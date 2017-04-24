Простые и вкусные рецепты от известных людей

Несмотря на постоянную занятость, звезды шоу-бизнеса находят время для домашних дел. И оказывается, многие из них отличные кулинары. Попробуйте приготовить что-то по звездным рецептам — сами в этом убедитесь!

Быстрый пирог от Юлии ВЫСОЦКОЙ

— Если вам не хочется три часа взбивать крем для торта, можно приготовить быстрый сладкий пирог. Для него понадобятся 350 г сливочного масла, 350 г сахара, 350 г муки, 5 яиц, 150 г фундука, 100 г миндаля, 200 г чернослива, 200 г кураги, 200 г изюма, 200 г сушеной клюквы, 200 г сушеного инжира, 1 ч. ложка разрыхлителя, коньяк.

Духовку нужно предварительно разогреть до 180° С. Все сухофрукты мелко нарезать, так чтобы они были примерно одинакового размера. Взбить сахар с маслом, ввести по одному яйцу. Добавить измельченные миндаль и фундук. Ввести просеянную муку и разрыхлитель и вымесить все хорошенько.

Круглую высокую форму смазать маслом, присыпать мукой и выложить в нее тесто. Выпекать один час, затем убавить до 160° С и выпекать еще около 2 часов, прикрыв сверху бумагой для выпечки. Готовый пирог нужно сбрызнуть коньяком…

Пьяная груша от Ирины АЛЛЕГРОВОЙ

— Возьмите четыре свежие груши — с хвостиками, но очищенные от кожицы, а также один очищенный апельсин, бутылку красного вина, полстакана сахара, корицу и гвоздику.

Из вина, сахара и нарезанного на кусочки апельсина сделайте сироп, нагревая смесь на медленном огне, пока не растворится весь сахар. В готовый сироп на полчаса опустите груши. Затем охладите их и подайте на стол на красивом блюде с шариками сливочного мороженого, политого винным сиропом…

Рыба в фольге от Леры КУДРЯВЦЕВОЙ

— Понадобится любая рыба целиком: сибас, форель, семга, лещ, судак и т. д. Натрите ее солью и перцем, внутрь положите петрушку, укроп и базилик. Лист фольги смажьте растительным маслом, положите рыбу, сверху — кружки лимона. Посыпьте мелко нарубленной зеленью, семенами укропа или тмином, сбрызните растительным маслом.

Заверните рыбу в фольгу так, чтобы образовался конвертик (иначе вытечет сок!). Положите на противень и запекайте в течение 30 минут при 200° С. Такую рыбу можно подать прямо в фольге, выложив на длинное красивое блюдо и приоткрыв конвертик. Она хороша как в горячем, так и в холодном виде, может стать как главным блюдом, так и закуской…

Борщ с ушками от Наташи КОРОЛЁВОЙ

— Сначала нужно приготовить хороший наваристый бульон (на 2 л воды надо взять 1 кг говядины с косточкой). 100 г сушеных грибов промыть под струей воды и положить на три часа в воду, чтобы грибы набухли. Затем поставить их на огонь, добавив по вкусу уксус, натертые на терке две свеклы и одну морковь, и обжаренный на сливочном масле репчатый лук. Все сварить до готовности. Потом влить туда мясной бульон, довести до кипения.

Подавать такой борщ нужно с ушками. Для приготовления ушек необходимо смешать два стакана муки с сырым яйцом и половиной стакана воды и посолить. Полученную массу хорошо вымесить. После чего из полученного теста сделать кружки, как для пельменей, добавив в них фарш из сваренных грибов и жареного лука. Ушки жарить во фритюре…

Суперхолодец от Андрея МАКАРЕВИЧА

— Положите в большую кастрюлю пару свиных ножек и столько же индюшачьих. Залейте водой и варите на медленном огне около 5-6 часов. За час до готовности добавьте пару больших очищенных морковок и специи: лавровый лист, душистый горошек, черный перец.

После варки остывшее мясо нужно отделить от косточек и мелко порубить. Морковь перетереть с мясом руками. Так холодец будет иметь приятный сладковатый вкус. Пять головок (а не зубчиков!) чеснока нужно провернуть через мясорубку и добавить в мясную массу. Залить мясо бульоном, предварительно добавив в него немного разведенного желатина, и поставить застывать. Подавать на стол с хреном…

Вишнёвый десерт от Софии РОТАРУ

Самым вкусным продуктом на земле певица считает свежеиспеченный хлеб, который нередко готовит сама. Если же хлеб зачерствел, она его ни в коем случае не выбрасывает, а использует для приготовления, к примеру, такого десерта из вишни.

— Хлеб нужно зачистить от корок и нарезать тонкими ломтиками, — говорит София. — Вишни или сливы необходимо промыть, удалить косточки, слегка отжать сок, пересыпать сахаром. На смазанную маслом и посыпанную сухарями сковороду укладываем ломтики хлеба, смоченного в смеси из молока, яиц и сахара. Сверху нужно положить подготовленные ягоды и накрыть оставшимися ломтиками хлеба. Заливаем яично-молочной смесью и запекаем в горячей духовке до румяной корочки. Подаем на стол, посыпав сахарным песком, смешанным с ванильным сахаром…

Сибирские пельмени от Андрея МАЛАХОВА

Телеведущий родился на Севере, он привык к настоящим, ручной лепки пельменям и не уважает покупных.

Для теста Андрей советует взять 1 яйцо, четверть стакана ледяной воды, соль и муку. Для фарша — по 300 г свинины, говядины и баранины, одну крупную луковицу и несколько зубчиков чеснока.

При приготовлении сибирских пельменей у Андрея есть два секрета. Лук и чеснок для фарша рубят ножом, а не пропускают через мясорубку. А в фарш добавляют мелкие кусочки льда! Тесто на полчаса накрывают горячей кастрюлькой для выстаивания.

Дальше дело за малым. Отщипните кусочек теста, раскатайте его так тонко, чтобы просвечивало, кружочки вырежьте рюмочкой, положите начинку. Настоящие пельмени должны быть миниатюрными!

Красная капуста от Ларисы РУБАЛЬСКОЙ

— Вам понадобятся кочан капусты, головка чеснока, 3 морковки, 2-3 свеклы, стакан растительного масла, стакан уксуса и 2 ст. ложки соли.

Капусту нарезать как попало. Морковь, чеснок и свеклу натереть на крупной терке, все овощи перемешать и уложить в трехлитровую банку или другую емкость. Затем вскипятите воду с маслом, солью и сахаром, добавьте уксус и сразу, прямо горячим маринадом залейте овощи. Когда остынет — отправьте в холодок…

Лариса Алексеевна утверждает, что готово будет через три дня, а также предупреждает, что следует постараться не съесть всю банку в один присест.

Но это еще не все! Когда вся капуста будет съедена, можно оставшийся рассол закипятить, попробовать, добавить, если чего-то не хватает, и потом в него опять нарезать и потереть всего, как в первый раз. И опять на три дня в холодок. Так можно повторять 3-4 раза…

Подготовила Елена АЛИНА

Предыдущая публикация:

Энтузиасты начинают и выигрывают Предыдущая публикация: Следующая публикация:

