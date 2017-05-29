Чтобы провести свободное время с пользой для всей семьи, двое молодых парней придумали народную болдерайскую игру на ориентирование с элементами спортивных состязаний

Андрей ИВАНОВ и Игорь МАКАРЕНКОВ родились и выросли в Болдерае и являются патриотами своего района. Однако к одному из самых отдаленных микрорайонов Риги у многих людей неоднозначное отношение…

Мария СИНИЧКИНА

Неблагополучное место на отшибе столицы, разгул криминала, раздолбанные дороги, заброшенные строения, тот еще контингент социальных домов… Это с одной стороны. А с другой — уникальная природная зона, лес, море, озера и болота с гнездовьями редких птиц, многочисленные стаи лебедей и уток, постоянно обитающих на живописных берегах Булльупе и Лиелупе, обустроенные пляжи, один из которых, в Вакарбулли, уже девять лет подряд получает синий флаг — европейский сертификат качества.

Главная окраина Риги

А еще в Болдерае можно найти множество артефактов, связанных с многовековой историей края: это и знаменитый Даугавгривский маяк, первый прообраз которого появился на карте в 1536 году, остатки береговых оборонительных батарей, возводившиеся в устье Даугавы во время Российской империи, пороховые погреба, первый лоцманский дом и здание первой таможни в Латвии, деревянная лютеранская церковь XV века и православный храм в честь новомучеников и исповедников российских, возведенный в XXI веке на месте поруганного храма Преображения Господня… Одно из самых заброшенных сегодня, но не потерявших своей исторической ценности мест — парк Текстильщиков с экзотическими деревьями, чайным домиком и развалинами фонтана, который подарил горожанам владелец известной льноджутовой прядильной и ткацкой фабрики, появившейся в Болдерае в 1884 году.

Одна из самых главных достопримечательностей этого района столицы — Даугавгривская крепость, первые упоминания о которой датируются XII веком; окончательный же ее облик сформировался в XVII веке. Кто только не строил укрепления Даугавгривской крепости: шведы, немцы, поляки, русские. После Второй мировой войны в крепости располагались засекреченная военная часть и база подводных лодок ВМФ СССР.

Уникальное место с богатейшей историей, являющееся частью европейского культурно-исторического наследия!

«Форд Баярд» по-болдерайски

Один из активистов района Андрей ИВАНОВ рассказывает «СУББОТЕ»:

— Болдерай и Усть-Двинск — одна большая достопримечательность, многие тайны которой до сих пор не раскрыты. Я родился в Болдерае, там же окончил 33-ю среднюю школу, а позже с семьей переехали в Усть-Двинск. С детства активно занимаюсь спортом, до сих пор стараюсь не пропускать соревнования по велоспорту, в свободное время просто люблю прокатиться с ветерком по лесу, пляжу, я фанат всего, что связано с активным образом жизни.

Моя мечта — изменить отношение к нашему району как неблагополучному и депрессивному, оторвать молодежь от компьютеров и пустого времяпрепровождения. Идею игры «Таинственный Болдерай» мне подсказала моя жена в июле прошлого года. У нас на районе столько интересных мест, одна крепость чего стоит! Вспомнил любимую с детства телепередачу «Форд Баярд»: сколько азарта, всплеска адреналина у участников этого популярного игрового шоу! И захотелось что-то подобное сделать у нас.

Начиналась игра как обычное ориентирование. Участникам раздавались фото каких-то мест, которые нужно было отыскать в Болдерае и Усть-Двинске, чтобы добыть с этого места запрятанный там код. Придумывал и текстовые задания на логику — по описанию догадаться, о каком объекте идет речь, найти его и спрятанный там листок с кодом. Потом познакомился на игре с Игорем Макаренковым, который охотно подключился к ее организации, предложив добавить к ней интерактивные задания на смекалку, выносливость, координацию движений, — и она переросла в приключенческую квест-игру.

Пять-семь команд по четыре человека четыре часа проводят на свежем воздухе, передвигаясь только пешком. За год образовался костяк команд: «Колобок», «Болдердаш», «Лада и бурундуки», «Разгром». Последняя установила рекорд, преодолев однажды за четыре часа игры 17,5 километра! Сколько азарта и эмоций переживает каждый игрок, можно увидеть на видео, которое мы снимаем во время игры, а затем выставляем на своей странице в Facebook…

Реликвии Даугавгривской крепости

Беседу продолжает еще один активист района Игорь МАКАРЕНКОВ:

— К сожалению, сегодня любимое хобби большинства людей — лежание перед телевизором и сидение за компьютером. Многие к 30 годам весят 120 кг, вместо мускулов имеют пивной живот. В такой физической форме мужчина не защитит ни себя, ни свою семью. Поэтому хочется привлечь молодых людей к активности на природе.

У нас в каждой игре есть два интерактива разной сложности. Например, «Ключ»: провести карабин по веревке, натянутой между деревьями на разной высоте, за максимально короткое время. Или «Параллельная переправа»: два игрока, стоя лицом друг к другу и держась за плечи, передвигаются по веревкам, натянутыми между деревьями параллельно друг к другу. С приходом теплой погоды планируем и водные конкурсы.

Болдерай — это маленькая Венеция. В каком еще районе есть столько водоемов! Можно искупаться в двух реках — Булльупе или Лиелупе, в Болдерайском карьере, в Рижском заливе. Идей для интерактивных конкурсов много: достать со дна реки зашифрованный предмет, переплыть на лодке на другой берег.

Радует, что участники игры начинают дружить между собой. Мы регулярно выходим на субботники по уборке территорий. К сожалению, мусора хватает везде: и на пляже, и на берегах рек, и в крепости. Территория Даугавгривской крепости — уникальный музей истории под открытым небом. Спасибо, что есть такие люди, как Сандра и Владимир Якушонки, известные в Болдерае творческие личности, энтузиасты и краеведы, смотрители крепости. Они не только организуют экскурсии, но и по крупицам собирают артефакты военной тематики для будущего музея крепости.

Во время одного из субботников наш самый спортивный игрок из команды «Разгром» Павел Харитонченко в одном из казематов нашел старый карандаш с надетой на него гильзой. Кому он принадлежал? Обыкновенному писарю или романтическому солдатику-поэту? Эта находка тоже станет одним из многочисленных экспонатов музея истории крепости…

По рассказам Владимира ЯКУШОНКА, постепенно собирается уникальная коллекция исторических раритетов: якорная часть немецкой сахарной мины времен Второй мировой войны, советская донная мина (обезвреженная болванка), одна из первых мин второй половины XIX века, которые применяли еще до Первой мировой войны, — большая редкость в наше время, по крайней мере в официальных музеях, по словам Владимира, таких нет.

— Еще один уникальный экспонат ждет своего часа в музее — вентиляционная труба от легендарного тральщика «Вирсайтис», первого военного корабля и флагмана латвийского флота, история которого началась в годы Первой мировой войны и закончилась во Второй мировой. Удалось собрать также много разных технических конструкций, отдельных деталей торпед, рельсов от узкоколеек… Нашему краю есть чем гордиться, — говорит Игорь Макаренков.

Народная игра для всей семьи

Андрей Иванов добавил, что району катастрофически не хватает спортивных площадок для детей и взрослых. Сама природа располагает к тому, чтобы развивать водные виды спорта. На реке можно было бы возобновить работу бывшего байдарочного клуба, на морском побережье организовать секции по парусному спорту, триатлону:

— У меня растет сынишка, и я хочу своим примером привить ему любовь к спорту. Кстати, в одной из первых игр мы участвовали в игре вместе с женой и годовалым сынишкой Ильей. Как оказалось, ребенок в коляске совсем не помеха для команды. Ведь для победы важны не скорость, а логика и хорошее знание своего района. У нас не бывает игры, чтобы не участвовала команда с коляской. Что может больше объединить семью, чем совместный активный отдых на свежем воздухе!

К нам уже присоединяются жители других микрорайонов, в одной из последних игр приняла участие команда «Гости» из Золитуде. К июню планируем разработать детскую версию «Таинственного Болдерая», но в этом деле хотелось бы заручиться поддержкой Рижской думы, спонсоров. Сегодня за участие в игре нужно внести взнос в 10 евро с команды.

Естественно, с детей мы не собираемся взимать никакой платы за участие. А вот помощь спонсоров очень нужна. На дипломы, медали, поощрительные призы тратим собственные деньги. Спасибо фирмам, которые поддерживают нас сегодня, предлагая подарочные карты на посещение пиццерии, бургерной, киносеанса или туристического магазина. Но мы ведь мечтаем о большем — например, о собственной униформе с эмблемами.

Спасибо жителю Болдераи Владу Соколову, который придумал логотип игры «Таинственный Болдерай». Вся наша затея началась случайно, мы и не подозревали, что по настоятельным просьбам участников будем проводить игру каждый месяц.

У нас задания не повторяются ни в одной игре — слава богу, в нашем районе хватает интересных объектов. Мы с Игорем изначально были готовы к тому, что для организации игры придется тратить деньги из своего кармана. Нас объединила с ним твердая цель — популяризовать спорт и историю родного края.

А еще я мечтаю, чтобы из нашего района вырос свой олимпийский чемпион. Почему бы и нет? Разве кто-то когда-то мог представить, что обыкновенный болдерайский мальчишка Толик Соловьев с улицы Лиела станет космонавтом и даже установит мировой рекорд по количеству выходов в открытый космос?..

«Наша мечта — изменить отношение к нашему району как неблагополучному и депрессивному, оторвать молодежь от компьютеров и пустого времяпрепровождения…

«Радует, что участники игры начинают дружить между собой. Мы регулярно выходим на субботники по уборке территорий…

Полезная информация

«Таинственный Болдерай» открыт для всех. Фото- и видеоотчеты, отзывы команд-участников, условия и графики игр можно посмотреть на домашней странице в Facebook

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