Куда город будет вкладывать деньги

Рижская дума утвердила городской бюджет на 2018 год. Планируется, что доходы бюджета Риги в 2018 году составят 906,5 миллиона евро, расходы — 955,8 миллиона евро.

Инфраструктура

В следующем году более 40 миллионов евро инвестируют в восстановление муниципальной собственности и приведение в порядок инфраструктуры учебных, медицинских, культурных и социальных учреждений.

В 23 рижских учебных заведениях проведут разного рода ремонтные работы на общую сумму более шести миллионов евро. В рижской средней школе Наталии Драудзини и основной школе им. Фрициса Бривземниекса продолжатся работы четвертой очереди по реновации зданий.

(!) Начнется проектирование нового учебного учреждения в Межапарке, в Яунциемсе также планируется начать проектирование новой школы и общественного центра.

Большие спортивные стадионы и площадки для активного отдыха будут созданы около рижской Имантской средней школы, Межциемской основной школы и рижской 96-й средней школы.

Работы по улучшению энергоэффективности и утеплению фасадов проведут в семи учебных заведениях; в целом на эти цели направят 1,62 миллиона евро. Восстановление исторических фасадов и установку декоративного освещения проведут в рижской 49-й средней школе, рижской 1-й государственной гимназии и рижском 68-м дошкольном учебном заведении.

За 750 тысяч евро в 21 образовательном учреждении установят новые системы пожарной безопасности, в семи учреждениях отремонтируют кухонные блоки, в пяти образовательных учреждениях за 500 тысяч евро приведут в порядок водопроводные и канализационные сети.

На ремонт помещений в дошкольных учреждениях планируется израсходовать миллион евро.

В выборочном порядке ремонт проведут и в зданиях, где работают сотрудники государственной и муниципальной полиции, а также государственной пожарно-спасательной службы. Всего на эти цели планируется направить 300 тысяч евро.

Работы по благоустройству территории проведут в структурном подразделении детско-юношеского центра Рижского самоуправления Ziemelli. На эти работы зарезервировано 200 тысяч евро.

Продолжится реновация 1-й Рижской больницы, в следующем году департамент собственности предусмотрел для этого финансирование в размере 800 тысяч евро. В восстановление Рижского роддома будет вложено 300 тысяч евро.

Проекты, которые финансируются из структурных фондов ЕС

V Восстановление здания на ул. Кр. Валдемара, 48, для размещения Рижского французского лицея — 8,8 миллиона евро (1 сентября 2018 года).

V Начнется перестройка здания Рижской английской гимназии на ул. Звардес, 1.

V Приступят к разработке строительного проекта пристроек к Рижской классической гимназии и рижской Золитудской гимназии.

Продолжатся работы первой очереди по перестройке Большой эстрады в Межапарке; расходы в 2018 году составят 14,75 миллиона евро. В эксплуатацию объект сдадут 18 июня 2018 года.

Со следующего года размер финансирования, выделяемого Рижским самоуправлением на сохранение памятников культуры, будет увеличен до 900 тысяч евро.

Если ранее софинансирование главным образом выделялось владельцам строений, находящихся в Старой Риге и историческом центре Риги, то после внесения изменений в обязательные правила круг претендентов расширился, и на финансирование смогут претендовать собственники зданий, находящихся на охраняемых территориях Агенскалнса, Болдераи, Чиекуркалнса, Дзегужкалнса, Яунмилгрависа, Московского форштадта, Плескодале, Саркандаугавы, Тейки, Торнякалнса, Вецаки, Вецдаугавы, Вецмилгрависа. Планируется, что одному объекту будет предоставляться 20 тысяч евро вместо нынешних 14 тысяч евро.

Образование и культура

С 1 сентября 2018 года ученикам 10-12-х классов (по оценкам, это почти 14 тыс. школьников) будут предоставляться бесплатные обеды. Для этого необходимо 1 352 712 евро.

(!) На покупку компьютерной техники выделено 1 414 000 евро.

На программу общественной интеграции дополнительно запрошено 30 тысяч евро: на организацию курсов обучения латышскому языку для учителей средних школ, чтобы повысить уровень знания языка для исполнения профессиональных обязанностей. Курсы смогут посетить около 300 педагогов.

На организацию XXVI Вселатвийского Праздника песни и XVI Праздника танца предусмотрено 860 683 евро.

Приступят к страхованию здоровья педагогов и помощников воспитателей (нянечек) дошкольных учебных заведений. Чтобы застраховать 4080 сотрудников, которые в самоуправлении непрерывно трудятся более трех лет и работают полный рабочий день или по крайней мере на половину должностной ставки, требуется 864 236 евро.

Будут повышены зарплаты персоналу учебных заведений, который оказывает поддержку (нянечки, делопроизводители, повара и др.); на эти цели выделено более трех миллионов евро.

Для частных детских садов дополнительно запрошен миллион евро (в 2017 году было 13,4 миллиона евро).

Социальная поддержка

Размер социального бюджета планируется повысить примерно на шесть миллионов евро, или девять процентов. В 2018 году он достигнет 67 миллионов евро.

Наибольшее повышение — на 2,8 миллиона евро, или 16 процентов, — ожидается в сфере оказания социальных услуг по месту жительства. В 2018 году на эти цели планируется выделить 19,4 миллиона евро.

Сообщение

В следующем году 13 миллионов евро вложат в восстановление дорожного покрытия на проезжей части; планируется продолжать ремонт на магистральных улицах в центре города. Менять дорожное покрытие планируется на ул. Краста на участке от Островного моста до ул. Огрес, на ул. Бривибас от ул. Бруниниеку до Воздушного моста, на бульв. Калпака от ул. Бривибас до ул. Кр. Валдемара, на ул. Меркеля и др.

В городе пройдут и масштабные работы по перестройке транспортной инфраструктуры.

В преддверии XXVI Вселатвийского Праздника песни и XVI Праздника танца перестроят прилегающие к стадиону «Даугава» улицы Вагону, Ата и Аугшиела, а также путепровод на ул. А. Деглава. В строительные работы вместе с финансированием государства и европейских фондов вложат 3,5 миллиона евро. Также перестроят путепровод над железной дорогой около станции Браса, чтобы обеспечить удобное транспортное сообщение для участников праздника на Большую эстраду в Межапарке. В восстановление объекта вложат 3,9 миллиона евро.

(!) В следующем году планируется построить велодорожку Иманта — Даугавгрива (2,9 млн. евро), велодорожку Центр — Зиепниеккалнс (1,9 млн. евро) и велодорожку на ул. Тургенева (800 тыс. евро).

Кроме того, перестроят перекресток с круговым движением на улицах Лубанас, Юглас и А. Деглава, чтобы обеспечить удобное транспортное сообщение после открытия торгового центра IKEA. Рижское самоуправление принимает долевое участие в перестройке этого перекрестка и вложит в нее 704 тысячи евро. Значительные работы проведут в Пардаугаве в ходе перестройки бульв. А. Грина от ул. Бариню до ул. Даугавгривас (стоимость работ оценивается в 1,7 миллиона евро).

В городе продолжатся и работы по строительству автопарковок в микрорайонах. В следующем году планируется построить восемь парковок в наиболее населенных районах города; из городского бюджета на эти цели предусмотрено 1,5 миллиона евро.

Следующий год станет знаменательным и благодаря началу строительства нескольких крупных объектов транспортной инфраструктуры при софинансировании европейских фондов.

В следующем году начнутся работы первой очереди строительства путепровода над железной дорогой Рига — Скулте с подключением к пр. Виестура и ул. Твайка. Также продолжатся работы второй очереди перестройки комплекса Островного моста. В целом в строительство объектов будет вложено примерно 30,2 миллиона евро.

Игровые и спортивные площадки

В 2018 году в Риге планируется установить 12 типовых игровых и спортивных площадок (дополнительно планируется установить еще одну — в качестве компенсации жителям района ул. Кр. Валдемара из штрафа в размере 64 тысячи евро за нарушение сроков ремонтных работ). В настоящее время из городского бюджета на эти цели планируется выделить 564 тысячи евро.

Африканская саванна

До конца 2018 года в Рижском зоопарке планируется завершить проект «Африканская саванна» (финансирование городского бюджета — 1,4 миллиона евро, госфинансирование — 0,4 миллиона евро). В рамках проекта будет создано место, где жирафы, зебры, сурикаты, мартышки и другие обитатели саванны смогут жить в условиях, максимально приближенных к естественным.

Дворы

В 2018 году в городе продолжатся ремонты дорог во внутренних кварталах. В бюджете следующего года на эти цели предусмотрено четыре миллиона евро.

Жильё и окружающая среда

1,4 миллиона евро требуется на ремонт 118 отдельных, не сданных в аренду квартир. Отремонтируют здание на ул. Валдлаучу, 10, где будет 18 квартир, которые можно сдавать в аренду многодетным семьям.

(!) На ремонтные работы в социальных домах выделено 300 тысяч евро.

SIA Riigas Pilseetbuuvnieks до 2019 года планирует построить три социальных дома в Болдерае, на ул. Межрозишу, где расположатся 266 квартир, помещения территориального центра Рижской социальной службы, дневной центр и центр здоровья. На проектирование и строительство требуется до 15,2 миллиона евро.

Безопасность

За 774 733 евро планируется установить 44 новые камеры видеонаблюдения в окрестностях Болдераи и Даугавгривы.

374 тысячи евро выделят на обновление автопарка Рижской муниципальной полиции…

(Riga.lv)

«На ремонт помещений в дошкольных учреждениях планируется израсходовать миллион евро…

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