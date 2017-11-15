Мой дом — моя крепость. Чувствовать себя в безопасности приятно не только внутри своей квартиры, но и в подъезде — кто станет это отрицать? Подъезд общая собственность собственников квартир, о безопасности в котором должны позаботиться они сами. Заместитель руководителя участка RNP «Курземе» Екатерина МОРОЗОВА и старший по дому на ул. Лиелупес (Болдерая) Станислав СЛЮСОРЕНКО делятся опытом, как, сотрудничая с домоуправлением, сделать так, чтобы в подъезде перестало быть страшно.

— Живу я в этом доме уже более 35 лет. Когда только получил квартиру, все было красиво, но со временем подъезд пришел в плохое состояние. Кроме того, у нас периодически собирались компании и распивали алкоголь, шумели, курили, случалось, что бездомные приходи спать и пугали жителей, — рассказывает Станислав.

Старшим по дому он стал в 2013 году, и первыми проведенными работами стала замена дверей.

— Мы установили кодовые замки, но это слабая защита от посторонних. В этом году мы установили домофоны; остался только один подъезд. Теперь вход только по электронным чипам, и это очень хорошее решение: попасть в подъезд теперь непросто, — делится своим опытом Станислав СЛЮСОРЕНКО.

Подъезды не ремонтировали с момента сдачи дома в эксплуатацию, стены были грязными, разрисованными. Станислав предложил собственникам квартир начать делать косметический ремонт. Поменяли окна во всех подъездах, тем самым улучшив энергоэффективность дома и внешний вид. Затем начали проводить косметический ремонт в подъездах: белый потолок, стены персикового цвета никто не пачкает — в подъезд заходят только свои, и люди ценят красоту, в которую вложили накопления. Таким образом, теорию разбитых окон — «Если в здании разбито одно стекло и никто его не заменяет, через некоторое время в этом здании не останется ни одного целого окна» — можно проверить на деле.

— Ежегодно мы накапливаем порядка 4000 евро. Стараемся летом собирать по 40 центов с квадратного метра, а зимой, когда нужно платить за отопление, — по 15 центов. С учетом, что мы хотим поменять все стояки и отремонтировать отмостку, нужно будет рассмотреть вопрос о повышении накоплений, — делится планами старший по дому.

Возвращаясь к вопросам безопасности, заместитель руководителя участка RNP «Курземе» Екатерина МОРОЗОВА отмечает, что согласно правилам пожарной безопасности лестницу и подъезд нельзя захламлять — в нем должно быть пусто. Пожары на лестничных клетках жилых домов, подвалах или шахтах мусоропроводов, как правило, возникают в результате небрежного обращения с огнем:

— На лестничных площадках часто можно встретить столики, диванчики, обувь за дверьми, коляски и прочее «богатство» своих соседей. Вроде ничего опасного в этом нет, но это мнение ошибочно. Есть серии, в которых перед выходом на чердак есть небольшие площадки — люди туда складывают ненужные вещи, для таких случаев есть специальные площадки для крупногабаритного мусора, который вывозится раз в неделю… Возвращаясь к домофонам: если в подъезд может попасть любой, вещи, выставленные на лестничную площадку, становятся легко доступными каждому проходящему мимо. Кем-то брошенный и попавший в выставленный за дверь ботинок окурок или обычное хулиганство могут принести много бед. В случае пожара ничто не должно мешать эвакуации…

Если в подъезде хранятся ненадлежащие вещи, об этом можно сообщить в домоуправление, которое подготовит обращение к владельцам данных вещей с просьбой освободить помещения общего пользования до определенного срока. Если реакции не последует, домоуправление возьмет эту обязанность на себя.

— В подъезде следует следить за эвакуационными путями — чтобы аварийные выходы были свободны, а двери на путях эвакуации не запирались на ключ и легко открывались в течение трех секунд, — указывает инженер по пожарной безопасности RNP Артур ЛАЙЗАНС.

Детекторы дыма, которые обязательны с 1 сентября 2017 года во всех квартирах, можно поставить и в подъезде, но специалисты сомневаются в эффективности этого мероприятия. Если очень хочется, в подъезде можно поставить автоматическую систему обнаружения пожара. В домах выше 12 этажей RNP это делает по умолчанию. Если дом ниже, жильцы могут собраться и принять решение о внедрении таких систем в своем доме.

В небольших домах с печным или другого рода автономным отоплением необходимо раз в год чистить дымоход (RNP это делает до 1 ноября). Раз в пять лет нужно проверять техническое состояние дымохода и при необходимости проводить ремонт. Также следует установить детекторы дыма, датчик на угарный газ (невидимый и смертельно опасный) или же выбрать комбинированный, который срабатывает и на дым, и на угар…

(Riga.lv)