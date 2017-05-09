Как найти своё счастье с помощью современного агентства знакомств

Еще совсем недавно рождение семьи проходило по традиционно-романтичному сценарию. Будущие женихи и невесты знакомились в кафе, на дискотеках, в самолетах и трамваях, а то и вовсе на улице. Далее — свидания под луной, конфеты, букеты…

Елена КОНИВЕЦ

Как вдруг Его Величество Интернет, превратив мир практически в безграничное пространство, лихо взорвал эти традиции. В его сети кинулись интернет-женихи и интернет-невесты. Одни для серьезных отношений, мечтая о браке, другие — просто виртуально-виртуозно поморочить кому-нибудь голову. Действительно ли Интернет — панацея от одиночества? Часто ли интернет-романы венчаются свадьбой? Как не попасть в ловушку сетевых аферистов? Разобраться во всех этих вопросах «СУББОТЕ» помогла профессиональная сваха, директор рижского агентства знакомств Рената МОХЛЕ.

Дом большой, а поговорить не с кем

Желание человека выйти замуж (жениться), обрести семью, избавиться от одиночества столь же естественно, как желание быть счастливым. При этом непременно хочется, чтобы «принцесса» была красивой, стройной и хозяйственной, а «принц» — умным, добрым, заботливым, щедрым… и далее по списку. Не случайно наши предки столь ответственное и в то же время деликатное мероприятие перепоручали профессионалам — свахам.

Свахи работали во многих европейских странах, причем «должность» эта считалась весьма почетной и высокооплачиваемой. Еще бы, ведь от того, насколько качественно сработает сваха, зависело ой как многое: преумножение капитала фамилии, чистота рода, а если повезет, то и любовь. Ну, или хотя бы взаимная симпатия.

Если свахи существовали издревле, то брачные агентства появились сравнительно недавно. Первое брачное агентство открыл 29 сентября 1650 года английский купец Генри РОБИНСОН, и называлось оно «Бюро ухаживаний и встреч». Идея людям понравилась.

Уже более 360 лет брачные агентства не покладая рук помогают людям найти свою вторую половинку. И количество этих «заведений» растет по всему миру.

И вот тут возникает вопрос. Существование свах и агентств во времена наших прабабушек понять можно. Девчонок тогда из дому без сопровождения даже не выпускали. Как было познакомиться с кавалером? Да и случайный выбор для создания семьи и продолжения рода, мягко говоря, не приветствовался. Но времена-то изменились!

Речь даже не о том, что теперь при создании семьи люди во главу угла ставят не материальную выгоду (в основном), а любовь. Изменился мир, практически стерлись границы между странами, люди стали больше путешествовать. Казалось бы, возможность познакомиться безгранична. Но вот казус! Одиноких людей не стало меньше, а навыки знакомств люди катастрофически теряют. Почему?

— Потому что нынешние женихи и невесты виртуальность предпочитают реальности, — убеждена Рената МОХЛЕ. — Интернет, эсэмэски, в лучшем случае Skype. Так проще, быстрее. Виртуальный мир засасывает, отнимает уйму времени и… отнимает навыки живого общения. В Интернете все смелые, инициативные, а в жизни все по-другому. Получается как у Райкина: дом большой, а поговорить не с кем. Я сама через это прошла. Знаю проблему не в теории, а изнутри…

Одинокая женщина желает…

Главный жизненный принцип Ренаты — начни с себя! История создания ее агентства — убедительный тому пример. Лет 15 назад она сама обратилась к услугам подобного агентства. Это было в новинку, интересно, и благодаря этому она приобрела множество друзей по всему миру.

Да, было любопытно, но того единственного, о ком мечтала, она не нашла. А в процессе поняла, что ей не хватает индивидуального подхода, все было достаточно сухо, по-канцелярски. Она бы сделала по-другому.

— В чем проблема? Дерзай! Мохле получила вызов от… Мохле. И приняла его! — смеется Рената. — Кроме безумной идеи и огромного желания у меня ничего не было. Но неожиданно поддержала близкая подруга. Она работала на швейной фабрике, молодых незамужних девчонок, мечтающих о семье, — каждая вторая. Подруга рассказала о сайте, и моими первыми клиентками оказались семь «ивановских невест».

Как работает агентство? Есть женщина, желающая познакомится с мужчиной. Есть мужчина, желающий найти свою женщину. Я — посередине. Без разрешения женщины я никогда не дам ее контактов мужчине. Только после того, как отсылаю женщине информацию и фото мужчины, и ее это заинтересовало, она дает свое согласие, мужчина получает ее контакты. Решение принимает женщина. Всегда. Даже если в агентство обратился мужчина. Он приглашает на свидание, она либо соглашается, либо отвергает. Все как в жизни.

Главная моя задача — ориентируясь на предоставленную информацию с той и другой стороны, подыскать подходящую кандидатуру. Тут нужны и знания психологии, и профессиональный опыт, и элементарное чутье. Чтобы был результат, очень важно помочь человеку раскрыться, показать свои достоинства, подсказать, как лучше себя вести, особенно в первые моменты общения на сайте, на первом свидании.

И чем больше я сама набиралась опыта, тем более разнообразными были услуги моего агентства. Например, сразу обратила внимание: наши дамы непременно хотят найти себе партнера среди иностранцев. Тому несколько причин. Во-первых, с мужчинами в Латвии ой беда-беда, их катастрофически не хватает. Во-вторых, среди наших устойчиво работает стереотип: если мужчина самостоятельный, обеспеченный, то к услугам брачных сайтов он не прибегает, знакомится сам. В-третьих, уровень семейных ценностей заграничных принцев котируется намного выше, чем своих, доморощенных.

Хочу замуж за шведа! За испанца! За француза! Выдвигают дамы свои условия, но при этом о законах, о ментальности той или иной страны знают весьма приблизительно. И у меня родилась идея организовать семинары по отдельным странам. И они сегодня высоко востребованы. Я приглашаю читать лекции профи самого высокого класса. Знания, которые там получают женщины, планирующие выйти замуж за иностранца, весьма полезны.

Были случаи, когда по окончании семинаров женщины меняли свою точку зрения, точно знали, что в эту страну они не поедут, потому что с такой ментальностью они не уживутся.

И таких примеров помощи предостаточно. Я — всего лишь проводник, маленький рычажок в большой машине, которая называется поиск личного счастья. Накопленный за 13 лет работы агентства опыт подсказывает: если ты сам готов любить, Вселенная обязательно тебе на это стремление ответит…

А подать мне жениха заморского!

Одинокие и свободные. Разве между ними есть разница?

— Есть, — убеждена Рената. — Одинокий человек категорически, я бы даже сказала — панически не может существовать без другого. Ему обязательно нужен кто-то рядом. И порой даже не всегда важно, какой это человек. Он привык жить в паре. Он не умеет один пить чай, один ходить в магазин, один гулять по парку.

Свободный может жить без партнера, без ежеминутного с ним контакта. Понятно, как и у любого человека, в нем тоже заложена внутренняя потребность в общении. И, как показывает мой опыт, зачастую именно таким людям везет чаще, потому что они умеют ждать, они не всеядны и они находят похожих на себя людей.

Кто же чаще обращается за помощью к свахе? Подавляющее большинство клиенток — наши соотечественницы. Большинство «женихов» — иностранцы. Причем как коренные жители страны, так и экс-латвийцы, которые переехали, обосновались, но в жены решительно настроены взять соотечественницу.

Средний возраст «женихов» — 35 плюс, «невест» — 30 плюс. В требованиях, как правило, женщины более капризны. Мужчины если и ставят рамки, то по национальному (латыши-мужчины хотят найти женщину-латышку) и возрастному принципу. Причем иностранцам чаще не важен возраст женщины, а местные мачо непременно хотят разницу в 15-20 лет. Естественно, моложе.

В какую страну предпочитают уезжать наши женщины? В приоритете — Испания. Далее — Норвегия, Финляндия, Италия, Германия. Туда, где уже есть общины наших соотечественников.

Если смотреть по профессиям, то в лидерах (удивительно) — сфера программирования. Такой вот «казус Кукоцкого»! Вернись в реальность — это про них…

Начни с себя!

— Я не зря говорю «начни с себя», — подчеркивает Рената. — Мудрые слова. Если вдруг вокруг себя обнаружил вакуум — значит, пора задуматься: может быть, что-то во мне не так? Сказки про Золушек, которыми нас пичкали с детства, в жизни случаются, но так редко, что их скорее можно считать исключением. Статистика — вещь жесткая и правдивая. А она констатирует: дорогу осилит идущий.

Пришла как-то девушка: сразу видно — проблемная, очень сутулая, далеко не модельной внешности, закомплексованная. Но с какими требованиями! Жених непременно должен быть высоким, атлетически сложенным, щедрым, добрым, с чувством юмора. Девушка явно еще витает в облаках, грезит о принце на белом лимузине, который приедет и увезет ее в… Уж не знаю, куда она там себе нафантазировала. А возраст «девушки», между прочим, 35 лет. Хочешь накаченного красавца? Начни с себя! Пойди в спортзал, исправь осанку, сделай достойную фотосессию.

Можно, конечно, человека в такой ситуации бросить. А можно подсказать, научить. Как? Это вопрос очень тонкий, деликатный и при первой встрече практически невозможный. Многолетний опыт подсказывает: таким людям можно и нужно помочь, и помогают им дополнительные знания.

Вот пример. Принесла дама свои фотографии. Но на сайте ее просто не замечают. Предлагаю ей профессионального фотографа. Дама упирается, она привыкла видеть себя такой. Потом соглашается. И фото получаются удивительными. Это не фотошоп и не обман, просто профессионал увидел и подчеркнул ее женскую сущность. Кстати, дама тут же была востребована.

Вот другой пример. Пришел мужчина, по разговору — умница, начитанный, интересный, с живой реакцией и добрым юмором. Но, жалуется, женщины от него шарахаются. Признаться, его внешность обескуражила даже меня. И однажды я решилась попросить его сбрить бороду и подстричься. На следующей встрече просто не узнала его — красавец! Кардинально помолодел, похорошел. Женщины тут же забросали его письмами.

Бывают и другие заморочки. Например, увлечение гороскопом. Была одна клиентка, которая маниакально следовала букве гороскопа. Никак не могла найти партнера. И вдруг — все сходится. И мужчина очень понравился. Одна загвоздка: гороскоп велел ждать полгода, чтобы позвонить ему в самый благоприятный по звездам день. Она терпеливо выжидала. Позвонила. А ей отвечают: нет его, умер… Нельзя всецело доверяться звездам. Надо сердце слушать.

Есть и такое. «Невесте» не понравился один «жених», второй, пятый, десятый — и она выносит вердикт: здесь одни козлы, агентство работает плохо, я ухожу… У другой «невесты» истерика началась после того, как ей никто не позвонил в течение недели: все пропало, уберите меня с сайта. Она была убеждена: уж коль я такая вся из себя пришла — вынь мне жениха да положь!

Могу сказать точно: истерики — не помощники нам. Самая главная ошибка женщин — нетерпение. Адекватная женщина понимает: что-то не получилось сразу, но ведь и я сложа руки не сидела, развивалась, стала лучше, сделала новую фотосессию. И — ап! Получилось!

Одна моя клиентка хотела выйти замуж только за иностранца. Несколько лет ничего не происходило. Но она оказалась мудрой, терпеливо ждала. Ведь в жизни мы тоже не на второй день находим себе пару. И вдруг находится мужчина, который ну по всем параметрам ее человек. Они встретились, друг другу понравились — и у них все сложилось!

Встречаться с мужчиной нужно! Даже если при реальной встрече он не понравился, даже если вы разбежались и никогда больше не встретитесь. Отрицательный результат — тоже результат. Это накопление опыта общения с противоположным полом. После такой встречи внутри себя обязательно нужно провести «разбор полетов», работу над ошибками: где я была не права, где не так повела себя. И исправляться. Когда это понимание придет, у женщины все получится.

Я уверена: каждый человек встретит свою половинку, просто у каждой встречи есть свое время. И надо уметь ждать. Но не тупо сидя у окошечка, а активно себя продвигая…

«Жених» с гаремом в приданое

Зачем нужны брачные агентства, когда Интернет буквально кишит сайтами знакомств, а пользоваться компьютерами научились даже наши бабушки?

— На мой взгляд, самое важное отличие работы агентств от интернет-знакомств — безопасность. При знакомстве на сайте женщина не знает, реальная эта фотография или чужая, действительно ли ему столько лет, сколько он указал, да и другую информацию приходится принимать исключительно на веру.

Но самое каверзное, что на сайтах знакомств немало уже женатых (замужних), тогда как к услугам агентств прибегают исключительно холостяки и «холостячки».

Далее. Клиентам агентств не надо никого искать, им выдают информацию исключительно по их конкретным запросам. И, в отличие от реальной жизни, в наших каталогах мужчин гораздо больше, чем женщин!

Не буду скрывать, периодически мужчины из третьих стран пытаются получить европейские паспорта посредством женитьбы на наших дамах. Вы не представляете, какие гениальные актеры среди них встречаются! Но я их вижу насквозь, у меня опыт общения. И у меня есть возможность хоть как-то проверить их юридически. Я этих псевдоженихов щелкаю, как орешки…

Испания — любовь моя!

— Как и любое направление деятельности, брачные агентства развиваются. Появились новые предложения, новые возможности. Элементарный пример. Когда я только начинала, общение «женихов» и «невест» было только эпистолярным. Сегодня с потенциальным партнером можно говорить по скайпу (женщине для этого надо прийти в офис агентства). Ведь порой даже при первой встрече можно понять, что это категорически не мой человек. Или, наоборот, что вы с ним на одной волне.

Недавно я открыла еще одно направление. Заключила договоры с брачными агентствами в Барселоне. Наши женщины будут летать в Испанию и там на месте знакомиться с потенциальными женихами. Агентства с той стороны (мои партнеры) подготавливают достойных кандидатов. Когда мужчина приглашает к себе в страну, он должен оплатить через агентство билеты туда и обратно и 4-звездочный отель с завтраком. Это гарантия безопасности женщины.

Первые две дамы уже воспользовались этой услугой — и в полном от нее восторге. Днем они знакомились с городом, а вечером — ужины с мужчинами.

Нашим женщинам легко изучать испанский. По фонетике он близок к русскому, легкий для изучения. Самих испанцев абсолютно не смущает, если женщина не говорит по-английски. Недопонимание они легко восполняют жестикуляцией.

Мне иногда говорят: а не есть ли это расточительство — наших женщин отдавать заморским «женихам»? Ведь люди — это наше богатство, наше достояние. На что я отвечаю: все верно, наши женщины действительно