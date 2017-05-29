Налоговая реформа: что ждёт каждого из нас

С 1 января будущего года в Латвии начнет работать другая налоговая система. Министерство финансов разработало концепцию налоговой реформы, которую уже утвердило правительство. Как она повлияет на каждого из нас — подсыплет деньжат в кошелек или же ударит обухом по голове, — зависит от множества деталей. В них сегодня и разберемся…

Ольга ЛЕВИНА

Зачем вообще нужна реформа? Ответ простой: чтобы решить массу проблем, которые накопились в Латвии за долгое время.

Каждый из нас платит налоги и прекрасно понимает, что они в нашей стране грабительские — половину зарплаты возьми и отдай. Было бы с чего отдавать: зарплаты у нас и без того мизерные, а цены в магазинах высокие. Вот и получается, что с такой диспропорцией бедность в Латвии стала нормой для двух третей жителей страны. На это неоднократно указывали нам международные эксперты, и наконец наши власти созрели до перемен.

Итак, главная цель реформы (официально) — снизить число бедных в стране и увеличить количество денежных знаков в наших кошельках. Смотрим, что из этого вышло…

Если вы наёмный работник

Как окажет влияние налоговая реформа на размер вашей зарплаты — зависит от того, сколько вы сейчас зарабатываете в месяц. Потому что положительным образом реформа скажется на тех, кто сейчас получает маленькие зарплаты.

Если сейчас все мы платим 23 процента подоходного налога с жителей, то после реформы те работники, которые получают менее 45 тысяч евро в год (грязными) будут платить 20 процентов налога. А те работники, которые получают свыше 45 тысяч евро в год, — 23 процента, как и прежде.

Второй важный момент — рост необлагаемого минимума. Сейчас он составляет 60-115 евро в месяц — в зависимости от размера вашей зарплаты (чем меньше зарплата, тем выше необлагаемый минимум), после 1 января 2018 года необлагаемый будет повышен до 250 евро для самых маленьких зарплат. По новой концепции 250 евро не будет облагаться налогами, если заработная плата не превышает 440 евро в месяц. С ростом доходов необлагаемый минимум будет снижаться и для заработных плат свыше 1100 евро в месяц к 2019 году составит 0 евро. Плюс будет повышен со 175 до 250 евро необлагаемый минимум на иждивенцев.

Предусмотрен рост минимальной заработной платы — с 380 до 430 евро. То есть в идеале работодатель не будет иметь права платить вам менее 430 евро грязными.

Если посмотреть, что будет с нашей реальной зарплатой «до» и «после», то цифры такие. Например, если вы сейчас получаете 500 евро грязными, то на руки у вас выходит 369, а после реформы будет 403 евро. Дополнительно — на руки 34 евро в месяц. В год получается 408 евро. С одной стороны, не так много. Но с другой — для «лишних» 408 евро ничего ведь делать не надо. Дали — и хорошо!

Но эта выгода снижается по мере роста заработной платы. Так, работники с зарплатой 700 евро грязными после уплаты налогов по-новому получат на руки 528 вместо сегодняшних 429 евро. Прибавка — 29 евро в месяц, в год — 348. Для тех, кто получает 900 евро, разница между «сегодня» и «завтра» еще меньше — 20 евро в месяц и 240 евро в год. Чуть с большей прибавкой окажутся семьи с детьми. У них кошельке будет оставаться от 39 до 51 евро в месяц больше — в зависимости от зарплаты и количества детей.

Если вы работаете на микропредприятии или сами себе хозяин

…то, по сути, можете быть спокойны: этот режим будет сохранен, хотя изначально против него были настроены многие.

Но суровая правда в том, что с будущего года требования к микропредприятиям станут жестче. Реформа для микропредприятий предусматривает снижение допустимого порога оборота со 100 тысяч в год до 40 тысяч. Это значит, что предприятия с оборотом в 70 тысяч евро в год сегодня могут платить микроналог по ставке 15 процентов, а после 2018 года им придется платить как обычным предприятиям, включая социальный налог.

Другими словами, если сейчас вы работаете на микропредприятии и ваш оборот уже превышает 40 тысяч евро в год, то с будущего года вам придется платить по полной…

Если же вы сегодня самозанятое лицо, то есть ведете хозяйственную деятельность и сами платите налоги, реформа ничего хорошего вам не принесет. Сейчас платите 23 процента разницы между доходами и расходами, а будете платить 25 процентов.

То же самое касается тех, кто получает авторские гонорары. Тоже 25 процентов вместо 23 процентов.

Плюс к этому есть и еще одно новое условие. Если прибыль от хозяйственной деятельности (разница между доходами и расходами) не превышает 430 евро в месяц, такие лица обязаны будут платить как минимум пять процентов облагаемых налогами доходов в частные пенсионные фонды. Как известно, сейчас для этой категории самозанятых лиц не предусмотрена уплата социального налога. Такое же правило касается и получающих авторские гонорары.

Если вы пенсионер

…то можете расслабиться: реформа вас практически не коснется, хотя именно пенсионеры — самые малообеспеченные жители страны. Особенно пенсионеры старше 65 лет и живущие одни. Многие из них не просто не могут свести концы с концами, но и не могут позволить себе нормальные продукты питания. Как раз о них вроде бы должна позаботиться реформа, раз уж такая цель — снизить бедность в стране.

Реформа вроде бы предусматривает повышение необлагаемого минимума для пенсионеров с 235 до 250 евро в 2018 году, до 270 евро в 2019-м и 300 евро в 2020-м. Но эксперты уже пришли к выводу, что большинство пенсионеров никоим образом не ощутят реформу — ни положительно, ни отрицательно. Потому что рост необлагаемого минимума касается только получателей больших пенсий, а это очень маленькая часть пенсионеров.

Если вы владелец предприятия

…то реформа должна помочь вам инвестировать в прибыль компании, так как вводится нулевой налог на реинвестированную прибыль. Дескать, это будет подталкивать предприятия вкладывать прибыль в развитие, а не проедать.

Но тут же выяснилось, что налоги надо будет платить и тем предприятиям, у которых вместо прибыли убытки. Это еще одна ловушка налоговой реформы, которая предусматривает, что все ранее накопленные убытки будут погашены. То есть их нельзя будет использовать в будущие периоды. Но, как известно, перенос убытков до сих пор использовался очень часто — особенно предприятиями с цикличностью прибыли. И предприятия могли переносить эти убытки, чтобы снизить прибыль в будущем, следовательно — заплатить меньше налогов.

Ну и, конечно, на любом предприятии скажется рост минимальной заработной платы. Малый бизнес, подсчитав, что его ждет, уже возмутился: для него реформа будет стоить примерно 13 миллионов евро — столько потребуется, чтобы сохранить предприятие на плаву и не уволить работников. Такими расчетами оперирует Латвийская ассоциация торговцев (ЛАТ). По ее данным, одно лишь повышение минимальной заработной платы с 380 до 430 евро уничтожит в регионах около 20 тысяч малых предприятий.

Вторая проблема — это большой удельный вес получателей маленьких зарплат в регионах. После того как минимальная заработная плата вырастет до 430 евро (на руки — 367), издержки работодателя на выплату минималки вырастут до 532 евро. Для малого предприятия с 10 работниками в год это дополнительные 7,5 тысячи евро.

ЛАТ резюмирует: повышение минимальной зарплаты вызовет сокращение рабочих мест и массовые увольнения. Без работы останутся 60 тысяч человек, и около 20 тысяч малых предприятий будет ликвидировано…

Если вы владелец недвижимости

Несмотря на то, что правительство приняло концептуальное решение сохранить кадастровую стоимость прежней, в новой налоговой реформе есть странные формулировки относительно будущего кадастровой стоимости.

С одной стороны, база расчета кадастровой стоимости уровня 2016 года сохранится вплоть до 31 декабря 2019 года. Однако есть исключения! Они коснутся отдельных кадастровых зон, которые наиболее высоко оценены, а также отдельных типов домов. Каких конкретно, налоговая концепция не уточняет. Далее сказано, что этих конкретных объектов и групп недвижимости все-таки коснется повышение кадастровой стоимости уже с 1 января 2018 года, и для этого заранее будут подготовлены соответствующие поправки в нормативных актах.

Намедни стало известно, что начиная с 2020 года база кадастровой стоимости будет пересматриваться исходя из рыночной ситуации. То есть рост налога на недвижимость все-таки будет. Рост кадастровой стоимости коснется прежде всего домов и квартир, сданных в эксплуатацию после 2000 года. Причина: сегодняшняя кадастровая стоимость этих объектов нередко сильно отстает от рыночной и в среднем составляет 39 процентов рыночной стоимости такой недвижимости. Для типового жилья большого роста налога не будет.

Еще один неприятный момент: до 20 процентов будет повышен налог на прирост капитала. Коснется он, например, тех жителей, которые сейчас сдают квартиры в аренду и платят 10 процентов; по новой концепции будут платить в два раза больше…

Если вы владелец автомобиля

…то вам большой привет от министерства финансов! Потому что реформа предусматривает стремительный рост акциза на топливо — а значит, и стоимости самого горючего. Понятно, что рост горючего затронет не только тех, кто имеет личный автомобиль, но и буквально всех в стране: общественный транспорт, предприятия, что означает рост цен на товары и услуги.

В 2016 году ставка акцизного налога на бензин, не содержащий свинца, повышена с 411,21 до 436 евро за 1000 литров. В будущем году ставка составит уже 470, а в 2020 году — 495 евро. Что это значит в цифрах? В тот момент, когда в 2016 году ставка акциза на бензин выросла с 411 до 426 евро (плюс 25 евро), стоимость бензина на заправках страны сразу же выросла в среднем на три цента за литр. Представители отрасли связывали тот рост именно с повышением акцизных ставок. Несложно подсчитать, что рост акциза в будущем году до 470 евро (плюс 44 евро) добавит к стоимости бензина еще пять центов за литр. А рост акциза до 495 евро к 2020 году (плюс 25 евро) — еще как минимум на три цента. В итоге за три года — плюс 8-10 центов к нынешней цене за литр бензина.

Не обойдется без подорожания и дизельное топливо. Примерно на 11 центов до 2020 года. Как указывает министерство финансов, в среднем акциз на горючее в период с 2018 по 2020 год вырастет на 11,5 процента.

Если вы иногда выпиваете

…то выпивать с 1 января 2018 года будете по новым расценкам. Потому что для алкогольных напитков акциз вырастет в среднем на 12,6 процента, на пиво — на 14,9 процента.

Латвийская ассоциация алкогольной отрасли подсчитала, что после предложенной Минфином налоговой реформы цена литра 40-градусных напитков в следующем году вырастет на 1,10 евро, а полулитровая бутылка пива подорожает на 0,04 евро. Сейчас ставка акциза на полулитровую бутылку пива составляет 0,11 евро, а на такую же бутылку сидра — 0,32 евро.

Эксперты отрасли уже ранее предупреждали, что в Литве, России и Белоруссии цены на алкогольную продукцию ниже, поэтому живущие в приграничье едут за алкоголем за границу. С повышением налогов разница в цене с соседними странами только увеличивается. Если акцизный налог вырастет, а уровень доходов населения нет, это будет означать, что вырастет размер нелегального рынка. Или люди будут покупать спиртные напитки в соседних странах…

Если вы возвращаете налоги за лечение и образование

Новая налоговая реформа предусматривает новый порядок возврата переплаты подоходного налога. Изменятся как лимиты возврата средств, так и способ подачи декларации.

Так, в концепции сказано, что с 1 января будущего года в оправданные издержки, на которые можно снизить облагаемые доходы по подоходному налогу, можно будет включить только издержки, поданные в СГД в электронном виде. С будущего года это право касается расходов по взносам в частные пенсионные фонды и страховые компании. А с 2020 года — всех остальных оправданных издержек, а именно — за образование, лечение, пожертвования и пр. Таким образом СГД хочет снизить административную нагрузку и уменьшить работу консультантов, которые помогают жителям оформить налоговую декларацию в очном виде. Другими словами, если у вас нет Интернета или вы не можете разобраться в сложной системе электронной подачи декларации, то это ваши проблемы!

Кроме того, с будущего года меняются лимиты возврата переплаченных налогов. Для расходов на лечение и образование будет установлен лимит — 50 процентов облагаемой подоходным налогом суммы или не более 600 евро в год на каждого члена семьи. Это значит, что потеряют те жители, которые возвращали за стоматологические расходы переплату по налогу без каких-либо ограничений. В новый лимит 600 евро в год будут включаться все расходы на лечение, в том числе и стоматология…

Если вы уже расстроились

…то, в принципе, правильно сделали, хотя кого волнуют наши слезы? Ведь очевидно, что если кто-то и получит дополнительные 20-30 евро прибавки в месяц, они его не спасут. Потому что платить придется больше за все. За бензин, за проезд, за продукты (на их цене тоже скажется стоимость горючего).

Не будем забывать, что еще не решен вопрос об отмене сниженной ставки на лекарства, а этот пункт стоит сегодня на повестке дня. И не решен вопрос о том, где взять деньги для медицины. А взять их хотят следующим образом: на один процент повысить ставку социального налога. Пока этот вопрос не решен окончательно, но вариантов особо и нет.

И да, скрывать налоги станет все сложнее. Согласно новой налоговой концепции Минфина, с будущего года предусмотрен ряд мер по ужесточению борьбы с теми, кто не платит налоги. Уже в августе этого года в Латвии начет работу единый регистр банковских счетов, к которому будет подключен СГД. То есть теперь передвижения денег на вашем банковском счете больше не коммерческая тайна!

С 1 января 2018 года Банк Латвии будет обязан раз в год предоставлять СГД информацию из Кредитного регистра обо всех должниках. А именно — об остатке их долга по состоянию на начало года и на конец года. Таким образом СГД может сравнить, сколько человек выплачивает по кредиту и каковы его реальные доходы.

…После прочтения всего этого возникает вопрос. Так для кого же подготовлена эта налоговая реформа? Очевидно, что для тех же чиновников, ведь рост минимальной зарплаты, к которой привязаны все зарплаты чиновников, — это гарантированный способ получать больше. И тут уж речь не идет о несчастных 20 евро в месяц…

Так для кого же подготовлена налоговая реформа? Очевидно, что для чиновников: у них будет гарантированный способ получать больше…

«Если кто-то и получит дополнительные 20-30 евро прибавки в месяц, они его не спасут. Потому что платить за все придется больше. За бензин, за проезд, за продукты…

«Повышение минимальной зарплаты вызовет сокращение рабочих мест и массовые увольнения. Без работы останутся 60 тысяч человек, и около 20 тысяч малых предприятий будет ликвидировано…

«Рост налога на недвижимость все-таки будет. Он коснется прежде всего домов и квартир, сданных в эксплуатацию после 2000 года…