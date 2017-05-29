Но если уж вы сделали над собой усилие — первый шаг в тренажерный зал, то заниматься там надо с умом: иначе здоровее точно не станете. А знаете — как надо?

Обычная история. Человек годами покрывался пылью в офисе перед компьютером. Максимум «спортивной нагрузки» у него было — дорога из дома до работы и разок в месяц на машине выбраться на пикник. Все! И вот человек увидел, что известное место стало уже больше стула, на котором он сидит перед компьютером, спина все чаще болит, давление скачет, домой по лестнице подняться тяжело, а любая прогулка — как испытание. Что делать? Решил пойти в зал, но… Проблем со здоровьем вдруг стало только больше. Почему? А потому, что заниматься правильно надо. Как? Об этом корреспондент «СУББОТЫ» побеседовал с Юлией КУКИНОЙ — тренером по фитнесу.

Антон ГУСЕВ

Юлия КУКИНА работает тренером уже 30 лет. А вообще спортом всю жизнь занимается. Ее отец Юрий КУКИН был тренером по спортивной гимнастике. И дочь почти все время проводила в зале, в итоге стала заниматься спортивной гимнастикой, потом — легкой атлетикой: бегом с барьерами. Еще во время учебы в институте физкультуры она была тренером-массажистом женской сборной Латвии по гандболу: занималась восстановлением игроков после нагрузок.

Но в какой-то момент решила заняться фитнесом — тоже профессионально. И здесь достигла больших высот. Не то слово! Юлия даже стала чемпионкой мира по фитнесу!

Наука на вооружении фитнеса

И свою спортивную методику, которую она сейчас предлагает ученикам (а чаще ученицам) в тренажерном зале, Юлия стала разрабатывать еще в советские годы, когда только институт окончила. И все время эту методику только совершенствовала, обогатив ее еще и комплексом упражнений для аквалангистов, но только на суше. Да, наша героиня несколько лет жила в Дахабе (Египет?????), где работала инструктором по техническому дайвингу — в основном занималась глубоководными погружениями до 100 метров и больше.

В итоге комплекс получился на самом деле уникальный. К примеру, Юлия использует в зале упражнения из дайвинга, чтобы как можно лучше проработать глубокие мышцы спины, которые держат позвоночник. Но и это, конечно, не все.

Пару лет назад она представила методику в Москве на III Всероссийской конференции «Наука для фитнеса». Там участвовали более 150 специалистов фитнес-индустрии из многих городов не только России, но Украины, Прибалтики и других стран. Доклад рижанки высоко оценили коллеги: присудили ей первое место в номинации «Методики фитнес-тренировок»…

Сбрось стресс с плеч

Юлия Кукина рассказывает «СУББОТЕ»:

— Надо понимать, что оздоровительно-восстановительный процесс — это целостная система, в основе которой лежит принцип единства тела и психики. Процессами, которые происходят в нашем организме, управляет центральная нервная система, а наши органы получают питание — микроэлементы — в процессе работы мышц. От того, в каком состоянии наша сосудисто-капиллярная система, зависит, насколько полноценно будет это питание.

Еще 200 лет назад английский врач Томас Сиденхэм выдвинул следующее утверждение: человеку столько лет, сколько лет его сосудам. С возрастом стенки сосудов утрачивают эластичность. Но помимо возраста существуют и другие факторы риска: окружающая среда (какая нынче экология, известно), медикаменты, вредные привычки и прочее. И чем этот комплект богаче, тем здоровье хуже.

Все упомянутое вызывает спазматические явления в мышцах, что сдерживает движение кровотока в капиллярах. А любое нарушение микроциркуляции крови, несущей микроэлементы и кислород, не проходит для организма бесследно.

И чтобы улучшить состояние мышц, снять спазмы до тренировочного процесса (и в процессе него), я использую специальные упражнения на растягивание разных частей тела. При этом происходит попеременное чередование напряжения и расслабления в мышцах. Этими упражнениями удается повысить двигательную активность, способствовать скорейшему восстановлению мышц, снять последствия нервного перенапряжения — и в итоге улучшается микроциркуляция крови в организме…

По мнению Юлии Кукиной, одна из главных причин спазматических явлений в мышцах — это стресс. Сейчас ритм жизни совершенно бешеный, человек в нем постоянно перенапряжен: работа, работа, работа — все надо успеть, а ничего не успеваешь! Плюс к тому переизбыток информации: социальные сети в Интернете, бесконечные «новостные» ленты с километрами совершенно лишних сведений, «яркие» передачи по телевизору, от которых мурашки бегут по коже. Голова пухнет, мышцы напрягаются, информационный поток и стресс на работе тяжелее железобетонной плиты давят на плечи так, что и позвоночник искривляется, и ноги еле шевелятся.

— Человек приходит ко мне на тренировку, и я могу сразу сказать, когда у него были проблемы. Это видно по тому, насколько мышцы зажаты, по положению тела, осанке. Наше тело обо всем рассказывает! А стресс особенно влияет на глубокие мышцы — и тут же усиливаются мышечные спазмы. «Ой, мне прострелило шею! Продуло? Ой, поясницу… И без видимых причин…» Я часто это слышу. Поэтому и необходим комплекс тренировок, чтобы снять спазмы и ликвидировать зажатости, — говорит собеседница.

Главное — постепенность

Ваш автор сам не раз видел, как Юлия Кукина работает в зале с учениками (преимущественно дамами). Глаза дам горят! Видно, что оживают ученицы после долгих лет за пределами зала, куда решили пойти, поскольку проблемы со здоровьем просто достали.

— Увы, люди сегодня в массе своей мало думают о здоровье. Понятно, время непростое. И многие работают буквально на износ. Конечно, работать надо, без этого никак, но важно ведь и о здоровье думать. В противном случае — и довольно скоро! — проблем со здоровьем будет столько, что уже и работать не сможете нормально. Но факт: как только здоровье совсем начинает сыпаться, человек вдруг находит время и на тренажерный зал, и на бассейн, и на все что угодно…

А почему, спрашивается, раньше нельзя было найти немного времени — по часику-полтора два-три раза в неделю, чтобы позаниматься спортом и составить грамотную диету, разработать правильный график потребления воды?

Есть и такая проблема. Человек долго вообще спортом не занимался. И тут вдруг понимает, что со здоровьем все хуже, лишний вес большой, кровь слишком густая, мышцы вялые — и бежит в тренажерный зал. Сразу начинает себя нагружать по полной программе — и в итоге здоровье становится не лучше, а хуже.

Человек загоняет свой организм в еще большее состояние стресса. Сердце работает буквально на износ, мышцы еле выдерживают нагрузку. А вскоре и с печенью начинаются проблемы, поскольку выкачиваются все резервы организма, который до этого получал совершенно другую нагрузку.

— Важно все делать постепенно! И для начала необходимо понять, какие проблемы самые явные. Ведь физические упражнения — это не только тренировка определенных мышц, чтобы они в размере увеличивались или больший вес брали. Каждое упражнение имеет еще и терапевтический эффект. Конечно, это происходит при правильном выполнении упражнений и при адекватной нагрузке. А иначе, повторю, проблемы со здоровьем не уменьшатся, — подчеркивает тренер.

И пчёлы, и травы помогают в спорте

Юлия Кукина еще и большой специалист по комплементарной медицине — натуропатии, если хотите. И эти знания тоже помогают, когда необходимо улучшить самочувствие ученика. Как? Да хотя бы почистить его организм от той химии, которую человек потреблял годами, надеясь при помощи самых разных медикаментов и пищевых добавок улучшить самочувствие, быть в тонусе и погасить стресс.

Но если бездумно принимать всякие препараты, здоровье явно лучше не станет… А Юлия Кукина для своих учеников может разработать еще и фитотерапевтический комплекс для очищения и укрепления организма — при помощи различных травяных сборов. Также в этом деле помогают русская баня, апитерапия (терапия на основе продуктов жизнедеятельности пчел: меда, воска, пыльцы и так далее), пряности и специи, которые нужны не только для вкуса, но и для здоровья.

И все это в комплекте с регулярными тренировками в зале действительно помогает человеку улучшить свое здоровье — и избавиться от массы проблем.

— Но все это, как вы понимаете, делается не за день, — подчеркивает Юлия Кукина. — Мало кто, приходя в зал, задумывается, что почти каждое физическое упражнение, если все делается правильно и по уму, приносит ярко выраженный терапевтический эффект. В организме самые разные группы и типы мышц, которые, разумеется, связаны и с костями, и с внутренними органами. Грамотно давая нагрузку для той или иной группы мышц (да и вообще выполняя упражнение правильно), можно и проблемы с позвоночником убрать, и работу всех внутренних органов улучшить…

Важно понимать, что мышцы должны быть эластичными, не зажатыми. Тренер перед тем как нагружать ученика в зале, должен узнать, в каком он вообще состоянии пришел на занятие. Для этого существуют различные виды диагностики. Опытный тренер сразу видит, что с человеком не так: тому достаточно немного позаниматься — например, просто показать растяжку.

— И после того как стало понятно, где и что не слава богу, — начинаем работать. Но каждый, кто приходит в зал, должен осознавать: если он решил улучшать свое состояние, заниматься этим придется далеко не один день. А если ко всему подходить правильно, со здоровым рвением, то спустя некоторое время вы сами себя не узнаете. Уж поверьте мне — знаю! — улыбается Юлия Кукина…

Фото — Владимир СТАРКОВ (Юлия Кукина) + искать?