Может ли партия-банкрот править страной?

Когда отремонтируют рижские дворы? Где и когда появятся бесплатные парковки для автомобилей? Почему оппозиция не хочет, чтобы столица получила европейские деньги? Сможет ли партия «Единство» расплатиться по счетам?

На самые актуальные вопросы читателей «СУББОТЫ» отвечают вице-мэр Андрис АМЕРИКС и депутаты Рижской думы Михаил КАМЕНЕЦКИЙ и Андрей КОЗЛОВ.

Ксения ЗАГОРОВСКАЯ

Уважаемые депутаты Рижской думы Андрис Америкс, Михаил Каменецкий, Андрей Козлов! Вы постоянно через СМИ отвечаете на вопросы, информируете нас о том, что происходит, и за это вам огромное спасибо от жителей Межциемса… Больной вопрос для нас — двор и покрытие тротуаров. Мы понимаем, что ведется плановая работа, но не забыли ли про нас? Особенно удручающее положение на ул. С. Эйзенштейна, 69. Тротуар разбит, и люди ходят по проезжей части. Это очень неудобно для пожилых людей и женщин с маленькими детьми. Нельзя ли хотя бы временно залатать тротуар?

Н. СТАКЛА

Андрис АМЕРИКС: Дом на улице С. Эйзенштейна находится на частной земле, так что решение по поводу ремонта тротуара должны принимать владельцы квартир. Это типичная для Межциемса ситуация, ведь в этом районе практически все дома находятся на частной земле. Так что начинать ремонт нужно с согласия владельца земли. Самоуправление вправе вкладывать свои деньги в ремонт только при условии, если хозяин занесет этот участок в Земельную книгу как двор. Так что сложности есть, но в Рижской думе можно получить консультации юристов по этому вопросу.

В целом же по городу закончен практически весь запланированный на этот год ремонт во дворах, а это более 100 адресов по всей Риге. БОльшую часть дворов замостили брусчаткой. Опыт доказал, что это наиболее эффективно: после дождя не возникают лужи, к тому же брусчатка заметно облегчает ремонт коммуникаций, ее намного проще снять и уложить на место. Поэтому мы планируем и в дальнейшем использовать качественную брусчатку.

Андрей КОЗЛОВ: В этом году на ремонт дворов из бюджета города было выделено четыре миллиона евро. В следующем году работы будут продолжены еще по 100 адресам. За четыре года мы планируем привести в порядок все дворы. Исполнительные дирекции районов сейчас как раз обобщают адреса будущего ремонта, и уже в ноябре будет объявлен конкурс на производство работ.

Люди часто спрашивают, как выбирают эти адреса. Этим занимаются исполнительные дирекции — учитывая состояние дворов, обращения жителей. Поэтому обращаться нужно туда. Можно попросить детей или внуков написать заявку на ремонт в электронном виде. Такая возможность есть.

Михаил КАМЕНЕЦКИЙ: Важно иметь в виду, что все эти ремонты — улица с двусторонним движением. Нужно, чтобы жильцы помогали нам принимать правильное решение. Поэтому так важно, чтобы соседи умели договариваться между собой. Такая же ситуация с утеплением домов. Если людям удастся прийти к единому решению, то у них есть возможность улучшить условия своего проживания…

Перед выборами много говорилось о бесплатных парковках в микрорайонах. Будут ли они?

Наталья

Андрис АМЕРИКС: Будут, и скоро. Жильцы делятся на две группы. БОльшая часть отстаивает зеленую зону во дворе, меньшая же считает, что двор — это прежде всего парковка для машин. Это ненужная конфронтация. Поэтому дума и приняла программу создания бесплатных парковок вдоль красных линий. В ближайшие два года появится около тысячи дополнительных парковочных мест: около 400 из них — на ул. Дзелзавас; 450 — на пр. Курземес; 130 — на ул. Ростокас и примерно 150 на ул. М. Келдыша.

Что за шум вокруг программы для мобильника за восемь с лишним миллионов? Откуда такая цена?

Герман ЛИЕПА

Андрей КОЗЛОВ: Это очень интересный современный проект. Специально разработанная аппликация будет показывать на мобильном телефоне наличие свободных мест на парковке.

Андрис АМЕРИКС: Основная часть суммы, которая понадобится на финансирование этого проекта — почти шесть миллионов из восьми, — поступит из европейских фондов; предусматривается вклад правительства и партнеров. Доля Рижской думы составит 67 тысяч евро.

Сегодня в парковочных зонах А и В находится около 7000 платных парковочных мест. На осветительных столбах на этой территории планируется установить сенсоры, каждый из которых будет «видеть» пять парковочных мест. Таким образом, 5000 мест будут находиться в поле зрения новой системы, и водители вместо того, чтобы нарезать круги по городу в поисках парковки, будут получать на телефон информацию о свободных местах.

Михаил КАМЕНЕЦКИЙ: Интересно наблюдать, как в связи с этим проектом ведут себя оппозиционные партии в Рижской думе. Они выбрали такую же позицию, как и в предвыборный период, когда с пеной у рта обрушились на трамвай на Сканстес. Чего только нам не пришлось выслушать — вплоть до страшилок о сносе старинных захоронений. Причем никаких аргументов оппозиционеры слушать не хотели. Люди, претендовавшие на высокие посты в думе, изо дня в день повторяли, что трамвай нужно пустить в Пурвциемс. Хотя в условиях европейского финансирования черным по белому записано, что деньги можно получить только для обеспечения электротранспортом того района, где его нет. А в Пурвциемс, как известно, ходит троллейбус, так что на это денег не дадут. Но это не мешало оппозиции раскручивать скандал с применением всего арсенала: пикетов, шума в СМИ и проч.

И сейчас наши оппоненты снова нашли зацепку, чтобы торпедировать чрезвычайно выгодный для Риги проект. На все лады повторяется, что дума собирается нецелевым образом потратить восемь миллионов евро. Господа, остановитесь! Прочитайте документы!

Но нет! Г-н Кирсис, который считается в своей партии светилом, работавший парламентским секретарем в министерстве, собирает чрезвычайное заседание комитета. И выясняется, что он не знаком с правилами, по которым живет дума, не знает и, похоже, не хочет знать элементарных вещей.

Оппозиция, как мы наблюдаем, весьма своеобразно понимает демократию. Демократические нормы приемлемы для них только тогда, когда они выгодно лично им. Во всех других случаях оппозиционеры заводят свою любимую песню, отвергая решения, принятые большинством голосов, то есть демократически.

На самом деле г-н Кирсис и еще некоторые депутаты заняты только одним — попытками дестабилизировать работу Рижской думы. Он представляет партию «Единство», которая в долгах как в шелках. По сути дела, речь идет о банкротстве этой политической силы. И в связи с этим у меня возникает вопрос: насколько демократична ситуация, когда партия, находящаяся на пороге банкротства, партия, из которой бегут люди, которая не представляет сколько-нибудь значительной части избирателей, по-прежнему представлена в правительстве большим количеством министров? На каком основании она продолжает править страной? Это ненормальная ситуация, с которой невозможно мириться…

«В поле зрения новой системы будут находиться 5000 мест, и водители вместо того, чтобы нарезать круги по городу в поисках парковки, будут получать на телефон информацию о свободных местах…