Чем латвийские и российские предпринимательницы могут быть полезны друг другу

В юрмальском TB Palace прошел Белый бал. В период, когда курорт буквально стонет от отсутствия туриста, мероприятие выглядело вроде бы не слишком уместным. Вот только организовано оно было как раз вопреки тому, что происходит в Юрмале. С целью еще раз обратить внимание российских туристов на латвийский прибрежный город. Почему бы и нет? Причем в организации были задействованы не официальные стороны, а женщины, живущие по разную сторону границы, — латвийские и российские. Ну а если за дело берется женщина, то что-нибудь может и случиться…

Марина ДИАНОВА

Хозяйка TB Palace Татьяна БАЙКО из тех предпринимателей, чей бизнес пострадал от ввода санкций. Но она еще и из тех, кто не будет сидеть сложа руки, полагаясь лишь на судьбу и официальные организации. Поэтому сама принялась за дело. Благо знакомых и связей у нее хватает по всему миру.

Часто бывая в Петербурге, Татьяна и там со знакомыми дамами обсуждала бизнес и проблемы, связанные с ним. И, честно говоря, немножко завидовала питерским подругам. Дело в том, что ее близкая подруга Ольга ХОДАКОВСКАЯ не так давно возглавила Петербургскую региональную ассоциацию «Женщины и бизнес», поэтому о том, как питерские женщины поддерживают друг друга в бизнесе, Байко знала не с чужих слов, а видела лично. Такой взаимовыручки она больше нигде не наблюдала. Может быть, именно потому, что желание прийти на помощь ближнему — одна из черт русского характера.

С полной отдачей

Как-то, беседуя с Ольгой, юрмальчанка поделилась с ней тем, что волнует латвийских предпринимателей: чем бы они ни занимались, всех их душат маленький рынок и отсутствие населения. Размышляя на эту тему, дамы решили помочь местному бизнесу, а для этого — навести мосты между Латвией и Россией. Познакомить женщин, работающих в Латвии, с предпринимательницами из Петербурга. Может, они смогут быть полезны друг другу.

Так родилась идея форума, местом проведения которого избрали Юрмалу. К тому же, как ни странно, многие из петербурженок ни разу не бывали на Рижском взморье. Ну а бал стал итогом трехдневного визита представительниц петербургской ассоциации: женщины умеют отдыхать так же, как и работать, — с полной отдачей.

Для нас же бал стал возможностью поговорить с Ольгой Ходаковской, чтобы понять, какая она — нынешняя бизнес-леди из России.

Бизнес как дело случая

О том, что такое бизнес, Ольга Ходаковская знает не с чужих слов. Уже 20 лет она руководит компанией, которая занимается реставрацией исторических объектов и называется «Сфера XXI век». Сама Ольга даже отмечена знаком «Почетный реставратор Петербурга»:

— Я училась на юридическом. Времена были нелегкие, и я остро нуждалась в приработке. По знакомству меня взяли в компанию — помощником бухгалтера, а отнюдь не юриста. Впрочем, что я должна была делать, меня не очень-то волновало. Научиться можно всему. Тем более что сильно задерживаться на этой работе я не собиралась.

Дело в том, что до поступления в университет я работала в фонде социального страхования. И юрфак выбрала как раз потому, что четко знала: хочу делать карьеру на государственной службе. Я была крайне амбициозна. И была абсолютно уверена, что далеко пойду! Но жизнь распорядилась иначе, подкинув мне ту самую бухгалтерскую работу в маленькой конторе, которые тогда открывались на каждом шагу.

В начале 1990-х бизнес не умел делать никто. Всем казалось, что зарегистрировать фирму — самая большая из проблем. Ни о какой специализации и речи не было. Хватались за все, лишь бы заработать.

Вот тут, наверное, я впервые и узнала, чем мужское видение бизнеса отличается от женского. Сильная половина нашей компании рвалась вперед. Мужчинам казалось, что впереди их ждут новые возможности и огромные прибыли. Теперь с высоты прожитых в бизнесе лет могу с уверенностью сказать, что мы, женщины, в делах более сдержанны, более кропотливы и, как ни странно, более логичны. По крайней мере, так у нас в России; в других странах бизнесом я просто не занималась. В общем, в нашей маленькой конторке мужчины удрали вперед, оставив на меня фирму, у которой ничего, кроме названия, по сути и не было.

Заниматься реставрацией мы начали тоже случайно. Как-то зашла к другу в офис, который находился в историческом здании. Он и рассказал, что на третьем этаже этого дома когда-то была церковь и под слоем краски на стенах скрыта живопись. Решили набрать бригаду художников-реставраторов и восстановить роспись. Так фирма стала реставрационной. Мне приходилось вникать в тонкости ремесла и воссоздания живописи, лепки, позолоты. Мне повезло, что со мной всегда работали хорошие специалисты, которые меня и учили…

Время новых ценностей

— За 20 лет работы в этом строительном сегменте мой интерес и моя любовь к истории не стали меньше. По-прежнему, когда мы получаем объект и понимаем масштаб работы, с ужасом думаем, что не справимся. Зато когда уходим, делаем это с чувством, будто родили ребенка, который еще долго будет жить после вас. Реставрация для меня и людей, которые этим занимаются, даже не бизнес — скорее образ жизни. В реставрации не бывает случайных людей; если таковые и появляются, то ненадолго.

Несмотря на то, что бизнес сильно изменил меня — сделал из наивной девушки сильную женщину, которая надеется и рассчитывает только на себя, — несколько вещей еще с тех времен остались неизменными. По российским меркам у меня средняя компания: пара сотен человек. Но ответственность за этих людей для меня самый тяжелый груз. Думаю, когда мне в 1990-е «в наследство» досталась бездействующая компания, я не бросила ее только потому, что там хоть пара человек, но все-таки работали. Я была в ответе за них.

И второе. Я очень дорожу репутацией. И своей, и компании. Мне, женщине, нелегко приходится в этом сугубо мужском бизнесе — по сути, строительном. А без безупречной репутации там было бы просто не выжить. Впрочем, женщине и с хорошей репутацией в любом бизнесе тяжелее, чем мужчине. По крайней мере, в нашей брутальной стране. Чтобы соревноваться с мужчинами, женщине нужно быть профессионально лучше мужчин. Поэтому я не устаю учиться.

Когда я кому-то рассказываю, как тяжело конкурировать с мужчинами, мне говорят, что женщинам как раз многое что прощают и дозволяют, стоит им пустить слезу. Ну, со мной такого не бывало: слезы — для самых близких. А вот легкого кокетства не избегаю. Правда, сегодня на принятие решения это не влияет.

Сейчас вообще в бизнесе время другой «дружбы» и других ценностей. Может быть, в больших проектах связи и играют важную роль, но лично я на своем уровне с этим не сталкивалась. На принятие решений больше не влияет совместное хождение в баню или ресторан.

Наверное, у старой гвардии такие методы ведения дел еще и остались, но у молодежи — точно нет. Так же как и прошла мода менять старую жену на более молодую и худую. Ныне это моветон. Сейчас в топе здоровый образ жизни: без бань, алкоголя и девочек, традиционная ориентация и крепкая семья.

К слову, изменился и портрет российской бизнес-леди. Это больше не жена при муже. Это тоже уже давно позади. Современная деловая женщина самодостаточная, умная, с хорошим образованием. Очень ухоженная, ведущая здоровый или относительно здоровый образ жизни. Успевающая все: и рожать, и вести бизнес…

Успеть всё!

Ольга своим примером показывает, что успеть в этой жизни действительно можно многое. Не так давно она открыла ателье индивидуального пошива «Частный клуб». Не дом моды, которые сегодня открывают даже не имеющие отношения к бизнесу моды люди, но именно ателье:

— Я не модельер. И не придумываю коллекции и фасоны. Поэтому высоко не замахиваюсь. Но мне всегда нравилась красивая одежда, и как любая женщина, к миру моды я неравнодушна. Поэтому решила открыть ателье. Которое не столько ателье даже, сколько частная территория, где собираются друзья, проводятся мастер-классы (ну, например, как правильно составить букет), читаются лекции — и отнюдь не деловые.

Но при этом мы, ателье, конечно, занимаемся и своим основным делом: шьем одежду на заказ. К нам можно прийти с фотографией понравившегося платья и сказать: «А я такое же хочу». И мы сделаем все по высшему разряду. Я действительно собрала лучших мастеров, поэтому могу гарантировать качество.

Признаюсь, что довольно легкомысленно отнеслась к открытию ателье. Решила, что это будет моим хобби, делом для души, и очень много времени оно у меня не отнимет. Оказалось, я сильно заблуждалась. Этот совсем маленький бизнес требует такого же внимания и таких же усилий, как основной. Но то, что я делаю, мне нравится. А ведь суть любого бизнеса — получать удовольствие от того, чем занимаешься…

В конце прошлого года Ходаковская стала еще и президентом Петербургской региональной ассоциации «Женщины и бизнес», главная задача которой — помогать женщинам в бизнесе. Участницы ассоциации не просто делятся опытом — они делятся клиентами и контактами, пользуются услугами компаний, созданных их коллегами по ассоциации. Они становятся партнерами и клиентами друг друга.

На вопрос, как она все успевает, Ольга улыбается и отвечает, что женщина может многое, а если ей на помощь приходят другие женщины, то она и горы свернет, не говоря уже о том, чтобы помочь поднять бизнес. И в Латвию они приехали только чтобы помочь местным предпринимательницам. Чтобы навести между странами мосты, то есть сделать то, о чем не могут договориться официальные учреждения…

«Женщине и с хорошей репутацией в любом бизнесе тяжелее, чем мужчине. Чтобы соревноваться с сильным полом, женщине нужно быть профессионально лучше мужчин…

«Современная деловая женщина самодостаточная, умная, с хорошим образованием. Очень ухоженная, ведущая здоровый образ жизни. Успевающая все: и рожать, и вести бизнес…

Топ-5 мест в Петербурге от Ольги ХОДАКОВСКОЙ

1 Я очень люблю парк у Никольского собора, там, где соединяются несколько мостов и каналов. Потрясающе красивое место!

2 Новая Голландия, находящаяся недалеко от Театральной площади, — по-настоящему модное место. Сейчас Новую Голландию взяли в аренду Роман АБРАМОВИЧ и его супруга Даша ЖУКОВА. Они делают там арт-пространство. Это надо увидеть, потому что тут сохранился хороший питерский дух.

3 Не могу обойти стороной набережную. Я каждый день еду по ней, и каждый день у меня захватывает дух от всей этой красоты.

4 Люблю Летний сад. Очень люблю. Несмотря на то, что открыт он только в турсезон и там всегда много народа.

5 Соляной переулок. Для меня это символическое, магическое место. Там Художественная академия Штиглица. Там уличные выставки, там студенты с мольбертами, там свои фестивали проходят. Например, фестиваль зонтов, когда разноцветными зонтиками перекрывается улица. Здесь сохранился истинный дух Питера…

Между тем

Среди объектов, возрожденных компанией Ольги, — Большой драматический театр в Питере, Малый театр в Москве, собор в Новочеркасске…