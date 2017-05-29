Япония — очень далёкий край земли, но стоящий того, чтобы на нём оказаться

Первое, о чем думаешь, попадая в Японию: здесь все не так. У нас «тойоты» округлые и большие, у них — квадратные и маленькие. У нас дубы и березы — у них бамбук и сакура. Мы ходим по правой стороне улицы, а они — по левой. И только одно там из знакомого — суши…

Япония занимает третье место в мире по объему производства и размеру ВВП, и это сразу же бросается в глаза: небоскребы, скоростные поезда. Но все это очень гармонично сочетается с древностью и красивыми традициями.

Виктория СТИЕБРЕ

viktorija.stiebre@gmail.com

Только при перелете из Европы в Японию начинаешь физически ощущать, насколько большой наш соседушка — действительно великая страна. Вечером ты летишь над Россией, оставляя позади себя огни светящегося Питера, но с утра, после долгого перелета, ты все еще летишь над той же Россией, только где-то в районе Хабаровска. А Японии все нет и нет… После 10 часов лету выбиваешься из сил, но надо крепиться, потому что в Токио всего лишь утро и спать нельзя — не для того ты так долго мучился. Надо начинать осматривать достопримечательности…

Лабиринты метро

Но чтобы начать осматривать достопримечательности, надо до них еще добраться. А добраться до них нелегко. И первая преграда к ним — метро. Именно там «смешались кони, люди». К токийскому метро надо готовиться заранее, потому что под землей ходят не только метро, но и простые поезда, и шинкансены. Например, ты знаешь станцию метро, где находится твой отель и где тебе надо выходить. Но на карте в подземке такого названия не оказывается, потому что это карта станций поездов, а не метро. И ты не знаешь, по какой ветке нужно ехать… Поезда и метро — это разные вещи. Куда идти, ты узнаешь, только расспросив местных жителей, которые довольно неразборчиво говорят по-английски.

Иногда в подземке натыкаешься на добрых служащих метро, которые там специально стоят, чтобы помочь несчастным иностранцам добраться до нужного места. Иностранцу затеряться в толпе очень трудно — тебя сразу вычислят и помогут. Если, например, долго стоять у карты метро с глупым видом, рано или поздно к тебе подойдут местные жители, спросят, откуда ты, заведут непринужденную беседу и даже доедут вместе с тобой до нужной станции. Как случилось, например, с моей компанией. Через несколько дней мучений к нам уже подходили как к бывалым новенькие туристы и спрашивали с ужасом в глазах: «Девочки, помогите, пожалуйста, как нам дойти до Kyoto Station?»

Сходить налево

Теперь уже, оборачиваясь назад, можно смело сказать, что бОльшую часть времени, проведенного в Японии, мы находились в подземке. Или нам так показалось? Плюс ко всему приходилось приноравливаться к левостороннему движению, чтобы не врезаться в людей. По всему метро заботливые японцы наклеили стрелочки с правильным направлением движения, где на английском языке специально для тупых было написано: держитесь левой стороны. Но туристов все равно заносило вправо.

В вагонах же метро веселили надписи, которых не встретишь, например, в московском или нью-йоркском. Например: «С 7.00 до 9.00 мужчинам в этом вагоне ездить запрещено», «Если вас лапают, дорогие женщины, не бойтесь об этом сказать. Недержание рук при себе запрещено на законодательном уровне». Как бы проблема существует везде, но именно в Японии с ней пытаются бороться.

А еще в японском метро, да и не только там, все для людей: на каждой станции — работающие лифты, тактильная плитка, бесплатные туалеты на каждом шагу. Японские туалеты были уже воспеты множество раз, поэтому коротко: они везде чистые и с множеством кнопочек. В Японии вообще очень чисто. Везде. И это при всем при том, что мусорники там встречаются очень редко. Если вы идете по улице и встречаете оставленный мусор, знайте: это нетерпеливые туристы. Ведь именно для них в уборных вывешивается инструкция, «как пользоваться туалетом западного типа». Потому что некоторые из них норовят забраться на унитаз с ногами, несмотря на наличие дезинфицирующих средств. Но сдается мне, что это писано специально для китайских туристов, которых там в достатке…

Google вам в помощь!

Вторая преграда к достопримечательностям — огромные расстояния между ними и адресная система Японии. Просто так ты там нужный дом не найдешь. Поэтому, выбравшись наконец из подземелья на божий свет, радоваться рано: надо будет еще долго искать свой отель, приставая к местным жителям.

Потому что японский адрес, как капуста, состоит из названия префектуры, названия города, района, района поменьше, номера квартала и так далее до номера и названия самого дома. Просто названия улиц там есть не везде. Если ваш навигатор сломался, то ищи-свищи. Сами японцы были вынуждены заглядывать в Google и искать вместе с нами нужный адрес. Легче, конечно, было бы плюнуть на все и поехать на такси, но «наши люди в булочную на такси не ездят»…

В Японии нет центрального отопления, а дело было в середине марта. Поэтому при заселении в отель ты поначалу сталкиваешься с собачьим холодом. Чтобы согреться, надо включать электрические обогреватели. Сами японцы к такому холоду привыкли, поэтому на улице нам постоянно попадались школьницы в одних пиджачках и с голыми ногами, дамочки в туфельках и легких курточках.

Мы же, жители суровой северной Латвии, кутались в зимние куртки и надвигали поглубже шапки. Зато хоть сиденья в поездах были с подогревом. Да и проводники тех поездов отличались теплотой: ходили по вагонам, здоровались, кланялись и уходили. Японцы очень клиентоориентированная нация. И люди здесь очень милые и отзывчивые.

У ног Фудзиямы

В Токио нет центра как такового. Поэтому достопримечательности надо тщательно выбирать, так как не до всех можно успеть доехать, даже если ты спланировал свой маршрут. Императорский дворец с парком находится в одном конце, старый храм Асакуса — в другом. А знаменитый перекресток Шибуя с памятником собаке Хатико находится не там, где расположились районы Гинза с дорогими магазинами и Акихабара с магазинами аниме.

Но все эти красоты собирает вместе «Токийское небесное дерево» — башня, откуда можно поглядеть на весь город целиком. И вид этот — один из самых поразительных в мире. Отсюда ты видишь, как огромнейший мегаполис ложится к ногам Фудзиямы…

К какой достопримечательности ты ни приедешь, вокруг нее будут крутиться с фотоаппаратами местные жители. И кажется, что большинство туристов в Японии — это сами японцы. Но японские туристы совершенно безобидны и очень вежливы, они всегда тебя впустят пофотографироваться и будут терпеливо ждать, пока ты не закончишь.

Посещая свои храмы, многие японцы облачаются в кимоно и делают красивые прически. Так что кимоно встречаются на каждом шагу. А стайки японок, одетых в национальное, охотно позволяют себя фотографировать. Только их очень уж жалко: в такой холод в носочках и открытой обуви…

Прогулка на шинкансене

При упоминании Киото мне всегда представлялся маленький старый город вроде нашей старушки Риги. Ага, как бы не так! Киото — это прежде всего огромный мегаполис с центральной станцией, которая сама напоминает город. Так что наша Рига по сравнению с этим городком кажется совсем игрушечной.

Чтобы быстро добраться из Токио до Киото, надо сесть на шинкансен, который домчит вас из пункта А в пункт Б за три часа со скоростью 300 км/ч. Ехать на шинкансене легко и приятно, хотя простые японские поезда тоже хороши. Но все познается в сравнении: после шинкансена пересаживаться в поезд уже не так хочется. Тем более что по дороге в Киото можно любоваться на Фудзи.

Кроме как на Фудзи любоваться по дороге из Токио в Киото нечем. Вдалеке, конечно, виднеются горы, но на первый план выходят бесконечные населенные пункты. Где конец, где начало, не видно, потому что один населенный пункт плавно перетекает в другой. Иногда этот однообразный пейзаж перерезает бамбуковая рощица или небольшое поле. И на этом все. Хотя бамбуковые заросли встречаются чаще.

Проходы между бесконечными домами узкие-узкие, но зато возле почти каждого домика торчит небольшой садик. Любоваться красотой для японца — святое. Поэтому они так любовно фотографируют каждый цветочек только-только начинающей распускаться сакуры…

До того как посетить Киото, мы решили отправиться в японскую деревушку Кавазу, где сакура начинает цвести раньше, чем в других местах. По приезде, однако, нас ждало разочарование: сакура в деревне уже отцвела, мы не успели поймать момент, когда все деревья покрыты розовой пеной, — она лежала кое-где под ногами.

Зато мы выиграли в другом — дорога в эту деревушку оказалась просто очаровательной. Поезд ехал вдоль морских бухт и бухточек, открывая синее море и, что удивительно, пальмы. Собачий холод и пальмы. А еще собачий холод и деревья с мандаринами в садах японцев. А еще бамбук, бамбук и кривые деревца…

Звенящие гейши

В Киото помимо древних храмов и дворцов, прудов с разноцветными карпами кои и аккуратными садами нам повезло полюбоваться на настоящую гейшу.

Настоящих гейш надо ловить в квартале Гион, где они раньше жили и живут до сих пор, только уже не так кучно. В этом же квартале находится и специальная школа, где готовят будущих чаровниц. Встретить там гейшу — настоящая удача, потому что настоящие гейши чураются любопытных туристов и наглых папарацци. Они то и дело жалуются на надоедливых фотографов и просят всех отстать. Но кто же их слушает!

Настоящую гейшу можно узнать по звуку и высокой прическе. Вначале мы услышали звон бубенца, обернулись — и увидели недовольную красавицу, быстренько бегущую из темного переулка в другой темный переулок. В оригинальную японскую прическу, которую ни с чем не спутаешь, был вплетен шарик, звон которого выдавал гейшу при ее пробежке. Не очень радостное лицо было густо намазано белой краской (белая кожа лица — первый признак красоты), а на ногах красовались сандалии на очень высокой танкетке. Несмотря на внезапность появления и исчезновения, ее все-таки успел заснять какой-то везучий фотограф…

Олени, акулы и мурены

Если Киото привлекает туристов древностью и красотами, то город Нара — древностью и оленями.

Нара город небольшой, дышится здесь легче, поэтому прямо по улицам совершенно бесстрашно гуляют толпы оленей. Поначалу они относятся к тебе равнодушно, пока ты не купишь для них специальный корм. Спокойно ходить по городу с кормом практически невозможно. Едва почуяв его у тебя, олени не отступятся, пока не отберут все, параллельно кусая тебя за ноги, хватая за одежду и тыча в тебя рогами. Хорошо, что по весне рога не у всех успели отрасти… Когда олени все съедят, они продолжат отжимать у двуногих прочее имущество. У нас они съели всю карту города и полезли в сумочку за деньгами. У семьи, которая была поблизости, они перевернули пустую коляску, чтобы отобрать мешочек с шоколадкой…

Напоследок Япония порадовала нас одним из самых больших аквариумов, который находится в Осаке. Там вместе со скатами и дельфинами плавает большая китовая акула. Аквариум можно обойти сверху вниз по спирали, наблюдая, как меняется водный мир на разных уровнях. На самом дне этого аквариума резвились морские котики, а на выходе в открытом бассейне можно было погладить и приласкать ручных скатов и мурен.

Ну а за пределами аквариума часть его содержимого можно попробовать в любом заведении общепита. Рыбы в Японии много, и блюда из нее действительно вкусные. А отравиться сырой рыбой в этой стране высоких стандартов очень сложно.

Да и вообще там чувствуешь себя в безопасности. А в свете не очень радостных событий в Европе Япония вообще кажется самой безопасной страной в мире…

«Если долго стоять у карты метро с глупым видом, рано или поздно к тебе подойдут местные жители, спросят, откуда ты, заведут беседу и даже доедут вместе с тобой до нужной станции…

«Проходы между бесконечными домами узкие-узкие, но зато возле почти каждого домика торчит небольшой садик. Любоваться красотой для японца — святое…