления доходов самоуправления Рижской думы Илмар ЗИЕДОНИС, который также входит в рабочую группу министерства финансов по решению этого вопроса.

Он признает, что наиболее вероятный сценарий, который сегодня взят за основу, — это уточнение принципа определения кадастровой стоимости. Потому что основная проблема заключается в том, что иногда росту кадастровой стоимости нет объяснения. Она растет зачастую по совершенно непонятным причинам, и именно тут ядро проблемы.

На этом же варианте настаивает и министерство юстиции: оно считает, что до 2020 года нужно заморозить кадастровую стоимость и с 2018 года установить, что рост налога на недвижимость не может превышать 10 процентов в год. Также предусмотрено усовершенствовать методику расчета кадастровой стоимости.

В общем, пока в правительстве напряженно морщат лбы, чтобы найти решение этой проблемы, жители столь же напряженно ждут, останутся их квартиры простыми или превратятся в золотые, в которых и жить-то уже будет не по карману…

«С теми, кто не может платить, особо не церемонятся — на должника по налогу на недвижимость легко подать в суд. А дальше уж дело за малым: судебный исполнитель, взыскание издержек, а потом и квартиры можно лишиться…

«Никто не думал о том, где же та черта, за которой у людей наступает отчаяние — просто потому, что они больше не могут платить…

Сколько жители Латвии платят в виде налога на недвижимость?

* Земля: 1,5 процента (минимальный взнос налога — семь евро за каждый объект).

* Здания: 0,2-0,6 процента — для жилых домов и зданий (минимальный взнос налога — семь евро за каждый объект):

— 0,2 процента — кадастровая стоимость < 56 915 евро;

— 0,4 процента — кадастровая стоимость от 56 915 евро до 106 715 евро;

— 0,6 процента — кадастровая стоимость > 106 715 евро.

* Дополнительная ставка 1,5 процента: для необработанной сельскохозяйственной земли.

* Ставка в три процента — если здание не содержится надлежащим образом, другими словами — на «развалины»…

Почему налог на недвижимость для моей квартиры вырос уже в этом году?

Таким вопросом задаются многие рижане, и этот вопрос справедлив, ведь в текущем году рост кадастровой стоимости был заморожен. Однако некоторые рижане получили счета по налогу, возросшие аж на 30 процентов!

Дело в том, что в 2015 году земельная служба по своей инициативе изменила некоторые правила оценки кадастровой стоимости на культурно-исторические объекты. Частично отменен минусовой коэффициент на здания, имеющие государственный или местный статус культурного значения.

Поэтому прирост кадастровой стоимости для этой категории недвижимости составил 30 процентов. Практически все жители, задекларированные в Старой Риге, Межапарке, Торнякалнсе и Агенскалнсе, получили более высокие счета по ННИ, чем в прошлом году. Это коснулось владельцев около 670 (в том числе 258 жилых домов)…