О здоровом образе жизни, поиске своего доктора, народных целителях и будущем медицины

Разговор о самом главном с потомственным врачом — руководителем группы медцентров VC4 доктором Марисом РЕВАЛДСОМ.

— Доктор, мы живем в эпоху медицинского прогресса и разнообразия услуг и технологий в здравоохранении, а вылечить что угодно и где угодно пока не очень-то получается. Почему так?

— Вопрос понятен. Давайте начнем с обратного: что каждый из нас делает для того, чтобы жить, как говорится, бодрячком хотя бы 90 лет?

Мы стали невероятно ленивы! Мало двигаемся, даже если много работаем, а это нефизиологично! Мы совершенно не готовы хотя бы час в день отдавать физической нагрузке. Мы не готовы приехать в медицинское учреждение на элементарный профосмотр даже бесплатно… Половина женщин, получающих письма с приглашением проверить грудь и другие важные сферы организма, напрочь «забывают» о таком способе сохранить свою жизнь и счастье…

Не собираюсь никого воспитывать, сам не безгрешен… Но посмотрите вокруг: многие люди с большим удовольствием тратят деньги на алкоголь, табак и обжорство, зато лечиться хотят бесплатно. И к тому же быстро. Все хотят получить волшебную таблетку, которая решит все проблемы. А где же ее взять? Нет такой…

Включайте инстинкт самосохранения!

— Скажите, чем питаться в мире, буквально пропитанном химией, чтобы не поедать постоянно все эти пестициды и модифицированные продукты?

— Человек — единственный вид на планете, осознающий свою смертность. Поэтому совет: включайте почаще природный инстинкт самосохранения.

Согласен, в современной жизни мало полностью «природных» вещей. Но вы же понимаете, что рыбная палочка — это не совсем треска или окунь, а колбаса — это и вовсе уже не мясо… Никогда, вплоть до последнего времени, человек не употреблял такого количества сладкого и сдобного. Это вредно! Советую как можно чаще выбирать именно латвийские продукты, в том числе рыбу и мясо, творог и кефир. Право, они чище с точки зрения экологии и приемлемости именно нашими организмами — людьми, живущими на данной территории.

Самое важное — надо почаще употреблять простую понятную пищу, знать источник ее происхождения или хотя бы стараться получить такую информацию.

— Хочу спросить: как вы относитесь к вегетарианству?

— Человеку необходимы животные белки — именно так мы задуманы природой. Если кто-то упорно избегает животных белков (мясо, рыба, яйца, молочные продукты), он раньше или позже обязательно столкнется с проблемой той же гипотрофии — недостаточности питания органов и тканей… Питание должно быть сбалансированным. Принцип прост: голодать плохо и переедать тоже плохо. Быть веганом неполезно, но каждый день есть свинину тоже неправильно… Каждый человек должен найти для себя оптимальное разнообразное меню…

Главный приоритет — ваше здоровье

— Доктор, когда человек начинает понимать, что здоровье — субстанция хрупкая, а жизнь не безразмерна, что он меняет в своем поведении?

— Все. Люди, перенесшие тяжелые недуги, вспоминают, что самое ценное — это они сами. Появляется некий здоровый эгоизм. Не секрет, что победившие рак живут потом иначе. Потому что поняли смысл бытия… Но это тяжелый урок, которого я не пожелаю никому… Надо ценить жизнь, вот и все. Бросать сейчас же курить (эта привычка — вообще самоубийство), больше ходить пешком, радоваться даже такой вот холодной весне, не дергаться из-за ерунды…

— С чего же начать человеку, планирующему жить долго-долго?

— Во-первых, найти хорошего врача, которому он сможет доверять. Такой доктор — большая удача. Не всем людям удается оказаться в поле влияния и ответственности грамотного семейного врача. Толковых врачей все больше не хватает, так как Латвия продолжает терять талантливых медиков, которые уезжают… Опять же, многие пациенты, разочаровавшиеся в системе здравоохранения, уже просто не доверяют никому, даже профессионалам. А без постоянного сотрудничества в связке доктор-пациент невозможно добиться успешных результатов.

Во-вторых, чтобы не болеть, надо помнить о необходимости своевременной профилактической диагностики организма — сейчас при желании можно сканировать все тело практически насквозь. Но я не призываю всех бежать на такое исследование — надо непременно советоваться с врачами, «стрелять» по всем направлениям одновременно не стоит.

Только учтите: помимо большого сердца и преданности делу врачу надо иметь опыт и голову, заполненную систематизированными знаниями, и правильно наработанные рефлексы. Такой эскулап не будет с вами постоянно сюсюкать и ахать-охать, зато даст грамотный совет, что на самом деле намного ценнее.

Так или иначе, выбирая врача, вы должны определиться: вам нужен добрый дядюшка-тетушка или крепкий профессионал? Бывает, когда есть и то, и другое, но редко. Одним словом, как в старом бородатом анекдоте про частный извоз: вам шашечки или ехать?

— Какая диагностика наносит наименьший вред организму?

— Грамотно назначенная! По возможности более предпочтительны методы, которые основаны на ультразвуке или магнитном резонансе. Снятие функциональных показателей организма тоже вещь неопасная. Не стоит, если уместно такое определение, увлекаться рентгеном, компьютерной томографией (особенно на старых установках). Если вы решили пройти простой скрининг, нет надобности подвергать себя излишнему излучению вкупе с употреблением внутрь радиоактивного коктейля. Хотя такие методы бывают незаменимы, если уже есть подозрение на какую-то болезнь и врач хочет уточнить диагноз.

— Опять упираемся в личность врача. Как же искать того самого единственного семейного врача? Или, если вдруг надо, то и специалиста?

— Спрашивайте друзей и знакомых: к каким врачам они обращались, ищите рекомендации врачей — мониторьте тему! Латвия страна очень маленькая, все про всех отлично известно: кто врач, кто рвач, кто дуболом, а кто гений…

Будущее медицины

— Чего нам ждать от будущего в медицине?

— Как известно, современные диагностические аппараты, которыми, кстати, располагает наш VC4, улавливают малейшие сбои, самые минимальные отклонения в работе организма. Это значит: приди человек к нам на исследование — он будет спасен от возможной болезни и даже от смерти. Рациональное поведение диктует правило: раз в год следует обследовать здоровье по схеме, которую рекомендует врач.

В индустрию сохранения здоровья приходит искусственный интеллект, появляются самообучающие системы. Уже существуют компьютеры-диагносты, которые видят картину, ставят диагноз и четко знают алгоритм лечения… Появились системы телемедицины и приложения, которые позволяют специалистам оперировать, скажем, через океан.

— Марис, а вы верите в целителей?

— Есть люди, обладающие способностями, которые до конца не изучены. Такие лекари могут повлиять на здоровье — скажем, на время улучшить общее самочувствие. Однако нет ни одного человека, способного вылечить тот же рак. Я пытаюсь найти доказательства, но их нет. Ни в Латвии, ни в мире. Все «чудеса», увы, бездоказательны… К сожалению, лекари нередко отнимают у больных драгоценное время, необходимое для того, чтобы традиционная медицина могла поправить ситуацию.

Можно верить, как пел Высоцкий, хоть в Магомета, хоть в Иисуса, можно ходить за помощью к шаманам, травникам, целителям… Но при этом надо заботиться о здоровье постоянно, и если что — лечиться у врачей традиционной медицины. Пока это единственный путь борьбы за собственное выживание…

«Надо ценить жизнь, вот и все. Бросать сейчас же курить, больше ходить пешком, радоваться даже такой вот холодной весне, не дергаться из-за ерунды…