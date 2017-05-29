Кому выписывают больничный лист и как оплачивают дни болезни?

Человек болел, пошел к врачу, ему выписали больничный лист. Знакомый порядок. Но бывает и так, что кому-то больничный не оплачивают или пособие по болезни окажется намного меньше той зарплаты, которую человек получает. Полезно будет знать, почему так происходит. Также надо учесть, что с этого года в Латвии введена система электронных больничных и внесены коррективы в порядок назначения пособия по болезни…

О том, кто и в каком размере получает пособие по больничному листу, что надо знать об изменениях в этой области, разъясняют «СУББОТА» и специалисты Государственного агентства социального страхования (VSAA).

(№1)

Пособие по болезни

Порядок выдачи и оплата дней нетрудоспособности

Кому выписывают больничный лист и как он оплачивается? Два вопроса, которые интересуют заболевших — кроме, конечно, лекарств, которые выписал врач. Если вы работаете и заболели или получили травму, то вправе рассчитывать, что вам полагается больничный лист и, соответственно, пособие по болезни. Но это не всегда так.

V Кому полагается пособие по болезни?

* Работникам, состоящим в трудовых отношениях.

* Самозанятым жителям, которые осуществляют платежи социального страхования.

* Супругам самозанятых жителей, которые добровольно присоединились к социальному страхованию.

V Оформление больничного листа и запрос пособия

Пособие по болезни назначается на основании заявления жителя о назначении пособия и листа нетрудоспособности «B», выданного врачом или лечебным учреждением.

С 2017 года в Латвии введен формат электронного больничного листа (e-DNL). Бумажная форма больничного листа еще действительна до 31 августа 2017 года.

* Когда врач закрывает больничный лист в бумажном виде, жителю надо спросить, поставил ли врач на бумажном документе регистрационный номер, под которым больничный занесен в электронную систему. Затем, как и было ранее, житель должен передать больничный лист вместе с заявлением о назначении пособия в одно из территориальных отделений Государственного агентства социального страхования. Давать больничный лист работодателю на подпись не надо.

* Электронный больничный лист (e-DNL) дистанционно передается от врача в VSAA и не выдается пациенту на руки. Но после того как будет закрыт больничный лист, пациенту надо написать заявление о назначении пособия по болезни по листу нетрудоспособности «B».

Заявление и больничный лист можно подать:

* лично в одно из отделений VSAA,

* направить по почте или представить через доверенное лицо,

* отнести в единый государственный и самоуправления центр обслуживания клиентов, с которым VSAA заключило договор.

Запрашивая пособие в электронном виде, лучше заполнить заявление на едином портале

www.latvija.lv

V Если заболели за границей

Документ, подтверждающий нетрудоспособность, выданный за границей, должен быть переведен и легализован. Если документ выдан на территории Европейского союза, Европейской экономической зоны или Швейцарской Конфедерации, его легализация не требуется.

(№2)

По болезни и по уходу

За сколько дней оплачивают больничный лист?

Читатели спрашивают, на какой период может быть выписан больничный лист, а также какое время, пока больной не работал, оплачивается, то есть за какой период полагается пособие по болезни? Обратите внимание: в этой области внесены изменения.

* Если пациент болеет непрерывно, то пособие выплачивается за период не дольше 26 недель;

выплата пособия по болезни может быть продлена, но на период не дольше 52 недель — на основании заключения врачебной комиссии экспертизы здоровья и трудоспособности.

* Если пациент болеет с перерывами, то пособие выплачивается за период не более 52 недель в течение трех лет.

* Если требуется уход за ребенком до 14 лет, пособие по болезни назначается и выплачивается

— с первого дня болезни ребенка до 14-го дня;

— с 15-го до 21-го дня, если какой-то период ребенок находился в стационаре.

V Внимание!

С 1 января 2017 года право на получение пособия по болезни не распространяется на жителей, у которых нетрудоспособность наступила в течение месяца после прекращения трудовых отношений.

Вместе с тем, если первый день нетрудоспособности наступил до 31 декабря 2016 года, пособие по болезни назначается и выплачивается в соответствии с правовыми актами, которые действовали до 31 декабря 2016 года, и после 1 января 2017 года житель будет получать ранее назначенное пособие.

Так, житель потерял статус работника 15 декабря 2016 года, а заболел 5 января 2017 года. В таком случае первый день нетрудоспособности наступил в другом месяце после освобождения от работы и у жителя больше нет права на получение пособия по болезни.

Если же первый день нетрудоспособности наступил до 31 декабря 2016 года, пособие по болезни присуждают и выплачивают за все время болезни, на которое выдан больничный лист «В».

(!) Пособие необходимо запросить в течение шести месяцев со дня установления нетрудоспособности.

(№3)

С учётом страхового стажа

В каком размере оплачивается больничный лист?

Что надо знать об оплате больничного листа? В первую очередь следует учесть тот факт, что больничный начисляется при условии, что за жителя или сам житель выплачивал взносы социального страхования и он заболел в период выплаты взносов.

Оплата пособия по болезни производится в два этапа.

* За первые 10 дней болезни деньги выплачивает работодатель в следующем размере:

— первый день болезни не оплачивается;

— за второй и третий день болезни — не меньше 75 процентов средней зарплаты работника;

— с четвертого до десятого дня — не меньше 80 процентов средней зарплаты работника.

* С 11 дня болезни пособие по болезни (оплату по больничному листу) назначает Государственное агентство социального страхования (VSAA) в размере 80 процентов средней зарплаты страховых платежей, выплаченных с зарплаты работника.

V Как рассчитывается средняя зарплата?

Средняя зарплата платежей рассчитывается за период, равный 12 календарным месяцам и который заканчивается за два месяца до того месяца, когда установлена нетрудоспособность работника.

Самозанятым лицам средняя зарплата платежей рассчитывается за период, равный 12 календарным месяцам и который заканчивается за квартал (три месяца) до квартала, когда выдан лист нетрудоспособности.

VSAA принимает решение о назначении пособия в течение 10 дней со дня получения всех документов, необходимых для назначения пособия (заявление и больничный лист). О решении агентство сообщает заявителю, и пособие перечисляется на банковский счет работника или счет в почтовой расчетной системе, который указан в заявлении.

(!) Подробнее — на домашней страничке Государственного агентства социального страхования

www.vsaa.lv

Подготовила Вера ВОЛОДИНА