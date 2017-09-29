Неделя, провёденная среди гор, водопадов и прозрачной морской воды

Норвегия страна суровая, но в этом году ради нее было совсем не обидно покидать наше «жаркое» лето. Разницы никакой — и тут, и там его не было. Впрочем, в западной Норвегии, где мне посчастливилось побывать, зимы нормальной тоже не бывает. Зато есть невероятной красоты природа. И ради нее в этой стране действительно стоит побывать, а так же ради острых ощущений… в виде цен: человеку из Латвии там не разгуляться.

Виктория СТИЕБРЕ

Помнится, год назад в Австрии нам с друзьями не терпелось увидеть пасторальные пейзажи с овечками. Но за всю дорогу мы не увидели ни одной овцы — и уехали сильно разочарованными. Как оказалось, все они сбежали в Норвегию! Остров Бёмлу, где в этом году нас приютили добрые знакомые, исключительно каменист, но там, где появляется проплешина в виде ровной земли, обязательно будут пастись овечки. Кажется, что овцы там везде. А овцы — это и свитера, и национальная норвежская кухня (помимо рыбы, конечно)…

Тролли и местные жители

Дом, в котором мы жили, стоит на камнях. Вместо газона — измельченные камни. Из окна виднеется часть скалы. Именно ее и взрывали, чтобы этот дом построить. И так везде. На небольшом острове работают аж две фирмы, занимающиеся взрывными работами. Без них тут никак. Чтобы построить дорогу, надо или бурить туннель, или взрывать не слишком большие горные препятствия. Например, чтобы разгрузить узкую улицу и сэкономить время местных жителей, власти два года строили новый путь.

Но дороги здесь живописны: над автомобилем постоянно нависают каменные стены, по которым сочится горная вода, а вдалеке простираются долины с типичными норвежскими домиками.

Дома в Норвегии — вообще отдельная тема. Тут нельзя построить хоромы на свой вкус и цвет. И если вы, имея огромные деньги, захотите здесь воздвигнуть дворец в готическом или колониальном стиле, вряд ли из этого что-то выйдет. Проект дома надо будет согласовывать не только с властями, но и с соседями. Потому что им придется созерцать построенное вами жилище.

Знакомые нам рассказали, что еще совсем недавно до острова Бёмлу можно было добраться только по воде. Раньше мостов не было, а задолго до этого жители существовали довольно замкнуто. Это стало причиной того, что у местных часто встречаются генетические заболевания, так как почти каждый на острове друг другу родственник.

Поэтому мигрантов тут встречают довольно дружелюбно и никто не против чуточку разбавить кровь. Помимо этого островная жизнь надолго лишала бёмловцев такого необходимого продукта, как алкоголь. Это сейчас на острове есть целый магазин, который продает крепкие напитки. Но он такой один, потому что в обычных продуктовых сетях продают лишь пиво. А до этого приходилось снаряжать специальные морские экспедиции на Большую землю.

Стоит отметить, что помимо милейших норвежцев в Норвегии действительно живут злобные тролли. Иначе кто бы еще мог прислать нам штраф в размере 600 евро за превышение скорости! После такого родная Латвия кажется автомобильным раем. Да, сами виноваты, но и за то, чтобы просто покататься по норвежским дорогам, надо платить.

Для примера можно привести трехчасовую поездку в город Одду, за которую пришлось отдать около 20 евро. Деньги снимают за проезд на мост, за проезд в туннель и т. д. А чтобы попасть в Берген, надо грузиться на паром, который тоже ходит не бесплатно.

Но когда едешь по норвежским дорогам, то убеждаешься, что деньги тут берут не зря. Многочисленные туннели в горах дорого стоят, а на пути часто встречаются небольшие стоянки с лавочками и туалетами, где путник может передохнуть. Тут все для людей.

А о местных многое может рассказать эпизод, когда в небольшом портовом городке мы зашли в морской музей, где расплачиваться можно было только наличными или при помощи особой местной платежной системы. Ни того, ни другого у нас на тот момент не оказалось. Кассир немного подумал… и пустил нас бесплатно.

Всю неделю, что я провела в Норвегии, мне практически не попадались люди с лишним весом. Потому что очень сложно его набрать, если с рождения бегать по горам. А другого выбора и не остается, если горы везде. Латвиец, если хочет погулять, идет в лесок или парк с ровной поверхностью; норвежец, если хочет погулять, карабкается на ближайшую гору.

На острове Бёмлу есть своя гора — Сиггио. Естественно, мы попытались на нее забраться. Перед подъемом лил дождь, поэтому камни и корни деревьев, по которым приходилось идти, были скользкими, но это не мешало местным жителям по ним… бежать.

Да, они по этой горе не ходят, а бегают. Поздороваются с задыхающимися нами — и бегут себе дальше посвистывая. Помнится, когда мы только начали спускаться, то встретились с двумя бодрыми норвежками, которые поднимались вверх. А где-то на середине нашего спуска эти же девушки бодро нас обогнали по пути вниз. Это многое говорит о физической подготовке местных жителей. К слову, мы поднимались на эту гору больше часа. У бёмловца же это занимает каких-то 20 минут. В общем, почувствуйте разницу…

Долгий путь к Языку Тролля

Продолжая тему хождений по горам, надо признаться, что главной целью этой поездки было восхождение к Языку Тролля — Trolltunga. Это каменный выступ горы Скьёггедаль, который находится на высоте 1100 метров над уровнем моря и славится на весь мир невероятной красоты видами над озером Рингедалсватн.

Ради того чтобы сфотографироваться в этом довольно опасном месте, люди со всех концов земли съезжаются в Одду и пешком преодолевают 13 км туда и 13 км обратно по непростой горной дороге: кроме как своими ногами, до вожделенного Языка никак не добраться.

…Со своего острова до Одды мы добирались по красивой дороге, на которой пару раз останавливались из-за красивейших водопадов. Руки так и тянулись к фотоаппарату! Рядом с водопадами норвежцы сделали специальные остановки с парковками и местами для отдыха — все, чтобы страждущие вдоволь нафотографировались.

Долго ли, коротко ли, но у начала пути к Языку мы были около 11.00. У подножия горы есть две стоянки — одна повыше, где начинается путь, и другая пониже. Естественно, та, которая повыше, была занята, и наверх пришлось подниматься на маршрутке. Стоило это 10 евро в один конец с человека. Стоянка на целый день обошлась в 16 евро. Последующие мучения обошлись совершенно бесплатно.

Раньше, когда на горе работал фуникулер, часть пути можно было преодолеть совершенно не напрягаясь. Но потом фуникулер сломался, а чинить его не стали. По официальной версии, починка обошлась бы очень дорого. Неофициальная причина — отпугнуть многочисленных туристов. Просто норвежцы очень любят и ценят свою природу и хотят оставить ее в целости и сохранности. А регулярные потоки туристов всю пастораль могут и испортить. Поэтому если хочешь увидеть Язык — мучайся сам.

Первый этап пути проходит по довольно удобному серпантину, и кажется, что так же удобно будет идти до конца пути. Чем выше поднимаешься, тем прекраснее становятся открывающиеся виды. Городок, зажатый между горами, голубое озеро… Люди, спускающиеся по серпантину вниз, говорят нам с ехидной улыбочкой: «Good luck». Среди спускающихся попадаются и маленькие дети, которых, видимо, приучали к дальним походам уже с рождения. Жарко светит солнце, очень хочется пить. Несмотря на это, настроение только улучшается…

После серпантина дорога вышла на широкое горное плато с журчащими ручейками и кривыми березами. На этом плато еще были признаки цивилизации: вдалеке тут и там разбросаны домики суровых норвежцев. Вскоре удобное плато закончилось, и пришлось идти вверх по камням, как по лестнице. Мы обрадовались, так как подумали, что наверху уже будет цель. Но наверху были только снег и указатель, который нам показал, что мы прошли меньше половины пути. Жара закончилась. Пришлось идти по снегу, перемешанному с грязью.

Как хорошо, что специально для этого похода я приобрела трекинговую обувь! Она непромокаемая и с хорошей рифленой подошвой. В ней было совершенно не страшно входить в горные реки и грязь. А еще она очень хорошо цеплялась за камни и не скользила. Поэтому удивительно было наблюдать людей в простых кроссовках, которые наверняка промокли.

На пути постоянно попадались палатки тех, кто не хотел преодолевать такой длинный путь за один день. Некоторые ставили палатки вблизи самого Языка, чтобы с самого утра сделать красивые кадры, не стоя в длинной очереди.

Было странно видеть многочисленных собак, сопровождавших своих хозяев к Языку. Овчарки, лабрадоры, самоеды… Некоторые были даже чем-то навьючены. Но все собаки выглядели бодрячком несмотря на трудный путь, где попадались довольно узкие места между тропинкой и пропастью.

В пути невозможно заблудиться, так как везде стоят указатели со стрелочками и километрами, хотя на последние лучше не смотреть, чтобы не отчаиваться в середине пути. А отчаяться легко: когда я наконец увидела вдалеке долгожданный Язык, то чуть не расплакалась. Но не от счастья, что увидела его, а от того, что до него надо было еще брести и брести.

Но мы сделали это, добрались до вожделенной цели сквозь ущелья и холодный ветер. Язык нас встретил огромной очередью из туристов и табличкой «Очень опасно». Действительно, в том месте, где приходится ожидать своей очереди, шаг влево, шаг вправо — и можно свалиться в пропасть. Сильная усталость и огромная высота очень пугали: казалось, что сильный ветер сдует тебя вниз. От страха высоты дрожали руки и ноги. Когда подошла моя очередь, ужас улетучился, но свесить ноги с выступа, как это делали некоторые, я не смогла.

Прыгать на Языке тоже не хотелось. Я аккуратно прилегла и посмотрела в бездну. Бездна оказалась прекрасной. Вообще, когда ты один стоишь на Языке и с гордостью смотришь вдаль, простите за банальность, начинаешь ощущать величие нашего мира. А открывающийся вид на озеро, зажатое между скалами, полностью компенсирует усталость и страх высоты.

Пока ждешь очереди, можно со всеми перезнакомиться. Таким образом к нашей компании присоединился парень с Украины. Он оказался путешественником-одиночкой и вызвал восхищение, так как проделать такой путь одному довольно сложно. И он таки нам признался, что где-то на середине пути так устал и заплутал, что чуть не свалился в обморок от отчаяния. А ведь он с детства в спорте — играл в футбол. После такого все мы чувствовали себя героями, не меньше.

У Языка мы провели около часа. Начали сгущаться тучи, и мы стали спускаться вниз. Было уже довольно поздно для подъема, но мы периодически натыкались на туристов, шедших наверх. «Далеко нам еще идти?» — радостно справлялись туристы из Питера, услышав родную речь. Идти им было как до Таллина, но мы не стали их разочаровывать.

В середине пути нас застал дождь, и всю оставшуюся дорогу пришлось мокнуть и пытаться не поскользнуться на камнях. Несмотря на дождь и сумерки, к Языку все еще продолжали подниматься сумасшедшие туристы…

Вкус кита

Когда мы добрались до серпантина, силы стали оставлять меня. Очень хотелось громко заплакать — и домой. Другие спускающиеся выглядели не лучше: вялые, неловкие движения, стеклянный взгляд. Когда мы спустились, на часах было 23.00. Сил не было, но надо было еще поймать такси, чтобы спуститься вниз к машине. Отловить такси было нелегко: маршрутки уже не ходили, и на них охотились другие уставшие туристы — кому охота пройти еще пару лишних километров!

Следующие два дня прошли в отдыхе и восстановлении конечностей.

После мучений можно было наградить себя легкой поездкой в Берген.

Берген город добрый. Там, чтобы подняться на гору и посмотреть на город сверху, не надо себя мучить, можно сесть на работающий фуникулер. Правда, для любителей походов бергенцы сделали и пешие подходы.

В Бергене много рыбы, перерабатывающих ее заводов… и русских. Родная речь тут слышится довольно часто.

В Бергене помимо главных достопримечательностей стоит посетить рыбный базарчик, где можно купить свежих морских обитателей или же сесть за один из многочисленных столиков рядом с базаром, где на открытом воздухе можно все выловленное попробовать в приготовленном виде.

Королевский краб и стейк из кита с напитками на двоих обошлись в 80 евро. Эти цены показались вполне приемлемыми, если учесть, что простой гамбургер с кофе на заправке тут стоит не меньше 18 евро… Краб оказался очень вкусным, а стейк был похож на кусок говядины — правда, с привкусом жареной печенки и рыбным послевкусием.

Что касается рыбы, то ее даже удалось самим половить на острове, где мы все это время жили. Для этого нам тоже пришлось немного поползать по скалам. Но этот путь уже не казался сложным. Ущелья, мох, камни, на которых периодически попадаются останки крабов, — и вот мы на возвышении, с которого очень удобно закидывать удочку. Вода настолько прозрачная, что рыбу видно на глубине. Наловилась она довольно быстро и в больших количествах, так что некоторые мелкие экземпляры пришлось оставить чайкам.

Напоследок мы заехали на местный пляж, где купаться могут лишь местные закаленные жители. Поэтому мы обошлись созерцанием голубой воды и собиранием ракушек — они тут намного крупнее наших мелких балтийских. Но вода в Норвегии прозрачна и чиста не только на каменистых пляжах — даже в порту, где постоянно снует транспорт. Там можно было видеть, как на глубине шевелится морская капуста и плавают крупные медузы, передавая приветы своим крошечным морским братьям…

«Очень сложно набрать лишний вес, если с рождения бегать по горам. А другого выбора у норвежцев и не остается: горы там повсюду…

«Королевский краб и стейк из кита с напитками на двоих обошлись в 80 евро. Эти цены показались вполне приемлемыми, если учесть, что простой гамбургер с кофе на заправке тут стоит не меньше 18 евро…

ФОТО — из архива автора.