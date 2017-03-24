Как получить пособие по безработице?

Немало случаев, когда человек остается без работы в силу непредвиденных обстоятельств или по собственному желанию и у него образуется период, когда человек не трудоустроен. То есть он является безработным. Чтобы официально получить этот статус и соответствующие ему права, следует зарегистрироваться в филиале центра занятости.

О том, какие права предоставляет безработным закон «О поддержке безработных и ищущих работу», на какое пособие может рассчитывать оставшийся без работы человек, рассказывает «СУББОТА».

(№1)

Получи статус

Как стать безработным?

Безработный может зарегистрироваться в любом филиале государственного агентства занятости (NVA) независимо от задекларированного места жительства, информируют специалисты агентства. Бланк заявления о получении статуса безработного также можно заполнить в электронном виде на домашней страничке NVA.

Претендовать на статус безработного может житель от 15 лет до пенсионного возраста, который

* не работает (не считается работником или самозанятым лицом),

* ищет работу,

* трудоспособный,

* не учится очно,

* не осуществляет коммерческую деятельность,

* не находится в местах заключения,

* не находится в центре длительного социального ухода, финансируемого государством или самоуправлением.

Решение о присвоении статуса безработного агентство принимает в течение одного рабочего дня.

80200206

— бесплатный информационный телефон государственного агентства занятости.

(№2)

Пособие по безработице

Кто может получить?

Вопрос о назначении пособия решается после присвоения соискателю статуса безработного. Для этого житель должен иметь общий страховой стаж не менее года и в течение не менее чем девяти месяцев в последние 12 месяцев до установления статуса безработного за него были уплачены обязательные взносы социального страхования.

Статус безработного присуждает государственное агентство занятости (VSAA).

(!) ВНИМАНИЕ!

* С 1 апреля 2017 года право на пособие по безработице будет назначаться, если социальные платежи на случай безработицы были произведены или должны были быть произведены не менее чем за 12 месяцев в последние 16 месяцев.

Безработным, кому присвоен статус безработного до 31 марта 2017 года, право на назначение пособия по безработице регулируется правовыми нормами, которые были в силе до 31 декабря 2016 года.

Одновременно нельзя получать родительское пособие и пособие по безработице. Выплата родительского пособия приостанавливается на время получения пособия по безработице.

Выплата пособия по безработице приостанавливается на время получения пособия по болезни или по материнству.

В период ухода за ребенком до полутора лет государство осуществляет социальные платежи за жителя.

Право на пособие есть и у безработного, который

* восстановил трудоспособность после инвалидности,

* ухаживает за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет.

(Даже если последние 12 месяцев до присвоения статуса безработного социальные взносы не выплачивались.)

Пособие назначается только в том случае, если заявитель в течение месяца после восстановления трудоспособности или достижения ребенком-инвалидом 18 лет получил статус безработного…

(№3)

Размер пособия

Назначается в зависимости от страхового стажа

Размер пособия по безработице рассчитывается пропорционально страховому (трудовому) стажу в соответствии с доходами, с которых житель выплачивал взносы социального страхования, в том числе на случай безработицы. Так, пособие назначается при условии страхового стажа:

* от года до девяти лет включительно — 50 процентов средней зарплаты на основании страховых платежей,

* от 10 до 19 лет — 55 процентов средней зарплаты,

* от 20 до 29 лет — 60 процентов средней зарплаты,

* от 30 лет и больше — 65 процентов средней зарплаты.

V Особые условия

Если до получения статуса безработного житель

* ухаживал за ребенком до полутора лет и получал пособие по уходу за ребенком (платежи за вас осуществляло государство),

* был инвалидом и восстановил трудоспособность,

* ухаживал за ребенком-инвалидом до 18 лет —

назначается пособие по безработице в размере 60 процентов двукратного размера установленного государством пособия социального обеспечения. Сейчас это 76,84 евро в месяц в течение первых трех месяцев (государственное пособие социального обеспечения — 64,03 евро): 64,03 x 2 x 60% = 76,84. Следующие три месяца выплачивается 75 процентов размера назначенного пособия, последние три месяца — 50 процентов размера назначенного пособия.

V Как рассчитывается средняя зарплата платежей?

Средняя зарплата исчисляется от зарплаты платежей жителя за период 12 месяцев, и этот период заканчивается за два календарных месяца до месяца, когда присвоен статус безработного.

Например, если статус безработного присвоен 4 января 2017 года, средняя зарплата страховых платежей рассчитывалась за 12 месяцев в период с 1 ноября 2015 года по 31 октября 2016 года.

При расчете не учитываются два месяца, когда была самая низкая или самая высокая зарплата страховых платежей.

Если в эти 12 месяцев житель находился

* в отпуске по уходу за ребенком,

* в отпуске без сохранения зарплаты, если таковой предоставлен в связи с необходимостью ухода за ребенком (усыновителям, опекунам и другим лицам, которые фактически ухаживают и воспитывают детей),

* в отпуске по беременности и родам

и работодатель не должен был осуществлять социальные платежи в этот период, то средняя зарплата страховых платежей рассчитывается за предыдущие до указанного периода 12 месяцев, «отступая» до последнего месяца регистрации платежей работодателем.

V Период получения пособия

Пособие по безработице для всех безработных выплачивается не более девяти месяцев независимо от страхового (трудового) стажа:

* первые три месяца — в назначенном размере,

* следующие три месяца — 75 процентов назначенного размера пособия,

* последние три месяца — 50 процентов назначенного размера.

V Знай!

* Решение о назначении пособия по безработице или отказе принимается в течение периода не больше месяца со дня подачи заявления.

* Если вы стали безработным по причине увольнения по собственному желанию или в связи с нарушениями, пособие по безработице назначается не раньше чем через два месяца после присвоения статуса безработного.

* Выплата пособия по безработице прекращается, если лицо отказывается от пособия по безработице. Повторно решение о назначении пособия принимается после нового присвоения статуса безработного.

(выделить)

(!) Больше информации:

на домашней страничке государственного агентства социального страхования:

www.vsaa.lv

на домашней страничке государственного агентства занятости:

www.nva.lv

Подготовила Вера ВОЛОДИНА