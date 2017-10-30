1 Ответов к Беспородное счастье

Усатые артисты Анны АРМАНД

В начале 1970-х годов в Рижском цирке появилась первая в мире дрессировщица кошек. Рижанка Анна АРМАНД со своим уникальным номером, когда на арене одновременно работают 22 кота, вошла в историю мирового циркового искусства. Прежде считалось, что эти животные не поддаются дрессировке… «СУББОТА» побывала в гостях у знаменитой латвийской артистки цирка.

Мария СИНИЧКИНА

О своих хвостатых подопечных рассказывает Анна АРМАНД:

— Своих малышей, как я их называла, я подбирала на улице. Это брошенные, а иногда и обиженные людьми котята. Растила их, отогревая их кошачьи души лаской и заботой. И как-то так получалось, что все они становились артистами. В цирках мира и тогда, и сегодня не так много людей, которые отважились бы заняться дрессурой кошек.

Кошка умное, гордое, свободолюбивое и очень осторожное животное. Кошку нельзя заставить что-то сделать без ее желания. Попробуйте взять кота на колени и заставить его сидеть у вас на руках столько, сколько вам нужно. Насколько вы преуспеете в этом?

Кошачья душа просит ласки

— Чем я поощряла своих артистов? Для них награда не то, что в руке (кусочек вареного мяса), а сама рука человека. Часто сытые малыши брали кусочек мяса и тут же его выплевывали. Трюк исполнен — прикосновение руки — награда. Борьба за мое прикосновение шла везде: и на манеже, и в вольере. Стоило мне войти в него, как первый, кто заберется на мои плечи, не допускает других на заветное место. Остальные остаются висеть гроздьями на моей спине, ногах, сбоку, просовывая мордашку в мою ладонь.

Однажды во время моего номера с оглушительным треском взорвался прожектор. На манеж обрушился град осколков, свет погас. Когда включили аварийное освещение, перед взором публики предстала я, на которой гроздьями висели полтора десятка котов. Зал грохнул от хохота. А мне было не до смеха: 15 котов вцепились в меня когтями! И все-таки я была довольна. В минуту опасности малыши не разбежались кто куда, а бросились ко мне. Значит, доверяют…

Рыжик, Крох, Цыганок

— К каждому у меня был свой подход. Умка при ласке тает, но репетировать с ним можно, только строго командуя. Крох — наоборот. Лень ему работать, я его поцелую, поглажу, и он как маленький нехотя, лениво, но идет на трюк. Ржавочка периодически испытывает прочность моих нервов: сядет, повернется ко мне хвостом и ждет уговоров.

Рыжик был самым талантливым и артистичным. И самым ответственным. Он переживал за успех всего номера. Во время выступления, стоя на тумбе с хвостом трубой, зорко следил за своими хвостатыми коллегами. Подошла очередь кота Жеки исполнить трюк, а он замечтался. Рыжик срывается с места, мчится через арену — и хрясть лапой по тумбочке, где сидит Жека. Тот, опомнившись, начинает работать. А Рыжик уже следит за следующим артистом.

Помощником он был очень ответственным. И очень гордым котом. Если мы с Рыжиком в ссоре, никакая сила не заставит его встать на задние лапы и сделать поклон. Однажды на гастролях, когда мы переезжали из одного города в другой, Рыжик вдруг ни с того ни с сего на ходу выпрыгнул из окна вагона. Мы рванули стоп-кран, остановили поезд, долго бегали вдоль путей, заглядывали под вагоны, искали, звали, но, увы, бесполезно. На меня свалилось огромное горе.

Когда Рыжика в трюках заменил Цыганок, то, несмотря на его очарование и трудолюбие, он проигрывал Рыжику в актерском мастерстве. Появился он у нас в коллективе на гастролях. Во время репетиции из зрительного зала раздалось мяуканье. Присмотрелась: в кресле примостился маленький котенок. Пришлось вывести его из зала, чтобы не отвлекал моих артистов. На следующий день в то же время он явился снова. И так несколько дней он приходил на наши репетиции, словно прилежный ученик в школу.

Вскоре маленький котенок стал встречать меня уже на проходной цирка. Меня тронуло его упорство, и я принесла его в гримерную. Он был ужасно худой, с несметным количеством блох. Вымыла его, стала кормить. Он ел в течение часа, не переставая, я даже испугалась, не лопнул бы. А потом завалился на стул и крепко заснул. И спал два дня не просыпаясь.

Так у меня появился Цыганок, который вскоре стал всеобщим любимцем, найдя общий язык со всеми котами. Он с ходу кинулся ко всем, как близкий родственник после долгой разлуки. И давай облизывать и ласкаться ко всем без разбора так, что даже самые сердитые — Костик и Гоша — застыли в изумлении с поднятыми лапами.

Не могу забыть, как он вошел в доверие к моей домашней овчарке. Встав на задние лапы, бесстрашно и тщательно вылизывал ей морду, переходя от правого уха к левому. Непосредственный, общительный Цыганок со временем стал хорошим артистом, хотя детства в нем с годами не убавилось. Он мог во время представления вдруг сорваться с места, галопом обежать вокруг манежа и спокойно сесть на свое место. Или просто после исполнения сложного трюка своим товарищем бегом, легко повторить его трюк…

Стёпушка, Жук, Умка

— Однажды на гастролях в Рязани после представления ко мне подошла женщина с трехмесячным комочком в руках. Со слезами на глазах умоляла меня забрать котенка, потому что ее шестилетняя дочь постоянно тискает и мучает его, и он уже еле живой от таких игр. Сначала мне показалось, что котенок искалечен, потому что он совсем не вставал на лапки. Ставлю его на пол, а он сразу ложится. Мы оставили малыша у себя, чтобы утром, посоветовавшись с ветеринаром, решить его судьбу.

Утром Степушка вскочил раньше всех и вовсю бегал по комнате, а увидев нас, громко и радостно заурчал. Только тогда я поняла, насколько он был измучен «вниманием» и «любовью» маленькой хозяйки.

Степушка оказался очень способным учеником, по уши влюбленным в моего ассистента. Меня он тоже любил, но стоило появиться Георгию, как я переставала для него существовать. Котенок постоянно преданно смотрел ему в глаза, а стоило Георгию сделать шаг, как котенок кидался за ним: только вместе, только вдвоем!

Если обижался на своего «единственного», то был не в настроении, показывал характер. Сядет на тумбу, весь сжавшись в комочек, нос спрятал, глаза зажмурил, уши немного оттянул назад… Зову его: «Степушка… Степаша! Степан!!!» Бесполезно. Весь его вид говорит: «Нет меня, я тебя не слышу, не вижу и вообще ничего не хочу, оставьте меня в покое».

Однажды собираемся на гастроли, уже погружен реквизит, начинаем грузить животных. Я беру в руки Степашку и замираю. Одна половина его мордашки — величиной с порядочный апельсин. Несусь к ветврачу. Машины подождут, нужно спасать жизнь артисту. Гной скопился в ухе, и кот может погибнуть, уши у котов самые ранимые места. Быстрое хирургическое вмешательство, гной откачан, но через пару дней все может повториться. Нужны стерильность, уход, наблюдение, а в товарном вагоне о какой стерильности может идти речь?

Снабженная инструкциями и лекарствами, хватаю чемодан и еду в товарняке вместе с животными. Степушка с повязкой на голове, уставший, измученный, дремлет у меня на коленях.

Через несколько лет снова приезжаем в Рязанский цирк на гастроли. Объездив десятки городов и стран, Степашка вновь на своей родине. Вечером, глядя на мирно уснувшего кота, зная его преданное сердце, видя его каждый день бесстрашным комочком, летящим в огненное кольцо на манеже цирка, я вспоминаю прожитые вместе годы, и не хочется думать о том, что могло бы произойти со Степушкой, останься он у своей «любящей» хозяйки.

Со всеми животными, а их бывало у меня по 30 хвостиков, складывались самые сердечные отношения. Рыжик, Цыганок, Крох, Умка, Гришка, Степушка, Зосик, Жека, Филиппок, Чертуля, Рэд…

Жук, например, любил играть со мной с теннисным мячиком, приносил его и клал на колени.

Умка — белый котенок с зелеными глазками, случайно вцепившийся в меня, когда я пришла в рижскую ветеринарную клинику (там же был приют брошенных животных) на Цандера. Я не собиралась никого брать из приюта, своих котов хватало. Но малыш намертво вцепился в мой свитер когтями, ткнулся носом и жалобно замурлыкал.

Я забрала малыша к себе и ни разу об этом не пожалела. Так у меня появился Умка — полярный белый медвежонок. А через некоторое время выяснилось, что Умка глухой. Но это не помешало ему стать артистом. Он обожал выступать на арене. С каким нетерпением он ждал своих трюков! А после выступления, когда все коты кидались к еде и жадно уплетали заслуженные вкусности, Умка просто вырубался — падал и засыпал мертвецким сном на час-полтора. Другие коты перепрыгивали через него, наступали на хвост, лапы — ноль внимания. Так Умка снимал стресс после нелегкой актерской работы.

На манеже Умка проработал четыре года. Сегодня ему 17 с половиной лет, он единственный из всех оставшихся усатых артистов. Остальные все ушли… Мы живем с Умкой душа в душу, я знаю, что самое главное для него то, что мы по-прежнему вместе…

Потому что люблю

На протяжении всей жизни Анна Борисовна собирала публикации, связанные с кошками. Любители кошек, ученые и исследователи сходятся в одном: кошка до сих пор остается загадкой. Одним из самых точных дрессировщица считает высказывание Марка ТВЕНА: «Из всех созданий божьих только одно нельзя силой принудить к повиновению — кошку. Если бы можно было скрестить человека с кошкой, то это улучшило бы людскую породу, но повредило бы кошачьей!» А самым любимым — высказывание Джерома К. ДЖЕРОМА: «Собака воображает, что умнее человека в мире никого нет. У кошки на этот счет другое мнение».

Все кошки, с которыми Анна работала в цирке, беспородные. Дрессировщица считает, что обучить можно любую кошку, если только дать ей достаточно любви. О своих любимцах Анна Борисовна писала рассказы, которые публиковались в советской и зарубежной печати. Один из них заканчивается так: «Они не умеют говорить, но их глаза сочувствуют в горе, радуются в счастье, а иногда и просто жалеют. Вот это и есть «люблю»…»